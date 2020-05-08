Evde hayata ve izlemeye devam

Koronavirüs salgını kapsamında evde izolasyon sağladığımız şu günlerde, yeni dizi, film ve belgeselleri keşfederek vakit geçirmek isteyenlere özel hazırladığımız rehberimize devam ediyoruz.
Hafta başı sona eren Tribeca Film Festivali’nin birincisi “Bir Bilsen”, Netflix ekranlarında. Arkadaşının sevdiği kıza aşık olan Ellie’nin komik ve hüzünlü “Cyrano” hikâyesini anlatan film, yılın en iyi romantik komedilerinden. Ekranın yenilerinde bu hafta, Paris’te geçen müzik dizisi “The Eddy”, Mark Ruffalo’lu roman uyarlaması “I Know This Much Is True” ve “Rick and Morty”nin yaratıcı ekibinden yeni animasyon “Solar Opposites” öne çıkıyor. Online dünyanın bu haftaki keşif tavsiyesi ise, Gürcan Keltek imzalı etkileyici belgesel “Koloni”.
BİR BİLSEN / THE HALF OF IT (Netflix)
Yönetmen: Alice Wu
Oyuncular: Leah Lewis, Alexxis Lemire, Daniel Diemer
2020-ABD-104’
KOMEDİ, AŞK
Geçtiğimiz hafta sadece basın mensupları ve sektör profesyonellerine özel online gerçekleşen Tribeca Film Festivali’nde ABD birincisi “Bir Bilsen”, 1 Mayıs’ta Netflix’te gösterime girdi. 2004’te çektiği ilk filmi “Saving Face”ten beri sesi soluğu çıkmayan Çin asıllı Amerikalı sinemacı Alice Wu’nun yazıp yönettiği film, eleştirmenlerce yılın romantik komedilerinden biri olarak gösteriliyor. Günümüz Amerikasında geçen bir Cyrano de Bergerac hikâyesi anlatan filmde, okulun sessiz kızı Ellie Chu’nun, arkadaşına yardım etmek için yazmaya başladığı aşk mektuplarının nasıl da birden kendi hislerine döndüğünü izliyoruz. “Nancy Drew” adlı diziyle adından söz ettiren Leah Lewis’in performansına özellikle dikkat.
KAOSUN MÜZİĞİ PARİS’TE ÇALIYOR
THE EDDY (Netflix)
Oyuncular: André Holland, Tahar Rahim, Joanna Kulig
2020-İNGİLTERE, ABD, ALMANYA-1. SEZON-6 Bölüm
DRAM, MÜZİKAL
“Whiplash” (2014) ve En İyi Yönetmen Oscar’ı aldığı “La La Land” (2016) ile tanıdığımız Damien Chazelle’in yapımcısı olduğu ve ilk iki bölümünü çektiği “The Eddy”, 6 bölüm birden bugün Netflix’te yayına girdi. Şubat’ta dünya prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali’den beri merakla beklediğimiz ve Oscarlı “Moonlight”ın yıldızı André Holland’ın başını çektiği oyuncu kadrosuyla da öne çıkan dizi, New York’tan Paris’e taşınmış ünlü caz piyanisti Elliot Udo’nun sahibi olduğu müzik kulübünde yaşananları konu alıyor. Müzisyenlere ilham verdiği kadar kaos yaratan Paris şehrinin arka sokaklarında yaşananları izleyeceğimiz dram türündeki diziyi müzik tutkunları özellikle kaçırmasın.
BİLDİĞİMİZ NE Kİ!
I KNOW THIS MUCH IS TRUE (HBO)
Yönetmen: Derek Cianfrance
Oyuncular: Mark Ruffalo, Melissa Leo, Juliette Lewis, Rosie O’Donnell, Kathryn Hahn, Imogen Poots
2020-ABD-1. SEZON-6 Bölüm
DRAM
“Blue Valentine”, “The Place Beyond the Pines” filmlerinin yönetmeni Derek Cianfrance’ın Wally Lamb’in aynı adlı romanından uyarladığı dizi, Pazar günü ilk bölümüyle HBO ekranlarında olacak. Devam edip etmeyeceği setlerin yeniden çalışır duruma geçmesine bağlı olan dizi, biri paranoid-şizofrenik olan ikiz kardeşlerin dramasını işlerken, 20. yüzyıl Amerikası eleştirisine de soyunuyor. Yılın ekran performanslarından birkaçını yakalayacağımız muhtemel dizide, ikizleri canlandıran Mark Ruffalo kadar Melissa Leo, Juliette Lewis, Rosie O’Donnell gibi aktrislerin varlığı da heyecan yaratıyor.
