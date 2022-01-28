Ne izlesem, okusam, dinlesem

FİLMŞARKINI SÖYLE 2/SING 2 (Sinema)
Yönetmen: Garth Jennings
2021-ABD-110’/ANİMASYON, KOMEDİ, MÜZİKAL
2016’da ilkini izlediğimiz ve seyirciden gördüğü ilgiyle devamını beklediğimiz müzikal animasyon “Şarkını Söyle” ikincisiyle sinemalarda. Bir kez daha Garth Jennings’in yazıp yönettiği ve Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson’dan oluşan seslendirme kadrosunu koruyan devam filmi, yerel sahnelerde büyük başarı elde eden Buster Moon ve ekibinin dünyanın en prestijli sahnesi Crystal Tower Tiyatrosu’na çıkabilmek için girdikleri yarışı anlatıyor. İlkini sevdiyseniz kaçırmayın.
FİLMÇIĞLIK/SCREAM(Sinema)
Yönetmen: Matt Bettinelli Olpin, Tyler Gillett
Oyuncular: Melissa Barrera, Courtney Cox, Neve Campbell, David Arquette
2022-ABD-114’/KORKU, GERİLİM
Wes Craven’ın yarattığı ve ilkini 1996’da izlediğimiz meşhur korku serisi “Scream/Çığlık”ın beşinci halkası sinemalarda. Günümüz Woodsboro kasabasında yaşanan seri cinayetlerin peşinde geçmişin suçlarına sürükleyecek film, serinin ikonik oyuncuları Courtney Cox, Neve Campbell ve David Arquette’i 11 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirecek. 2015’te kaybettiğimiz Wes Craven’sız ilk “Çığlık” filmi ve çıkan olumlu yorumlara bakılırsa devamı da gelecek görünüyor.
FİLMLICORICE PIZZA(Sinema)
Yönetmen: Paul Thomas Anderson
Oyuncular: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits
2021-ABD-133’/DRAM
“Boogie Nights/Ateşli Geceler”(1997), “Magnolia/Manolya”(1999), “There Will Be Blood/Kan Dökülecek(2009) ve “Phantom Thread”(2017) gibi her birini ayrı ayrı başyapıt saydığımız filmlerin yaratıcısı Paul Thomas Anderson’un merakla beklediğimiz son filmi sinemalarda. Dört dalda Altın Küre adayı olan ve şimdiden 30’dan fazla ödül toplamış “Licorice Pizza”, 1970’lerde geçen duygusu yüksek bir aşk ve büyüme hikâyesi anlatıyor. Amerikalı pop-rock grubu Haim’in bateristi Alana Haim ile 2014 yılında hayata veda eden Philip Seymour Hoffman’ın oğlu Cooper Hoffman’ın ilk sinema deneyimleri ile başrolünde oldukları film, Oscar yarışının da güçlü adaylarından olacak görünüyor.
2021’İN EN İYİ FİLMLERİ
YABANCI1 - THE POWER OF THE DOG - Netflix
2 - DUNE
*Beats by Girlz Türkiye’yi başlatan fikir ve ihtiyaç neydi?Beats By Girlz New York merkezli olsa da 30’a yakın ülkede çalışmalar yürütüyor ve özellikle son birkaç yılda dünyanın farklı yerlerinde güçlendiğini görmek de beni heyecanlandırıyordu. Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da kültür ve eğlence sektöründe cinsiyet temelli eşitsizliklere karşı ciddi bir farkındalık gelişmeye başladı. Beats By Girlz’e dair en sevdiğim nokta da, problemleri tespit ederken bir çözüm önerisi oluşturmasıydı. Yani, ‘Evet, müzik sektöründe cinsiyet eşitsizliğini görüyoruz, biliyoruz ama peki, bunu konuşmanın ötesine geçirmek için ne yapabiliriz’in peşindegitmesi beni de bu yolculuğun bir parçası olmaya itti. Kişisel hikâyemde de müzik sektöründe işin mutfağından üretim aşamalarına farklı alanlarda profesyonel olarak
tecrübelere sahiptim. Türkiye müzik eğitimine ya da müzik teknolojileri alanlarında mesai ayıran gerçekten çok küçük bir çevre var. Beats By Girlz Türkiye de hem bu müzik eğitimi yönünde pratik bir boşluğu kapatmaya hem de toplumsal cinsiyet farkındalığını taşıyacak projeler yürütmeye aday bir girişim olarak konumlanıyor.
