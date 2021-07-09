Ne izlesem, okusam, dinlesem

Yeşilçam filmlerine de göz kırpmaya başlayan Netflix, Kemal Sunal’ın 12 filmini kataloğuna ekledi. Obam çiftinin yapımcılığında hazırlanan müzik ve animasyon dizi “We The People” ve yönetmenin hayranlarının kaçırmayacağı “Andrey Tarkovski: Bir İbadet Olarak Sinema” belgeseli haftanın diğer ekran seçenekleri. Güneş Özgeç’in mistik sularda gezinen ritmik şarkısı “Bence Gerçek Hepsi” de haftanın müzik tavsiyesi.

FİLMKEMAL SUNAL FİLMLERİ (Netflix)

Yeşilçam filmlerinin Türkiyeli izleyicide yarattığı sevginin gücünden etkilenen Netflix, birçok yerli klasiğin yanı sıra Kemal Sunal’ın 12 filmini de kataloğuna ekledi. Usta komedyenin “Salako”, “Kibar Feyzo”, “Çöpçüler Kralı” gibi neredeyse tek kişilik şovuna dönüşmüş filmlerinin yanı sıra “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk” gibi ansambl oyuncu kadrosuyla da unutulmaz olmuş komedileri, yeniden ve yeniden ve üstelik sansürsüz izlemek isteyenler için yayında.







ANDREY TARKOVSKİ: BİR İBADET OLARAK SİNEMA/ANDREI TARKOVSKY: A CINEMA PRAYER (MUBI Türkiye)

Yönetmen: Andrey A. Tarkovski

