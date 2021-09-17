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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

Yazarın tüm yazıları

Ne izlesem okusam dinlesem

17 Eylül 2021

Anthony Hopkins’e “Kuzuların Sessizliği”nden 30 yıl sonra ikinci Oscar’ını getiren baba-kız draması “Baba” sinemalarda haftanın en iyi seçeneği. Dan Brown’ın meşhur roman karakteri Robert Langdon’ın maceralarını ekranlara taşıyan dizi “The Lost Symbol” ve Metin Akdemir’in sinemamızdaki sansür ve oto sansür kavramlarını tartışmaya açan belgeseli “Hayalimdeki Sahneler”, bu haftanın ekran seçenekleri. Müzikleri ülkenin sınırlarını aşmış elektronik müzik grubu Islandman’in beklenen yeni albümü “Godless Ceremony”, müzikte haftanın en iyisi.

FİLM

Ne izlesem okusam dinlesem

BABA/THE FATHER (Sinema)
Yönetmen: Florian Zeller
Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams
2020, İNGİLTERE-FRANSA, 97’/KOMEDİ, DRAM

Fransız yazar Florian Zeller’ın kendi yazdığı ve bir üçlemenin ilk parçası olan aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı “Baba”, hafızalardan çıkmayacak bir baba-kız hikâyesi anlatıyor. Bağımsızlığına düşkün 80 yaşındaki Anthony’nin yaşı ilerledikçe zorlaşan hayatını ve bu süreçte yanında olmaya çalışan kızı ile yaşadıkları çatışmayı izleyeceğimiz film, usta aktör Anthony Hopkins ile “The Crown”ın yıldızı Olivia Colman’ı bir araya getiriyor. En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ve BAFTA başta olmak üzere pek ödül toplayan “Baba”, Hopkins’e de “Kuzuların Sessizliği”nden 30 yıl sonraki ikinci Oscar’ını getirdi.

Ne izlesem okusam dinlesem

ELMALAR/APPLES (Sinema)
Yönetmen: Christos Nikou
Oyuncular: Aris Servetalis, Sofifa Georgovassili, Anna_Kalaitzidou
2020, YUNANİSTAN-POLONYA-SLOVENYA, 91’/KOMEDİ, DRAM, BİLİMKURGU

Yunan sinemacı Christos Nikou’nun ilk uzun filmi de olan “Elmalar”, ani bellek yitimine sebep olan gizemli bir salgının kol gezdiği bir dünyada geçiyor. Geçmişini hatırlamayan insanlara yeni bir kimliğin kazandırıldığı bir kliniğe yatırılan Aris adlı bir adamın yaşadıklarını izleyeceğimiz film, Yunanistan’ın Oscar adayı olmuş ve çok sayıda festivalden En İyi Film ödülüyle dönmüştü.

Ne izlesem okusam dinlesem

HAYALİMDEKİ SAHNELER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Metin Akdemir
2020, TÜRKİYE, 45’/BELGESEL

Yönetmen ve sanatçı Metin Akdemir’in Atıf Yılmaz ve Yavuz Özkan’ın filmlerinden yola çıkarak Türkiye sinemasındaki kuir arzu temsillerini sorguladığı belgeseli “Hayalimdeki Sahneler”, MUBI Türkiye’de gösterimde. “Dul Bir Kadın” (1985), “Kadının Adı Yok” (1987) ve “İki Kadın” (1992) gibi klasiklerden esinle, sinemamızın sansür ve oto sansür ile ilişkisini tartışmaya açan film, Deniz Türkali, Hale Soygazi, Nur Sürer, Serap Aksoy gibi oyuncuların görüşlerine de yer veriyor.

DİZİ

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THE LOST SYMBOL (Peacock&beIN CONNECT)
Yaratıcılar: Jay Beattie, Dan Brown, Dan Dworkin
Oyuncular: Ashley Zukerman, Valorie Curry, Sumalee Montano, Rick Gonzalez
2021, ABD, 1. SEZON, 7 BÖLÜM/AKSİYON, GİZEM

Dan Brown’ın çoksatan romanları “The Da Vinci Code/Da Vinci Şifresi” ve “Angels&Demons/Melekler ve Şeytanlar”da yarattığı meşhur simgebilim profesörü Robert Langdon’ın maceraları şimdi de Peacock yapımı olarak ekranlara taşınıyor. Brown’ın aynı adlı romanından uyarlanan ve perdede Tom Hanks’in canlandırdığı kahramanımıza bu kez Ashley Zukerman hayat veriyor. Yakın arkadaşı Peter Solomon’ın davetiyle Amerikan Kongre Binası’nda konferans vermek üzere Washington’a gelen Langdon’ın kendini bir tuzağın içinde bulmasıyla gelişen olayları konu alacak dizi, Türkiye’de beIN CONNECT’ten izlenebilir.

