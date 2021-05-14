Ne izlesem, okusam, dinlesem

OSCAR ÖDÜLLERİ (TRT 2)
Bu yıl 93.’sü yapılacak Akademi Ödülleri, 26 Nisan gecesi TRT 2 ekranlarında canlı yayınlanıyor. 01.30’da ‘Oscar’a Doğru’ özel yayını ile başlayacak gece, 03.00’ten itibaren de Oscar’ların dağıtılacağı törenle devam edecek. En İyi Film kategorisinin en güçlüsü ‘Nomadland’ Türkiye’de henüz yayında değil ama diğer kategorilerin güçlü adaylarından izleyebileceklerinizi sizin için listeledik.
MANK (Netflix): 10 adaylığa sahip olsa da En İyi Film’i ‘Nomadland’e kaptıracak gibi görünen David Lynch filminin şansı görüntü ve tasarım dallarında daha mümkün görünüyor.
MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (Netflix): Geçen yıl kaybettiğimiz aktör Chadwick Boseman, filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Kostüm ve makyaj dalında da filmin elinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
FİLMHAYALETLER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar, Emrah Özdemir
2020, TÜRKİYE-FRANSA-KATAR, 85’/DRAM
Venedik’te Eleştirmenler Birliği Ödülü alarak başladığı festival yolculuğunda eleştirmenlerin övgülerini toplamış Azra Deniz Okyay filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de yayında. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 ödül birden kazanan film, tüm Türkiye’de elektriklerin saatlerce kesildiği bir günde geçiyor. Çoğumuzun hafızalarından silinmiş olsa da 31 Mart 2015 tarihinde gerçekten de yaşanmış bu kesintinin metaforundan beslenen film, İstanbul’un yoksul bir mahallesinde o gün yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri eşliğinde anlatıyor. Ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Okyay’ın ilk uzun filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla yılın en iyi yerli yapımlarından.
FİLMDENEMEYE DEĞER / LONG SHOT (Netflix & BluTV)
Yönetmen: Jonathan Levine / Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael, Ravi Patel / 2019, ABD, 125’ / KOMEDİ
Charlize Theron ve Seth Rogen’ı buluşturan bu eğlenceli film, doğruculuğundan işsiz kalmaya mahkum gazeteci Fred Flarsky’nin başkanlık seçimine hazırlanan çocukluk aşkı Charlotte Field ile rastlantı sonucu karşılaşmaları sonrası yaşananları anlatıyor. ‘50/50’ ve ‘The Night Before’ gibi bağımsız komedileriyle tanıdığımız Jonathan Levine’in yönettiği komedi, türün cinsiyetçi klişeleriyle dalga geçiyor, 90’lar müziği ve filmlerine -özellikle Pretty Woman’a- bolca selam gönderiyor.
5 PERFORMANS
-CHARLIZE THERON
THE OLD GUARD (2020)
FİLMAY IŞIĞI/MOONLIGHT (Bein Connect)
Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Janelle Monáe
2016, ABD, 111’/DRAM, AŞK
Barry Jenkins’in 2017’de En İyi Film Oscar’ına da uzanan ustalık eseri filmi “Ay Işığı” Bein Connect’te yayında. Tarell Alvin McCraney’nin hayatından otobiyografik izler taşıyan “In Moonlight Black Boys Look Blue” adlı oyunundan uyarlanan film, üç farklı zamanda geçiyor ve bir çocuğun büyüme ve kendini keşfetme hikâyesini konu alıyor. Diyaloglarından oyunculuklara, müziklerinden James Laxton imzalı görüntü yönetimine, adeta sinema dersi veren bu modern başyapıt, ötekiliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretmeyi başarıyor.
FİLMGODZILLA VS. KONG (HBO Max)
Yönetmen: Adam Wingard
Oyuncular: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry
2021-ABD, AVUSTRALYA-113’/AKSİYON, GERİLİM, BİLİMKURGU
Pandemi sürecinde vizyonu ertelenen büyük bütçeli yapımlardan “Godzilla vs Kong”, bugün ABD’de sinemalarda ve HBO Max’ta da çevrim içi gösterime girdi. “Kong: Skull Island/Kong: Kafatası Adası” (2017) ile “Godzilla: King of the Monsters/Canavarlar Kralı”nın (2019) devamı da olan film, sinema tarihinin iki meşhur canavarını karşı karşıya getiriyor. Dev goril King Kong ile nükleer radyasyonun uyandırdığı tarih öncesi deniz yaratığı Godzilla’nın arasındaki çatışmanın ortasında kalmış insanların hikâyesini izleyeceğimiz filmde, sinemanın son Tarzan’ı Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve “Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown başrollerde.
