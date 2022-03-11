Ne izlesem okusam dinlesem

Zamanda yolculuk temalı filmlerin en yenisi “The Adam Project” ve Tilda Swinton’ın başrolünde olduğu “Memoria”, haftanın öne çıkan filmleri... Belgesel tutkunlarına da “The Andy Warhol Diaries” ve “Lucy and Desi” tavsiyemizdir.
FİLM
MEMORIA (Sinema)
Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul
Oyuncular: Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar
2021-KOLOMBİYA, TAYLAND, FRANSA-136’/DRAM, GİZEM, BİLİMKURGU
Taylandlı usta sinemacı Apichatpong Weerasethakul’un Cannes Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ile dönen ve geçen yıl eleştirmenlerin listelerinden eksik olmayan son filmi sinemalarda. Kız kardeşini ziyaret için İskoçya’dan Kolombiya’ya yolculuğa çıkan Jessica adlı bir kadının, geceleri duyduğu garip seslerin peşinde yaşadığı gizemli olayları izleyeceğimiz filmin başrolünde ikonik oyuncu Tilda Swinton var.
THE ADAM PROJECT (Netflix)
Yönetmen: Shawn Levy
Oyuncular: Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana
2021-ABD-106’
AKSİYON, BİLİMKURGU
Geçen yıl izlediğimiz “Free Guy”da da birlikte çalışan Shawn Levy ve Ryan Reynolds’ı buluşturan film, zamanda yolculuk eden bir pilotun dünyayı kurtarmaya çalışırken bir yandan da çocukluğu ve hâlâ hayatta olan babasıyla karşılaşmasını konu alıyor.
THE ANDY WARHOL DIARIES (Netflix)
Yönetmen: Andrew Rossi
2022-ABD-6 BÖLÜM/BELGESEL
“The Politician”, “Hollywood”, “Ratched”, “Halston” gibi dizilerin yaratıcısı Ryan Murphy’nin Netflix için tasarladığı bu Andy Warhol belgeseli, ikonik sanatçının personasının ardında yatan gizleri açığa çıkarıyor. 1968’de Valerie Solanas’ın suikast girişiminden sonra hayatını ve duygularını kaydetmeye başlamış Warhol’un ölümünden sonra ortaya çıkan günlüklerinden yola çıkan belgesel altı bölüm halinde yayında.
LUCY AND DESI (Amazon Prime)
Yönetmen: Amy Poehler
2022-ABD-103’/BELGESEL
Başarılı komedyen Amy Poehler’in kamera arkasına geçtiği bu belgesel, 50’lerin meşhur komedyeni Lucille Ball’un yükselişini, Desi Arnaz ile ilişkisini ve Amerikan televizyonlarının çığır açan sitcom’u “I Love Lucy”nin Hollywood’u nasıl sonsuza dek değiştirdiğini konu alıyor. İkili en son geçen yıl Nicole Kidman ile Javier Bardem’in oynadığı ve yine Amazon Prime’da izleyebileceğiniz “Being the Ricardos” ile gündeme gelmişti.
DİZİ
YENİ SEZONLAR
FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE–Netflix, 4. Sezon
UPLOAD–Amazon Prime, 2. Sezon
THE SNOOPY SHOW–Apple TV+, 2. Sezon
DESUS&MERO–Showtime, 4. Sezon
KİTAP
TABU-James George Frazer, Can, Din&Mitoloji
HER YERDEN GELEN KIZ-Heidi Heilig, Pegasus, Roman
ZAMANIN SESSİZ RUHU-Adil Yıldırım, İthaki, Roman
OKUMA ODASI-Onat Bahadır, İthaki, Öykü
YAZININ TARİHİ-Steven Roger Fisher, İş Bankası, Araştırma
MESAFEYİ ARAMAK 2010’LU YILLARIN ROMANLARI ÜZERİNE YAZILAR-Kolektif, Metis, Edebiyat
MÜZİK
ADONIS-Oceanvs Orientalis&Sylvia Rebecca, Tekli
BİLDİĞİM YERE-Ah! Kosmos&Melis Güven, Tekli
BİNBOĞA-Yalınayak, Tekli
MAGIC WORKOUT-Islandman, Tekli
YANGIN-Umut Çetin, Tekli
GÖKYÜZÜMÜN YILDIZLARI-Cem Adrian, Albüm
HATIRLA-Sufle, Tekli
Ne izlesem okusam dinlesem
Zamanda yolculuk temalı filmlerin en yenisi “The Adam Project” ve Tilda Swinton’ın başrolünde olduğu “Memoria”, haftanın öne çıkan filmleri... Belgesel tutkunlarına da “The Andy Warhol Diaries” ve “Lucy and Desi” tavsiyemizdir.