KİTAP

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MARIE-CLAIRE’İN KOKULARI-Habib Selmi, İletişim Yayıncılık, Roman
HER ŞEY DEĞİŞMELİ! COVİD-19’UN ARDINDAN DÜNYA-Kolektif, Metis Yayıncılık, Fikir-Tartışma
CEHENNEMİN KAPILARI-Maurice Level, Çınar Yayınları, Öykü
ŞİŞE-Orhan Duru, Yapı Kredi Yayınları, Öykü
FLORİDA-Lauren Groff, İthaki Yayınları, Öykü
DENİZ NE KADAR GÜZEL-Yiğit Karaahmet, Altıkırkbeş Yayınları, Roman

MÜZİK

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GODLESS CEREMONY-Islandman, Elektronik, Albüm

Tolga Böyük, Eralp Güven ve Erdem Başer’den oluşan ve renkli müzikal dünyasıyla yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da sıkı takipçiler yaratmış elektronik müzik grubu Islandman’in beklenen üçüncü albümü yayında. Danimarka merkezli plak şirketi Music for Dreams etiketiyle çıkan albüm, 10 şarkıdan oluşuyor. Aşık Veysel klasiği “Kara Toprak”ın bugüne dek yapılmış en iyi yorumlarından birini de dinlediğimiz albüm, etnik enstrüman zenginliğiyle dikkat çekiyor. Grubun kurucusu da olan Tolga Böyük’ün “Ruhani bir törene katılabilir, doğaüstü güçlerin peşine düşebilirsin, fakat bazen mutluluğu küçük detaylarda, günlük işlerinin arasında bulman gerekir” sözleriyle tarif ettiği “Godless Ceremony”, yüksek enerjisi kadar Anadolu’dan Afrika’ya ve Hindistan’a uzanan bir yolculuktan toplanmış şamanik ritim ve seslerle grubun hayranlarını bir kez öte diyara çağırıyor.

PARAŞÜT-Su Sonia, R&B, Tekli
TREE-Ólafur Arnalds, Elektronik, Tekli
IF YOU SAY THE WORD-Radiohead, Alternatif, Tekli
AURORA’NIN DUASI-Sibil, Alternatif, Tekli

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

10 Eylül 2021
Tunç Şahin’in yazıp yönettiği, başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı gerilim draması “İnsanlar İkiye Ayrılır”, sinemalarda haftanın en iyi seçeneği. Aubrey Plaza ile Michael Caine’i buluşturan “Çok Satanlar”ı da komedi arayanlara ve edebiyat tutkunlarına öneririz. Mary Elizabeth Winstead’ın başrolünde olduğu aksiyon “Kate” ve Bergman’ın aynı adlı meşhur dizisinin ABD uyarlaması olan “Bir Evlilikten Manzaralar”, bu hafta ekranlarda öne çıkanlar. İtalyan felsefeci Federico Campagna’nın VakıfBank Kültür Yayınları’ndan çıkan kitabı “Teknik Ve Büyü: Gerçekliğin Yeniden İnşası” ise rafların dikkat çekeni.

FİLM
İNSANLAR İKİYE AYRILIR(Sinema)
Yönetmen: Tunç Şahin
Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Nezaket Erden
2020, TÜRKİYE, 101’/DRAM
“Karışık Kaset”in(2014) yönetmeni ve BluTV’nin büyük ilgi gören serisi “7Yüz”ün (2017) yaratıcısı olarak tanıdığımız Tunç Şahin’in son filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” sinemalarda. Başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı film, borçlu insanları psikolojik baskı altına alarak koparabilecekleri en yüksek tahsilâtı yaparak geçinen Duygu ve Bahadır’ın, yeni kurbanları Ceren’in hayatlarına girişiyle gelişen gerilim dolu olayları anlatacak. Geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan ve Nezaket Erden’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal getiren film, yılın en iyi yerli yapımlarından.

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

3 Eylül 2021
Seyirciyi Kung Fu ustası süper kahraman Shang-Chi ile tanıştıran yeni Marvel macerası “Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi”, James Wan’ın son korkusu “Habis” ve yılın en iyi animasyonlarından “Luka”, sinemalarda haftanın öne çıkan filmleri. Pedro Almodóvar’ın 1989 yapımı kışkırtıcı filmi “Bağla Beni” ve Alfred Hitchcock’un 1956 klasiği “Çok Şey Bilen Adam”, ekranlardan tavsiyelerimiz. Raflarda bu hafta, yönetmen Orhan Eskiköy’ün ilk kitabı “Komşular” var.

FİLMHABİS/MALIGNANT (Sinema)
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young
2021, ABD-ÇİN-ROMANYA, 111’/KORKU, DRAM

2004’te çektiği “Saw/Testere” ile korku sinemasını yerinden oynatan ve ardından “The Conjuring/Korku Seansı”, “Insidious/Ruhlar Bölgesi” gibi serilerin evrenini yaratmış James Wan’ın son filmi sinemalarda. Şoke edici cinayet görüleriyle hayatı kabusa dönüşmüş genç bir kadının, uyanıkken de gördüğü bu görüntülerin gerçekten yaşandığını anlaması ile başına gelen korkunç olayları anlatacak film, korku arayanlar için ideal seçim.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

27 Ağustos 2021
Gelecek yıl izleyeceğimiz yeni Marvel filmini de yönetecek Nia DaCosta’nın 90’ların meşhur korku filmine getirdiği özgün yorumu izlemek isteyenler için “Şeker Adam’ın Laneti” sinemalarda. Céline Sciamma’nın yılın en iyilerinden olan büyülü ve masalsı filmi “Küçük Anne” de radarınızda olsun. Sarah Oh hayranlarının kaçırmayacağı “The Chair” ilk sezonuyla ekranlara gelirken, 12 yıldır süren “The Walking Dead” ise son sezonuyla hayranlarına veda ediyor.

FİLMŞEKER ADAM’IN LANETİ/CANDYMAN (Sinema)
Yönetmen: Nia DaCosta
Oyuncular: Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK

1992 yapımı aynı adlı korku klasiğinden ilhamla çekilen film, ressamlık kariyerinde düşüşe geçmiş Anthony ile kız arkadaşı Brianna’nın, tek eli kanca olan katil hakkında dolaşan bir hayalet hikâyesinin dolaştığı Cabrini semtine taşınmaları sonrası yaşananları anlatıyor. 2018’de ilk filmi “Little Woods” ile olumlu eleştiriler almış ve 2022’de çıkacak “The Marvels”ı da yönetecek Nia Dacosta’nın kamera arkasına geçtiği film, “Aquaman”in Black Manta’sı Yahya Abdul Mateen II ile “Chi-Raq” (2015), “If Beale Street Could Talk” (2018) filmlerinin yıldızı Teyonah Parris’i buluşturuyor.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

20 Ağustos 2021
“Westworld”ün yaratıcılarından Hugh Jackman ve Rebecca Ferguson’lu bilimkurgu gerilimi “Zihin Gezgini”, geçen yılın çok konuşulmuş iki Oscar adaylı belgeseli “Collective”, “Testere” serisinin en yenisi “Spiral: Testere Devam Ediyor”, sinemalarda haftanın öne çıkanları. Elle Fanning’in performansıyla çıtasını yükselten Nicolas Winding Refn filmi “Neon Şeytan” ve yazarı, yapımcısı ve Nicole Kidman’ı ile “Big Little Lies” ekibini yeniden buluşturan mini dizi “Nine Perfect Strangers” da ekranlardan önerilerimiz.

ZİHİN GEZGİNİ/REMINISCENCE (Sinema)
Yönetmen: Lisa Joy
Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Angela Sarafyan
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK

Son yılların en meşhur dizilerinden “Westworld”ün yaratıcıları Lisa Joy’un yazıp yönettiği, Jonathan Nolan’ın da yapımcısı olduğu “Zihin Gezgini”, özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister’ın yaşadıklarını konu alıyor. Müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinerek onlara bir tür rahatlama sunan Bannister’ın hayatı Mae ile tanıştığında değişecek, sıradan bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşecektir. “X-Men” serisinin Wolverine’i Hugh Jackman ile “Mission: Impossible/Görevimiz Tehlike” filmlerinin Ilsa Faust’u Rebecca Ferguson’ı buluşturan film, distopik bilimkurgu meraklılarını cezbedecektir.

SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR/SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Sinema)
Yönetmen: Darren Lynn Bousman

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

13 Ağustos 2021
2000’lerin meşhur gizem filmlerine imza atmış M. Night Shyamalan’ın son filmi “Zamanda Tutsak”, Gael García Bernal ve Vicky Krieps’li kadrosuyla yönetmenin sadık izleyicilerini bekliyor. İlkini sevenler için “Crood’lar 2: Yeni Bir Çağ”, komedi arayanlara Jodie Comer ile Ryan Reynols’ı buluşturan “Gerçek Kahraman” ve Venedik’ten ödüllü “Derisini Satan Adam”, sinemalarda haftanın diğer seçenekleri. David Ouimet’in yazıp çizdiği, çocuklar kadar yetişkinlere de yürekten seslenen “Gümbür Gümbür”, haftanın kitap seçimi.

ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU

“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.

DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

13 Ağustos 2021
2000’lerin meşhur gizem filmlerine imza atmış M. Night Shyamalan’ın son filmi “Zamanda Tutsak”, Gael García Bernal ve Vicky Krieps’li kadrosuyla yönetmenin sadık izleyicilerini bekliyor. İlkini sevenler için “Crood’lar 2: Yeni Bir Çağ”, komedi arayanlara Jodie Comer ile Ryan Reynols’ı buluşturan “Gerçek Kahraman” ve Venedik’ten ödüllü “Derisini Satan Adam”, sinemalarda haftanın diğer seçenekleri. David Ouimet’in yazıp çizdiği, çocuklar kadar yetişkinlere de yürekten seslenen “Gümbür Gümbür”, haftanın kitap seçimi.

ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU

“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.

DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

6 Ağustos 2021
Dev Patel ile Alicia Vikander’ı buluşturan fantastik macera “Yeşil Şövalye”, Polonya’nın Oscar adayı kara komedi “Bir Daha Asla Kar Yağmayacak” ve meşhur oyuncak serisi G. I. Joe’nun sevilen karakterlerinden birini perdeye taşıyan “Snake Eyes”, sinemalarda bu haftanın öne çıkan seçenekleri. Elektronik sahnelerin en iyilerinden Ah! Kosmos’un orman yangınlarına karşı destek toplayan şarkısı “Heartseed”, müzikte haftanın seçimi.

FİLMSNAKE EYES: G. I. JOE ORIGINS (Sinema)
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Ursula Corbero, Samara Weaving
2021, ABD-KANADA, 121’/AKSİYON, MACERA

Popüler oyuncak ve çizgi film serisi G.I. Joe’nun popüler karakterlerinden Snake Eyes solo filmiyle perdede. Kahramanımızın ekibe katılmadan önceki geçmişini ve nasıl ninja olduğunun hikâyesini öğreneceğimiz film, “RED” (2010), “R.I.P.D.” (2013) gibi hızlı aksiyonlarıyla tanıdığımız Robert Schwentke yönetiyor. “Crazy Rich Asians”, “The Gentlemen” filmleriyle Hollywood’a kendini kabul ettirmiş Malezyalı oyuncu Henry Golding’in hayat verdiği Snake Eyes’ın maceralarının devamının gelip gelmeyeceğini G.I. Joe hayranlarının gişe ilgisi gösterecek.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

30 Temmuz 2021
“Suicide Squad”in devam filmi “İntihar Timi”, DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini ikinci kez bir araya getiriyor. Disneyland’in tema parkından yola çıkarak yaratılan ve Amazon’da maceralarla dolu bir yolculuğa çıkaracak Disney eğlencesi “Jungle Cruise”, Dwayne Johnson ve Emily Blunt’ı buluşturuyor. Netflix’in en dikkat çekici animasyonlarından Trol Avcıları’nı tamamlayan “Titanlar Yükseliyor” serinin hayranları için ekranlarda.

FİLMTHE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ / THE SUICIDE SQUAD (Sinema)
Yönetmen: James Gunn / Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM

DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini buluşturan ve ilkini 2016’da izlediğimiz “Suicide Squad”in devam filmi sinemalarda. Harley Quinn başta olmak üzere, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller gibi ilk filmden tanıdığımız kahramanlarımıza Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterler dahil oluyor. ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi Belle Reve’den çıkmak için her teklife evet diyecek süper kötülerin maceralarını anlatacak filmi, “Guardians of the Galaxy” filmlerine imza atan James Gunn yönetiyor. Harley Quinn rolünde Margot Robbie devam ederken, Idris Elba da Bloodsport karakterine hayat verecek.



MAINSTREAM (Sinema)

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

23 Temmuz 2021
Amerikan versiyonu için çalışmalar süredursun Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg’in bu yıl Oscar’larda En İyi Uluslararası Film seçilen karakomedisi ‘Körkütük’ sinemalara geliyor. Tye Sheridan ile Lily Rose’u buluşturan bilim kurgu ‘Gezginler’, etkileyici konusu kadar karanlık atmosferiyle de merak uyandırıyor. Yeşim Ustaoğlu’nun 2008 yapımı klasiği ‘Pandora’nın Kutusu’ ve ikinci sezonuyla geri dönen komedi dizisi ‘Ted Lasso’, ekranlardan tavsiyelerimiz.

FİLM

KÖRKÜTÜK / ANOTHER ROUND (Sinema)
Yönetmen: Thomas Vinterberg / Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Helene Reingaard Neumann / 2020, DANİMARKA, İSVEÇ, HOLLANDA, 117’ / DRAM, KOMEDİ

En İyi Uluslararası Film Oscar’ının bu yılki sahibi Thomas Vinterberg karakomedisi ‘Körkütük’, sinemalarda gösterimde. Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve senaryo ödüllerini toplamış film, bir kasabada öğretmenlik yapan ve uzun dostlukları olan dört erkeğin gönüllü başladıkları deney sürecinde yaşananları anlatıyor. Kanımızda doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren bir teoriyi deneyimlemek isteyen dörtlü, gittikçe daha çoğunu istedikleri yeni hayatlarının kurallarını esnetiyor ve sınırları da zorlamaya başlıyorlar. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe’nin San Sebastian’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile de tescillenen performanslarından beslenen filmin Amerikan versiyonu için çalışmalara çoktan başlandığını da duyuralım.

