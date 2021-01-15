Ne izlesem, okusam, dinlesem

FİLMPIECES OF A WOMAN (Netflix)
Yönetmen: Kornél Mundruczó
Oyuncular: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn
2020-KANADA, MACARİSTAN, ABD-126’/DRAM
2014’te çektiği “White God” ile Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesine dönüşen Macar yönetmen Kornél Mundruczó’nun yönettiği film, trajik bir olay sonucu kaybettiği bebeğinin yasını tutan bir kadının hikâyesini anlatıyor. “Görevimiz Tehlike” serisinin Beyaz Dul’u olarak tanıdığımız Vanessa Kirby’ye Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getirerek Oscar şansını yükselten filmde, taciz iddialarının odağında olduğu için adı Netflix’in tanıtımlarından çıkarılan Shia LaBeouf da oynuyor.
DİZİLUPIN (Netflix)
SİNEMANIN EN’LERİ
YABANCI
*Bacurau/Kleber Mendonça Filho ve Juliano Domelles
*Borat Subsequent Moviefilm/Jason Woliner
*Dick Johnson is Dead/Kirsten Johnson (Netflix)
*First Cow/Kelly Reichardt
*Görünmez Adam (The Invisible Man)/Leigh Whannell
FİLMWONDER WOMAN 1984 (HBO Max)
Yönetmen: Patty Jenkins
Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal’
2020-ABD, İNGİLTERE, İSPANYA-151’/AKSİYON, MACERA
DC Comics’in ikonik kahramanlarından Wonder Woman’ın 2017’de gişede büyük başarı yakalayan ilk solo filminin devamı olan “Wonder Woman 1984”, pandemi sürecinde sürekli ertelenen “Tenet” ile aynı kaderi yaşar görünürken, Warner Bros.’un ani kararıyla HBO Max’te yayına giriyor. Yılın en beklenen filmlerinden birinin sinemalarla aynı anda bir dijital izleme platformunda gösterilmesi sektörde alevli tartışmalara yol açarken, çizgi romanın hayranları için bu, küçük ekranda da olsa Wonder Woman’ı 3 yıl sonra yeniden görmek demek; hem de yeni kostümüyle. İlkinde olduğu gibi Patty Jenkins’in yönettiği, başrollerinde bir kez daha Gal Gadot ve Chris Pine’ı izleyeceğimiz filmin kötülerini Kristen Wiig ile Pedro Pascal canlandırıyor. Bizi 80’lerin soğuk savaş dönemlerine ışınlayacak olan film, DC Sinematik Evreni’nde geçse de kahramanımız hakkında daha önce okumadığımız bir hikâyeyi anlatacak.
FİLM
THE MIDNIGHT SKY(Netflix)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo
2020-ABD-122’/BİLİMKURGU, DRAM
George Clooney’nin yedinci kez yönetmen koltuğuna oturduğu “The Midnight Sky”, 23 Aralık’ta Netflix’te yayında. Lily Brooks-Dalton’ın 2016’da yayımlanan “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu, “The Revenant”ın senaristi olarak tanıdığımız ve şimdilerde Quentin Tarantino’nun çekeceği yeni Star Wars filmini yazan Mark L. Smith kaleme aldı. Seyirciyi kıyamet sonrası bir zamanda Kuzey Kutbu’na götürecek film, dünyanın sonunun geldiğini keşfeden gökbilimci Augustine ile Jüpiter yolculuğundan geri dönmek üzere olan astronot Sullivan’ın kesişen hikâyelerini anlatacak. Augustine rolünde izleyeceğimiz Clooney’e Felicity Jones ve David Oyelowo eşlik ediyor.
FİLMSOUND OF METAL (Amazon Prime)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Amalric
2019-BELÇİKA-ABD-120’/MÜZİK, DRAM
Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ve başrolündeki Riz Ahmed’in performansıyla yılın en çok konuşulan filmlerinden birine dönüşen “Sound of Metal”, Amazon’da yayında. “The Place Beyond the Pines”ın senaristi olarak tanıdığımız Darius Marder’ın ilk yönetmenlik denemesi de olan film, metal müzik grubunda baterist olan Ruben’in işitme yetisini kaybetmeye başlaması sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Özellikle Riz Ahmed’in En İyi Erkek Oyuncu için Oscar yarışında ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz.
