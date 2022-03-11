MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Uğur YÜKSEL>Ne izlesem okusam dinlesem
GeriUğur YÜKSEL Ne izlesem okusam dinlesem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

Yazarın tüm yazıları

Ne izlesem okusam dinlesem

11 Mart 2022

Zamanda yolculuk temalı filmlerin en yenisi “The Adam Project” ve Tilda Swinton’ın başrolünde olduğu “Memoria”, haftanın öne çıkan filmleri... Belgesel tutkunlarına da “The Andy Warhol Diaries” ve “Lucy and Desi” tavsiyemizdir.

FİLM

Ne izlesem okusam dinlesem

MEMORIA (Sinema)

Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul
Oyuncular: Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar
2021-KOLOMBİYA, TAYLAND, FRANSA-136’/DRAM, GİZEM, BİLİMKURGU

Taylandlı usta sinemacı Apichatpong Weerasethakul’un Cannes Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ile dönen ve geçen yıl eleştirmenlerin listelerinden eksik olmayan son filmi sinemalarda. Kız kardeşini ziyaret için İskoçya’dan Kolombiya’ya yolculuğa çıkan Jessica adlı bir kadının, geceleri duyduğu garip seslerin peşinde yaşadığı gizemli olayları izleyeceğimiz filmin başrolünde ikonik oyuncu Tilda Swinton var.

Ne izlesem okusam dinlesem

THE ADAM PROJECT (Netflix)

Yönetmen: Shawn Levy
Oyuncular: Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana
2021-ABD-106’
AKSİYON, BİLİMKURGU

Geçen yıl izlediğimiz “Free Guy”da da birlikte çalışan Shawn Levy ve Ryan Reynolds’ı buluşturan film, zamanda yolculuk eden bir pilotun dünyayı kurtarmaya çalışırken bir yandan da çocukluğu ve hâlâ hayatta olan babasıyla karşılaşmasını konu alıyor.

Ne izlesem okusam dinlesem

THE ANDY WARHOL DIARIES (Netflix)

Yönetmen: Andrew Rossi
2022-ABD-6 BÖLÜM/BELGESEL

“The Politician”, “Hollywood”, “Ratched”, “Halston” gibi dizilerin yaratıcısı Ryan Murphy’nin Netflix için tasarladığı bu Andy Warhol belgeseli, ikonik sanatçının personasının ardında yatan gizleri açığa çıkarıyor. 1968’de Valerie Solanas’ın suikast girişiminden sonra hayatını ve duygularını kaydetmeye başlamış Warhol’un ölümünden sonra ortaya çıkan günlüklerinden yola çıkan belgesel altı bölüm halinde yayında.

Ne izlesem okusam dinlesem

LUCY AND DESI (Amazon Prime)

Yönetmen: Amy Poehler
2022-ABD-103’/BELGESEL

Başarılı komedyen Amy Poehler’in kamera arkasına geçtiği bu belgesel, 50’lerin meşhur komedyeni Lucille Ball’un yükselişini, Desi Arnaz ile ilişkisini ve Amerikan televizyonlarının çığır açan sitcom’u “I Love Lucy”nin Hollywood’u nasıl sonsuza dek değiştirdiğini konu alıyor. İkili en son geçen yıl Nicole Kidman ile Javier Bardem’in oynadığı ve yine Amazon Prime’da izleyebileceğiniz “Being the Ricardos” ile gündeme gelmişti.

DİZİ

YENİ SEZONLAR

Ne izlesem okusam dinlesem

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE–Netflix, 4. Sezon
UPLOAD–Amazon Prime, 2. Sezon
THE SNOOPY SHOW–Apple TV+, 2. Sezon
DESUS&MERO–Showtime, 4. Sezon

KİTAP

Ne izlesem okusam dinlesem

TABU-James George Frazer, Can, Din&Mitoloji
HER YERDEN GELEN KIZ-Heidi Heilig, Pegasus, Roman
ZAMANIN SESSİZ RUHU-Adil Yıldırım, İthaki, Roman
OKUMA ODASI-Onat Bahadır, İthaki, Öykü
YAZININ TARİHİ-Steven Roger Fisher, İş Bankası, Araştırma
MESAFEYİ ARAMAK 2010’LU YILLARIN ROMANLARI ÜZERİNE YAZILAR-Kolektif, Metis, Edebiyat

MÜZİK

Ne izlesem okusam dinlesem

ADONIS-Oceanvs Orientalis&Sylvia Rebecca, Tekli
BİLDİĞİM YERE-Ah! Kosmos&Melis Güven, Tekli
BİNBOĞA-Yalınayak, Tekli
MAGIC WORKOUT-Islandman, Tekli
YANGIN-Umut Çetin, Tekli
GÖKYÜZÜMÜN YILDIZLARI-Cem Adrian, Albüm
HATIRLA-Sufle, Tekli

X
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları