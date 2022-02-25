Ne izlesem, okusam, dinlesem

FİLMJEEN-YUHS: A KANYE TRILOGY(Netflix)
Yönetmen: Coodie, Chike Ozah
2022-ABD-270’/BELGESEL, MÜZİK
Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan belgesel, meşhur ABD’li Rapçi, yapımcı ve modacı Kanye West’in kariyer inşasını inişleri ve çıkışlarıyla anlatıyor. Daha önce de Kanye West video kliplerini de çekmiş Coodie ve Chike Ozah ikilisinin yönettiği film, sanatçının 20 yıllık müzik hayatından bugüne dek görülmemiş pek çok an ve fotoğraf da barındırıyor. Üç bölümden oluşan ve 4,5 saat süren belgesel, West hayranları için hazine değerinde.
FİLMNİL’DE ÖLÜM/DEATH ON THE NILE (Sinema)Yönetmen: Kenneth Branagh
Oyuncular: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Tom Bateman, Annette Bening
2022-BİRLEŞİK KRALLIK, ABD-127’/SUÇ, DRAM, GİZEM
Polisiye edebiyatının meşhur kalemi Agatha Christie’nin 1937 tarihli romanı bir kez daha beyazperdede. 2017’de yazarın “Doğu Ekspresinde Cinayet” romanını da uyarlamış Kenneth Branagh, dedektif Hercule Poirot’un maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Poirot bu kez çıktığı Mısır tatili sırasında Nil Nehri’nde seyreden lüks gemide yaşanan cinayeti çözmeye çalışacak. Poirot rolünde bir kez daha Branagh’ı izleyeceğimiz filmde, ‘Wonder Woman’ Gal Gadot da olayların merkezindeki gizemli Linnet Ridgeway’i canlandırıyor.
FİLMMOONFALL(Sinema)
Yönetmen: Roland Emmerich
Oyuncular: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley
2022-BİRLEŞİK KRALLIK, ÇİN, ABD-130’/AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
“The Day After Tomorrow”, “2021” gibi kıyamet filmleriyle tanıdığımız Roland Emmerich’in yeni felaket filmi “Moonfall”, Ay’ın yörüngeden çıkıp dünyaya çarpmasını engellemeye çalışan bir grup NASA astronotunun yaşadıklarını anlatacak. Halle Berry ile Patrick Wilson’ın başrolünde olduğu film, bolca aksiyon ve görsel efekt vadediyor.
FİLMDRIVE MY CAR (Sinema)
Yönetmen: Ryusuke Hamaguchi
Oyuncular: Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada
2021-JAPONYA-179’/DRAM
Japonyalı yönetmen Ryusuke Hamaguchi’nin 50’den fazla ödül alarak geçen yıl festivallerin gözdesi olmuş son filmi “Drive My Car” sinemalarda. Çağımızın en popüler yazarlarından Haruki Murakami’nin ‘Men Without Women’ adlı kısa hikâye serisinden uyarlanan film, kaybettiği eşinin yasını tutan yönetmen Yusuke Kafuku’nun Hiroşima’ya bir festivale, Anton Çehov’un Vanya Dayı adlı oyununu sahneye koyması için davet edilmesi ile başlıyor. Burada zamanının çoğunu kendisine eşlik etmesi için tahsis edilen 20 yaşındaki şoförü Kafuku ile geçiren Yusuke, onunla birlikte yalnızlık, kayıplar ve yasla bezeli, sırların karşılıklı olarak açıklandığı bir dizi yolculuğa çıkıyor. Altın Palmiye için yarıştığı Cannes’da En İyi Senaryo, Ekümenik Jürisi ve FIPRESCI ödüllerini toplamış ve geçtiğimiz ay, yabancı dilde en iyi film kategorisinde Altın Küre alan filmin, Oscar şansı da oldukça yüksek görünüyor.
FİLMŞARKINI SÖYLE 2/SING 2 (Sinema)
Yönetmen: Garth Jennings
2021-ABD-110’/ANİMASYON, KOMEDİ, MÜZİKAL
2016’da ilkini izlediğimiz ve seyirciden gördüğü ilgiyle devamını beklediğimiz müzikal animasyon “Şarkını Söyle” ikincisiyle sinemalarda. Bir kez daha Garth Jennings’in yazıp yönettiği ve Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson’dan oluşan seslendirme kadrosunu koruyan devam filmi, yerel sahnelerde büyük başarı elde eden Buster Moon ve ekibinin dünyanın en prestijli sahnesi Crystal Tower Tiyatrosu’na çıkabilmek için girdikleri yarışı anlatıyor. İlkini sevdiyseniz kaçırmayın.
FİLMÇIĞLIK/SCREAM(Sinema)
Yönetmen: Matt Bettinelli Olpin, Tyler Gillett
Oyuncular: Melissa Barrera, Courtney Cox, Neve Campbell, David Arquette
2022-ABD-114’/KORKU, GERİLİM
Wes Craven’ın yarattığı ve ilkini 1996’da izlediğimiz meşhur korku serisi “Scream/Çığlık”ın beşinci halkası sinemalarda. Günümüz Woodsboro kasabasında yaşanan seri cinayetlerin peşinde geçmişin suçlarına sürükleyecek film, serinin ikonik oyuncuları Courtney Cox, Neve Campbell ve David Arquette’i 11 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirecek. 2015’te kaybettiğimiz Wes Craven’sız ilk “Çığlık” filmi ve çıkan olumlu yorumlara bakılırsa devamı da gelecek görünüyor.
FİLMLICORICE PIZZA(Sinema)
Yönetmen: Paul Thomas Anderson
Oyuncular: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits
2021-ABD-133’/DRAM
“Boogie Nights/Ateşli Geceler”(1997), “Magnolia/Manolya”(1999), “There Will Be Blood/Kan Dökülecek(2009) ve “Phantom Thread”(2017) gibi her birini ayrı ayrı başyapıt saydığımız filmlerin yaratıcısı Paul Thomas Anderson’un merakla beklediğimiz son filmi sinemalarda. Dört dalda Altın Küre adayı olan ve şimdiden 30’dan fazla ödül toplamış “Licorice Pizza”, 1970’lerde geçen duygusu yüksek bir aşk ve büyüme hikâyesi anlatıyor. Amerikalı pop-rock grubu Haim’in bateristi Alana Haim ile 2014 yılında hayata veda eden Philip Seymour Hoffman’ın oğlu Cooper Hoffman’ın ilk sinema deneyimleri ile başrolünde oldukları film, Oscar yarışının da güçlü adaylarından olacak görünüyor.
2021’İN EN İYİ FİLMLERİ
YABANCI1 - THE POWER OF THE DOG - Netflix
2 - DUNE
*Beats by Girlz Türkiye’yi başlatan fikir ve ihtiyaç neydi?Beats By Girlz New York merkezli olsa da 30’a yakın ülkede çalışmalar yürütüyor ve özellikle son birkaç yılda dünyanın farklı yerlerinde güçlendiğini görmek de beni heyecanlandırıyordu. Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da kültür ve eğlence sektöründe cinsiyet temelli eşitsizliklere karşı ciddi bir farkındalık gelişmeye başladı. Beats By Girlz’e dair en sevdiğim nokta da, problemleri tespit ederken bir çözüm önerisi oluşturmasıydı. Yani, ‘Evet, müzik sektöründe cinsiyet eşitsizliğini görüyoruz, biliyoruz ama peki, bunu konuşmanın ötesine geçirmek için ne yapabiliriz’in peşindegitmesi beni de bu yolculuğun bir parçası olmaya itti. Kişisel hikâyemde de müzik sektöründe işin mutfağından üretim aşamalarına farklı alanlarda profesyonel olarak
tecrübelere sahiptim. Türkiye müzik eğitimine ya da müzik teknolojileri alanlarında mesai ayıran gerçekten çok küçük bir çevre var. Beats By Girlz Türkiye de hem bu müzik eğitimi yönünde pratik bir boşluğu kapatmaya hem de toplumsal cinsiyet farkındalığını taşıyacak projeler yürütmeye aday bir girişim olarak konumlanıyor.
*Yeni projeniz Benim Şehrim, Benim Sesim’ için Türkiye’den kariyerinin başındaki genç kadın müzisyenlere açık bir çağrı yaptınız ve başvurular Pazartesi günü sona eriyor. Neye ve kimlere ulaşmayı hedefliyorsunuz?
Proje, kadınların yaşadıkları şehirleri müzikleriyle anlatabilmelerine olanak sağlayan bir çalışma. British Council Türkiye’nin düzenlediği WOW İstanbul Festivali kapsamında Beats By Girlz Türkiye’nin işbirliğiyle açılan bir atölye çağrısı olduğunu söyleyebilirim. Proje tümü açık çağrı yoluyla seçilecek, onu İstanbul’dan, onu Türkiye’nin başka şehirlerinden olmak üzere toplamda 20 kadına açık olacak. Katılımcılar, çevrimiçi atölye çalışmaları ve mentorluk oturumları aracılığıyla ses tasarımının temel ilkelerini öğrenecek. Daha sonra, yaşadıkları şehirlerde seçilen bölgelerde ses yürüyüşüne çıkacak ve sesleri, müzikal bir çerçevede tasarlayıp bir kompozisyon oluşturacakları kayıtlar alacaklar. Katılımcılar, proje boyunca birbirleriyle çalışarak seçilen mekânların ses yapısını ve oluşturulan eserleri birlikte değerlendirecekler. Projeye katılanlar bir
fikir doğrultusunda müziklerini nasıl aranje edebileceklerini, nereden yola çıkabileceklerine dair temelde bir eğitim almış olacaklar. Ve tabii ki proje sayesinde müzik endüstrisinde enstrümantist, vokalist, prodüktör veya ses tasarımcısı olarak faaliyet gösteren kadın profesyonellerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki fikirlerini dile getirmeleri ve sanatlarını ve yeteneklerini dijital ortamda çoğulcu, kapsayıcı ve yenilikçi programlar yoluyla sergilemeleri için fırsatlar yaratmak istiyoruz.
FİLMMATRIX RESURRECTIONS/THE MATRIX RESURRECTIONS (Sinema)
Yönetmen: Lana Wachowski
Oyuncular: Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Jessica Henwick, Jonathan Groff
2021, ABD, 148’/AKSİYON, BİLİMKURGU
Efsanevi “The Matrix” serisinin 18 yıl aradan sonra gelen dördüncü filmi sinemalarda. Bu kez Wachowski kardeşlerden Lana Wachowski’nin yazıp yönettiği filmde, Neo yeniden hayata dönüyor ve bu kez daha da güçlenmiş ve tehlikeye bürünmüş bir Matrix ile karşı karşıya geliyor. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u bir kez daha Neo ve Trinity rollerinde izleyeceğimiz filmde Morpheus ve Ajan Smith rollerini bu kez Yahya Abdul-Mateen II canlandırıyor. Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Christina Ricci gibi ünlü isimleri de göreceğimiz yeni Matrix filmi, nostalji yaşamak isteyen sinemaseverleri bekliyor.
FİLM
THE UNFORGIVABLE (Netflix)
Yönetmen: Nora Fingscheidt
Oyuncular: Sandra Bullock, Viola Davis, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal
2021, ALMANYA-BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/SUÇ, DRAM
2019’da çektiği “System Crasher” ile ödüller ve övgülerle karşılanan Almanyalı yönetmen Nora Fingscheidt’in Netflix yapımı son filmi, Oscarlı oyuncu Sandra Bullock’u başrole taşıyan bir suç draması. 2009 yapımı aynı adlı İngiliz dizisinden uyarlanan film, cinayet suçlusu Ruth Slater’ın 20 yıl aradan sonra tahliye olması ve dışarıda pek de kabul görmediği hayatla baş etme çabasını konu alacak.