GEZGİNLER / VOYAGERS (Sinema)

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

16 Temmuz 2021
Şimdiden modern klasikler arasına girmiş 2018 yapımı korku filmi ‘Sessiz Bir Yer’in ikincisi bu hafta sinemalarda gösterimde. Maren Ade’nin Cannes’da FIPRESCI Ödülü almış kara komedisi ‘Toni Erdmann’ ve merakla beklenen korku dizisi ‘American Horror Stories’, ekranlarda haftanın öne çıkanları...

FİLMSESSİZ BİR YER 2 / A QUIET PLACE PART 2 (Sinema)
Yönetmen: John Krasinski / Oyuncular: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe / 2020, ABD, 97’ / DRAM, KORKU

En son ekranlarda Jack Ryan rolünde izlediğimiz John Krasinski’nin yönetmenlikte de başarısını kanıtladığı ‘Sessiz Bir Yer’, 2018’de gösterime girdiğinde seyirciden olduğu kadar eleştirmenlerden de büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede korku klasikleri arasına giren film, avlarını sesle bulan yaratıkların istila ettiği distopik bir dünyada geçiyor ve özellikle Oscar’a da aday olmuş ses tasarımıyla dikkat çekiyordu. İki yıl sonra gelen devam filmi, ilk hikâyenin bıraktığı yerden devam ediyor. Babalarını kaybetmiş Abbott ailesi yaşam savaşlarını sessizlik içinde sürdürürken, dış dünyadaki tek tehlikenin yaratıklar olmadığını anlıyor. Emily Blunt’ı bir kez daha başrolünde izleyeceğimiz filmin kötü adamını ise Cillian Murphy canlandırıyor.



TONI ERDMANN (MUBI Türkiye)

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

9 Temmuz 2021
Çizgi roman dünyasının kadın kahramanlarını kadın yönetmenlerin gözünden perdeye taşıma projesi Cate Shortland imzalı “Black Widow” ile devam ediyor. Scarlett Johansson’ın performansıyla Marvel evreninin en ikonik kahramanlarından birine dönüşmüş Natasha Romanoff’un solo hikâyesini anlatacak film, geçen hafta açılan sinemalara geri dönmek için de ideal seçim. Steven Soderbergh’in Don Cheadle, Benicio Del Toro, Jon Hamm, Brendan Fraser gibi popüler aktörleri buluşturduğu suç draması “No Sudden Move” ve Chris Pratt’li zamanda yolculuk filmi “The Tomorrow War”, aksiyon tutkunlarına haftanın ekran tavsiyeleri. Çağının en iyi yönetmenlerinden Kelly Reichardt’ın son filmi “İlk İnek” ekranlarda haftanın en iyisi.

FİLMBLACK WIDOW (Sinema)
Yönetmen: Cate Shortland
Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
2021, ABD, 133’/AKSİYON, MACERA

Pandemiden dolayı bir yıldır vizyon bekleyen ve bu süreçte dijital platformlara direnen “Black Widow”, sinemaların açılışıyla birlikte Türkiye’de de gösterime girdi. “Lore” (2012), “Somersault” (2004), “Berlin Syndrome” (2017) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı bağımsız sinemacı Cate Shortland’ın elinde neye dönüşeceğini merakla beklediğimiz film, 2010’da “Iron Man 2” ile başladığı Marvel Sinematik Evreni’ne 2019’da “Avengers: Endgame” ile veda eden Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un solo hikâyesini anlatacak. Bir kez daha Scarlett Johansson’ın hayat vereceği Natasha Romanoff’un Avenger öncesi hayatına tanık olacağımız film, kahramanımızın karanlık geçmişine ışık tutacak. Johansson’a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt gibi sıkı bir kadronun eşlik ettiği “Black Widow”, sinema perdesinde iyi bir aksiyon izlemeyi özlemişler için kaçırılmaz fırsat.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

2 Temmuz 2021
Yeşilçam filmlerine de göz kırpmaya başlayan Netflix, Kemal Sunal’ın 12 filmini kataloğuna ekledi. Obam çiftinin yapımcılığında hazırlanan müzik ve animasyon dizi “We The People” ve yönetmenin hayranlarının kaçırmayacağı “Andrey Tarkovski: Bir İbadet Olarak Sinema” belgeseli haftanın diğer ekran seçenekleri. Güneş Özgeç’in mistik sularda gezinen ritmik şarkısı “Bence Gerçek Hepsi” de haftanın müzik tavsiyesi.

