Ne izlesem, okusam, dinlesem

DİZİTHE LIBERATOR (Netflix)
*2020-ABD-1 SEZON-4 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON, SAVAŞ
80’ler ve 90’ların meşhur suç aksiyonları “Die Hard” ve “The Fugitive”in yazarı Jeb Stuart’ın Alex Kershaw ile birlikte yarattığı 4 bölümlük dizi, TEMA (Trioscope Enhanced Hybrid Animation) adlı yeni bir animasyon tekniği kullanılarak çekildi. 11 Kasım’da yayınlanacak dizi, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekten yaşanmış bir hikâyeyi canlandırıyor ve Amerikalı bir subayın Avrupa’yı işgalden kurtarmak için 500 gün boyunca verdiği mücadeleyi anlatıyor.
A TEACHER (HULU)
DİZİTHE MANDALORIAN (Disney+)
*Yaratıcı: Jon Favreau/Oyuncular: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito
*2019-ABD-2. SEZON-8 BÖLÜM/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Jon Favreau’nun yaratıcılığında Disney+ için çekilen ve Star Wars evreninin ilk live-action dizisi de olan “The Mandalorian”ın merakla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümü bugün yayınlandı. Gezegenin karizmatik yalnız silahşorunun, gönülsüzce de olsa Bebek Yoda’yı koruma görevini sürdüreceği dizi, görsel efektleri kadar hikâye anlatımıyla da son zamanların en yaratıcı Star Wars projesi sayılıyor. Her bölümü 15 milyon doları aşmasına rağmen serinin hayranlarının tutkuyla sahiplenmesi sonucu 3. sezonunu da garantileyen dizi, her Cuma yeni bölümüyle ekranda olacak.
DİZİBLOOD OF ZEUS (Netflix)
*Yaratıcılar: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides
*2020-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON
Yine Netflix’te yayınlanan “Castlevania”nın yaratıcılarının yeni animasyonu, ilhamını Yunan mitolojisinden alıyor. Olimpos tanrıları ile titanlar arasında savaş sürerken, sıradan bir köylü olan ve babasının Zeus olduğunu öğrenen Heron, bu savaşı durdurmanın umudu oluyor.
DİZİHELSTROM (Hulu)
*Yaratıcı: Paul Zbyszewski
*Oyuncular: Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom
*2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM/DRAM, MACERA, AKSİYON
Hulu’nun merakla beklenen Marvel dizisi bugün 10 bölüm halinde yayında. “Lost” ve “Agents of S.H.I.E.L.D.” dizilerinin yaratıcısı Paul Zbyszewski tarafından uyarlanan dizi, Marvel Comics karakterleri Daimon ve Ana Helstrom kardeşleri ekrana taşıyor. Güçlü ve gizemli bir seri katilin çocukları olan kardeşler, kendilerine özgü güçleri sayesinde kötülüğün izini sürüyorlar.
DİZİ
THE GOOD LORD BIRD (beIN Connect)
Oyuncular: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Hubert Point-Du Jour
2020-ABD-MİNİ DİZİ-7 BÖLÜM/DRAM
James McBride’ın 2013’te Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü alan ve Türkçe’ye “Talih Kuşu” adıyla çevrilen romanından uyarlanan dizi, 19. yüzyılda köleliği kaldırmak için mücadele eden John Brown ile çocuk köle Henry Shackleford’ın yolculuğunu anlatıyor. “Before” serisi, “Boyhood” filmleriyle tanıdığımız, bağımsız sinemanın önemli aktörlerinden Ethan Hawke’un başrolünde olduğu ve aynı zamanda yazar kadrosunda yer aldığı dizi, 7 bölümden oluşuyor. Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al Mansour’un da yönetmenleri arasında olduğu mini diziyi 7 Ekim’den itibaren her çarşamba beIN Connect’te izleyebilirsiniz.
