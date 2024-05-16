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Umut Özkan
Umut Özkan
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Şahin: Halka sormadan hiçbir iş yapmayacağız

#Umut ÖZKAN#Veli Gündüz Şahin#Ankara

Ankara’da yerel seçim sonrası birçok belediyede değişim oldu. Onlardan birisi de Mamak’tı. Mamak’ta 25 yıl sonra CHP’den belediye başkanı seçilen Veli Gündüz Şahin ile yeni dönemi konuştum.

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Şahin sohbete, “Aslen Çorumlu’yum. Bir harman vakti Çorum’un şirin ilçesi Alaca’da doğdum. Babam Alaca’da ticaret ile uğraşırdı. Sevilen, sayılan insandı. Benim yolumu o aydınlattı. Çorum’da, Alaca’dayız. Bir sabah uyandık ilçemize dürüstlük timsali bir kaymakam geldi. Babam kaymakamın dürüstlüğüne inanmıştı. Onu çok sevmişti. Eve geldiğinde ‘böyle bir insan bu ilçe için büyük bir şans’ derdi. Daha sonraları kaymakam bey babam ile iyi bir dost oldu. Bizim için o hep kaymakam beydi, birçok ile vali oldu. Onun başarılarıyla mutlu olduk. Bizde örnek isim oydu. Adı Recep Yazıcıoğlu idi. Rahmetler diliyorum...” diye başladı. Mamak Belediye Başkanı olmadan önce uzun yıllar CHP ilçe başkanlığı ve il başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Şahin, daha önce de başkan adayı ve milletvekili adayı olmuştu. Seçim sonrası için de “Seçildiğim gün rozetini çıkardım. Bana oy veren, vermeyen tüm Mamaklılar’ın belediye başkanıyım. O yüzden seçilmeden önce söz verdim tek kişiyi bile ötekileştirmeyeceğim diye. Şimdi buradan tekrar söylüyorum. Dürüstçe çalışan herkesin yanındayım. Bende hiçbir ego ve kin tarzı bir davranış göremezsiniz. Çünkü ben öyle bir insan hiç olmadım” dedi.

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Şahin: Halka sormadan hiçbir iş yapmayacağız

BU OY ORANI SÜRPRİZ OLMADI

Başkan Şahin, inşaat sektöründe başarılı bir iş insanı. Başarısıyla tanınmış. Ve o başarı bu seçim başarısıyla taçlandırılmış. Abidinpaşa’dan çıkıp Natoyolu’na giden yol üzerinde bir sağlık ocağı her gün birçok hastaya hizmet veriyor. İsmi de ‘Veli Gündüz Şahin Sağlık Ocağı.’ Başkan Şahin, illerde hayırseverlerin önünde olmuş ve diyor ki; “Ben Anadolu çocuğuyum, insanlar ile iletişimim çok güçlüdür. Bu zamana kadar Mamak’ta yaşayan herkesin sorununu dert ederek geldim. O yüzden bu oy oranı benim için sürpriz olmadı.” Veli Gündüz Şahin’in ‘ağabeyim’ dediği bir isim daha var onu da şöyle anlatıyor: “CHP’li duayen siyasetçi, Önder Sav benim ağabeyimdir. Çok şey öğrendim. Saygın bir siyasetçi, saygın bir hukukçudur. Onunla uzun yıllar siyaset yapmak, ağabey kardeş olmak büyük bir mutluluktur.” Şahin son olarak da şunları ekledi: “Ben hep dost biriktirdim. Sağdan da var soldan da, ama seçildiğim gün hepsi yanımdaydı. Seçilmeden önce de. Buradan tekrar ediyorum, dürüstçe çalışan ekmeğinin peşinde olan herkese saygım var. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Herkes belediyemizin başarısı için çalışsın. Sokakta herkes sarılıyor, kucaklıyor, memnuniyet gösteriyor. Onlara layık bir çalışmanın içinde olacağız. Kaynaklar, Mamak halkı için kullanılacak. Boşa harcanan tek bir harcamamız olmayacak. Mamaklı’nın evine bir ekmek fazla nasıl girer onun derdindeyim. Her şey şeffaf olacak, açık olacak. Hizmetlerimiz de halk için, halkın yararına olacak. Halka sormadan hiçbir iş yapmayacağız. Borçlu bir belediye devraldık ama üretmeye devam edeceğiz.”

#Umut ÖZKAN#Veli Gündüz Şahin#Ankara
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