FİLMMANK(Netflix)
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance
2020- ABD-131’/BİYOGRAFİ, DRAM
“Se7en/Yedi” (1995), “Fight Club/Dövüş Kulübü”(1999), “Zodiac”(2007) gibi başyapıtların yaratıcısı David Fincher, “Gone Girl”den altı yıl sonra yeni filmiyle karşımızda. Yönetmenin rüya projesi olarak tarif ettiği ve daha önce “Mindhunter” dizisinde de birlikte çalıştığı Netflix’in yapımcılığında hayata geçirdiği “Mank”, 1941 yapımı “Citizen Kane/Yurttaş Kane” filminin tartışmalı yapım sürecini anlatıyor. Orson Welles’in yönettiği ve gösterime girdiğinde yerden yere vurulsa da zamanla “tüm zamanların en iyi filmi”ne dönüşen “Yurttaş Kane”in senaristi Herman J. Mankiewicz’i odağına alan film, Charlie Chaplin, Josef Von Sternberg, Bette Davis, Joan Crawford gibi dönemin meşhur isimlerini de hikâyesine dahil ediyor. Fincher’ın 2003’te kaybettiği babası Jack Fincher’ın senaryosundan çektiği film, başrolde izleyeceğimiz Gary Oldman’ın Oscar adaylığı garantili performansıyla merak uyandırırken, ödül sezonunun en çok konuşulacak yapımlarından birine dönüştü bile.
FESTİVALSürdürülebilir Yaşam Film Festivali
Bu yıl çevrimiçi gerçekleşen festivallerden biri de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Dünyanın değişim çağrısına kulak vermemiz gerektiğini söyleyen festival, “Sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olacak” diyor ve 6 Aralık’a kadar 26 filmlik bir seçki sunuyor. surdurulebiliryasam.net adresine kaydolarak filmleri ücretsiz ve Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilir, çevrimiçi etkinliklere de katılabilirsiniz.
FİLMUNCLE FRANK (Amazon Prime)
Yönetmen: Alan Ball
Oyuncular: Paul Bettany, Sophia Lillis, Peter Macdissi
2020- ABD-95’/DRAM
Oscarlı “American Beauty/Amerikan Güzeli”nin (1999) ve 2000’lerin kült dizilerinden “Six Feet Under” ile “True Blood”ın yapımcısı olarak tanıdığımız Alan Ball, yönetmenlikte de iddialı olduğunu 2017’de çektiği “Nothing Is Private” ile kanıtlamış, ancak devamını getirmemişti. Ball’u 13 yıl sonra yeniden kamera arkasına geçiren “Uncle Frank”, Ocak ayında prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nden beri çok konuşuluyordu. Ödül sezonunun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen ve hakları Amazon tarafından satın alınan film 70’lerde geçiyor ve New York Üniversitesi profesörü Frank’in babasının cenazesine katılmak için yeğeni Sophie ve partneri Walley ile birlikte çıktığı yolculukta geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Marvel evreninin Vision’ı olarak tanıdığımız Paul Bettany ve “It”, “Gretel&Hansel” gibi yapımların 18 yaşındaki yetenekli oyuncusu Sophia Lillis başrollerde.
DİZİLOS FAVORITOS DE MİDAS (Netflix)
*Yaratıcı: Mateo Gil
*Oyuncular: Luis Tosar, Marta Belmonte, Guillermo Toledo
*2020-İSPANYA-1 SEZON-6 BÖLÜM/SUÇ, DRAM
Alejandro Amenábar’ın ilk filmi “Tez”den başlayarak (1996) “Abre los ojos/Aç Gözünü” (1997), “The Sea Inside/İçindeki Deniz” (2004), “Agora” (2009) filmlerini de yazmış ödüllü senarist Mateo Gil’in yaratıcısı olduğu 6 bölümlük mini dizi Netflix’te yayında. Jack London’ın Türkçeye “Midas’ın Müritleri” adıyla çevrilen 1901 tarihli kısa hikâyesinden uyarlanan dizi, zengin iş insanı Eben Hale’in ondan para koparmaya çalışan uluslararası bir yeraltı örgütüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. “Celda 211” (2009), “Mientras duermes/Güneşli Pazartesiler” (2011) ile tanıdığımız Luis Tosar başrolde.