5 FİLM
1)THE GLORIAS (Amazon Prime)
Yönetmen: Julie Taymor/Oyuncular: Janelle Monáe, Bette Midler, Timothy Hutton, Lulu Wilson, Lorraine Toussaint/2020-ABD-139’/BİYOGRAFİ, DRAM, KADIN
“Titus” (1999), “Frida” (2002), “Across the Universe” (2007) gibi her biri ayrı hazine filmleriyle tanıdığımız Julie Taymor’ın merakla beklediğimiz son çalışması “The Glorias”, dün Amazon Prime’da yayınlandı. Radikal söylemleriyle Amerika’daki kadın hareketinin önemli ve ateşli savunucularından biri olmuş feminist gazeteci ve yazar Gloria Steinem’ın farklı yaşlarından önemli anları canlandıran filmde, bu ikonik isme Julianne Moore, Alicia Vikander gibi oyuncular hayat veriyor. Yazarın “My Life on the Road” adlı otobiyografik romanından uyarlanan ve dünya prömiyerini bu yıl başında Sundance Film Festivali’nde yapan filmde, Dorothy Pitman Hughes’ı Janelle Monáe, Bella Abzug’ı Bette Midler, baba Steinem’ı da Timothy Hutton canlandırıyor. Oscarlı tasarımcı Sandy Powell’ın elinden çıkma kostümleri de cabası.
2010’ların ekran klasiklerinden ‘Utopia’nın merakla beklenen Amerikan uyarlaması ise, geçen hafta Türkiye’ye de giriş yapan Amazon Prime’da başlıyor. Sinemalarda ise, Meryem Uzerli’nin başrolünde olduğu ‘Kovan’ ve Charles Dickens’ın aynı adlı başyapıtından uyarlanan komedi ‘David Copperfield’in Çok Kişisel Hikâyesi’, haftanın öne çıkan seçenekleri...
EKRANLARDA
RATCHED (Netflix)
Yaratıcı: Ryan Murphy, Evan Romansky
Oyuncular: Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Sharon Stone, Charlie Carver, Judy Davis
2020-ABD-8 BÖLÜM’
EKRANLARDA
THE DEVIL ALL THE TIME(Netflix)
Yönetmen: Antonio Campos
Oyuncular: Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård
2020-ABD-138’
SUÇ, DRAM, GERİLİM
Netflix’in merakla beklenen orijinal filmlerinden “The Devil All the Time”, Donald Ray Pollock’un 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlama. “Afterschool”, “Simon Killer” gibi bağımsız filmleriyle eleştirmenlerin dikkatini çeken ve en son 2016’da “Christine” ile başarısını sürdüren Antonio Campos’un yönettiği film, Ohio ve Bati Virginia’da yaşayan farklı geçmişlerden bir grup ayrıksı insanın II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’lara uzanan hayatlarını anlatacak. Sinemanın son Spider-Man’i Tom Holland, kuşağının en iyi aktrislerinden Mia Wasikowska ve yakında Batman rolünde izleyeceğimiz Robert Pattinson’ı bir araya getiren ve yapımcıları arasında Jake Gyllenhaal’un da olduğu filmin adı, şimdiden Oscar yarışında geçiyor.
SİNEMALARDA
YENİ MUTANTLAR/NEW MUTANTS
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Antonio Banderas
2020-ABD-94’
AKSİYON, KORKU, BİLİMKURGU
X-Men evreninde geçen ve 2014’te çektiği gençlik draması “The Fault in Our Stars” ile dikkatleri çeken Josh Boone’a emanet edilen “Yeni Mutantlar”, izole bir hastanede tutulan genç mutantların yaşadıklarını konu alıyor. Hastanede onları yakından izleyip, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeye çalışan Dr. Reyes’e karşı ayaklanan gençlerin maceralarını izleyeceğimiz filmde, “Game of Thrones”un Arya Stark’ı Maisie Williams, “Stranger Things”in Jonathan’ı Charlie Heaton gibi ünlü ekran yüzleri oynuyor.