FİLMKEMAL SUNAL FİLMLERİ (Netflix)

Yeşilçam filmlerinin Türkiyeli izleyicide yarattığı sevginin gücünden etkilenen Netflix, birçok yerli klasiğin yanı sıra Kemal Sunal’ın 12 filmini de kataloğuna ekledi. Usta komedyenin “Salako”, “Kibar Feyzo”, “Çöpçüler Kralı” gibi neredeyse tek kişilik şovuna dönüşmüş filmlerinin yanı sıra “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk” gibi ansambl oyuncu kadrosuyla da unutulmaz olmuş komedileri, yeniden ve yeniden ve üstelik sansürsüz izlemek isteyenler için yayında.



ANDREY TARKOVSKİ: BİR İBADET OLARAK SİNEMA/ANDREI TARKOVSKY: A CINEMA PRAYER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Andrey A. Tarkovski

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

25 Haziran 2021
Channing Tatum’un George Washington’a sesiyle hayat verdiği yetişkin animasyonu ‘America: The Motion Picture’, sınırları zorlayan bir alaycılıkla Amerikan tarihini canlandırıyor. Usta Fransız yönetmen François Ozon’un yaratıcılık ve özgünlükle parladığı ilk dönemlerinden dört klasik filmi BluTV kataloğunda. Haftanın müzik önerisi, Volkan İncüvez’in Yunus Emre’nin aynı adlı meşhur şiirini bestelediği teklisi ‘Dertli Dolap.’

AMERICA: THE MOTION PICTURE (Netflix)
Yönetmen: Matt Thompson / 2021, ABD, 98’ / ANİMASYON, KOMEDİ

Netflix’in merakla beklenen yetişkin animasyonu, George Washington’ın elinde motorlu testeresi ve yanında bira düşkünü kankası Sam Adams ile birlikte gerçekleştirdiği Amerikan Devrimi’ni konu alıyor. Amerikan tarihini sınırları zorlayan bir hiciv ve alaycılıkla anlatan filmin seslendirmesinde, Channing Tatum, Simon Pegg, Judy Greer gibi ünlü isimler var. Senaryosunu ‘Godzilla’ (2014), Wonder Woman 1984 (2019), ‘Mortal Kombat’ (2020) gibi büyük bütçeli aksiyonları da yazmış Dave Callahan’ın kaleme aldığı ve ağzı bozuk ajan dizisi ‘Archer’ın yapımcısı Matt Thompson’ın yönetmenliğini üstlendiği film 30 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda.



FRANÇOIS OZON FİLMLERİ (BluTV)

Fransız sinemasının en önemli ve yaratıcı yönetmenlerinden François Ozon’un köklerini merak eden sinefiller için Ozon’u Ozon yapan dört film BluTV kataloğunda. Bir farenin eve girişiyle yıkılan aile kurumunu anlattığı çılgın komedisi ‘Sitcom’ (1998), baştan çıkarıcı ve seksi cinayet filmi ‘Les Amants criminels / Katil Aşıklar’, Charlotte Rampling’in etkileyici yüzünü sinemaya geri kazandırdığı ‘Sous le sable / Kumun Altında’ (2000) ve polisiye yazarları Patricia Highsmith ve Ruth Rendell’a saygı duruşunda bulunduğu gerilimi ‘Swimming Pool / Havuz’ (2003), Ozon ile yeni tanışacaklar için de doğru başlangıçlar olacaktır.

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

18 Haziran 2021
Antalya ve İstanbul film festivallerinin en iyisi “Maddenin Halleri”, klasik belgeselciliğin ayarlarıyla oynayan, hipnotik ve unutulması güç bir yapım. 90’lardan sarsıcı başyapıt “Yağmurdan Önce”, babalar gününe özel Kevin Hart’lı komedi “Bir Eksik” ve 6 filmlik seçki “İlham Perileri”, haftanın diğer ekran seçenekleri... Raflarda bu hafta, Pınar Öğünç’ün salgın zamanları Türkiyesinin ve emekçilerinin hafızasını kaydettiği “Pandemi Zayiatı-Bir Yıldan 35 Hayat Hikâyesi” adlı kitabı var.

FİLMBİR EKSİK/FATHERHOOD (Netflix)
Yönetmen: Paul Weitz
Oyuncular: Kevin Hart, Paul Alexander Désiré, Rodney Alexandre, Christine Lan
2021, ABD, 109’/DRAM, KOMEDİ

Matt Logelin’in 2011’de çok satanlara girmiş “Two Kisses For Maddy: A Memoir Of Loss and Love” adlı anı kitabından uyarlanan film, eşi ölünce kızını tek başına büyütmenin zorlu yolculuklarına dalmış bir babanın maceralarını konu alıyor. “American Pie”, “About a Boy”, “Grandma” filmleriyle tanıdığımız Paul Weitz’ın yönettiği filmde, Amerikalı ünlü komedyen Kevin Hart başrolde.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

11 Haziran 2021
Evrenini ekranlarda da genişleterek sürdüren Marvel’in yeni macerası “Loki”, Thor’un kötü kalpli kardeşi Loki’nin “Yenilmezler” serisinden bağımsız maceralarını konu alıyor. Roberto Benigni’nin Geppetto ustaya hayat verdiği “Pinokyo” ve korkusuz bir politikacının samimi portresini çizen “Feminist Bakan”, haftanın film seçenekleri...