FİLM
BATI YAKASININ HİKÂYESİ/WEST SIDE STORY (Sinema)
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez
2021, ABD, 156’/DRAM, SUÇ, AŞK
Steven Spielberg’in aynı adlı Broadway klasiğinden uyarladığı son filmi “Batı Yakasının Hikâyesi” sinemalarda. Arthur Laurents’in aynı adlı kitabından bu kez Pulitzer ve Tony Ödüllü Tony Kushner’in yazdığı senaryo ile izleyeceğimiz film, farklı etnik kökenlerden birbirine düşman iki sokak çetesinin acımasız kavgalarının gölgesinde yeşermeye çalışan bir aşk hikâyesi anlatıyor. İlk kez 1957’de Broadway’de sahnelenen, dört yıl sonra perdeye ilk uyarlanışında 10 dalda Oscar kazananan müzikal klasiğin yeni uyarlamasında, “Divergent/Uyumsuz” serisi ve “Baby Driver” (2017), “Billionaire Boys Club” (2018) filmlerinden tanıdığımız Ansel Elgort ve yeni keşif Rachel Zegler başrollerde. Yine Spielberg filmleri “Schindler’s List” (1993) ve “Saving Private Ryan” (1998) ile 2 Oscar almış görüntü yönetmeni Janusz Kaminski’nin New York Eleştirmenleri Birliği’nce ödüllendirilen görüntüleri ve “Hamilton”, “The Prom” gibi yakın dönem müzikallerinde de izlediğimiz Ariana DeBose’in yardımcı kadın oyuncu performansıyla şimdiden 2022 Oscar’larının en güçlü adayları arasında gösteriliyor.
FİLMTHE POWER OF THE DOG (Netflix)
Yönetmen: Jane Campion
Oyuncular: Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee/2021, BİRLEŞİK KRALLIK-AVUSTRALYA-KANADA-ABD-YENİ ZELANDA, 126’/WESTERN, DRAM, AŞK
“The Piano / Piyano” (2003), “The Portrait of a Lady/Bir Kadının Portresi” (1996), “In The Cut” (2003) gibi her biri başyapıt düzeyinde filmlerin yönetmeni Jane Campion’ın neo-western draması, festival yolculuğunun ardından Netflix ekranlarına geliyor. En son 2013 ve 2017 yıllarında yayınlanan HBO dizisi “Top of the Lake” (2013-2017) ile yönetmenliğine bir kez daha hayran olduğumuz Campion’ın “Bright Star/Parlak Yıldız”dan 12 yıl sonra çektiği ilk film de olan “The Power of the Dog”, Thomas Savage’ın 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlama ve birbirine zıt karakterde iki kardeşin hikâyesi üzerinden incelikli bir erkeklik hesaplaşması anlatıyor. Sakinliği ve ılımlığıyla tanınan George’un, genç bir oğlu olan Rose ile evlenmesinden hoşnut olmayan kardeşi Phil’in aile içinde yarattığı gerilimi işleyecek filmin oyuncu performansları her Campion filminde olduğu gibi kusursuz işliyor. “Fargo”nun 3. sezonunda da rol almış Kirsten Dunst ve Jesse Plemons’ı yeniden bir araya getiren filmde, Benedict Cumberbatch ve Kodi Smit-McPhee da çok başarılı. Ari Wegner’ın nefis görüntü yönetimi, Paul Thomas Anderson’ın filmlerinden tanıdığımız Jonny Greenwood imzalı müzikleri ile ödül sezonunun ve 2022 Oscar’larının güçlü adaylarından olacak görünen film, prömiyerini yaptığı Venedik’te En İyi Yönetmen Ödülü’nü almış, San Sebastián’da En İyi Film seçilmişti.
FİLM
GUCCI AİLESİ/HOUSE OF GUCCI(Sinema)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino
2021, KANADA-ABD, 157’/SUÇ, DRAM
Ridley Scott’ın merakla beklenen son filmi, 1995’te yaşanan Maurizio Gucci cinayetine odaklanıyor. 2019’da Oscar adaylığı da aldığı “A Star Is Born” ile sinemaya iyice ısınan Lady Gaga ile Adam Driver’ın başrolünde olduğu film, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek ve Al Pacino gibi isimleri bir araya getiriyor. 2,5 saate yaklaşan süresiyle moda imparatoru ailenin entrika, hırs ve intikamla geçen 30 yıllık hayatını gerilim dozu yüksek bir kurguda anlatan film, yönetmenin sıklıkla çalıştığı Janty Yates imzalı kostüm tasarımlarıyla da moda meraklılarının ilgisinden kaçmayacaktır.