90’ların büyük ilgi görmüş Disney animasyonunun live-action yeniden çevrimi olan film, çizilen kaderine isyan eden genç bir kadın savaşçıyı anlatıyor. Charlie Kaufman’ın ilk korku filmi de olan “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” ve ilk iki bölümünü Ridley Scott’ın yönettiği karanlık bilimkurgu dizisi “Raised by Wolves” da haftanın en dikkat çekici ekran seçenekleri. Bugün başlayan Ankara Film Festivali’nden kaçırılmayacak 5 filmi sizin için seçtik.
MULAN
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong
Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve şık aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri yeniden salona çekecek güce sahip görünüyor.
Sinemaya gitmeye henüz hazır hissetmeyenlere de ev sinemasından tavsiyeler: Western komedisi “Demsel”, Retsuko’yu özleyenlere 3. sezonuyla “Aggretsuko”, 90’lardan “Temel İçgüdü”, “İlk Eşler Kulübü” ve “Vahşi Şeyler” Netflix’te yayında.
TENET
Yönetmen: Christopher Nolan
LOVECRAFT COUNTRY (HBO)
Yaratıcılar: Misha Green, Jordan Peele
Oyuncular: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, KORKU, GERİLİM
Ağustos ayının en iddialı dizisi de diyebileceğimiz “Lovecraft Country”, ilk bölümüyle pazar günü HBO’da yayında. J.J. Abrams’ın yapımcıları arasında olduğu ve Misha Green ile “Get Out”, “Us” gibi son dönemin en yaratıcı korkularını yazmış Jordan Peele’in birlikte yarattığı dizi, fantastik ve korku tutkunlarını peşine takacak görünüyor. Mark Ruff’ın 2016’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, 50’lerin ırkçı Amerikasında kayıp babasını arayan Afro-Amerikan Atticus Black’in yaşadıkları anlatılıyor. Atticus, arkadaşı Letitia ve amcası George ile çıktığı bu yolculukta bir yandan ırkçı saldırılara karşı koyarken bir yandan da meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarlarla karşılaşıyor. Şimdiden kült’e dönüşecek görünen dizide, efsanevi dizi “The Wire”ın Omar’ı olarak tanıdığımız Michael Kenneth Williams da Atticus’un babası rolünde görünüyor.
KİMMY’NİN MUTLULUĞU ELİNİZDE
UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: KIMMY VS. THE REVEREND (2020) (Netflix)
Yönetmen: Claire Scanlon
Oyuncular: Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess, Carol Kane, Daniel Radcliffe
2020-ABD-80’
KOMEDİ
“Saturday Night Live”, “30 Rock” gibi efsane dizilerin yaratıcılarından Tina Fey ve Robert Carlock’un 2015-2019 yılları arasında yayınlanan meşhur komedileri “Unbreakable Kimmy Schmidt”, bu kez interaktif özel bölümüyle karşımızda. Seyircinin müdahalesiyle ilerleyecek dizide, Rahip’in şeytani planlarına rağmen Kimmy’nin düğününe zamanında yetişmesini sağlamak ya da robotlara karşı savaş başlatmak sizin elinizde olacak. Çılgın kahramanlarımız Kimmy, Tituss, Lillian ve Jacqueline’e son vedamızı da edeceğimiz dizinin sürpriz ismi Kimmy’nin nişanlısı rolünde izleyeceğimiz Daniel Radcliffe olacak.
Pandemi sonrası seyirciyi yeniden salonlara getireceğine inanılan ve sinemalar için adeta umut ışığına dönüşen filmin gösterim tarihi üçüncü kez ve bilinmez bir tarihe ertelendi. Neyse ki gişe filmleriyle işi olmayan film festivallerinin hevesi kırılmadan devam ediyor. 71 yıllık Venedik, 2 Eylül’de fiziksel gösterimlerle başlıyorum diyor, Ankara Film Festivali de 3 Eylül’de Kızılay Büyülü Fener Sineması’nın kapılarını açıyor. Pandemi öncesi vizyonda şansı olmayan festival filmleri belki de sinemanın geleceğini kurtarıyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz.