DİZİLOKI (Disney+)
Yaratıcılar: Michael Waldron, Jack Kirby, Stan Lee / Oyuncular: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw / 2021, ABD, 1. SEZON, 6 BÖLÜM’ / FANTASTİK, AKSİYON

“WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” gibi büyük ilgi gören dizilerle ekranlarda da genişlemeye devam eden Marvel Sinematik Evreni’nin yeni projesi, Thor’un kardeşi Loki’yi odağına alıyor. En son, 2017’de izlediğimiz “Avengers: Endgame” filminde Tessaract’i de alarak ortadan kaybolan Loki’nin bundan sonra başına gelenleri anlatacak dizi, 6 bölümden oluşacak. Loki’ye filmlerde olduğu gibi Tom Hiddleston hayat verirken, zaman dedektifi Mobius M. Mobius rolünde karşımıza çıkacak Owen Wilson da dizinin sürprizlerinden olacak. İlk iki bölümü 9 Haziran’da yayınlanan “Loki”nin ikinci sezonuna onay aldığını da duyuralım.

YENİ SEZONLAR GELDİATİYE – 3. Sezon (Netflix) 17 Haziran’da yayınlanacak yeni sezonda, kahramanlarımız Atiye ve Erhan, iki soyun devamı olan Aden adlı kızlarına ulaşmaya çalışacak.



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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

4 Haziran 2021
Stephen King’in aynı adlı romanından Pablo Larraín’in yönetmenliğinde ekranlara taşınan korku dizisi “Lisey’s Story”, Julianne Moore ve Clive Owen’ı meşhur distopya filmi “Children of Men”den 15 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor. Hikâyesi kadar Selen Uçer ve Ece Dizdar’ın ödüllü performanslarıyla da hafızalara kazınan Ümit Ünal filmi “Aşk, Büyü Vs.”, ilk kez ekranlarda. Beats By Girlz Türkiye’nin Deniz Tekin, Feryal Öney, Güneş Özgeç, Melike Şahin gibi isimleri bir araya getirecek buluşması, müzik tutkunlarının radarından kaçmasın. Haftanın kitabı “İki Satır İki Satırdır”, Edip Cansever’in Alev Ebüzziya’ya 1962-76 yıllarında yazdığı sevda ve şiir dolu mektupları zarflarından çıkarıyor.

DİZİSWEET TOOTH (Netflix)
Yaratıcılar: Jim Mickle, Beth Schwartz
Oyuncular: Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania LaVie Owen
2021, ABD, 1. SEZON, 5 BÖLÜM’/DRAM

Çizgi roman devlerinden DC imzalı “Sweet Tooth”, 8 bölüm halinde Netflix kataloğunda yayında. Jeff Lemire’ın ilki 2009’da yayımlanan aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, “Büyük Çöküş” adı verilen olay sonrası yarı insan, yarı hayvan ‘melez’ çocukların doğduğu bir dünyada geçiyor. Melezlerin insanlar tarafından pek de kabul görmediği ve hatta avlandığı bu dünyayı, gözlerden uzakta büyümüş geyik-çocuk Gus ve gezgin arkadaşı Jepperd’ın maceraları eşliğinde izleyeceğimiz dizinin yapımcıları arasında beyazperdenin ‘Iron Man’i Robert Downey Jr. da bulunuyor.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

28 Mayıs 2021
70’ler ve 80’lerin efsanevi moda tasarımcısının hayatını ekranlara taşıyan “Halston”, Ewan McGregor başta olmak üzere oyuncu kadrosu ve tabii ki kostümleriyle göz dolduruyor. Genç okurun 2014’ün çoksatanlar listesinde yükselttiği aynı adlı roman serisinden uyarlama “Panik”, yazarı Lauren Oliver’ın kaleminden ekranlara taşınıyor. İstanbul Modern’de Sırp filmi “Baba” ve Kundura Sinema’da da meşhur bir gezginin büyülü Asya yolculuğunu anlatan “Ella Maillart: Çifte Serüven”, haftanın çevrimiçi seçenekleri.