*Yeni projeniz Benim Şehrim, Benim Sesim’ için Türkiye’den kariyerinin başındaki genç kadın müzisyenlere açık bir çağrı yaptınız ve başvurular Pazartesi günü sona eriyor. Neye ve kimlere ulaşmayı hedefliyorsunuz?
Proje, kadınların yaşadıkları şehirleri müzikleriyle anlatabilmelerine olanak sağlayan bir çalışma. British Council Türkiye’nin düzenlediği WOW İstanbul Festivali kapsamında Beats By Girlz Türkiye’nin işbirliğiyle açılan bir atölye çağrısı olduğunu söyleyebilirim. Proje tümü açık çağrı yoluyla seçilecek, onu İstanbul’dan, onu Türkiye’nin başka şehirlerinden olmak üzere toplamda 20 kadına açık olacak. Katılımcılar, çevrimiçi atölye çalışmaları ve mentorluk oturumları aracılığıyla ses tasarımının temel ilkelerini öğrenecek. Daha sonra, yaşadıkları şehirlerde seçilen bölgelerde ses yürüyüşüne çıkacak ve sesleri, müzikal bir çerçevede tasarlayıp bir kompozisyon oluşturacakları kayıtlar alacaklar. Katılımcılar, proje boyunca birbirleriyle çalışarak seçilen mekânların ses yapısını ve oluşturulan eserleri birlikte değerlendirecekler. Projeye katılanlar bir
fikir doğrultusunda müziklerini nasıl aranje edebileceklerini, nereden yola çıkabileceklerine dair temelde bir eğitim almış olacaklar. Ve tabii ki proje sayesinde müzik endüstrisinde enstrümantist, vokalist, prodüktör veya ses tasarımcısı olarak faaliyet gösteren kadın profesyonellerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki fikirlerini dile getirmeleri ve sanatlarını ve yeteneklerini dijital ortamda çoğulcu, kapsayıcı ve yenilikçi programlar yoluyla sergilemeleri için fırsatlar yaratmak istiyoruz.
FİLMMATRIX RESURRECTIONS/THE MATRIX RESURRECTIONS (Sinema)
Yönetmen: Lana Wachowski
Oyuncular: Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Jessica Henwick, Jonathan Groff
2021, ABD, 148’/AKSİYON, BİLİMKURGU
Efsanevi “The Matrix” serisinin 18 yıl aradan sonra gelen dördüncü filmi sinemalarda. Bu kez Wachowski kardeşlerden Lana Wachowski’nin yazıp yönettiği filmde, Neo yeniden hayata dönüyor ve bu kez daha da güçlenmiş ve tehlikeye bürünmüş bir Matrix ile karşı karşıya geliyor. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u bir kez daha Neo ve Trinity rollerinde izleyeceğimiz filmde Morpheus ve Ajan Smith rollerini bu kez Yahya Abdul-Mateen II canlandırıyor. Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Christina Ricci gibi ünlü isimleri de göreceğimiz yeni Matrix filmi, nostalji yaşamak isteyen sinemaseverleri bekliyor.
FİLM
THE UNFORGIVABLE (Netflix)
Yönetmen: Nora Fingscheidt
Oyuncular: Sandra Bullock, Viola Davis, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal
2021, ALMANYA-BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/SUÇ, DRAM
2019’da çektiği “System Crasher” ile ödüller ve övgülerle karşılanan Almanyalı yönetmen Nora Fingscheidt’in Netflix yapımı son filmi, Oscarlı oyuncu Sandra Bullock’u başrole taşıyan bir suç draması. 2009 yapımı aynı adlı İngiliz dizisinden uyarlanan film, cinayet suçlusu Ruth Slater’ın 20 yıl aradan sonra tahliye olması ve dışarıda pek de kabul görmediği hayatla baş etme çabasını konu alacak.
