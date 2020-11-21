Ne izlesem, okusam, dinlesem

Buckingham Sarayı’nda olup bitenleri ve kraliyetin bitmeyen dertlerini ekranlara taşıyan Altın Küreli “The Crown”, Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da dahil olduğu 4. sezonuyla Netflix’te. Roberto Benigni’nin Geppetto’ya can verdiği “Pinokyo”, korku filmi arayanlara “Sıra Dışı” ve Luca Guadagnino’nun arzu üçlemesinin son halkası “Beni Adınla Çağır”, haftanın film seçenekleri... Haftanın albümü Santi & Tuğçe ikilisinin 4 şarkılık EP’si “A Twice Told Tale”, haftanın kitabı da Patti Smith’in yol günceleri ve fotoğraflarından oluşan “Maymun Yılı”.

DİZİ

THE CROWN (Netflix)

Yaratıcı: Peter Morgan Oyuncular: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Emma Corrin / 2016-İNGİLTERE-4. SEZON-10 BÖLÜM / DRAM

2016’dan bu yana ekranların çıtası yüksek dizilerinden biri olmayı başaran ve Buckingham Sarayı’nın koridorlarında, kapı arkalarında ve taht koltuğunda yaşananları anlatan “The Crown”ın heyecanla beklenen 4. sezonu Pazar günü 10 bölüm halinde Netflix’te. Olivia Colman’ı Altın Küre aldığı Kraliçe II. Elizabeth performansında izlemeye devam edeceğimiz dizi, ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da hikâyeye dahil oluşuyla ayrıca heyecan uyandırıyor. Thatcher’ı usta aktris Gillian Anderson hayat verirken, Prenses Diana’yı canlandıracak Emma Corrin’in adı ödül listelerini zorlayacak görünüyor.