FİLMHILLBILLY ELEGY (Netflix)
*Yönetmen: Ron Howard
DİZİ
THE CROWN (Netflix)
Yaratıcı: Peter Morgan Oyuncular: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Emma Corrin / 2016-İNGİLTERE-4. SEZON-10 BÖLÜM / DRAM
2016’dan bu yana ekranların çıtası yüksek dizilerinden biri olmayı başaran ve Buckingham Sarayı’nın koridorlarında, kapı arkalarında ve taht koltuğunda yaşananları anlatan “The Crown”ın heyecanla beklenen 4. sezonu Pazar günü 10 bölüm halinde Netflix’te. Olivia Colman’ı Altın Küre aldığı Kraliçe II. Elizabeth performansında izlemeye devam edeceğimiz dizi, ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da hikâyeye dahil oluşuyla ayrıca heyecan uyandırıyor. Thatcher’ı usta aktris Gillian Anderson hayat verirken, Prenses Diana’yı canlandıracak Emma Corrin’in adı ödül listelerini zorlayacak görünüyor.
DİZİTHE LIBERATOR (Netflix)
*2020-ABD-1 SEZON-4 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON, SAVAŞ
80’ler ve 90’ların meşhur suç aksiyonları “Die Hard” ve “The Fugitive”in yazarı Jeb Stuart’ın Alex Kershaw ile birlikte yarattığı 4 bölümlük dizi, TEMA (Trioscope Enhanced Hybrid Animation) adlı yeni bir animasyon tekniği kullanılarak çekildi. 11 Kasım’da yayınlanacak dizi, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekten yaşanmış bir hikâyeyi canlandırıyor ve Amerikalı bir subayın Avrupa’yı işgalden kurtarmak için 500 gün boyunca verdiği mücadeleyi anlatıyor.
A TEACHER (HULU)
DİZİTHE MANDALORIAN (Disney+)
*Yaratıcı: Jon Favreau/Oyuncular: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito
*2019-ABD-2. SEZON-8 BÖLÜM/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Jon Favreau’nun yaratıcılığında Disney+ için çekilen ve Star Wars evreninin ilk live-action dizisi de olan “The Mandalorian”ın merakla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümü bugün yayınlandı. Gezegenin karizmatik yalnız silahşorunun, gönülsüzce de olsa Bebek Yoda’yı koruma görevini sürdüreceği dizi, görsel efektleri kadar hikâye anlatımıyla da son zamanların en yaratıcı Star Wars projesi sayılıyor. Her bölümü 15 milyon doları aşmasına rağmen serinin hayranlarının tutkuyla sahiplenmesi sonucu 3. sezonunu da garantileyen dizi, her Cuma yeni bölümüyle ekranda olacak.
DİZİBLOOD OF ZEUS (Netflix)
*Yaratıcılar: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides
*2020-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON
Yine Netflix’te yayınlanan “Castlevania”nın yaratıcılarının yeni animasyonu, ilhamını Yunan mitolojisinden alıyor. Olimpos tanrıları ile titanlar arasında savaş sürerken, sıradan bir köylü olan ve babasının Zeus olduğunu öğrenen Heron, bu savaşı durdurmanın umudu oluyor.
DİZİHELSTROM (Hulu)
*Yaratıcı: Paul Zbyszewski
*Oyuncular: Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom
*2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM/DRAM, MACERA, AKSİYON
Hulu’nun merakla beklenen Marvel dizisi bugün 10 bölüm halinde yayında. “Lost” ve “Agents of S.H.I.E.L.D.” dizilerinin yaratıcısı Paul Zbyszewski tarafından uyarlanan dizi, Marvel Comics karakterleri Daimon ve Ana Helstrom kardeşleri ekrana taşıyor. Güçlü ve gizemli bir seri katilin çocukları olan kardeşler, kendilerine özgü güçleri sayesinde kötülüğün izini sürüyorlar.
DİZİ
THE GOOD LORD BIRD (beIN Connect)
Oyuncular: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Hubert Point-Du Jour
2020-ABD-MİNİ DİZİ-7 BÖLÜM/DRAM
James McBride’ın 2013’te Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü alan ve Türkçe’ye “Talih Kuşu” adıyla çevrilen romanından uyarlanan dizi, 19. yüzyılda köleliği kaldırmak için mücadele eden John Brown ile çocuk köle Henry Shackleford’ın yolculuğunu anlatıyor. “Before” serisi, “Boyhood” filmleriyle tanıdığımız, bağımsız sinemanın önemli aktörlerinden Ethan Hawke’un başrolünde olduğu ve aynı zamanda yazar kadrosunda yer aldığı dizi, 7 bölümden oluşuyor. Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al Mansour’un da yönetmenleri arasında olduğu mini diziyi 7 Ekim’den itibaren her çarşamba beIN Connect’te izleyebilirsiniz.
