Ne izlesem, okusam, dinlesem

Viola Davis’in Oscar’lık performansıyla ‘Blues’un Annesi’ Ma Rainey’e hayat verdiği Netflix filmi “Ma Rainey’s Black Bottom”, bir kaç ay önce kaybettiğimiz ‘Black Panther’ Chadwick Boseman’ın son filmi olmasıyla da dikkat çekiyor. George Clooney’nin yönettiği ve oynadığı bilimkurgu draması “The Midnight Sky”, Hindistanlı sinemacı Prantik Narayan Basu’nun ödüllü kısalarını buluşturan Kundura Sinema seçkisi “Zamansız Masallar” ve Peter Strickland’ın sarsıcı başyapıtı “Burgonya Dükü”, haftanın diğer seyir seçenekleri. Raflarda bu hafta, yeni baskısını uzun zamandır beklediğimiz Patricia Highsmith polisiyesi “Trendeki Yabancılar”, playlist’imizde de elektronik müziğin yeni keşiflerinden Alper Çağan’ın ilk albümü “The Things I Wait For” var.

FİLM

THE MIDNIGHT SKY(Netflix)

Yönetmen: Darius Marder

Oyuncular: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo

2020-ABD-122’/BİLİMKURGU, DRAM

George Clooney’nin yedinci kez yönetmen koltuğuna oturduğu “The Midnight Sky”, 23 Aralık’ta Netflix’te yayında. Lily Brooks-Dalton’ın 2016’da yayımlanan “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu, “The Revenant”ın senaristi olarak tanıdığımız ve şimdilerde Quentin Tarantino’nun çekeceği yeni Star Wars filmini yazan Mark L. Smith kaleme aldı. Seyirciyi kıyamet sonrası bir zamanda Kuzey Kutbu’na götürecek film, dünyanın sonunun geldiğini keşfeden gökbilimci Augustine ile Jüpiter yolculuğundan geri dönmek üzere olan astronot Sullivan’ın kesişen hikâyelerini anlatacak. Augustine rolünde izleyeceğimiz Clooney’e Felicity Jones ve David Oyelowo eşlik ediyor.