FİLM
BATI YAKASININ HİKÂYESİ/WEST SIDE STORY (Sinema)
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez
2021, ABD, 156’/DRAM, SUÇ, AŞK
Steven Spielberg’in aynı adlı Broadway klasiğinden uyarladığı son filmi “Batı Yakasının Hikâyesi” sinemalarda. Arthur Laurents’in aynı adlı kitabından bu kez Pulitzer ve Tony Ödüllü Tony Kushner’in yazdığı senaryo ile izleyeceğimiz film, farklı etnik kökenlerden birbirine düşman iki sokak çetesinin acımasız kavgalarının gölgesinde yeşermeye çalışan bir aşk hikâyesi anlatıyor. İlk kez 1957’de Broadway’de sahnelenen, dört yıl sonra perdeye ilk uyarlanışında 10 dalda Oscar kazananan müzikal klasiğin yeni uyarlamasında, “Divergent/Uyumsuz” serisi ve “Baby Driver” (2017), “Billionaire Boys Club” (2018) filmlerinden tanıdığımız Ansel Elgort ve yeni keşif Rachel Zegler başrollerde. Yine Spielberg filmleri “Schindler’s List” (1993) ve “Saving Private Ryan” (1998) ile 2 Oscar almış görüntü yönetmeni Janusz Kaminski’nin New York Eleştirmenleri Birliği’nce ödüllendirilen görüntüleri ve “Hamilton”, “The Prom” gibi yakın dönem müzikallerinde de izlediğimiz Ariana DeBose’in yardımcı kadın oyuncu performansıyla şimdiden 2022 Oscar’larının en güçlü adayları arasında gösteriliyor.
FİLMTHE POWER OF THE DOG (Netflix)
Yönetmen: Jane Campion
Oyuncular: Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee/2021, BİRLEŞİK KRALLIK-AVUSTRALYA-KANADA-ABD-YENİ ZELANDA, 126’/WESTERN, DRAM, AŞK
“The Piano / Piyano” (2003), “The Portrait of a Lady/Bir Kadının Portresi” (1996), “In The Cut” (2003) gibi her biri başyapıt düzeyinde filmlerin yönetmeni Jane Campion’ın neo-western draması, festival yolculuğunun ardından Netflix ekranlarına geliyor. En son 2013 ve 2017 yıllarında yayınlanan HBO dizisi “Top of the Lake” (2013-2017) ile yönetmenliğine bir kez daha hayran olduğumuz Campion’ın “Bright Star/Parlak Yıldız”dan 12 yıl sonra çektiği ilk film de olan “The Power of the Dog”, Thomas Savage’ın 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlama ve birbirine zıt karakterde iki kardeşin hikâyesi üzerinden incelikli bir erkeklik hesaplaşması anlatıyor. Sakinliği ve ılımlığıyla tanınan George’un, genç bir oğlu olan Rose ile evlenmesinden hoşnut olmayan kardeşi Phil’in aile içinde yarattığı gerilimi işleyecek filmin oyuncu performansları her Campion filminde olduğu gibi kusursuz işliyor. “Fargo”nun 3. sezonunda da rol almış Kirsten Dunst ve Jesse Plemons’ı yeniden bir araya getiren filmde, Benedict Cumberbatch ve Kodi Smit-McPhee da çok başarılı. Ari Wegner’ın nefis görüntü yönetimi, Paul Thomas Anderson’ın filmlerinden tanıdığımız Jonny Greenwood imzalı müzikleri ile ödül sezonunun ve 2022 Oscar’larının güçlü adaylarından olacak görünen film, prömiyerini yaptığı Venedik’te En İyi Yönetmen Ödülü’nü almış, San Sebastián’da En İyi Film seçilmişti.