DİZİHALSTON (Netflix)
Yönetmen: Daniel Minahan
Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Dayan, Krysta Rodriguez, Bill Pullman
2021, ABD, MİNİ DİZİ, 5 BÖLÜM’/DRAM

Ryan Murphy’nin yaratıcıları arasında olduğu 5 bölümlük mini dizi, 70’ler ve 80’lere damgasını vurmuş moda tasarımcısı Halston’ın renkli olduğu kadar karanlıklar da barındıran hayatını anlatıyor. Halston’ı ve beraberinde moda imparatorluğunun yükselişini ve düşüşünü, birebir imzasını attığı skandallarla anlatmayı tercih eden dizi, dönemin eğlence sektöründen birçok popüler ismi de hikâyenin bir parçası yaparak ilgiyi çoğaltıyor. “Game of Thrones”, “American Crime Story”, “House of Cards” gibi dizileri çekmiş Emmy ve Hugo ödüllü Daniel Minahan’ın yönettiği dizi, bir yerden sonra kahramanının yaratıcılığı gibi sıradanlaşsa da usta işi oyunculuklar diziyi ayakta tutmayı başarıyor. Halston rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini veren Ewan McGregor, mücevher tasarımcısı Elsa Peretti’yi canlandıran Rebecca Dayan ve Liza Minnelli rolünde Krysta Rodriguez başta olmak üzere oyunculuklar kostümler kadar ışıldıyor.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

21 Mayıs 2021
İki ay önce “Justice League”in dört saatlik yönetmen kurgusunu izlediğimiz Zack Snyder bu kez, korku ve bilimkurgu türlerini birbirine karıştırdığı aksiyon filmi “Ölüler Ordusu” ile karşımızda. Ünlü şarkıcı Pink’i turnede ve özel hayatında yakından izleyen “P!nk: All I Know So Far” ve Rusya’da erkekleri baştan çıkarmanın yollarının öğretildiği bir kursta yaşananları anlatan “Baştan Çıkarma Dersleri”, belgesel meraklılarını bekliyor. Aralarında Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren’ın da olduğu zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken spiritüel bilimkurgu “Solos”, haftanın en dikkat çekici dizisi. Kitap raflarında ise bu hafta, Murathan Mungan’ın 80 şairden 127 şiiri buluşturan seçkisi “Aile Albümü” var.

FİLMÖLÜLER ORDUSU/ARMY OF THE DEAD (Netflix)
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick
2021, ABD, 148’/AKSİYON, SUÇ, KORKU, BİLİM-KURGU

“300” (2007), Watchmen (2009), “Man of Steel” (2013) ve en son dört saatlik kurgusuyla izlediğimiz “Justice League” gibi çizgi roman uyarlamalarıyla tanıdığımız Zack Snyder, bu kez orijinal bir hikâyeye soyunuyor. Snyder’ın, üçüncü John Wick filminin de senaristi Shay Hatten ile birlikte yazdıkları senaryodan çektiği film, zombi istilasındaki Las Vegas’ta büyük çaplı bir soygun planına girişen, eski askerlerden kurulu bir grubun yaşadıklarını anlatacak. Korku ve bilimkurgu türlerinin birbirine karıştığı bir aksiyon sunan “Ölüler Ordusu” bununla da kalmayacak; öncesinde yaşanmış hikâyelerin anlatılacağı bir film ve anime dizisiyle kendi evrenini yaratacak.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

14 Mayıs 2021
Colson Whitehead’in Pulitzer ödüllü aynı adlı romanından uyarlanan ve kuşağının en iyi sinemacılarından Barry Jenkins’in 10 bölümünü birden yönettiği Amazon dizisi “The Underground Railroad”, haftanın en heyecan verici ekran olayı. Angelina Jolie’yi başrole taşıyan neo-western gerilim “Those Who Wish Me Dead” ve Amy Adams’lı gerilim “The Woman In The Window”, Alexandra Aja özleyenlere “Oxygène” ve Mısırlı genç kadınların hikâyesini anlatan belgesel “Nişanlılar”, haftanın film seçenekleri. Müzik listelerinde bu hafta, yerli rap sahnelerinin en özgün isimlerinden Da Poet’in 10 yıl aradan sonra çıkardığı ilk solo albümü “Kendini Bul” öne çıkıyor.

FİLMOXYGÈNE(Netflix)
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi
2021, FRANSA-ABD, 100’/GERİLİM

“Haute Tension”(2003), “The Hills Have Eyes”(2006), “Mirrors”(2008) gibi modern korku klasiklerinin yaratıcısı Fransız yönetmen Alexandra Aja’nın son filmi, hafızasını kaybetmiş şekilde bir kapsülün içinde uyanan Elizabeth Hansen adlı bir kadının oksijeni gittikçe azalan bu odadan kurtulma çabasını anlatacak. Mélanie Laurent’ın başrolünde olduğu gerilimde, usta Fransız aktörler Mathieu Amalric ve Malik Zidi de var.


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