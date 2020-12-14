Retro Pazarlama Nedir?

Algoritmanın birçok kelime anlamı var. En genel tanımı ise "geçmişten günümüze değişim yaşamış olan" şeklinde. Farklı kaynaklar Orta Çağ'da algoritmanın "ondalık sayı sistemine göre olan" kavramını ifade ettiğini yazar. Günümüzde ise birtakım işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun ya da problemin giderilmesi şeklinde tanımlanır.

Temel olarak algoritma derken mantıksal bir tasarımdan bahsedebiliriz. Bilgisayar ve bilgisayar türevi cihazlarda çeşitli programların yazılması için kodlamalar yapılır. Ancak bu kodlar yazılmadan önce algoritmanın belirlenmesi gerekir. Yani söz konusu yazılımın nereden başlayacağı, nereye gideceği ve nasıl sonlanacağı algoritma ile belirlenir.

Algoritma Ne İşe Yarar?

Algoritma her ne kadar matematikte, programlama dilinde ve teknoloji alanlarında kullanılıyor gibi görünse de aslında farkında olmadan günlük hayatımızda da kullandığımız bir şey. Örneğin; bilmediğimiz bir yere gittiğimizde aldığımız yol tarifi veya yapacağımız bir yemek tarifi bir algoritmadır. Yol tarifi bizi "ilk sağdan dön" gibi yönlendirmelerle bir algoritmanın içine alır, o komutlara uyarak hareket ederiz ve hedefimize ulaşırız.

Programlama ve yazılımlar da böyle oluşturulur. Akıllı telefonlarda kullandığımız Facebook, Twitter, Tiktok, Instagram, Snapchat gibi sosyal medya programları da arka planda bir algoritma ile tasarlanırlar. Yapılan güncellemelerde ise var olan algoritmalar geliştirilir ve bu platformları yazılan algoritmalara göre kullanırız. Web siteleri ve reklamlar da algoritmalarla çalışırlar.

Google'da bir konu hakkında en çok aranan kelimeler, anahtar kelimeler olarak belirlenir. Siz bu kelimeleri arattığınızda Google, anahtar kelimeleri en iyi şekilde kullandığını düşündüğü siteleri üst sıralarda sizin karşınıza çıkarır. Kullanıcıların sitede ne kadar süre kaldığı, bu sitede aradıkları yanıtı bulup bulamadıklarına göre algoritma, arama sonuçlarında sitenin konumunu yeniden belirler.