FİLM
GUCCI AİLESİ/HOUSE OF GUCCI(Sinema)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino
2021, KANADA-ABD, 157’/SUÇ, DRAM
Ridley Scott’ın merakla beklenen son filmi, 1995’te yaşanan Maurizio Gucci cinayetine odaklanıyor. 2019’da Oscar adaylığı da aldığı “A Star Is Born” ile sinemaya iyice ısınan Lady Gaga ile Adam Driver’ın başrolünde olduğu film, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek ve Al Pacino gibi isimleri bir araya getiriyor. 2,5 saate yaklaşan süresiyle moda imparatoru ailenin entrika, hırs ve intikamla geçen 30 yıllık hayatını gerilim dozu yüksek bir kurguda anlatan film, yönetmenin sıklıkla çalıştığı Janty Yates imzalı kostüm tasarımlarıyla da moda meraklılarının ilgisinden kaçmayacaktır.
FİLMGHOSTBUSTERS: AFTERLIFE (Sinema)
Yönetmen: Jason Reitman
Oyuncular: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Sigourney Weaver
2021, KANADA-ABD, 124’/MACERA, KOMEDİ, AKSİYON
80’lerin kült fantastik macerası “Hayalet Avcıları” geri dönüyor. En son 2016’da ana karakterleri kadın oyunculardan oluşan ve eleştirmenlerden ağır eleştiriler almış bir versiyonunu izlediğimiz seri bu kez, “Juno”, “Up in the Air” filmleriyle de tanıdığımız ve orijinal filmlerin yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu da olan Jason Reitman’a emanet. 1989 yapımı “Ghostbusters II”nin devamı niteliğinde olacak film, bekar anne Callie ve onun 15 yaşındaki oğlu Trevor ile 12 yaşındaki kızı Phoebe’yi odağına alacak. Chicago’daki evlerinden çıkarılan aile, hiç tanımadıkları büyükbabalarından miras kalmış evde yaşamak için taşrada bir kasabaya yerleşiyor ve hayaletlerin ele geçirdiği kasaba halkını kurtarmaya çalışıyor. “The Leftovers”ın Nora’sı Carrie Coon’un yanı sıra ekranların genç yıldızları Finn Wolfhard ve Mckenna Grace’i başrolünde izleyeceğimiz filmde, orijinal filmlerin oyuncuları Bill Murray, Dan Aykroyd ve Sigourney Weaver da yıllar sonra ilk kez bir araya geliyor.
FİLMDÜN GECE SOHO’DA/LAST NIGHT IN SOHO (Sinema)
Yönetmen: Edgar Wright
Oyuncular: Anya Taylor Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp
2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 117’/DRAM, KORKU
“Shaun of the Dead” (2004), “Hot Fuzz” (2007), “Baby Driver” (2017) gibi seyirciden ve eleştirmenlerden karşılık görmüş filmlerin yönetmeni Edgar Wright’ın son filmi, moda tasarımı tutkunu Eloise adlı genç bir kadının bir sabah uyanıp kendini 1960’larda bulması ve burada Sandie adlı bir kadınla tanışması sonrasında yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. “Jojo Rabbit” (2019), “Old” (2021) filmlerinin yükselen ismi Thomasin McKenzie’i Eloise rolünde izleyeceğimiz filmde “The Queen’s Gambit” dizisinin yıldızı Anya Taylor Joy da Sandie’yi canlandırıyor. Wright’ın hız kesmeyen yönetmenliği kadar, Park Chan-Wook filmlerinden aşina olduğumuz Chung-hoon Chung’un görüntüleriyle cazibesi oldukça yüksek olan filmi türün tutkunları özellikle kaçırmasın.