“TENET”A 3. ERTELEME
“Memento”dan “Inception”a, “Batman: The Dark Knight” üçlemesinden “Interstellar”a, her çektiği modern klasikler arasına giren Christopher Nolan’ın merakla beklenen son filmi “Tenet”tan bir erteleme haberi daha geldi. Sinema salonlarının pandemi ile kaybettiği seyirciyi yeniden kazanmaları için umut ışığı olarak gördükleri, Nolan’ın da “En iyi filmim ve sinema perdesinde oynamalı” diyerek online platformlara direndiği filmin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi. Warner Bros.’u bu karara iten neden, Amerika’daki vaka sayısındaki artış ve sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalacağının resmileşmesi tabii ki. Filmin yeni takvimi yine 2020 ama hangi gün, onu kimse bilmiyor.
CURSED(Netflix)
Yaratıcılar: Frank Miller, Tom Wheeler
Oyuncular: Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, MACERA, DRAM
“Sin City”, “300” gibi klasikleriyle tanıdığımız Frank Miller’ın çizdiği ve Tom Wheeler’ın yazdığı aynı adlı çizgi romandan uyarlanan dizi, Kral Arthur efsanesinin pek değer görmemiş mitlerinden Gölün Hanımı’nın doğuşunu anlatıyor. Gizli güçleri olan Nimue, Kırmızı Paladinler’in köyüne yaptığı korkunç saldırıdan son anda kurtulmuştur. Nimue intikam için yola çıkarken, annesine verdiği sözü de yerine getirecektir: Efsanelerde geçen Excalibur Kılıcı’nı bir büyücüye, Merlin’e götürmek. “13 Reasons Why” dizisiyle tanınan ve en son “Knives Out’ta izlediğimiz Katherine Langford’un başrolünde olduğu dizide Merlin’e “Vikings”in Floki’si Gustaf Skarsgård hayat veriyor.
THE OLD GUARD (Netflix)
Yönetmen: Gina Prince-Bythewood
Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts
2020-ABD-118’
FANTASTİK, MACERA
HBO Max ile Marvel ortaklığının yarattığı bozgundan kurtulmanın yollarını mangalarda ve bağımsız çizgi roman uyarlamalarında arayan Netflix’in son süper kahraman projesi “The Old Guard”, bugün yayında. Greg Rucka ve Leandro Fernandez’in yarattığı aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan film, yüzyıllardır insanlığı gizlice korumuş bir grup ölümsüz askerin, yeni ortaya çıkmış bir ölümsüze karşı verdikleri savaşı konu alıyor. Charlize Theron’u grup ideri Andy rolünde izleyeceğimiz aksiyonu bol filmde, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor gibi isimler de rol alıyor. Ana karakteri kadın olan süper kahraman filmlerinin kadın yönetmenlere çektirilmesinin adeta kural dönüştüğü bir dönemde Netflix’in seçimi de “Love&Basketball” (2000), “The Secret Life of Bees” (2008) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Afro-Amerikalı yönetmen Gina Prince-Bythewood olmuş.
JU-ON: ORIGINS (Netflix)
Yaratıcı: Pendleton Ward
Oyuncular: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, Koki Osamura
2020-JAPONYA-1. SEZON-6 Bölüm
KORKU, GERİLİM
Huzursuz ruhların musallat olduğu evlerde yaşanan korkunç hikâyeleri konu alan ve Japon korku sinemasının klasikleşmiş serilerinden birine dönüşen “Ju-On/Garez”, dizi uyarlamasıyla pazar akşamı Netflix’te başlıyor. ABD uyarlamaları dahil 13 filmden oluşan serinin dizi versiyonu, her bölümde ayrı bir korku hikâyesi anlatacak.