FİLMGHOSTBUSTERS: AFTERLIFE (Sinema)
Yönetmen: Jason Reitman
Oyuncular: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Sigourney Weaver
2021, KANADA-ABD, 124’/MACERA, KOMEDİ, AKSİYON
80’lerin kült fantastik macerası “Hayalet Avcıları” geri dönüyor. En son 2016’da ana karakterleri kadın oyunculardan oluşan ve eleştirmenlerden ağır eleştiriler almış bir versiyonunu izlediğimiz seri bu kez, “Juno”, “Up in the Air” filmleriyle de tanıdığımız ve orijinal filmlerin yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu da olan Jason Reitman’a emanet. 1989 yapımı “Ghostbusters II”nin devamı niteliğinde olacak film, bekar anne Callie ve onun 15 yaşındaki oğlu Trevor ile 12 yaşındaki kızı Phoebe’yi odağına alacak. Chicago’daki evlerinden çıkarılan aile, hiç tanımadıkları büyükbabalarından miras kalmış evde yaşamak için taşrada bir kasabaya yerleşiyor ve hayaletlerin ele geçirdiği kasaba halkını kurtarmaya çalışıyor. “The Leftovers”ın Nora’sı Carrie Coon’un yanı sıra ekranların genç yıldızları Finn Wolfhard ve Mckenna Grace’i başrolünde izleyeceğimiz filmde, orijinal filmlerin oyuncuları Bill Murray, Dan Aykroyd ve Sigourney Weaver da yıllar sonra ilk kez bir araya geliyor.
FİLMDÜN GECE SOHO’DA/LAST NIGHT IN SOHO (Sinema)
Yönetmen: Edgar Wright
Oyuncular: Anya Taylor Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp
2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 117’/DRAM, KORKU
“Shaun of the Dead” (2004), “Hot Fuzz” (2007), “Baby Driver” (2017) gibi seyirciden ve eleştirmenlerden karşılık görmüş filmlerin yönetmeni Edgar Wright’ın son filmi, moda tasarımı tutkunu Eloise adlı genç bir kadının bir sabah uyanıp kendini 1960’larda bulması ve burada Sandie adlı bir kadınla tanışması sonrasında yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. “Jojo Rabbit” (2019), “Old” (2021) filmlerinin yükselen ismi Thomasin McKenzie’i Eloise rolünde izleyeceğimiz filmde “The Queen’s Gambit” dizisinin yıldızı Anya Taylor Joy da Sandie’yi canlandırıyor. Wright’ın hız kesmeyen yönetmenliği kadar, Park Chan-Wook filmlerinden aşina olduğumuz Chung-hoon Chung’un görüntüleriyle cazibesi oldukça yüksek olan filmi türün tutkunları özellikle kaçırmasın.
ANKARA FİLM FESTİVALİ
Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Ankara Film Festivali başladı. 12 Kasım’a dek sinemaseverleri Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda karşılayacak festivalin programından ‘Kaçırmayın!’ dediğimiz 10 film şöyle:
*ÇATLAK: Fikret Reyhan’ın İstanbul ve Ayvalık festivallerinde En İyi Yönetmen seçildiği, Antalya’dan da jüri özel ödülü almış filmi Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşuyor. İstanbul’da aynı binada birlikte yaşayan bir ailenin hikâyesini konu alan ve geçmişte ödenmemiş bir borcun evin içinde yarattığı sarsıntıyı tek bir günde anlatan filmin ansambl oyuncu kadrosuna özellikle dikkat.
FİLMYENİ DÜZEN/NEW ORDER (Sinema)
Yönetmen: Michel Franco
Oyuncular: Naian Gonzalez Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle
2020, MEKSİKA-FRANSA, 86’/SUÇ, DRAMA
“Después de Lucía/Lucía’dan Sonra” (2012), “Chronic/Kronik” (2015), “Las hijas de Abril/Nisanın Kızları” (2017) filmleriyle Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesi olmuş Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun son filmi, sokaklarda ayaklanmaların sürdüğü şehirde zengin ve üst sınıf bir ailenin şatafatlı düğünlerinde yaşanan olayları anlatıyor. Geçen yıl Venedik’te Büyük Jüri Ödülü almış “Yeni Düzen”, distopik atmosferiyle dikkat çekse de soyunduğu sınıf eleştirisinde ne yazık ki yeterince doyurucu olamıyor.
FİLMDUNE: ÇÖL GEZEGENİ/DUNE (Sinema)
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac
2021, ABD-KANADA, 155’/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Frank Herbert’in 1965’te ilki yayımlanan ve 6 kitaptan oluşan Nebula ve Hugo ödüllü bilimkurgu serisi “Dune”un heyecanla beklenen sinema serüveni başlıyor. İlk kez 1984’te David Lynch tarafından perdeye taşınan ve bugüne dek birçok yönetmen için rüya projesi olarak nitelendirilen serinin başına “Arrival” (2016) ve “Blade Runner 2049” (2017) filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve geçiyor. Villeneuve’in “Prometheus” (2012) ve “Doctor Strange”in (2016) yazarı Jon Spaihts ve “Forrest Gump” (1994) ile Oscar almış Eric Roth ile birlikte serinin ilk kitabından uyarladıkları film, Dune evrenini aralıyor ve kuyrukluyıldız çarpması sonucu çöle dönüşmüş Arrakis adlı gezegende yaşananları Paul Atreides’in gözünden anlatıyor. Son yılların en çok konuşulan iki ismi, Timothée Chalamet ve Zendaya’yı buluşturan filmde, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård gibi ünlü isimlerin yanı sıra Charlotte Rampling ve Javier Bardem de rol alıyor. Kurgusundan müziklerine Oscarlı isimlerin imzasını taşıyan filmin adı şimdiden 2022 ödülleri için geçiyor.
Ne izlesem okusam dinlesem
Edmond Rostand’ın ünlü tiyatro oyunu Cyrano de Bergerac’ın müzikal versiyonu olan “Cyrano”, sinemalarda haftanın en iyi seçeneği. Perdede bu kez “Game of Thrones”un Tyrion Lannister’ı olarak tanıdığımız Peter Dinklage’in hayat vereceği Cyrano’nun şiirler yazdıran aşkı Roxane’ı da genç yetenek Haley Bennett canlandırıyor. Romantik komedi arayanlara “I Watt You Back”, polisiye tutkunlarına “The Responder” ve Vikings hayranlarına da devam dizisi “Vikings: Valhalla”, ekranlardan tavsiyelerimiz.
FİLM
CYRANO (Sinema)
Yönetmen: Joe Wright
Oyuncular: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr.
2022-İNGİLTERE, ABD, KANADA-124’/DRAM, MÜZİKAL, AŞK
“Pride&Prejudice/Aşk ve Gurur” (2005), “Atonement/Kefaret” (2007), “Anna Karenina” (2012) gibi başarılı edebiyat uyarlamalarıyla tanıdığımız İngiliz yönetmen Joe Wright bu kez, Edmond Rostand’ın 1987 tarihli tiyatro oyunu Cyrano de Bergerac’ın müzikal uyarlamasıyla karşımızda. Acımasız kelime oyunlarıyla ve mükemmel kılıç oyunlarıyla düelloda rakip tanımayan Cyrano’nun tek korkusu fiziksel görünümüdür ve reddedilmekten korktuğu için aşık olduğu Roxanne’a açılamamaktadır. Kendini ifade etmenin yolunu da Roxanne’ın ilk görüşte aşık olduğu Christian’a yardım etmekte bulur. 1950’de Jose Ferrer, 1990 yılında Gérard Depardieu’nün unutulmaz performanslarıyla izlediğimiz Cyrano rolünde bu kez, “Game of Thrones”un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage var. Seamus McGarvey imzalı görüntüleri ve Oscar’a aday kostümleriyle de göz dolduran filmi, müzikal meraklıları ve dönem filmlerini sevenler kaçırmasın.