ANKARA FİLM FESTİVALİ
Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Ankara Film Festivali başladı. 12 Kasım’a dek sinemaseverleri Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda karşılayacak festivalin programından ‘Kaçırmayın!’ dediğimiz 10 film şöyle:
*ÇATLAK: Fikret Reyhan’ın İstanbul ve Ayvalık festivallerinde En İyi Yönetmen seçildiği, Antalya’dan da jüri özel ödülü almış filmi Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşuyor. İstanbul’da aynı binada birlikte yaşayan bir ailenin hikâyesini konu alan ve geçmişte ödenmemiş bir borcun evin içinde yarattığı sarsıntıyı tek bir günde anlatan filmin ansambl oyuncu kadrosuna özellikle dikkat.
FİLMYENİ DÜZEN/NEW ORDER (Sinema)
Yönetmen: Michel Franco
Oyuncular: Naian Gonzalez Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle
2020, MEKSİKA-FRANSA, 86’/SUÇ, DRAMA
“Después de Lucía/Lucía’dan Sonra” (2012), “Chronic/Kronik” (2015), “Las hijas de Abril/Nisanın Kızları” (2017) filmleriyle Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesi olmuş Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun son filmi, sokaklarda ayaklanmaların sürdüğü şehirde zengin ve üst sınıf bir ailenin şatafatlı düğünlerinde yaşanan olayları anlatıyor. Geçen yıl Venedik’te Büyük Jüri Ödülü almış “Yeni Düzen”, distopik atmosferiyle dikkat çekse de soyunduğu sınıf eleştirisinde ne yazık ki yeterince doyurucu olamıyor.
FİLMDUNE: ÇÖL GEZEGENİ/DUNE (Sinema)
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac
2021, ABD-KANADA, 155’/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Frank Herbert’in 1965’te ilki yayımlanan ve 6 kitaptan oluşan Nebula ve Hugo ödüllü bilimkurgu serisi “Dune”un heyecanla beklenen sinema serüveni başlıyor. İlk kez 1984’te David Lynch tarafından perdeye taşınan ve bugüne dek birçok yönetmen için rüya projesi olarak nitelendirilen serinin başına “Arrival” (2016) ve “Blade Runner 2049” (2017) filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve geçiyor. Villeneuve’in “Prometheus” (2012) ve “Doctor Strange”in (2016) yazarı Jon Spaihts ve “Forrest Gump” (1994) ile Oscar almış Eric Roth ile birlikte serinin ilk kitabından uyarladıkları film, Dune evrenini aralıyor ve kuyrukluyıldız çarpması sonucu çöle dönüşmüş Arrakis adlı gezegende yaşananları Paul Atreides’in gözünden anlatıyor. Son yılların en çok konuşulan iki ismi, Timothée Chalamet ve Zendaya’yı buluşturan filmde, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård gibi ünlü isimlerin yanı sıra Charlotte Rampling ve Javier Bardem de rol alıyor. Kurgusundan müziklerine Oscarlı isimlerin imzasını taşıyan filmin adı şimdiden 2022 ödülleri için geçiyor.
FİLMSON DÜELLO/THE LAST DUEL (Sinema)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Afleck
2021, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 152’/AKSİYON, DRAM, TARİH
“Alien/Yaratık” serisinin yanı sıra “Blade Runner” (1982), “Thelma and Louise” (1992), “Gladiator” (2000), “The Martian/Marslı” (2015) gibi sayısız klasiğin yaratıcısı Ridley Scott’ın yönettiği “Son Düello”, seyirciyi 14. yüzyıl Fransa’sına götürüyor. Eric Jager’in kitabından uyarlanan ve gerçek olaylara dayanan film, Sör Jean de Carrouges ve Jacques Le Gris arasında yaşanan meşhur düelloyu odağına alıyor ve ikiliyi bu noktaya taşıyan bir tecavüz olayını üç farklı karakterin gözünden anlatıyor. İki buçuk saatlik süresiyle seyircinin sabrını zorlayan film, “Killing Eve”in Villanelle’i Jodie Comer başta olmak üzere Matt Damon, Adam Driver ve Ben Afleck’ten oluşan parıltılı kadrosuyla da merak uyandırıyor.