DARK (Netflix)
Yaratıcılar: Baran bo Odar, Jantje Friese
Oyuncular: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Jördis Triebel
2017/2020-ALMANYA, ABD-3. SEZON-8 Bölüm
SUÇ, DRAM, GİZEM
Netflix’in büyük ilgi gören uluslararası projelerinden “Dark”, üçüncü ve son sezonuyla veda ediyor. Winden adlı bir Alman kasabasında iki çocuğun gizemli bir şekilde kayboluşunu odağına alsa da, çocukların neden değil, ne zaman kaybolduğu sorusunun peşine düşen ve seyirciyi başdöndürücü bir zaman yolculuğuna çıkaran dizinin sırları, yarın akşam 10 bölümde birden çözülüyor.
Ne izlesem okusam dinlesem
Buckingham Sarayı’nda olup bitenleri ve kraliyetin bitmeyen dertlerini ekranlara taşıyan Altın Küreli “The Crown”, Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da dahil olduğu 4. sezonuyla Netflix’te. Roberto Benigni’nin Geppetto’ya can verdiği “Pinokyo”, korku filmi arayanlara “Sıra Dışı” ve Luca Guadagnino’nun arzu üçlemesinin son halkası “Beni Adınla Çağır”, haftanın film seçenekleri... Haftanın albümü Santi & Tuğçe ikilisinin 4 şarkılık EP’si “A Twice Told Tale”, haftanın kitabı da Patti Smith’in yol günceleri ve fotoğraflarından oluşan “Maymun Yılı”.
DİZİ
THE CROWN (Netflix)
Yaratıcı: Peter Morgan Oyuncular: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Emma Corrin / 2016-İNGİLTERE-4. SEZON-10 BÖLÜM / DRAM
2016’dan bu yana ekranların çıtası yüksek dizilerinden biri olmayı başaran ve Buckingham Sarayı’nın koridorlarında, kapı arkalarında ve taht koltuğunda yaşananları anlatan “The Crown”ın heyecanla beklenen 4. sezonu Pazar günü 10 bölüm halinde Netflix’te. Olivia Colman’ı Altın Küre aldığı Kraliçe II. Elizabeth performansında izlemeye devam edeceğimiz dizi, ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da hikâyeye dahil oluşuyla ayrıca heyecan uyandırıyor. Thatcher’ı usta aktris Gillian Anderson hayat verirken, Prenses Diana’yı canlandıracak Emma Corrin’in adı ödül listelerini zorlayacak görünüyor.
HIS DARK MATERIALS(beIN CONNECT)
Oyuncular: Dafne Keen, Kit Connor, Ruth Wilson, Amir Wilson
2019-İNGİLTERE, ABD-2. SEZON/FANTASTİK, MACERA
Philip Pullman’ın meşhur fantastik üçlemesi “His Dark Materials”ın geçen yıl HBO ve BBC ortaklığıyla başlayan ekran yolculuğu 2. sezonuyla sürüyor. İlk bölümü geçen Pazar yayınlanan dizi, Lyra adlı yetim bir çocuğun altın pusulayı takip ederek paralel evrenlerde kayıp arkadaşını aramak için çıktığı yolculuğu anlatıyor ve okura “Altın Pusula” adlı 2007 yapımı filmden daha sadık bir uyarlama sunuyor.
FİLM
PİNOKYO/PINOCCHIO(Sinema)
Yönetmen: Matteo Garrone
Oyuncular: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo
2019-İTALYA, FRANSA, İNGİLTERE-125/FANTASTİK, DRAM, MACERA
“Gomorra” (2008) ve “Reality” (2012) filmleriyle başta Cannes olmak üzere festivallerin ve ödüllerin gözdesi olmuş İtalyan yönetmen Matteo Garrone’nin proje aşamasından beri merak uyandıran Pinokyo uyarlaması sinemalarda. Carlo Collodi’nin 1883 tarihli “Pinokyo’nun Maceraları” kitabından esinlenerek yaratılan film, merhametli ve iyi kalpli marangoz Geppetto ile onun ellerinde can bulan meraklı ahşap kukla arasında yaşananları bir kez daha perdeye taşıyor. Kostümlerinden sanat yönetmenliğine Gorrone’nin tecrübeli ve usta ekibinin elinden çıkma ince işçiliğiyle dikkat çeken filmde, 2002’de kendi çektiği uyarlamada Pinokyo’yu canlandıran Roberto Benigni, bu kez Geppetto’ya can veriyor.
