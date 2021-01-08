Ne izlesem, okusam, dinlesem

Vizyonda “Tenet” kaderi yaşayan “Wonder Woman 1984”, seyirciyle buluşmak için sinema salonu ısrarını bozuyor ve bu hafta HBO Max’te gösterime giriyor. İzleyicileri 80’lerin soğuk savaş dönemlerine götürecek olan film, kahramanımızın geçmişini öğrenmek için sabırsızlanan hayranlarına yeni yıl hediyesi olacak görünüyor. Oscar’a gözünü dikmiş yeni Pixar animasyonu “Soul” ve yılın en iyi belgeseli seçilen Deniz Tortum imzalı “Maddenin Halleri”, haftanın diğer öne çıkanları. Dizi tutkunlarına da, Danimarka’dan gizemli hikâyesiyle “Equinox” ve kostümlü drama “Bridgerton” Netflix’te yayında.

FİLMWONDER WOMAN 1984 (HBO Max)

Yönetmen: Patty Jenkins

Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal’

2020-ABD, İNGİLTERE, İSPANYA-151’/AKSİYON, MACERA

DC Comics’in ikonik kahramanlarından Wonder Woman’ın 2017’de gişede büyük başarı yakalayan ilk solo filminin devamı olan “Wonder Woman 1984”, pandemi sürecinde sürekli ertelenen “Tenet” ile aynı kaderi yaşar görünürken, Warner Bros.’un ani kararıyla HBO Max’te yayına giriyor. Yılın en beklenen filmlerinden birinin sinemalarla aynı anda bir dijital izleme platformunda gösterilmesi sektörde alevli tartışmalara yol açarken, çizgi romanın hayranları için bu, küçük ekranda da olsa Wonder Woman’ı 3 yıl sonra yeniden görmek demek; hem de yeni kostümüyle. İlkinde olduğu gibi Patty Jenkins’in yönettiği, başrollerinde bir kez daha Gal Gadot ve Chris Pine’ı izleyeceğimiz filmin kötülerini Kristen Wiig ile Pedro Pascal canlandırıyor. Bizi 80’lerin soğuk savaş dönemlerine ışınlayacak olan film, DC Sinematik Evreni’nde geçse de kahramanımız hakkında daha önce okumadığımız bir hikâyeyi anlatacak.





