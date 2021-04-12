Yeni Başlayanlar İçin Dijital Pazarlama Teknikleri

Bilişim çağı toplumları olarak internetin artık hayatın her alanında vazgeçilmezimiz olduğunu biliyor ve kabul ediyoruz.

Yetişkinler kadar çocukların da hayatlarına yerleşen bilgisayar teknolojileri ve internet, çocuklar için büyük fırsatlar sağlayabildiği gibi birçok riski de beraberinde getiriyor. Çocuklara rengarenk ve ışıklı bir resim çizen sanal dünyanın arka sokaklarında onları bilgi kirliliği, özel bilgilerin kötüye kullanımı, siber zorbalık, cinsel sömürü gibi pek çok tehdit bekliyor.

Unicef'in 2018 yılında yaptığı bir açıklamaya göre her yarım saniyede bir çocuk internetle tanışıyor ve çevrim içi yaşamın risklerine maruz kalıyor. Peki, internet bu kadar hayatlarımıza yerleşmişken çocuklarınızı nasıl koruyabilirsiniz? Bu konuyu sizlere 8 adımda özetlemek istiyorum.

1-Çocuk Gelişimi Konusunda Bilgi Sahibi Olun

Çocuk gelişimi, çocuğun doğumundan ergenliğinin sonuna kadarki biyolojik, psikolojik ve davranışsal değişimlerinin tamamını kapsıyor. Her gelişim döneminin ihtiyaçları ve hassasiyetleri farklı. İnternet ve teknoloji, çocuğun gelişimini doğrudan etkileyebilen iki unsur olduğundan çocuğunuzun gelişimini bilinçli olarak izlemeniz gerekiyor.

2-İhtiyaçlarına Göre Zaman Sınırları Koyun

Her yaş döneminin ihtiyaçlarını gözeterek çocuğun internet ulaşımına, PC oyunları ya da mobil oyunlarda geçirdiği zamanlara süre kısıtlamaları getirmek anne babalara kalıyor. 5 yaşa kadar çocuğun öğrenme merakının mümkün olduğunca oyunlarla, sosyal etkinliklerle giderilmesi ve dijital dünyadan uzak tutulması öneriliyor. Sonrasında ise sürelere çocukla konuşarak birlikte karar verilmeli.

3-Çocuk Odasında Bilgisayar Bulundurmayın