BENİ ADINLA ÇAĞIR/CALL ME BY YOUR NAME (Netflix)
Yönetmen: Luca Guadagnino
Oyuncular: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg
2017- İTALYA, BREZİLYA, FRANSA, ABD-130’/DRAM, AŞK
Luca Guadagnino’nun 2009’da “Benim Adım Aşk” (Io sono l’amore, 2009) adlı sarsıcı filmiyle başlayan, yine Tilda Swinton’ı başrole taşıdığı “A Bigger Splash / Sen Benimsin” (2015) ile devam eden arzu üçlemesinin son halkası… Üç yıl gibi kısa süre içinde kendi kültünü yaratan ve devam filmi ihtimalini doğuran film, 17 yaşındaki Amerikalı İtalyan Elio ile babasının Amerikalı asistanı Oliver arasında yaşanan etkileyici aşk hikâyesini anlatıyor. James Ivory’nin André Aciman’ın 2007 tarihli aynı adlı romanından uyarlama Oscarlı senaryosu ve Armie Hammer ile Timothée Chalamet’nin müthiş uyumuyla hafızalara yer edinen film, Pazartesi gününden itibaren Netflix kataloğunda olacak.
SIRA DIŞI/FREAKY(Sinema)
Yönetmen: Christopher Landon
Oyuncular: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’connor
2020-ABD-101’/KORKU
“Paranormal Activity” korku serisinin son dört filmini kaleme alan Christopher Landon’un yazıp yönettiği film, bir lanet sonucu birbirlerinin bedenlerinde uyanmış meşhur bir seri katil ile 17 yaşındaki lise öğrencisinin arasındaki kovalamacayı anlatıyor.
KİTAP
MAYMUN YILI-Patti Smith, Domingo Yayınevi, Günlük
Ermiş olduğuna artık kanaat getirdiğimiz şair ve müzisyen Patti Smith, “Çoluk Çocuk” ve “M Treni” kitaplarından sonra şimdi de “Maymun Yılı” ile karşımızda. 2015 sonunda San Francisco’nun efsanevi konser salonu Fillmore’da verdiği yeni yıl konserlerinin ardından çıktığı yolculuğun günlüklerinden oluşan kitap, Smith’in kendine has polaroidlerini de içeriyor. Sürekli keşfeden, düşünen, yazan, müzmin meraklı Smith’in hayata bilge bakışını ve özgün dilini özleyenler kaçırmasın.
TOSUN BANK-İsmail Saymaz, İletişim Yayıncılık, Politika-Araştırma
DÖRT ODALI KALP-Anais Nin, İthaki Yayınları, Roman
KALPTEN SEVEN İNSANLAR-Müge İplikçi, Can Yayınları, Kısa Roman
KÜL GÜNLÜKLER-Onat Kutlar, Kırmızı Kedi, Günlük
MÜZİK
A TWICE TOLD TALE-Santi&Tuğçe, Elektronik, EP
Paraguaylı besteci ve prodüktör Santiago Ferreira ile Türkiyeli müzisyen Tuğçe Kurtiş’in Berlin’den seslendikleri müzik projeleri Santi & Tuğçe’nin 4 şarkılık EP’si dijital müzik kanallarında yayınlandı. Yıl içinde tekli halinde sundukları “Hikâye”, “Kuyu” ve “Bulut” adlı şarkıları bir araya getiren ve “Hikâye” parçasının alternatif bir düzenlemesini de içeren albüm, ikilinin sürekli üreten ama ilhâmını da yitirmeyen müziklerinin şimdilik son halkası.
KURTULDUN DEDİLER-Melek Mosso, Alternatif Pop, Single
KYLIE MINOGUE-Disco (Deluxe), Pop, Albüm
40 MELODIES-Ibrahim Maalouf, Dünya, Albüm
NEW LIGHT-Gidge, Elektronik, Albüm
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