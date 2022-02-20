Yeni nesil internetle tanışma zamanı

Biliminsanlarımızın dünya çapındaki başarılarına önemli bir tane daha eklendi. Üstelik bu seferki hem teknolojik yaşamı hem de Türkiye’nin ekonomisini olumlu etkileyebilecek türden. Dr. Onur Ergen, QUEEN projesiyle pil teknolojisini değiştirerek anlık şarj edilebilmelerini hedefliyor. Ergen “Türkiye’nin odağı pil teknolojisi dalgasını nasıl yakalayacağı olmalı. Bu dalgada yeni teknolojiyi yakalamış şirketler gelecekte söz sahibi olabilecekler” diyor.



Avrupa’nın dünyayı değiştirme ve çığır açma potansiyeli gördüğü projelere hibe ettiği ERC ödülü 2007’den beri veriliyor. 15 yıl içinde tam 9 Nobel Ödülü önceden ERC kazananlara verilmiş. BioNTech aşısı da ERC’yle fonlanmış. QUEEN projesi yeni kuantum yaklaşımıyla teorik limitlerin ötesinde piller geliştirmeyi başarır ve depolama kapasitesini 20 katına çıkarırsa enerjide yeni bir çağ başlayacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Onur Ergen’in geleceğin yeni pil teknolojisini yaratmayı hedefleyen QUEEN projesi, Avrupa Araştırma Komisyonu’ndan (ERC) 1.4 milyon Euro’luk hibe ödülü aldı. Dr. Ergen’in kurucusu olduğu Silikon Vadisi’nde yer alan Türk şirketi Next-Ion çatısı altında geliştirilen çalışmalar amacına ulaşırsa pil pazarı için bir devrim niteliği taşıyacak. Böylece fırsatı önden yakalama imkânı bulan Türkiye’deki pil üreticilerinin dünya çapında milyarlarca dolarlık bir pazara hâkim olma şansı doğacak. Dr. Ergen’le teknolojik hedeflerini ve yaklaşan enerji devrimini konuştuk, piller hakkında bilinmeyen gerçekleri öğrendik.

Tüm dünyanın kullandığı pil teknolojisini temelinden değiştirecek bir fikirle ERC hibe ödülüne layık görüldünüz. Nedir mevcut pillerin eksiği, siz ne yenilik sunmayı planlıyorsunuz?

Günümüzde pillerin ömrü düşük. Güvenlik riskleri çok fazla. Bunun nedeni, pillerin içerdiği karmaşık kimyanın tam olarak bilinmemesi ve kontrol edilememesi. QUEEN projesinin amacı, pil kimyasındaki kaotik yapıyı çözerek atomik seviyede hassas ve programlanabilir bir biçime getirmek. Böylece maksimum güç ve enerji alanlarının kapıları aralanabilir ve anında şarj kavramı mümkün olabilir.

Gelecekte pillerin kapasite gücünü 20 katına çıkaracak bir kuantum teknolojisi üzerinde çalışıyorsunuz. Bu gerçekleşirse hayatımızda neler değişir?

Hemen her şey değişir. Enerji depolama problemi çözüleceği için güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi şebekeye daha kolay entegre edilebilecek. Elektrikli arabalar daha uzun kilometreler gidebilecek, drone’lar daha uzun uçacak. Pildeki limitasyonlardan dolayı şu an kullanamadığımız birçok sağlık aygıtı, kişiselleştirilmiş ve önleyici sağlık kapsamında hayatımıza girebilecek.

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