Ne izlesem dinlesem okusam

Yılın beklenen büyük bütçeli yapımlarından “Godzilla vs Kong”, sinema tarihinin meşhur iki canavarını karşı karşıya getiriyor. 1978 yapımı Fassbinder başyapıtı “Maria Braun’un Evliliği” ve kısa film tutkunlarına Akbank Kısa Film Festivali, haftanın diğer çevrimiçi seçenekleri… Haftanın kitabında bu hafta, Orhan Pamuk’un yazımı 5 yıl süren aşk, polisiye ve tarihi romanı “Veba Geceleri” var.

FİLMGODZILLA VS. KONG (HBO Max)

Yönetmen: Adam Wingard

Oyuncular: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry

2021-ABD, AVUSTRALYA-113’/AKSİYON, GERİLİM, BİLİMKURGU

Pandemi sürecinde vizyonu ertelenen büyük bütçeli yapımlardan “Godzilla vs Kong”, bugün ABD’de sinemalarda ve HBO Max’ta da çevrim içi gösterime girdi. “Kong: Skull Island/Kong: Kafatası Adası” (2017) ile “Godzilla: King of the Monsters/Canavarlar Kralı”nın (2019) devamı da olan film, sinema tarihinin iki meşhur canavarını karşı karşıya getiriyor. Dev goril King Kong ile nükleer radyasyonun uyandırdığı tarih öncesi deniz yaratığı Godzilla’nın arasındaki çatışmanın ortasında kalmış insanların hikâyesini izleyeceğimiz filmde, sinemanın son Tarzan’ı Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve “Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown başrollerde.