FİLM
MEMORIA (Sinema)
Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul
Oyuncular: Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar
2021-KOLOMBİYA, TAYLAND, FRANSA-136’/DRAM, GİZEM, BİLİMKURGU
Taylandlı usta sinemacı Apichatpong Weerasethakul’un Cannes Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ile dönen ve geçen yıl eleştirmenlerin listelerinden eksik olmayan son filmi sinemalarda. Kız kardeşini ziyaret için İskoçya’dan Kolombiya’ya yolculuğa çıkan Jessica adlı bir kadının, geceleri duyduğu garip seslerin peşinde yaşadığı gizemli olayları izleyeceğimiz filmin başrolünde ikonik oyuncu Tilda Swinton var.
THE ADAM PROJECT (Netflix)
Yönetmen: Shawn Levy
Oyuncular: Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana
2021-ABD-106’
AKSİYON, BİLİMKURGU
Geçen yıl izlediğimiz “Free Guy”da da birlikte çalışan Shawn Levy ve Ryan Reynolds’ı buluşturan film, zamanda yolculuk eden bir pilotun dünyayı kurtarmaya çalışırken bir yandan da çocukluğu ve hâlâ hayatta olan babasıyla karşılaşmasını konu alıyor.
THE ANDY WARHOL DIARIES (Netflix)
Yönetmen: Andrew Rossi
2022-ABD-6 BÖLÜM/BELGESEL
“The Politician”, “Hollywood”, “Ratched”, “Halston” gibi dizilerin yaratıcısı Ryan Murphy’nin Netflix için tasarladığı bu Andy Warhol belgeseli, ikonik sanatçının personasının ardında yatan gizleri açığa çıkarıyor. 1968’de Valerie Solanas’ın suikast girişiminden sonra hayatını ve duygularını kaydetmeye başlamış Warhol’un ölümünden sonra ortaya çıkan günlüklerinden yola çıkan belgesel altı bölüm halinde yayında.
LUCY AND DESI (Amazon Prime)
Yönetmen: Amy Poehler
2022-ABD-103’/BELGESEL
Başarılı komedyen Amy Poehler’in kamera arkasına geçtiği bu belgesel, 50’lerin meşhur komedyeni Lucille Ball’un yükselişini, Desi Arnaz ile ilişkisini ve Amerikan televizyonlarının çığır açan sitcom’u “I Love Lucy”nin Hollywood’u nasıl sonsuza dek değiştirdiğini konu alıyor. İkili en son geçen yıl Nicole Kidman ile Javier Bardem’in oynadığı ve yine Amazon Prime’da izleyebileceğiniz “Being the Ricardos” ile gündeme gelmişti.
DİZİ
YENİ SEZONLAR
FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE–Netflix, 4. Sezon
UPLOAD–Amazon Prime, 2. Sezon
THE SNOOPY SHOW–Apple TV+, 2. Sezon
DESUS&MERO–Showtime, 4. Sezon
KİTAP
TABU-James George Frazer, Can, Din&Mitoloji
HER YERDEN GELEN KIZ-Heidi Heilig, Pegasus, Roman
ZAMANIN SESSİZ RUHU-Adil Yıldırım, İthaki, Roman
OKUMA ODASI-Onat Bahadır, İthaki, Öykü
YAZININ TARİHİ-Steven Roger Fisher, İş Bankası, Araştırma
MESAFEYİ ARAMAK 2010’LU YILLARIN ROMANLARI ÜZERİNE YAZILAR-Kolektif, Metis, Edebiyat
MÜZİK
ADONIS-Oceanvs Orientalis&Sylvia Rebecca, Tekli
BİLDİĞİM YERE-Ah! Kosmos&Melis Güven, Tekli
BİNBOĞA-Yalınayak, Tekli
MAGIC WORKOUT-Islandman, Tekli
YANGIN-Umut Çetin, Tekli
GÖKYÜZÜMÜN YILDIZLARI-Cem Adrian, Albüm
HATIRLA-Sufle, Tekli