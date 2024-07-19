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Oğlak burcu çalışkanlığı, disiplini ve sorumluluğu temsil eder. Etkisini 5 gün önceden hissetmeye başladığımız, bu burcun 29’uncu derecesinde gerçekleşecek dolunay, 10 gün sonrasına kadar önümüze bu konuları çıkarabilir. Üzerinde çalıştığımız projelerde, kariyer hedeflerimizde ve kişisel sorumluluklarımızda önemli bir dönüm noktasına gelebiliriz. Bu dönemde emeklerimizin karşılığını alabilir, çabalarımızın sonuçlarını görebiliriz.

29 derece Oğlak bir şeylerin sonuna yaklaştığımızı, belki de bitiş çizgisinde olduğumuzu işaret eder. Bu nedenle artık geride bırakmamız gereken eski yapıları, alışkanlıkları veya bize hizmet etmeyen sorumlulukları bırakma zamanı. Bu dolunay sürecinde kendimizi biraz sıkışmış hissedebiliriz. Çünkü bu konum bir şeyin sonuna geldiğimizi ama yeni hikâyeye de henüz başlayamadığımızı gösteriyor. Bu yüzden kendimizi biraz yorgun, sıkışmış, bunalmış ve arafta kalmışız gibi hissedebiliriz.

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Bu dolunay kariyerimizde büyük bir dönüm noktası olabilir. Uzun süredir beklediğimiz bir terfiyi almak veya projeyi tamamlamak gibi önemli gelişmeler yaşayabiliriz. Ayrıca kişisel yaşamımızda da sorumluluklarımızı yeniden değerlendirebiliriz. Aile ve ev hayatımızdaki dengeleri gözden geçirebiliriz.

Dolunaya Uranüs’ün bir desteği olacak. Bununla birlikte hayatımızda uzun süredir devam eden konulara yeni ve yaratıcı çözümler getirebiliriz. Teknolojiyi daha verimli kullanabilir veya finansal durumumuzda ani ve olumlu değişimler yaşayabiliriz. Yeni yatırımlar veya teknolojik yenilikler için mükemmel bir zaman olabilir. Bizi sınırlayan durumlardan, sorumluluklardan veya insanlardan özgürleşme arzusu hissedebiliriz. Kariyerimizde, kişisel projelerimizde veya yaşamımızın diğer alanlarında ani ama faydalı gelişmeler yaşayabiliriz.

Neptün’ün destekleyici açısıyla yaratıcı projelerimiz ve sanatsal çalışmalarımız için ilham bulabiliriz. Sezgilerimiz güçlenebilir. İç sesimizi dinlemek ve rüyalarımıza dikkat etmek hayatımızda önemli kararlar almamıza yardımcı olabilir. Çevremizdeki insanlara daha fazla empati duyabilir ve onlara yardım etmek isteyebiliriz.

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Bronşlar hassaslaşabilir

Sağlıkla ilgili de dişlerimize özen göstermeliyiz. Eklemlerimize ve cildimize dikkat etmemizde de fayda var. Ayrıca 29 derece özellikle bronşların hassaslaşabileceğine işaret ediyor.

Dünya genelindeki gelişmelere bakacak olursak Oğlak burcu hükümetler, kurallar, para piyasası, inşaat sektörü, askeri konular, komutanlar, yargıçlar, tarih, yaşlılar ve ekonomiyi sembolize eder. Bu dönem dünyanın ana gündemi enflasyon, maddi konular, görevler, kurallar, operasyonlarla ilgili olabilir.

Uranüs’ün güzel desteğiyle ekonomik reformlar gündeme gelebilir. Hükümetlerin, otoritelerin ve finansal kurumların ileriye dönük, yenilikçi ve esnek politikalar benimsediklerini görebiliriz. Yeni teknolojiler tanıtılabilir veya yapay zekâ yatırımları ön plana çıkabilir. Boğa burcundaki Uranüs, toprak, tarım ve doğal kaynaklarla ilgili konularda beklenmedik fırsatlar getirebilir. Ayrıca kripto parada ciddi hareketlilik olmasını bekleyebiliriz. Yalnız 29 derece sıkışma ve kriz derecesidir. Yani bu konum liderlerle ilgili sorunlara, hükümetlerde yönetim krizlerine veya ekonomik problemlere işaret edebilir. Bu süreçte dünyada ekonomik koşulları protesto eden toplulukları da görebiliriz.

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Neptün etkileşimli dolunayda su, deniz veya boğazla ilgili sorunlar yaşanabilir. Ya da su taşmaları ve deniz kaynaklı depremler söz konusu olabilir.

Dolunayın gerçekleştiği anın Ankara’ya göre çıkarılan haritasına göz atarsak gökyüzünde 29 derece Terazi burcu yükseliyor. Bu da ülkemizin ana gündem konularının adalet, hak, hukuk, ortaklıklar, işbirlikleri, sanatçılar, estetik, güzellikle ilgili konular olacağına işaret ediyor.

Venüs’ün 10’uncu evde ve Aslan burcunda oluşu bu dolunayda sanat, kadınlar, altın ve güzellikle ilgili alanlarda kriz yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıca hukuki kararlarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Yeni uygulamalar ve kanun teklifleri gündeme gelebilir. Uranüs’ün dolunayla etkileşimde olması teknolojik yatırımlardan da bahsedeceğimiz anlamına geliyor. Diğer yandan yeni vergiler de söz konusu olabilir. Diğer ülkelerle yeni anlaşmalar yapılabilir ve işbirlikleri kurulabilir.