5 FİLM
1)THE GLORIAS (Amazon Prime)
Yönetmen: Julie Taymor/Oyuncular: Janelle Monáe, Bette Midler, Timothy Hutton, Lulu Wilson, Lorraine Toussaint/2020-ABD-139’/BİYOGRAFİ, DRAM, KADIN
“Titus” (1999), “Frida” (2002), “Across the Universe” (2007) gibi her biri ayrı hazine filmleriyle tanıdığımız Julie Taymor’ın merakla beklediğimiz son çalışması “The Glorias”, dün Amazon Prime’da yayınlandı. Radikal söylemleriyle Amerika’daki kadın hareketinin önemli ve ateşli savunucularından biri olmuş feminist gazeteci ve yazar Gloria Steinem’ın farklı yaşlarından önemli anları canlandıran filmde, bu ikonik isme Julianne Moore, Alicia Vikander gibi oyuncular hayat veriyor. Yazarın “My Life on the Road” adlı otobiyografik romanından uyarlanan ve dünya prömiyerini bu yıl başında Sundance Film Festivali’nde yapan filmde, Dorothy Pitman Hughes’ı Janelle Monáe, Bella Abzug’ı Bette Midler, baba Steinem’ı da Timothy Hutton canlandırıyor. Oscarlı tasarımcı Sandy Powell’ın elinden çıkma kostümleri de cabası.
2010’ların ekran klasiklerinden ‘Utopia’nın merakla beklenen Amerikan uyarlaması ise, geçen hafta Türkiye’ye de giriş yapan Amazon Prime’da başlıyor. Sinemalarda ise, Meryem Uzerli’nin başrolünde olduğu ‘Kovan’ ve Charles Dickens’ın aynı adlı başyapıtından uyarlanan komedi ‘David Copperfield’in Çok Kişisel Hikâyesi’, haftanın öne çıkan seçenekleri...
EKRANLARDA
RATCHED (Netflix)
Yaratıcı: Ryan Murphy, Evan Romansky
Oyuncular: Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Sharon Stone, Charlie Carver, Judy Davis
2020-ABD-8 BÖLÜM’
EKRANLARDA
THE DEVIL ALL THE TIME(Netflix)
Yönetmen: Antonio Campos
Oyuncular: Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård
2020-ABD-138’
SUÇ, DRAM, GERİLİM
Netflix’in merakla beklenen orijinal filmlerinden “The Devil All the Time”, Donald Ray Pollock’un 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlama. “Afterschool”, “Simon Killer” gibi bağımsız filmleriyle eleştirmenlerin dikkatini çeken ve en son 2016’da “Christine” ile başarısını sürdüren Antonio Campos’un yönettiği film, Ohio ve Bati Virginia’da yaşayan farklı geçmişlerden bir grup ayrıksı insanın II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’lara uzanan hayatlarını anlatacak. Sinemanın son Spider-Man’i Tom Holland, kuşağının en iyi aktrislerinden Mia Wasikowska ve yakında Batman rolünde izleyeceğimiz Robert Pattinson’ı bir araya getiren ve yapımcıları arasında Jake Gyllenhaal’un da olduğu filmin adı, şimdiden Oscar yarışında geçiyor.
SİNEMALARDA
YENİ MUTANTLAR/NEW MUTANTS
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Antonio Banderas
2020-ABD-94’
AKSİYON, KORKU, BİLİMKURGU
X-Men evreninde geçen ve 2014’te çektiği gençlik draması “The Fault in Our Stars” ile dikkatleri çeken Josh Boone’a emanet edilen “Yeni Mutantlar”, izole bir hastanede tutulan genç mutantların yaşadıklarını konu alıyor. Hastanede onları yakından izleyip, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeye çalışan Dr. Reyes’e karşı ayaklanan gençlerin maceralarını izleyeceğimiz filmde, “Game of Thrones”un Arya Stark’ı Maisie Williams, “Stranger Things”in Jonathan’ı Charlie Heaton gibi ünlü ekran yüzleri oynuyor.
90’ların büyük ilgi görmüş Disney animasyonunun live-action yeniden çevrimi olan film, çizilen kaderine isyan eden genç bir kadın savaşçıyı anlatıyor. Charlie Kaufman’ın ilk korku filmi de olan “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” ve ilk iki bölümünü Ridley Scott’ın yönettiği karanlık bilimkurgu dizisi “Raised by Wolves” da haftanın en dikkat çekici ekran seçenekleri. Bugün başlayan Ankara Film Festivali’nden kaçırılmayacak 5 filmi sizin için seçtik.
