İşletmeniz Dijitale Hazır Mı?

Son yıllarda gelişen dijital teknolojilerin mümkün kıldığı imkanlar ile gündemde olan dijital dönüşüm, tüm dünya ekonomisini ve buna bağlı olarak bütün işletmeleri fazlasıyla etkiledi ve etkilemeye de devam edecek gibi görünüyor.
Dijital dönüşümün, işletmelerin bugüne kadar geçirmiş olduğu dijitalleşme evrelerinden çok daha farklı ve daha kapsamlı olduğunu söylemek hiç de zor değil. Dijital dönüşüm, işletmelerin kurumsal yapısında oldukça köklü değişimlere sebep olabilir. İşletmelerin mevcut iş modellerinde, iş süreçlerinde, müşteri ilişkilerinde ve tüm örgütsel işleyiş ve yapılarında önemli, hatta kimi işletmelere göre yıkıcı değişikliklere gitmeleri gerekebilir. Bu sürecin iyi yönetilebilmesi için işletmelerin kapsamlı ve yol gösterici bir dijital dönüşüm stratejisi geliştirmeleri, buna uygun bir yol haritası çizmeleri önemlidir.
Dijital Dönüşümün Yol Haritası
Genel anlamda düşündüğümüzde, işletmelerin başarısızlık riskini azaltan, iyi planlanan, kontrol edilen ve gerektiğinde başarısını ölçen bir dijital dönüşüm stratejisine ihtiyacı var. Bu stratejide öncelikle varılmak istenen hedefin belirlenmesi şart. Hemen ardından organizasyonun yapısı ve kültürü değiştirilerek yeni düzene ayak uydurabilecek, beden gücü yerine yenilikçi, gelişime ve değişime açık beyin gücünü ön planda tutan bir yapı oluşturulabilir. Dijital dönüşümün en önemli noktası ise yapay ve dikey entegrasyonlarla birlikte oluşturulacak olan altyapı. Çizilecek yol haritasında tüm dijital dönüşüm şekillerinin bir arada tutulması ve birlikte dikkate alınması gerekir. Her işletme kendi işleyişine göre farklı dijital dönüşüm süreçlerine girebilir. Örneğin; bir işletme bu süreçte sadece sosyal medyayı aktif kullanarak pazarlama stratejisini değiştirirken bir başka işletme ise ürünlerinin üretiminde robotik sistemleri kullanarak kendi dönüşüm sürecini gerçekleştirebilir. Teknolojik yatırımlara önem vererek oluşturulacak bütüncül bir dijital dönüşüm stratejisi ile işletmeler tüm bu süreci daha iyi bir şekilde yönetebilirler ve değişen dünyaya daha kolay ayak uydurabilirler.
Dijital Dönüşüm İşletmelere Nasıl Avantajlar Sağlayacak?
KOBİ ve OBİ ayrımı gözetmeksizin bütün işletmelerin dünya ekonomisine açılabilmeleri için dijital dönüşüm oldukça önemli. Dijital dönüşümün avantajları arasında işletmeler için verimli iş süreçleri geçirebilmeleri, üretim ve iş akışındaki problemleri azaltabilmeleri, maliyet optimizasyonu sağlayabilmeleri, müşteri ilişkilerini geliştirebilmeleri, farklı pazarlama stratejileri geliştirebilmeleri ve en önemlisi zamandan tasarruf etmeleri sayılabilir. İşletmeler bütüncül bir dijital dönüşümle arama motorlarında öne çıkabilir, sosyal medya aracılığıyla hedef kitlelerine daha fazla ulaşabilirler. Arama motorlarında öne çıkmak isteyen işletmelerin SEO (Search Engine Optimization) ve SEM (Search Engine Marketing) çalışmalarını doğru şekilde yapmaları, organizasyon içinde bununla ilgili gerekli altyapıyı kurmaları gerekir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarlama stratejisinde başarıya ulaşmaları için bu kavramlar oldukça önemli.
Dijital Gelecek
Dijital dönüşüm süreci küçük veya büyük hangi ölçekte olursa olsun, mutlaka verimliliği arttıracak ve yeni iş alanları açacaktır. Yeni iş alanları yaratması hem çalışanlar açısından hem de müşteriler açısından farklı deneyimler sunabilir. Çalışma ortamlarının ve çalışma süreçlerinin olumlu anlamda değişmesi de çalışanların hayat kalitesini arttırabilir. İşletmelerin bu süreçte karşılaşabileceği en büyük zorluk; dijital dönüşüm sürecinden doğan karmaşayı çözerek kendi iş modellerine ve sektörlerine uyumlu hale getirmek olabilir. Ancak bu; şirketlerin doğru teknolojileri kullanmaları, doğru yetenekleri bünyelerine katmaları ve doğru altyapıyı kurmaları ile aşılabilir. Dijital dönüşüm sürecini başarıyla gerçekleştiren işletmeler için iyi bir dijital gelecek mümkün ancak bu dönüşümü sağlayamayan işletmeler için ise ayakta kalmak güç olabilir.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
3 KURALI LÜTFEN UNUTMAYIN! MASKE – MESAFE – TEMİZLİK
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İşletmeniz Dijitale Hazır Mı?