FİLMSANSÜR/CENSOR(Sinema)
Yönetmen: Prano Bailey-Bond
Oyuncular: Niamh Algar, Michael Smiley, Nicholas Burns
2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 84’/KORKU, GİZEM
Prano Bailey-Bond’un ilk uzun filmi de olan “Sansür”, 80’li yıllarda geçiyor ve evlerde izlenen video filmleri sansürlemekle görevli bir Enid adlı bir kadının yaşadıklarını konu alıyor. Enid’in onayladığı filmlerden birindeki yöntemle seri cinayetlerin işlenmeye başlanması, dahası onay için gelen filmlerde kendi geçmişinden sahneler görmeye başlaması olayları korkutucu bir hale sokuyor. Bu yıl Sundance’in Geceyarısı bölümünde, Berlin’de de Panorama bölümünde gösterilen “Sansür”, yılın en yaratıcı korku filmlerinden.
FİLMÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK/NO TIME TO DIE(Sinema)
Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 163’/AKSİYON, SUÇ
Sahalardan çekilmiş ve kendini Jamaika’da sakin bir hayatın keyfine bırakmış ajanımız James Bond, CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın yardım istemesiyle kendini yeniden aksiyonun içinde buluyor ve bu kez, yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşüyor. Son dört filmin yıldızı Daniel Craig’in 007’ye son kez hayat vereceği filmde Léa Seydoux Bond’un kalbini çarptırmaya devam ederken, filmin kötü adamını da Rami Malek canlandırıyor.
FİLMKURYE/THE COURIER (Sinema)
Yönetmen: Dominic Cooke
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/TARİH, BİYOGRAFİ, DRAM
Seyirciyi Soğuk Savaş dönemine götürecek “Kurye”, MI-6 ajanı olarak görev yapan İngiliz iş insanı Greville Wynne ile 1962’deki Küba füze krizini etkisiz hale getiren bilgiyi Batı’ya veren Rus casusu Oleg Penkovsky arasında yaşananları anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen filmin lokomotifi ise İngiliz aktör Benedict Cumberbatch.
Ne izlesem okusam dinlesem
Dünyaca ünlü Japonyalı yazar Haruki Murakami’nin kısa öykü serisinden uyarlanan ve Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar’ın en güçlüsü “Drive My Car”, başarılı oyunculukları ve Cannes’dan ödüllü senaryosuyla hafızalara yerleşen melankolik bir başyapıt. Daisy Ridley ve Tom Holland’ı buluşturan bilimkurgu “Kaos Yürüyüşü” ve sinemamızın auteur yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun ilk uzun filmi “İz”, haftanın öne çıkan diğer yapımları... Kitap raflarında bu hafta, Judith Butler’ın Metis Yayınları’ndan çıkan kitabı “Şiddetsizliğin Gücü: Etik-Politik Bir Düğüm” var.
FİLM
DRIVE MY CAR (Sinema)
Yönetmen: Ryusuke Hamaguchi
Oyuncular: Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada
2021-JAPONYA-179’/DRAM
Japonyalı yönetmen Ryusuke Hamaguchi’nin 50’den fazla ödül alarak geçen yıl festivallerin gözdesi olmuş son filmi “Drive My Car” sinemalarda. Çağımızın en popüler yazarlarından Haruki Murakami’nin ‘Men Without Women’ adlı kısa hikâye serisinden uyarlanan film, kaybettiği eşinin yasını tutan yönetmen Yusuke Kafuku’nun Hiroşima’ya bir festivale, Anton Çehov’un Vanya Dayı adlı oyununu sahneye koyması için davet edilmesi ile başlıyor. Burada zamanının çoğunu kendisine eşlik etmesi için tahsis edilen 20 yaşındaki şoförü Kafuku ile geçiren Yusuke, onunla birlikte yalnızlık, kayıplar ve yasla bezeli, sırların karşılıklı olarak açıklandığı bir dizi yolculuğa çıkıyor. Altın Palmiye için yarıştığı Cannes’da En İyi Senaryo, Ekümenik Jürisi ve FIPRESCI ödüllerini toplamış ve geçtiğimiz ay, yabancı dilde en iyi film kategorisinde Altın Küre alan filmin, Oscar şansı da oldukça yüksek görünüyor.