MULAN
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong
Ne izlesem, okusam, dinlesem
Regına King’in övgülerle karşılanan ilk yönetmenlik denemesi “One Night in Miami”, Amazon Prime’da bugün yayına girdi. Altın Küre ve Oscar adaylarının açıklanmasının beklendiği bugünlerde listelerde adı en çok geçenlerden biri olan film, siyah haklarının ikonik figürleri Muhammed Ali, Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown’u renklerinden dolayı dışarı çıkamadıkları bir gecede buluşturuyor. Ekranlarda ise bu hafta yeni sezonlar öne çıkıyor: “American Gods”, Tanrılar arasındaki savaşın karanlık ve görkemli hikâyesine, “Disenchantment” da ağzı bozuk prensesin ve tuhaf arkadaşlarının maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Raflarda bu hafta, Can Yayınları’nın dünya edebiyatının önde gelen kadın yazarları ile kadın karakterlerini buluşturan 8 romanlık serisi “Klasik Kadınlar” var.
ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Prime)
Yönetmen: Regina King
Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango
2020-ABD-114’/DRAM
En son, Oscar aldığı “If Beale Street Could Talk” (2018) ve “Watchmen” dizisinin Sister Night’ı olarak izlediğimiz Regina King’in ilk yönetmenlik denemesi de olan film, eleştirmenlerden övgüler toplayarak ödül sezonunun öne çıkan yapımlarından oldu. Seyirciyi 1964’ün 25 Şubat’ına, daha sonra Muhammed Ali adını alacak Cassius Clay’in Miami’deki ağır siklet şampiyonluk maçında Sonny Liston’ı alt ettiği tarihi güne götüren film; kumsalda adına düzenlenen partiye siyahların haklarını kısıtlayan Jim Crow Yasaları yüzünden katılamayan Clay’in, aynı otelde kalan ve dönemin hak mücadelesinin ünlü figürleri olan Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği geceyi anlatıyor. Oscar’larda En İyi Film başta olmak üzere, Kemp Powers’ın kendi tiyatro oyunundan uyarlayarak yazdığı senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla birden fazla adaylık alacak görünen film, bugünden itibaren Amazon Prime’da izlenebilir.
TİYATRO
TEKİNSİZ VADİ/UNCANNY VALLEY (Beykoz Kundura)
Yönetmen: Stefan Kaegi
Metin-Beden-Ses: Thomas Melle
2018-ALMANYA-60’
Tiyatroda yapay zeka kullanımını yeni bir eşiğe taşıyan insansı robot performansı “Tekinsiz Vadi”, Beykoz Kundura’nın kültür blogunda çevrimiçi yayında. Avrupa tiyatrosunun sıradışı sanatçılarından Stefan Kaegi’nin yönettiği oyun, ilk kez 1970’lerde Japon robotist Masahiro Mori tarafından kullanılan ve insanların insansı makineler ile karşılaştıklarında yaşadıkları tekinsiz, varoluşsal belirsizlik alanını tarif eden ‘Tekinsiz Vadi’ kavramından yola çıkıyor. Alman yazar Thomas Melle’den referans alarak kopyalanan ve üretilen insansı robotun tek kişilik performansını izleyeceğimiz oyun, ‘insan nedir’ ve ‘makine nedir’ sorularının birbirine karıştığı ‘tekinsiz alan’da rahatsız edici olduğu kadar merak uyandıran bir izleme deneyimine davet ediyor bizi. 15 Şubat’a dek kultur.beykozkundura.com’da Türkçe altyazılı ve ücretsiz izleyebilirsiniz.
DİZİ
AMERICAN GODS (Amazon Prime)
Yaratıcı: Bryan Fuller, Michael Green
Oyuncular: Ricky Whittle, Emily Browning, Yetide Badaki
2017-ABD-3. SEZON-10 BÖLÜM/FANTASTİK, DRAM, GERİLİM
“Hannibal”, “Pushing Daisies”, “Star Trek: Discovery” dizilerinin senaristi Bryan Fuller ve “Logan” (2017), “Blade Runner 2049” (2017) filmlerinin yazarı Michael Green’in işbirliğiyle 2017’de yaratılan ve mitolojinin eski tanrıları ile günümüzün tanrıları arasındaki amansız savaşı ekranlara taşıyan “American Gods”, üçüncü sezonuna 10 Ocak’ta başladı. Fantastik edebiyatın kült isimlerinden Neil Gaiman’ın 2001’de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizinin yeni sezonu, Wisconsin’de sakin bir kasabaya yerleşen Shadow Moon’un çok geçmeden kasabadaki karanlık geçmişle karşılaşmasını ve kaçtığı Tanrı kaderiyle yüzleşmesini anlatacak. Her Pazar yeni bölümleri yayınlanacak dizi, 14 Mart’ta sona erecek.