FİLM
COMING 2 AMERICA(Amazon Prime)
Yönetmen: Craig Brewer
Oyuncular: Eddie Murphy, Shari Headley, Wesley Snipes
2021-ABD-110’/KOMEDİ
1988 yapımı Eddie Murphy komedisi “Coming to America”nın devam filmi Amazon Prime’da gösterime girdi. Murphy dahil, ilk filmin birçok oyuncusunu buluşturmayı başaran film, oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenen Prens Akeem’in sırdaşı Semmi ile Afrika’dan New York’a uzanan yeni maceralarını anlatıyor.
FİLM*BOMBAY ROSE (Netflix)
Yönetmen: Gitanjali Rao
2019-HİNDİSTAN, İNGİLTERE-93’/ANİMASYON, DRAM
Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun Venedik, Toronto festivallerinde gösterilen animasyonu, yolları Bombay’da kesişen çiçek satıcısı Kamala ve Salim arasında filizlenen aşk hikâyesini anlatıyor.
FİLMBILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY (Apple TV+)
Yönetmen: R.J. Cutler
2021-ABD-140’/BELGESEL, MÜZİK
2016’da çıkardığı ilk single’ı “Ocean Eyes” ile virale dönüşen, geçen yıl Grammy’de en büyük dört ödülü birden kazanarak bu başarıya erişmiş ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish’in hayatını anlatan belgesel, bugünden itibaren Apple TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Konser performansları ve arşiv görüntülerini buluşturacak belgesel, sanatçının ilk albümü “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”nun hazırlık sürecine ve kişisel zamanlarına da yakından tanıklık edecek.
FİLMI CARE A LOT(Netflix)
Yönetmen: J Blakeson
Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González ve Dianne Wiest
2020-İNGİLTERE-118’/SUÇ, KOMEDİ, MACERA
Yakın zamanda açıklanan Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Rosamund Pike’a adaylık getiren “I Care A Lot”, suç komedilerini sevenleri ekran başına çağırıyor. Yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanların birikimlerini sömüren Marla ile iş ortağı Fran’in, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördükleri Jennifer ile tanışmaları sonrası yaşadıkları olayları anlatacak filmde Pike’a “Game Of Thrones”un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise “The Disappearance of Alice Creed” (2009), The 5th Wave (2016) filmleriyle tanıdığımız J Blakeson var.
FİLM
THE MAP OF TINY PERFECT THINGS(Amazon Prime)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris
2021-ABD/FANTASTİK, AŞK
En son, 2020’nin sıra dışı filmlerinden “Freaky”de izlediğimiz ve yakında yeni Ant-Man’de Cassie Lang rolünde izleyeceğimiz Kathryn Newton’ın başrolünde olduğu bu romantik bilim kurgu, bir çeşit zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kalan Mark ve Margaret adlı iki gencin romantik ve eğlenceli maceralarını anlatıyor.
FİLMMALCOLM&MARIE (Netflix)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: John David Washington, Zendaya
2021-ABD-106’/DRAM
Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak işlerinden “Euphoria”nın yaratıcısı Sam Levinson’ın pandemi döneminde yazıp çektiği film, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile “BlacKkKlansman”, “Tenet” filmlerinden tanıdığımız John David Washington’ı buluşturuyor. İkilinin kimyasından neler çıkacağını merakla beklediğimiz film, tamamı tek mekânda geçiyor ve yönetmen Malcolm ile kız arkadaşı Marie’nin gece boyunca süren hesaplaşmalarını anlatıyor.
ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Prime)
Yönetmen: Regina King
Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango
2020-ABD-114’/DRAM
En son, Oscar aldığı “If Beale Street Could Talk” (2018) ve “Watchmen” dizisinin Sister Night’ı olarak izlediğimiz Regina King’in ilk yönetmenlik denemesi de olan film, eleştirmenlerden övgüler toplayarak ödül sezonunun öne çıkan yapımlarından oldu. Seyirciyi 1964’ün 25 Şubat’ına, daha sonra Muhammed Ali adını alacak Cassius Clay’in Miami’deki ağır siklet şampiyonluk maçında Sonny Liston’ı alt ettiği tarihi güne götüren film; kumsalda adına düzenlenen partiye siyahların haklarını kısıtlayan Jim Crow Yasaları yüzünden katılamayan Clay’in, aynı otelde kalan ve dönemin hak mücadelesinin ünlü figürleri olan Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği geceyi anlatıyor. Oscar’larda En İyi Film başta olmak üzere, Kemp Powers’ın kendi tiyatro oyunundan uyarlayarak yazdığı senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla birden fazla adaylık alacak görünen film, bugünden itibaren Amazon Prime’da izlenebilir.