I WANT YOU BACK (Amazon Prime)
Yönetmen: Jason Orley
Oyuncular: Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood
2022-ABD-116’/KOMEDİ, AŞK
Senaryosunu “Love, Simon” (2018) filmiyle yakaladıkları başarıyı “Love, Victor”, “This Is Us” ve “How I Met Your Father” gibi dizilerle ekranlarda sürdüren Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger ikilisinin yazdığı Amazon filmi “I Watt You Back”, 30’larındaki Peter ve Emma’nın beklemedikleri anda sevgilileri tarafından terk edilmeleri sonrası yaşadıkları komik olayları anlatıyor.
DİZİ
THE RESPONDER (BluTV)
Oyuncular: Martin Freeman, Adelayo Adedayo, Ian Hart, MyAnna Buring
2022-BİRLEŞİK KRALLIK-MİNİ DİZİ-5 BÖLÜM/SUÇ, DRAM, GERİLİM
“Sherlock” dizisinin Dr. John Watson’ı Martin Freeman’ın başrolünde olduğu BBC dizisi “The Responder”, gerilim yüklü bir polisiye. Liverpool’da acil aramalardan sorumlu polis memuru Chris Carson’ın temposu yüksek gece görevini sürdürürken bir yandan da kişisel hayatını toparlamaya çalışmasını izleyeceğimiz dizi, 5 bölüm halinde yayında.
VIKINGS: VALHALLA (Netflix)
Oyuncular: Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson
2022-ABD-1. SEZON/AKSİYON, TARİH, MACERA
Büyük ilgi gören ve geçen yıl 6. sezonuyla veda eden “Vikings”ten 100 yıl sonrasında yaşananları konu alacak dizi, bizi tarihten yeni kahramanlarla tanıştırırken Viking çağının nasıl sonlandığını da anlatacak. Birinci sezonu 24 bölümden oluşan dizinin ilk 12 bölümü Netflix’te izlenebilir.
KİTAP
KADINCA BİLMEYİŞLERİN SONU: 1960-1980 DÖNEMİNDE FEMİNİST EDEBİYAT-Duygu Çayırcıoğlu, İletişim, Edebiyat
KÖPEK-Pilar Quintana, Can, Roman
FREUD’UN TEORİSİNDE VE PSİKANALİZİN TEKNİĞİNDE BEN-Jacques Lacan, Metis, Felsefe
DÖNGÜ-Ben Oliver, Çınar, Roman
BİR ROMAN KAHRAMANI ORHAN VELİ-Haluk Oral, Everest, Edebiyat
MEKSİKA GOTİĞİ-Silvia Moreno-Garcia, İthaki, Roman
KÜLE DÖNEN BEDENLER-Rory Power, Epsilon, Roman
MÜZİK
DÜŞ REMİKS-Güneş Özgeç&Nilipek.&Taner Yücel, Tekli
Alternatif sahnelerin özgün söz ve müzik yazarlarından Güneş Özgeç’in 2021 sonunda çıkardığı ve çok dinlenen teklisi “Düş”e özel hazırlanan iki remiks yayında. Türkçe Synth-Pop grubu Jakuzi’den tanıdığımız Taner Yücel’in remiksi, 80’ler disko sound’u ile 90’lar pop’unu buluştururken, başarılı şarkıcı ve söz yazarı Nilipek.’in yorumu ise orijinal şarkıyı daha karanlık tonlara sürüklüyor. Her iki remiksin mastering’inde Çilekeş grubunun vokalist ve bas gitaristi Görkem Karabudak’ın imzası bulunuyor.
GEÇÇEK-Tarkan, Tekli
GİZLİ-Cem Belevi, Tekli
EN ÇOK SENİ-Cem Adrian, Tekli
KIRMIZI LAVLAR-Yasemin Mor, Tekli
REMOTELY CLOSE: SILKWAY-Kutiman&Elif Çağlar, Tekli
İZ-Goss&Deniz Tekin, Tekli
İÇİÇE-Alaca, Tekli
RIGHT ON TIME-Metronomy, Tekli
REMOTELY CLOSE: SILKWAY-Islandman&Alek Lee, Tekli
ARDINDAN-Nuri Harun Ateş, Tekli