Son yıllarda gelişen dijital teknolojilerin mümkün kıldığı imkanlar ile gündemde olan dijital dönüşüm, tüm dünya ekonomisini ve buna bağlı olarak bütün işletmeleri fazlasıyla etkiledi ve etkilemeye de devam edecek gibi görünüyor.
Dijital dönüşümün, işletmelerin bugüne kadar geçirmiş olduğu dijitalleşme evrelerinden çok daha farklı ve daha kapsamlı olduğunu söylemek hiç de zor değil. Dijital dönüşüm, işletmelerin kurumsal yapısında oldukça köklü değişimlere sebep olabilir. İşletmelerin mevcut iş modellerinde, iş süreçlerinde, müşteri ilişkilerinde ve tüm örgütsel işleyiş ve yapılarında önemli, hatta kimi işletmelere göre yıkıcı değişikliklere gitmeleri gerekebilir. Bu sürecin iyi yönetilebilmesi için işletmelerin kapsamlı ve yol gösterici bir dijital dönüşüm stratejisi geliştirmeleri, buna uygun bir yol haritası çizmeleri önemlidir.
Dijital Dönüşümün Yol Haritası
Genel anlamda düşündüğümüzde, işletmelerin başarısızlık riskini azaltan, iyi planlanan, kontrol edilen ve gerektiğinde başarısını ölçen bir dijital dönüşüm stratejisine ihtiyacı var. Bu stratejide öncelikle varılmak istenen hedefin belirlenmesi şart. Hemen ardından organizasyonun yapısı ve kültürü değiştirilerek yeni düzene ayak uydurabilecek, beden gücü yerine yenilikçi, gelişime ve değişime açık beyin gücünü ön planda tutan bir yapı oluşturulabilir. Dijital dönüşümün en önemli noktası ise yapay ve dikey entegrasyonlarla birlikte oluşturulacak olan altyapı. Çizilecek yol haritasında tüm dijital dönüşüm şekillerinin bir arada tutulması ve birlikte dikkate alınması gerekir. Her işletme kendi işleyişine göre farklı dijital dönüşüm süreçlerine girebilir. Örneğin; bir işletme bu süreçte sadece sosyal medyayı aktif kullanarak pazarlama stratejisini değiştirirken bir başka işletme ise ürünlerinin üretiminde robotik sistemleri kullanarak kendi dönüşüm sürecini gerçekleştirebilir. Teknolojik yatırımlara önem vererek oluşturulacak bütüncül bir dijital dönüşüm stratejisi ile işletmeler tüm bu süreci daha iyi bir şekilde yönetebilirler ve değişen dünyaya daha kolay ayak uydurabilirler.
Dijital Dönüşüm İşletmelere Nasıl Avantajlar Sağlayacak?
KOBİ ve OBİ ayrımı gözetmeksizin bütün işletmelerin dünya ekonomisine açılabilmeleri için dijital dönüşüm oldukça önemli. Dijital dönüşümün avantajları arasında işletmeler için verimli iş süreçleri geçirebilmeleri, üretim ve iş akışındaki problemleri azaltabilmeleri, maliyet optimizasyonu sağlayabilmeleri, müşteri ilişkilerini geliştirebilmeleri, farklı pazarlama stratejileri geliştirebilmeleri ve en önemlisi zamandan tasarruf etmeleri sayılabilir. İşletmeler bütüncül bir dijital dönüşümle arama motorlarında öne çıkabilir, sosyal medya aracılığıyla hedef kitlelerine daha fazla ulaşabilirler. Arama motorlarında öne çıkmak isteyen işletmelerin SEO (Search Engine Optimization) ve SEM (Search Engine Marketing) çalışmalarını doğru şekilde yapmaları, organizasyon içinde bununla ilgili gerekli altyapıyı kurmaları gerekir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarlama stratejisinde başarıya ulaşmaları için bu kavramlar oldukça önemli.
Dijital Gelecek
Dijital dönüşüm süreci küçük veya büyük hangi ölçekte olursa olsun, mutlaka verimliliği arttıracak ve yeni iş alanları açacaktır. Yeni iş alanları yaratması hem çalışanlar açısından hem de müşteriler açısından farklı deneyimler sunabilir. Çalışma ortamlarının ve çalışma süreçlerinin olumlu anlamda değişmesi de çalışanların hayat kalitesini arttırabilir. İşletmelerin bu süreçte karşılaşabileceği en büyük zorluk; dijital dönüşüm sürecinden doğan karmaşayı çözerek kendi iş modellerine ve sektörlerine uyumlu hale getirmek olabilir. Ancak bu; şirketlerin doğru teknolojileri kullanmaları, doğru yetenekleri bünyelerine katmaları ve doğru altyapıyı kurmaları ile aşılabilir. Dijital dönüşüm sürecini başarıyla gerçekleştiren işletmeler için iyi bir dijital gelecek mümkün ancak bu dönüşümü sağlayamayan işletmeler için ise ayakta kalmak güç olabilir.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
3 KURALI LÜTFEN UNUTMAYIN! MASKE – MESAFE – TEMİZLİK
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/