TİYATROTEKİNSİZ VADİ/UNCANNY VALLEY (Beykoz Kundura)
FİLMPIECES OF A WOMAN (Netflix)
Yönetmen: Kornél Mundruczó
Oyuncular: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn
2020-KANADA, MACARİSTAN, ABD-126’/DRAM
2014’te çektiği “White God” ile Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesine dönüşen Macar yönetmen Kornél Mundruczó’nun yönettiği film, trajik bir olay sonucu kaybettiği bebeğinin yasını tutan bir kadının hikâyesini anlatıyor. “Görevimiz Tehlike” serisinin Beyaz Dul’u olarak tanıdığımız Vanessa Kirby’ye Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getirerek Oscar şansını yükselten filmde, taciz iddialarının odağında olduğu için adı Netflix’in tanıtımlarından çıkarılan Shia LaBeouf da oynuyor.
DİZİLUPIN (Netflix)
SİNEMANIN EN’LERİ
YABANCI
*Bacurau/Kleber Mendonça Filho ve Juliano Domelles
*Borat Subsequent Moviefilm/Jason Woliner
*Dick Johnson is Dead/Kirsten Johnson (Netflix)
*First Cow/Kelly Reichardt
*Görünmez Adam (The Invisible Man)/Leigh Whannell
Ne izlesem okusam dinlesem
Colson Whitehead’in Pulitzer ödüllü aynı adlı romanından uyarlanan ve kuşağının en iyi sinemacılarından Barry Jenkins’in 10 bölümünü birden yönettiği Amazon dizisi “The Underground Railroad”, haftanın en heyecan verici ekran olayı. Angelina Jolie’yi başrole taşıyan neo-western gerilim “Those Who Wish Me Dead” ve Amy Adams’lı gerilim “The Woman In The Window”, Alexandra Aja özleyenlere “Oxygène” ve Mısırlı genç kadınların hikâyesini anlatan belgesel “Nişanlılar”, haftanın film seçenekleri. Müzik listelerinde bu hafta, yerli rap sahnelerinin en özgün isimlerinden Da Poet’in 10 yıl aradan sonra çıkardığı ilk solo albümü “Kendini Bul” öne çıkıyor.
FİLM
OXYGÈNE(Netflix)
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi
2021, FRANSA-ABD, 100’/GERİLİM
“Haute Tension”(2003), “The Hills Have Eyes”(2006), “Mirrors”(2008) gibi modern korku klasiklerinin yaratıcısı Fransız yönetmen Alexandra Aja’nın son filmi, hafızasını kaybetmiş şekilde bir kapsülün içinde uyanan Elizabeth Hansen adlı bir kadının oksijeni gittikçe azalan bu odadan kurtulma çabasını anlatacak. Mélanie Laurent’ın başrolünde olduğu gerilimde, usta Fransız aktörler Mathieu Amalric ve Malik Zidi de var.
THOSE WHO WISH ME DEAD(HBO Max)
Yönetmen: Taylor Sheridan
Oyuncular: Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Tyler Perry, Jon Bernthal
2021, KANADA-ABD, 100’/WESTERN, DRAM, AKSİYON
Michael Koryta’nın aynı adlı romanından uyarlanan film, Montana kırsalında geçiyor ve bir orman yangınında işlenen cinayete tanık olmuş 12 yaşındaki bir çocuğu, peşindeki suikastçılardan korumaya çalışan Hannah adlı itfaiyecinin yaşadıklarını konu alıyor. Angelina Jolie’nin başrolünde olduğu neo-western türündeki filmin kamera arkasında, “Sicario”(2015) ve Oscar’a aday olduğu “Hell or High Water”(2016) filmlerinin yazarı olarak tanıdığımız ve en son Kevin Costner’lı “Yellowstone” dizisini de yazıp yönetmiş Taylor Sheridan var.
THE WOMAN IN THE WINDOW(Netflix)
Yönetmen: Joe Wright
Oyuncular: Amy Adams, Donat Balaj, Anthony Mackie, Julianne Moore, Gary Oldman
2021, ABD, 100’/DRAM, GERİLİM
Haftanın bir diğer edebiyat uyarlaması olan film, A.J. Finn’in 2018’de yayımlanmış çoksatan romanına dayanıyor. “Pride&Prejudice/Aşk ve Gurur”(2005), “Atonement/Kefaret”(2007), “Anna Karenina”(2012) gibi başarılı uyarlamalarıyla tanıdığımız Joe Wright’ın yönettiği film, Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman gibi isimleri bir araya getiriyor. Psikolog Anna Fox’un New York’ta yalnız yaşadığı ve agorafobisi nedeniyle çıkamadığı evinin karşısına yeni taşınan komşularını gizlice gözetlemeye başlaması ve bir suça tanık olması sonrası yaşanan gerilimli olayları anlatıyor.