KAOS YÜRÜYÜŞÜ/CHAOS WALKING (Sinema)
Yönetmen: Doug Liman
Oyuncular: Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen, Demiah Bichir
2021-ABD, KANADA, HONG KONG-109’/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
“The Bourne Identity” (2002), “Jumper” (2008), “Edge of Tomorrow” (2014) filmleriyle tanıdığımız Doug Liman’ın yönettiği bilimkurgu aksiyon türündeki film, Patrick Ness’in aynı adlı çoksatan roman serisinin ilk kitabından uyarlama. Yalnızca erkeklerin yaşadığı distopik bir dünyada geçen ve Violet adında gizemli bir genç kadının ortaya çıkmasıyla değişen dengeleri anlatan film, Star Wars serisinin Rey’i Daisy Ridley ve perdenin son Spider-Man’i Tom Holland’ı bir araya getiriyor.
İZ (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Oyuncular: Derya Alabora, Aytaç Arman, Mustafa Arslan
1994-TÜRKİYE-116’/DRAM
Usta yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun ilk uzun filmi “İz”, MUBI Türkiye ekranlarında. 2019’da kaybettiğimiz Aytaç Arman’ın en başarılı performanslarından birini verdiği film, pavyon müzisyeni Cezmi Kara’nın gizemli ölümünün peşine düşen komiser Kemal’in başına gelen tuhaf olayları konu alıyor. İstanbul’un arka sokaklarını bu polisiye hikâyenin ana unsurlarından birine dönüştüren etkileyici kadrajları ve Uğur İçbak’ın başarılı görüntüleri ile dikkat çeken “İz”, sinemamızın gizli hazinelerinden ve nadide başarılı kara film örneklerinden.
DİZİ
YENİ DİZİLER
HOW I MET YOUR FATHER/Hulu
AS WE SEE IT/Amazon Prime
THE GILDED AGE/HBO
THE AFTERPARTY/Apple TV Plus
YENİ SEZONLAR
SNOWPIERCER/Netflix, 3. Sezon
RESIDENT ALIEN/beIN CONNECT, 2. Sezon
BILLIONS/Showtime, 6. Sezon
KİTAP
ŞİDDETSİZLİĞİN GÜCÜ: ETİK-POLİTİK BİR DÜĞÜM-Judith Butler, Metis, Düşünce, 192 sayfa
Feminist ve kuir aktivist, yazar ve düşünür Judith Butler’ın iki yıl önce çıkan son kitabı Başak Ertür’ün çevirisiyle Türkçede. Toplumsal çatışmalarda şiddete ve şiddetsizliğe başvurmanın siyasi ve etik boyutlarını tartışan Butler, tavrını açıkça şiddetsizlikten yana alıyor ve bunu savunmak için de yeni bir tasavvur geliştiriyor. Bir yandan şiddetsizliği toplumsal eşitliğin bir gereği olarak temellendirirken, bir yandan da şiddetin öz savunma olarak meşrulaştırılmasında sorunlu bulduğu sınırı tartışmaya açıyor.
OLABİLDİĞİNCE MUTLU-Jane Godwin, Çınar, Roman
ELLERİ KARA ÇOCUK-Umay Umay, İthaki, Şiir
SÖYLEYEMEDİĞİMİZ ŞEYLER-Kelly Rimmer, Bilgi, Roman
ESKİ DÜNYANIN YANGINI-Kalben, Holden, Roman
MÜZİK
ESKİ DÜNYANIN YANGINI-Kalben, Albüm
ANNE KARNINDA-Hakan Mengüç, Tekli
BİR GECE DAHA-Bade Nosa, Tekli
SİRENLER-Mor ve Ötesi, Albüm
HIGH ALONE-Sevdaliza, Tekli
WATERCOLOR EYES-Lana Del Rey, Tekli
ÖLÜLER HARİÇ-Kana Kana, Albüm