Korona sonrası E-Ticaret! Bizi Neler Bekliyor?

Korona dönemi en çok alışveriş alışkanlıklarımızı etkiledi. İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için yiyecek ve suya ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde bu durumun ne kadar normal olduğunu anlayabiliriz. Peki, böyle bir süreçte insanlar günlük ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlar? Sokağa çıkmaya korkarken hatta dışarı çıkmak yasakken gıda alışverişi problemini nasıl çözüme kavuşturuyorlar? Elbette e-ticaret ile...
İnternetin yükselişine paralel olarak gelişen e-ticaret, Covid-19 salgınının baş göstermesiyle beraber yepyeni bir seviyeye ulaştı. İnsanlara internet ve akıllı telefonlar aracılığıyla diledikleri ürün ve hizmetlere ulaşma imkanı sunan e-ticaret sistemi, pandemi sürecinden oldukça karlı çıkacak gibi görünüyor. Peki, salgın bittikten veya hayatlar bir nebze olsun normale döndükten sonra ne olacak? E-ticaret hayatımıza girdiği hızla çıkacak mı? Yoksa yeni tüketim alışkanlıklarımız, hayatımız boyunca bizimle mi kalacak? Gelin, beraber bu soruların cevaplarını arayalım.
E-Ticaretin Korona Günlerindeki Yükselişi
Sanal marketler, online alışveriş siteleri, dijital teknoloji mağazaları, yemek servisleri... Bugün aklımıza gelebilecek bütün ürünler e-ticaret aracılığıyla, temassız bir şekilde ayağımıza geliyor. Uzmanların sosyal mesafe konusunda tüm dünyayı uyardığı bu günlerde bizi güvende hissettiren temassız sistemler, önceden internetten tek bir ürün sipariş etmemiş kişiler tarafından bile kullanılıyor. Bu da hacmi her geçen gün artan e-ticaret sitelerinin hem ülkemizde hem de dünyada tüketim sektörünün yönünü değiştireceği anlamına geliyor.
Elbette bu yükselişte en büyük rol korona salgınında. Fakat yine de teknoloji ve bilişim dünyasına ayak uydurarak böyle bir süreci yönetebilen başarılı e-ticaret sitelerini de tebrik etmek lazım. Bugün dünya çapında tanınan birçok online platform hızla büyüyor. Yatırımlarını, üretim ve dağıtım hacimlerini ve çalışan sayılarını artıran markalar; bir yandan güvenli, kolay ve hızlı alışverişin adresi olmaya çalışırken bir yandan da dijital pazarlama stratejilerini geliştirerek pazardaki yerlerini belirliyor. Çeşitli web siteleri, Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok gibi sosyal medya platformlarında da reklamlarıyla boy gösteren e-ticaret siteleri hayatlarına girdikleri tüketicilerin yaşamında yer etmek için yarışıyor.
Peki Salgın Sonrası Ne Olur?
Evet, bugün hepimiz evden dışarıya çıkmaya korktuğumuz için e-ticarete yöneliyoruz. Bu gerçekten büyük bir rahatlık. Peki, bu durum ne zaman sona erecek? Daha doğrusu sona erecek mi? Aslında bu sorunun cevabı tüketiciler tarafından verilmeye başlandı bile. Birçok kişi hayatında ilk kez tecrübe ettiği temassız ve hızlı alışverişin, evin içine gelen spor hocalarının, yemek derslerinin, online dil kurslarının konforuna alışmış vaziyette. Bu duruma, uzmanların salgın bitiş tarihi olarak net bir zaman söyleyememesi de eklenince, sonucun netleştiğini görebiliriz.
Bütün ülkelerin kendi içine kapandığı bu dönemde birçok dünya lideri; yerli ve milli üretim hacmini genişleterek önce kendi ülkelerine yetmeyi, sonra da dünya ticaretinde farklı bir rol edinmeyi amaçlıyor. İş ihracat yapmaya geldiğinde de karşılarına ilk olarak yükselen
e-ticaret trendi çıkıyor. Bu global krizi en az hasarla atlatarak önüne bakmayı amaçlayan tüm şirket ve ülkeler de e-ihracat ve e-ithalat akışlarını artıracak ve hızlandıracak yatırımlara yöneliyor. Bu yönüyle uluslararası ticareti de yeniden şekillendirecek ve dijital ortama taşıyacak pandemi süreci; başta tarım, tekstil ve teknoloji olmak üzere birçok sektörde yeniliklere öncü olacak gibi duruyor.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
3 KURALI LÜTFEN UNUTMAYIN! MASKE – MESAFE – TEMİZLİK
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/
Korona sonrası E-Ticaret! Bizi Neler Bekliyor?