BELGESEL
NİŞANLILAR/FIANCE’ES(Kundura Sinema)
Yönetmen: Julia Bünter
2019, İSVİÇRE, 80’/BELGESEL
İsviçreli yönetmen Julia Bünter’in Tirana Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü kazanan filmi “Nişanlılar”, 16 Mayıs’a kadar kundurama.beykozkundura.com adresinde Türkçe altyazılı ve ücretsiz izlemeye açık olacak. Sosyal geçmişleri ve dini mezhepleri farklı Mısırlı üç kadının evliliğe giden uzun ve karmaşık yolda yaşadıklarını anlatan film, 2011’den bu yana çok sayıda siyasi, kültürel ve ekonomik çalkantı yaşayan günümüz Mısır toplumunu, nüfusun yüzde 60’ını oluşturan gençlerin sorgulamaları eşliğinde keşfe çıkarıyor.
DİZİ
THE UNDERGROUND RAILROAD(Amazon Prime)
Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Aaron Pierre, Joel Edgerton
2021, ABD, 1. SEZON, 10 BÖLÜM/DRAM, TARİH
Oscarlı “Moonlight/Ay Işığı”(2016) ve “If Beale Street Could Talk”(2018) filmlerinin yönetmeni Barry Jenkins’in heyecanla beklediğimiz dizi projesi “The Underground Railroad”, 10 bölüm halinde Amazon Prime’da yayında. Colson Whitehead’in Türkçe’ye “Yeraltı Demiryolu” adıyla çevrilen ve Pulitzer ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülleri’nin ikisini birden almış romanından uyarlanan dizi, 19. yüzyıl ABD’sinde geçiyor ve kölelerin güneyden kuzeydeki özgür eyaletlere kaçmasını sağlayan gizli yolları tarif eden bir yolun ve bunu geçmeye çalışan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. Başrolünde Güney Afrikalı genç oyuncu Thuso Mbedu’nun yer alacağı dizide Joel Edgerton, Peter Mullan gibi usta aktörleri de izleyeceğiz.
KİTAP
* İMTİYAZ-YAHUT CİCİ KIZLARA BİR ROMAN-Sezen Ünlüönen, İletişim Yayıncılık, Roman
* İNSAN DENEN HAYVAN-HASTALIKTA VE SAĞLIKTA HAYVANLARDAN ÖĞRENEBİLECEKLERİMİZ-Barbara Natterson Horowitz, Metis Yayınları, Bilim
* HEVESİN KAÇIŞ YÖNÜ-Gökhan Yılmaz, Yapı Kredi Yayınları, Öykü
* SEVEN BEKLER-HAYRETTİN ZİYA’NIN KARADENİZ HİKAYELERİ-Hayrettin Ziya Taluy, İthaki Yayınları, Öykü
* ACI ÜLKE-Joyce Carol Oates, Everest Yayınları, Roman
MÜZİK
* KENDİNİ BUL-Da Poet, Rap, Albüm
Yerli rap sahnelerinin özgün isimlerinden Da Poet’in 10 yıl aradan sonra çıkardığı ilk solo albümü “Kendini Bul”, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı. Albümdeki 10 şarkının söz ve müzikleri Da Poet’e aitken; İdil Meşe, Barış Demirel, Baneva, Allame, Karacalı, Levvera, Savai ve Kayra gibi isimlerden oluşan düet listesi ayrıca heyecan uyandırıyor. 2020 pandemi sürecinde kaydedilen albüm, sanatçının içinden geçtiğimiz dünyanın ruh halini ve iç yolculuğunun hikâyesini dillendiriyor. Kapağında Hemad Javadzade ve Tunc ‘TURBO’ Dindaş’ gibi sanatçıların imzasını gördüğümüz “Kendin Bul”u 2021’in en iyileri listemize aldık bile.
* BEJ-LUM, Elektronik, Single
* AĞLASAM MI-Cem Adrian, Pop, Single
* OLANLAR OLDU-Jehan Barbur, Alternatif, Single
* DANZA-Dandara, Elektronik, Albüm
* DREAM CRUISE-Wun Two&Knowsum, Elektronik, Albüm
* ELEMENTAL-Oblomov, Elektronik, Single