Ne izlesem, okusam, dinlesem

Film tutkunlarına bu hafta, Altın Küre’lerde erkek oyuncu ve müzik dallarında yarışacak “Judas and the Black Messiah”, zaman döngülü hikâyeleri sevenlere “The Map Of Tiny Perfect Things” ve Çin’den fantastik aksiyon “Yin Yang Ustası: Ölümsüzlük Rüyası”; dizi tutkunlarına da “Kuzuların Sessizliği”nin devam hikâyesini anlatan “Clarice”, haftanın ekran tavsiyeleri. Tiyatro arayanlara Caner Cindoruk ve Melis Birkan’lı Marguerite Duras uyarlaması “Yeni Bir Şarkı”, pazar akşamı Moda Sahnesi’nde.

FİLM

THE MAP OF TINY PERFECT THINGS(Amazon Prime)

Yönetmen: Sam Levinson

Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris

2021-ABD/FANTASTİK, AŞK

En son, 2020’nin sıra dışı filmlerinden “Freaky”de izlediğimiz ve yakında yeni Ant-Man’de Cassie Lang rolünde izleyeceğimiz Kathryn Newton’ın başrolünde olduğu bu romantik bilim kurgu, bir çeşit zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kalan Mark ve Margaret adlı iki gencin romantik ve eğlenceli maceralarını anlatıyor.