Korona dönemi en çok alışveriş alışkanlıklarımızı etkiledi. İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için yiyecek ve suya ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde bu durumun ne kadar normal olduğunu anlayabiliriz. Peki, böyle bir süreçte insanlar günlük ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlar? Sokağa çıkmaya korkarken hatta dışarı çıkmak yasakken gıda alışverişi problemini nasıl çözüme kavuşturuyorlar? Elbette e-ticaret ile...
İnternetin yükselişine paralel olarak gelişen e-ticaret, Covid-19 salgınının baş göstermesiyle beraber yepyeni bir seviyeye ulaştı. İnsanlara internet ve akıllı telefonlar aracılığıyla diledikleri ürün ve hizmetlere ulaşma imkanı sunan e-ticaret sistemi, pandemi sürecinden oldukça karlı çıkacak gibi görünüyor. Peki, salgın bittikten veya hayatlar bir nebze olsun normale döndükten sonra ne olacak? E-ticaret hayatımıza girdiği hızla çıkacak mı? Yoksa yeni tüketim alışkanlıklarımız, hayatımız boyunca bizimle mi kalacak? Gelin, beraber bu soruların cevaplarını arayalım.
E-Ticaretin Korona Günlerindeki Yükselişi
Sanal marketler, online alışveriş siteleri, dijital teknoloji mağazaları, yemek servisleri... Bugün aklımıza gelebilecek bütün ürünler e-ticaret aracılığıyla, temassız bir şekilde ayağımıza geliyor. Uzmanların sosyal mesafe konusunda tüm dünyayı uyardığı bu günlerde bizi güvende hissettiren temassız sistemler, önceden internetten tek bir ürün sipariş etmemiş kişiler tarafından bile kullanılıyor. Bu da hacmi her geçen gün artan e-ticaret sitelerinin hem ülkemizde hem de dünyada tüketim sektörünün yönünü değiştireceği anlamına geliyor.
Elbette bu yükselişte en büyük rol korona salgınında. Fakat yine de teknoloji ve bilişim dünyasına ayak uydurarak böyle bir süreci yönetebilen başarılı e-ticaret sitelerini de tebrik etmek lazım. Bugün dünya çapında tanınan birçok online platform hızla büyüyor. Yatırımlarını, üretim ve dağıtım hacimlerini ve çalışan sayılarını artıran markalar; bir yandan güvenli, kolay ve hızlı alışverişin adresi olmaya çalışırken bir yandan da dijital pazarlama stratejilerini geliştirerek pazardaki yerlerini belirliyor. Çeşitli web siteleri, Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok gibi sosyal medya platformlarında da reklamlarıyla boy gösteren e-ticaret siteleri hayatlarına girdikleri tüketicilerin yaşamında yer etmek için yarışıyor.
Peki Salgın Sonrası Ne Olur?
Evet, bugün hepimiz evden dışarıya çıkmaya korktuğumuz için e-ticarete yöneliyoruz. Bu gerçekten büyük bir rahatlık. Peki, bu durum ne zaman sona erecek? Daha doğrusu sona erecek mi? Aslında bu sorunun cevabı tüketiciler tarafından verilmeye başlandı bile. Birçok kişi hayatında ilk kez tecrübe ettiği temassız ve hızlı alışverişin, evin içine gelen spor hocalarının, yemek derslerinin, online dil kurslarının konforuna alışmış vaziyette. Bu duruma, uzmanların salgın bitiş tarihi olarak net bir zaman söyleyememesi de eklenince, sonucun netleştiğini görebiliriz.
Bütün ülkelerin kendi içine kapandığı bu dönemde birçok dünya lideri; yerli ve milli üretim hacmini genişleterek önce kendi ülkelerine yetmeyi, sonra da dünya ticaretinde farklı bir rol edinmeyi amaçlıyor. İş ihracat yapmaya geldiğinde de karşılarına ilk olarak yükselen
e-ticaret trendi çıkıyor. Bu global krizi en az hasarla atlatarak önüne bakmayı amaçlayan tüm şirket ve ülkeler de e-ihracat ve e-ithalat akışlarını artıracak ve hızlandıracak yatırımlara yöneliyor. Bu yönüyle uluslararası ticareti de yeniden şekillendirecek ve dijital ortama taşıyacak pandemi süreci; başta tarım, tekstil ve teknoloji olmak üzere birçok sektörde yeniliklere öncü olacak gibi duruyor.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
3 KURALI LÜTFEN UNUTMAYIN! MASKE – MESAFE – TEMİZLİK
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/