HAFIZAYI KAZIMAK
KOLONİ (YouTube)
Yönetmen: Gürcan Keltek
2015-TÜRKİYE, HOLLANDA-50’
BELGESEL
“Gulyabani”, “Meteorlar” gibi uluslararası alanda ödüller toplamış deneysel filmleriyle tanıdığımız Gürcan Keltek’in 2015 yapımı belgeseli “Koloni”, 1 haftalığına online izlemeye açıldı. 1974’te Kıbrıs’ta yaşanan savaştan arta kalmış taşların ve kemiklerin hafızasını tutan bu etkileyici film, on yıllar süren siyasi belirsizlik içinde yakınlarını, evlerini arayan insanların travmalarını da hatırlatıyor. DokuFest’te Balkan Sineması Yeni Yetenek Ödülü’nü kazanan “Koloni”yi bir hafta boyunca yönetmenin You Tube kanalında ücretsiz izleyebilirsiniz.
HANGİMİZ DAHA UZAYLI?
SOLAR OPPOSITES (HULU)
Yaratıcılar: Mike McMahan, Justin Roiland
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
ANİMASYON, KOMEDİ, BİLİMKURGU
Rick and Morty’nin yaratıcılarından Justin Roiland ile yazarlarından Mike McMahan’ın birlikte yazdıkları animasyon serisi, 8 bölümüyle bugün Hulu platformunda yayında. Patlayan gezegenlerinden kaçıp Dünya’ya sığınmak zorunda kalan uzaylı bir ailenin muhafazakâr bir Amerikan kasabasında yaşadıkları komik olayları anlatan dizide, Rick’i ve Morty’yi birlikte seslendiren Justin Roiland, yine birden fazla karaktere ses verecek. İkinci sezonunu garantileyen diziyi, “Rick and Morty” mizahını sevenlere müjdeleriz.
UÇAN SÜPÜRGE ONLINE UÇUYOR
Dün başlayan ve ilk kez online düzenlenen Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 23. yaşında. Film gösterimlerinin ucansupurge.org.tr adresinden ücretsiz gerçekleşeceği festivalde, bu yılın Onur Ödülü sahipleri Nebahat Çehre ve Şahika Tekand ile yapılacak söyleşiler de yayında olacak.
Evde hayata ve izlemeye devam
Koronavirüs salgını kapsamında evde izolasyon sağladığımız şu günlerde, yeni dizi, film ve belgeselleri keşfederek vakit geçirmek isteyenlere özel hazırladığımız rehberimize devam ediyoruz.
Hafta başı sona eren Tribeca Film Festivali’nin birincisi “Bir Bilsen”, Netflix ekranlarında. Arkadaşının sevdiği kıza aşık olan Ellie’nin komik ve hüzünlü “Cyrano” hikâyesini anlatan film, yılın en iyi romantik komedilerinden. Ekranın yenilerinde bu hafta, Paris’te geçen müzik dizisi “The Eddy”, Mark Ruffalo’lu roman uyarlaması “I Know This Much Is True” ve “Rick and Morty”nin yaratıcı ekibinden yeni animasyon “Solar Opposites” öne çıkıyor. Online dünyanın bu haftaki keşif tavsiyesi ise, Gürcan Keltek imzalı etkileyici belgesel “Koloni”.
BİR BİLSEN / THE HALF OF IT (Netflix)
Yönetmen: Alice Wu
Oyuncular: Leah Lewis, Alexxis Lemire, Daniel Diemer
2020-ABD-104’
KOMEDİ, AŞK
Geçtiğimiz hafta sadece basın mensupları ve sektör profesyonellerine özel online gerçekleşen Tribeca Film Festivali’nde ABD birincisi “Bir Bilsen”, 1 Mayıs’ta Netflix’te gösterime girdi. 2004’te çektiği ilk filmi “Saving Face”ten beri sesi soluğu çıkmayan Çin asıllı Amerikalı sinemacı Alice Wu’nun yazıp yönettiği film, eleştirmenlerce yılın romantik komedilerinden biri olarak gösteriliyor. Günümüz Amerikasında geçen bir Cyrano de Bergerac hikâyesi anlatan filmde, okulun sessiz kızı Ellie Chu’nun, arkadaşına yardım etmek için yazmaya başladığı aşk mektuplarının nasıl da birden kendi hislerine döndüğünü izliyoruz. “Nancy Drew” adlı diziyle adından söz ettiren Leah Lewis’in performansına özellikle dikkat.
KAOSUN MÜZİĞİ PARİS’TE ÇALIYOR
THE EDDY (Netflix)
Oyuncular: André Holland, Tahar Rahim, Joanna Kulig
2020-İNGİLTERE, ABD, ALMANYA-1. SEZON-6 Bölüm
DRAM, MÜZİKAL
“Whiplash” (2014) ve En İyi Yönetmen Oscar’ı aldığı “La La Land” (2016) ile tanıdığımız Damien Chazelle’in yapımcısı olduğu ve ilk iki bölümünü çektiği “The Eddy”, 6 bölüm birden bugün Netflix’te yayına girdi. Şubat’ta dünya prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali’den beri merakla beklediğimiz ve Oscarlı “Moonlight”ın yıldızı André Holland’ın başını çektiği oyuncu kadrosuyla da öne çıkan dizi, New York’tan Paris’e taşınmış ünlü caz piyanisti Elliot Udo’nun sahibi olduğu müzik kulübünde yaşananları konu alıyor. Müzisyenlere ilham verdiği kadar kaos yaratan Paris şehrinin arka sokaklarında yaşananları izleyeceğimiz dram türündeki diziyi müzik tutkunları özellikle kaçırmasın.
BİLDİĞİMİZ NE Kİ!
I KNOW THIS MUCH IS TRUE (HBO)
Yönetmen: Derek Cianfrance
Oyuncular: Mark Ruffalo, Melissa Leo, Juliette Lewis, Rosie O’Donnell, Kathryn Hahn, Imogen Poots
2020-ABD-1. SEZON-6 Bölüm
DRAM
“Blue Valentine”, “The Place Beyond the Pines” filmlerinin yönetmeni Derek Cianfrance’ın Wally Lamb’in aynı adlı romanından uyarladığı dizi, Pazar günü ilk bölümüyle HBO ekranlarında olacak. Devam edip etmeyeceği setlerin yeniden çalışır duruma geçmesine bağlı olan dizi, biri paranoid-şizofrenik olan ikiz kardeşlerin dramasını işlerken, 20. yüzyıl Amerikası eleştirisine de soyunuyor. Yılın ekran performanslarından birkaçını yakalayacağımız muhtemel dizide, ikizleri canlandıran Mark Ruffalo kadar Melissa Leo, Juliette Lewis, Rosie O’Donnell gibi aktrislerin varlığı da heyecan yaratıyor.
HAFIZAYI KAZIMAK
KOLONİ (YouTube)
Yönetmen: Gürcan Keltek
2015-TÜRKİYE, HOLLANDA-50’
BELGESEL
“Gulyabani”, “Meteorlar” gibi uluslararası alanda ödüller toplamış deneysel filmleriyle tanıdığımız Gürcan Keltek’in 2015 yapımı belgeseli “Koloni”, 1 haftalığına online izlemeye açıldı. 1974’te Kıbrıs’ta yaşanan savaştan arta kalmış taşların ve kemiklerin hafızasını tutan bu etkileyici film, on yıllar süren siyasi belirsizlik içinde yakınlarını, evlerini arayan insanların travmalarını da hatırlatıyor. DokuFest’te Balkan Sineması Yeni Yetenek Ödülü’nü kazanan “Koloni”yi bir hafta boyunca yönetmenin You Tube kanalında ücretsiz izleyebilirsiniz.
HANGİMİZ DAHA UZAYLI?
SOLAR OPPOSITES (HULU)
Yaratıcılar: Mike McMahan, Justin Roiland
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
ANİMASYON, KOMEDİ, BİLİMKURGU
Rick and Morty’nin yaratıcılarından Justin Roiland ile yazarlarından Mike McMahan’ın birlikte yazdıkları animasyon serisi, 8 bölümüyle bugün Hulu platformunda yayında. Patlayan gezegenlerinden kaçıp Dünya’ya sığınmak zorunda kalan uzaylı bir ailenin muhafazakâr bir Amerikan kasabasında yaşadıkları komik olayları anlatan dizide, Rick’i ve Morty’yi birlikte seslendiren Justin Roiland, yine birden fazla karaktere ses verecek. İkinci sezonunu garantileyen diziyi, “Rick and Morty” mizahını sevenlere müjdeleriz.
UÇAN SÜPÜRGE ONLINE UÇUYOR
Dün başlayan ve ilk kez online düzenlenen Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 23. yaşında. Film gösterimlerinin ucansupurge.org.tr adresinden ücretsiz gerçekleşeceği festivalde, bu yılın Onur Ödülü sahipleri Nebahat Çehre ve Şahika Tekand ile yapılacak söyleşiler de yayında olacak.