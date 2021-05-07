Ne izlesem, okusam, dinlesem

Pazar gecesi Oscar’lar sahiplerini buluyor. Türkiye’de TRT 2’den canlı izlenebilecek tören öncesi hazırlık yapmak isteyenlere Oscar’ın güçlü adaylarını listeledik. Anna Kendrick ve Toni Collette’i buluşturan bilim kurgu ‘Kaçak Yolcu’ haftanın en dikkat çekici filmi. Grishaverse üçlemesinin ilk romanından uyarlanan fantastik dizi ‘Shadow and Bone’ ve 4. sezonuyla geri dönen ‘The Handmaid’s Tale’, dizi tutkunlarının bu haftaki favorileri olacak. Haftanın kitabı ise İletişim Yayınları’ndan çıkan Şebnem İşigüzel romanı ‘İstanbullu Amazonlar 1809.’

OSCAR ÖDÜLLERİ (TRT 2)

Bu yıl 93.’sü yapılacak Akademi Ödülleri, 26 Nisan gecesi TRT 2 ekranlarında canlı yayınlanıyor. 01.30’da ‘Oscar’a Doğru’ özel yayını ile başlayacak gece, 03.00’ten itibaren de Oscar’ların dağıtılacağı törenle devam edecek. En İyi Film kategorisinin en güçlüsü ‘Nomadland’ Türkiye’de henüz yayında değil ama diğer kategorilerin güçlü adaylarından izleyebileceklerinizi sizin için listeledik.

MANK (Netflix): 10 adaylığa sahip olsa da En İyi Film’i ‘Nomadland’e kaptıracak gibi görünen David Lynch filminin şansı görüntü ve tasarım dallarında daha mümkün görünüyor.

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (Netflix): Geçen yıl kaybettiğimiz aktör Chadwick Boseman, filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Kostüm ve makyaj dalında da filmin elinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.







