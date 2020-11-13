Ne izlesem, okusam, dinlesem

Marvel Sinema Evreni’nin merakla beklenen ancak küresel pandemide yolu ertlenen yeni macerası “Black Widow” sinemalarda. Avengers ekibinin en dikkat çekici kahramanlarından olmasına rağmen solo filmine ancak 20 yıl sonra kavuşan Black Widow’a bir kez daha Scarlett Johansson hayat veriyor. Kevin Costner ve Diane Lane’i buluşturan “Gitmesine İzin Ver”, Kosova sinemasından “Yabancı” ve Kate Mara ile Nick Robinson’ı buluşturan televizyon dizisi “A Teacher”, haftanın diğer seyir seçenekleri. Haftanın kitabı, Orhan Pamuk’un İstanbul’un gecelerine ve arka sokaklarına fotoğraf makinesiyle daldığı foto-romanı “Turuncu”, haftanın albümü de Gaye Su Akyol’un isyana davet eden 3 şarkılık EP’si “Yort Savul!: İsyan Manifestosu”.

DİZİTHE LIBERATOR (Netflix)

*2020-ABD-1 SEZON-4 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON, SAVAŞ

80’ler ve 90’ların meşhur suç aksiyonları “Die Hard” ve “The Fugitive”in yazarı Jeb Stuart’ın Alex Kershaw ile birlikte yarattığı 4 bölümlük dizi, TEMA (Trioscope Enhanced Hybrid Animation) adlı yeni bir animasyon tekniği kullanılarak çekildi. 11 Kasım’da yayınlanacak dizi, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekten yaşanmış bir hikâyeyi canlandırıyor ve Amerikalı bir subayın Avrupa’yı işgalden kurtarmak için 500 gün boyunca verdiği mücadeleyi anlatıyor.







A TEACHER (HULU)

