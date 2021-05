Ne izlesem, okusam, dinlesem

Ekranların öne çıkanlarında bu hafta iki belgesel var... Brezilyalı futbol efsanesinin hayatını anlatan “Pelé” Netflix’te, Z kuşağının müzikteki başarılı ismine yakından tanıklık eden “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” de Apple TV+’ta yayında. Tiyatro Hemhâl’in Latife Tekin’in romanından uyarladığı “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit” haftanın oyunu, usta yazar Oya Baydar’ın pandemi günlerindeki notlarını buluşturan “80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri” de haftanın kitabı...

FİLMBILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY (Apple TV+)

Yönetmen: R.J. Cutler

2021-ABD-140’/BELGESEL, MÜZİK

2016’da çıkardığı ilk single’ı “Ocean Eyes” ile virale dönüşen, geçen yıl Grammy’de en büyük dört ödülü birden kazanarak bu başarıya erişmiş ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish’in hayatını anlatan belgesel, bugünden itibaren Apple TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Konser performansları ve arşiv görüntülerini buluşturacak belgesel, sanatçının ilk albümü “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”nun hazırlık sürecine ve kişisel zamanlarına da yakından tanıklık edecek.