×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarFatih ÇEKİRGEBu bakışı yasayı görüşen vekillere gönderiyorum
Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

Bu bakışı yasayı görüşen vekillere gönderiyorum

#Sokak Hayvanları#Sokak Köpekleri#Bursa

KERESTE fabrikasındaki yangın sönerken;Bursa itfaiyesinden bir görevli dumanların arasından gelen bir inleme duydu.

Haberin Devamı

Kesik kesik hırıltılı bir yakarış.

Gaz maskelerini takıp dumanın içine daldılar.

Öndeki itfaiyeci yerde kıvranan ve artık nefesi kesilme noktasındaki köpeği görünce hemen koştu. Aldı kucağına, bir solukta caddeye çıkardı.

Yatırdılar yere. 

Zavallıcık hareketsiz öylece bakıyordu.

Ciğerleri dumanla dolduğu için bayılmak üzereydi.

İtfaiye erine belki de son kez bakıyordu. Ölümün kıyısındaydı. 

Genç itfaiyeci çıkardı maskesini. Bir koşu hava teneffüs cihazını kaptı. 

Gözleri artık kayan köpeğin burnuna dayadılar cihazı. Bir yandan patilerini açıyorlar, diğer yandan temiz hava veriyorlardı. 

İki dakika geçti geçmedi, zavallı köpek gözlerini açtı. Biraz daha temiz hava, biraz daha nefes.

Kendine geliyordu. 

Hemen su verdiler. Köpek su veren itfaiyecilere bakıyordu.

Anlamıştı kimin kurtardığını.

Anlamaktan çok hissetmişti.

Haberin Devamı

Genç itfaiyeci sarıldı köpeğe. Doğru veterinere götürdüler. O şimdi iyi. Hayata tutundu.

Bursa DHA’dan Esra Türker ve Mine Ak haberi geçtiğinde fotoğraflara baktım.

O genç itfaiyeci kardeşimin o köpeği nasıl kurtardığını dakika dakika izledim.

İzledikçe gözlerim doldu.

Ne tuhaf bir rastlantıydı ki;

Bursa’da itfaiyeci kardeşlerim bir köpeğin hayatını kurtarırken;

Aynı saatlerde Ankara’da...

Büyük Millet Meclisi’nde;

Hayvanları öldürme hakkı veren yasa görüşülüyordu.

Sanki hayvanın iradesi varmış gibi adına “ötanazi” dedikleri “öldürme hakkı”nı veren yasa tartışılıyordu.

O yüzden Bursa’da dumandan boğulmak üzere olan köpeği kurtaran genç itfaiyeci kardeşimin bu fotoğraflarını yayınlıyorum.

O yüzden ölümün kıyısındaki zavallı köpeğin o bakışlarını milletvekillerine gönderiyorum.

Bu bakışı unutmayın.

İnsanlığınızı unutmayın.

İşte yine söylüyorum;

Köpekleri uyutmayın;

İnsanları uyandırın...”

Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey;

Örnek olsun diye lütfen o itfaiye erimizi kutlayın. 

Ve sevgili genç itfaiyeci kardeşlerim...

Sizi alınlarınızdan öpüyorum.

Ömrünüz sağlıklı ve uzun olsun.

Bu bakışı yasayı görüşen vekillere gönderiyorum

Haberin Devamı

HAZİRANLA GELEN KURAKLIK ALARMI

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü öylesine kritik uyarılar yapıyor ki...

İklim değişikliğinin doruğuna doğru hızla gidiyoruz.

Türkiye genelinde yağışlarda geçen yıl haziran ayına göre yüzde 80, normaline göre yüzde 65 azalma yaşanıyor.

Felaket bir sonuç bu.

Bu bakışı yasayı görüşen vekillere gönderiyorum

Son 23 yılın en düşük haziran yağışı. Göller küçülüyor, çölleşiyor, dereler kuruyor.

Bir tarafta sel felaketi, diğer tarafta aşırı sıcak ve çölleşme.

Şu gezegeni ne hale getirdik kardeşim.

Uzayı roket çöplüğüne çevirip ozon tabakasını delik deşik ettik. Şehirlerden yükselen karbon bulutları atmosferi kuşattı. 

Denizaltında nükleer denemeler. Her türlü pislik.

Şimdi soruyorum arkadaşlar...

Haberin Devamı

Bu gezegeni yok edecek asıl tehlike biz değil miyiz?

Öldüren, birbirinin kanını akıtan, katliam yapan, soy kıran, sanayi atıklarıyla denizleri, gölleri plastiğe ve kimyasala boğan biz değil miyiz?

Kendi cehennemimizi kuruyoruz. 

Hepsi bu...

#Sokak Hayvanları#Sokak Köpekleri#Bursa
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Her ‘Cumhurbaşkanı beni destekliyor’ diyene inanmayın

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

O tarihi manşetlerin ardında yıllar var

 ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI
ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI

Önemli bir dönüm noktasına gelebiliriz

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Hani Ibiza’ya, Sardunya’ya rakip olacaktı?

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Söz konusu olan vatandır -2-

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