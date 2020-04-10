Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Uğur YÜKSEL>Evde hayata ve dizilere devam
"Uğur Yüksel" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Uğur Yüksel" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Evde hayata ve dizilere devam

10 Nisan 2020

Koronavirüs salgını kapsamında evde izolasyon sağladığımız şu günlerde, yeni dizileri keşfederek vakit geçirmek isteyenlere özel hazırladığımız dizi rehberimize devam ediyoruz.

Her bölümü farklı bir yönetmen tarafından çekilen ve 3 Nisan’da Amazon Prime’da seyirciyle buluşan fütüristik bilimkurgu dizisi “Tales From The Loop”, yılın merakla beklenen projelerindendi. 11 yaşındaki bir kız çocuğun aydınlattığı cinayet hikâyesini konu alan “Home Before Dark” ve Caroline Goodall’ı başrole taşıyan 10’ar dakikalık gerilim serisi “Survive” bu haftanın ekran keşiflerinde…

TALES FROM THE LOOP (Amazon Prime)

Oyuncular: Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Jonathan Pryce
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
BİLİMKURGU, GİZEM, DRAM
Evrenin gizemini keşfetmek için üretilmiş The Loop adlı makinenin üstüne kurulan ve garip makinelerin etrafta dolaştığı bir Amerikan kasabasında geçen dizi, “The Killing”, “Legion” gibi dizilerin yazarı ve yapımcısı Nathaniel Halpern’in imzasını taşıyor. İsveçli dijital sanatçı Simon Stålenhag’ın fütüristik bilim kurgu sanat kitabından esinlenerek yaratılan “Tales from the Loop”, dijital resimlerden uyarlanan ilk televizyon dizisi olma özelliğini de taşıyor. Her bölümü, aralarında Jodie Foster, Mark Romanek (Never Let Me
Go), Andrew Stanton’ın (Finding Nemo, WALL·E) da olduğu farklı isimlerce yönetilen dizi, 8 bölümüyle birden 3 Nisan’da yayınlandı.

Evde hayata ve dizilere devam

ÇOCUKTAN AL HABERİ

HOME BEFORE DARK (Apple TV+)
Oyuncular: Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Louis Herthum
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
SUÇ, DRAM, GİZEM
Gerçekte yaşanmış olaylara dayanan dizi, 11 yaşındaki Hilde Lysiak’ın ailesiyle yeni taşındıkları kasabada yaşanmış bir cinayeti araştırmacı gazeteciliğiyle aydınlatmasının hikâyesini anlatıyor. “The Florida Project” filmiyle hayran olduğumuz çocuk oyuncu Brooklynn Prince’in performansıyla öne çıkan 10 bölümlük dizinin yeni bölümleri cuma akşamları ekranda.

Evde hayata ve dizilere devam

HAYATTA KALMAK İÇİN

SURVIVE (Quibi)
Oyuncular: Caroline Goodall, Jo Stone-Fewings, Lewis Hayes, Ivars Auzins
2020-ABD-KISA DİZİ-4 Bölüm
GERİLİM
Yalnızca mobil platformlarda izlenebilen ve 10’ar dakikalık içerikleriyle dikkat çeken Quibi’nin ilk iddialı dizisi, “Game of Thrones”un Sansa’sı Sophie Turner’ı başrole taşıyan bir gerilim. Alex Morel’in 2012’de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, uçak kazasından kurtulmuş iki yolcunun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Evde hayata ve dizilere devam

YENİ SEZONLAR GELDİ

KILLING EVE
Başrolündeki Sandra Oh ve Jodie Comer’ın performanslarıyla övgüler
toplayan Emmy ve Altın Küre ödüllü dizinin 3. sezonu 12 Nisan’da BBC Amerika’da başlıyor.

Evde hayata ve dizilere devam

BETTER CALL SAUL
“Breaking Bad”in nevi şahsına münhasır karakteri Saul Goodman’ın maceraları 5. sezonuyla AMC ekranlarında devam ediyor.

Evde hayata ve dizilere devam

LA CASA DE PAPEL
Netflix’in tüm dünyada fenomen olan serisinin 4. sezonu 3 Nisan’da yayınlandı. 8 bölümden oluşan yeni sezonda, Profesör’ün planı açığa çıkarken hayatları tehlike altında olan soyguncular, İspanya Merkez Bankası’nın hem içinde hem de dışındaki düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Evde hayata ve dizilere devam

SEZONU ERKEN KAPATANLAR

MODERN FAMILY
ABC’nin Altın Küre ödüllü komedisi de salgından nasibini aldı ve 8 Nisan’da iki ayrı bölümle birlikte 11. sezon finalini yaptı.

Evde hayata ve dizilere devam

GREY’S ANATOMY
2005’ten beri devam eden dizinin son dört bölümü salgın
nedeniyle çekilemedi ve 9 Nisan’da yayınlanan 21. bölümle 16. sezonuna veda etti.

Evde hayata ve dizilere devam

NEW AMSTERDAM
Ryan Eggold’ın başrolünde olduğu hastane draması, 2. sezon finalini 14 Nisan’da yapıyor.

Evde hayata ve dizilere devam

X
Uğur YÜKSEL Uğur YÜKSELTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Yeşilköy ve Sancaktepe konusuYalçın BAYERYeşilköy ve Sancaktepe konusu10.04.2020
İstanbul’u ülke, ilçeleri şehir gibi düşünmeliHande FIRATİstanbul’u ülke, ilçeleri şehir gibi düşünmeli10.04.2020
Dünya ne zaman normalleşecekNilgün Tekfidan GÜMÜŞDünya ne zaman normalleşecek10.04.2020
Viral yük neden çok önemliOsman MÜFTÜOĞLUViral yük neden çok önemli10.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.