DISENCHANTMENT (Netflix)
YaratıcıLAR: Matt Groening, Josh Weinstein
2018-ABD-3. SEZON-10 BÖLÜM/ANİMASYON, MACERA
“Simpsons” ve “Futurama”nın yaratıcıları Matt Groening ve Josh Weinstein’ın Netflix’e özel hazırladığı yetişkin animasyon serisi “Disenchantment”, 3. sezonuyla geri döndü. Ağzı bozuk ve isyankâr prensesimiz Bean, kişisel şeytanı Luci ve ormanın saf elfi Elfo ile Dreamland’in derin gizemlerini çözmeye kaldığımız yerden devam edeceğimiz dizinin yeni sezonu 10 bölüm halinde yayında.
CARMEN SANDIEGO (Netflix)
Yaratıcı: Duane Capizzi
2019-ABD-4. SEZON-8 BÖLÜM/ANİMASYON, SUÇ, MACERA
Modern zamanların kadın Robin Hood’u Carmen Sandiego, dördüncü sezonuyla ekranlara veda ediyor. Carmen ve ekibi, acımasız suç örgütü V.I.L.E. ile savaşının sonuna yaklaşırken, dünyanın dört bir yanından kart atmaya da devam ediyor.
WANDAVISION (Disney+)
Yaratıcı: Matt Shakman
Oyuncular: Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Kat Dennings
2021-ABD-1. SEZON-7 BÖLÜM/AKSİYON, MACERA
Disney+’ın ilk Marvel dizisi de olan WandaVision, “Avengers: Endgame”den sonra olanları anlatacak. “Game of Thrones”, “Mad Men”, “Fargo” gibi kalburüstü dizilerin yönetmeni Matt Shakman’a emanet edilen dizi, Wanda Maximoff, nam-ı diğer Scarlet Witch ile yarı robot yarı insan kocası Vison’un maceralarını işleyecek. İlk iki bölümü bugün yayınlanan ve birer saatlik 9 bölümden oluşan birinci sezon, 5 Mart’ta sonlanacak.
KİTAP
KLASİK KADINLAR-Can Yayınları, 8 Kitap
Can Yayınları’nın yeni serisi “Klasik Kadınlar”, dünya edebiyatının önde gelen kadın yazarlarından ve kadın karakterlerinden seçilmiş 8 romandan oluşuyor. Roman türüne modern tarz kazandırmış “Aşk ve Gurur” ile Jane Austen, gotik tarzı romantik bir üslupla pekiştiren korku romanı “Sicilya’da Bir Aşk Hikâyesi” ile Ann Radcliffe, apokaliptik romanın ilk modern örneği sayılan “Son İnsan” ile Mary Shelley, marazi bir aşkın öyküsünü anlatan muazzam başyapıt “Uğultulu Tepeler” ile Emily Bronte ve otoritelerce kadın haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkan ilk eserler arasında gösterilen “Jane Eyre” ile Charlotte Bronte serinin kadın yazarları olurken; Gustave Flaubert’in “Madame Bovary”, Daniel Defoe’nun “Moll Flanders” ve Honore de Balzac’ın “Eugenie Grandet” romanları da edebiyat tarihinin unutulmaz kadın karakterlerini okurlara hatırlatıyor. “Klasik Kadınlar”, özellikle yeni başlayacaklar için ideal bir derleme sunarken, seriye özel kapaklarıyla da koleksiyonerlere göz kırpıyor.
SOL: EVİN REDDİ-Tuncay Birkan, Metis Yayıncılık, Deneme
YOKSULLAR EVİ-George Orwell, Doğan Kitap, Denem
SİVİL İTAATSİZLİK-Henry David Thoreau, Çınar Yayınları
NE ADAM NE HAYVAN-FEMİNİZM VE HAYVANLARIN SAVUNULMASI-Carol J. Adams, Ayrıntı Yayınları
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle