Evde hayata ve dizilere devam

Koronavirüs salgını kapsamında evde izolasyon sağladığımız şu günlerde, yeni dizileri keşfederek vakit geçirmek isteyenlere özel hazırladığımız dizi rehberimize devam ediyoruz.
Her bölümü farklı bir yönetmen tarafından çekilen ve 3 Nisan’da Amazon Prime’da seyirciyle buluşan fütüristik bilimkurgu dizisi “Tales From The Loop”, yılın merakla beklenen projelerindendi. 11 yaşındaki bir kız çocuğun aydınlattığı cinayet hikâyesini konu alan “Home Before Dark” ve Caroline Goodall’ı başrole taşıyan 10’ar dakikalık gerilim serisi “Survive” bu haftanın ekran keşiflerinde…
TALES FROM THE LOOP (Amazon Prime)
Oyuncular: Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Jonathan Pryce
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
BİLİMKURGU, GİZEM, DRAM
Evrenin gizemini keşfetmek için üretilmiş The Loop adlı makinenin üstüne kurulan ve garip makinelerin etrafta dolaştığı bir Amerikan kasabasında geçen dizi, “The Killing”, “Legion” gibi dizilerin yazarı ve yapımcısı Nathaniel Halpern’in imzasını taşıyor. İsveçli dijital sanatçı Simon Stålenhag’ın fütüristik bilim kurgu sanat kitabından esinlenerek yaratılan “Tales from the Loop”, dijital resimlerden uyarlanan ilk televizyon dizisi olma özelliğini de taşıyor. Her bölümü, aralarında Jodie Foster, Mark Romanek (Never Let Me
Go), Andrew Stanton’ın (Finding Nemo, WALL·E) da olduğu farklı isimlerce yönetilen dizi, 8 bölümüyle birden 3 Nisan’da yayınlandı.
ÇOCUKTAN AL HABERİ
HOME BEFORE DARK (Apple TV+)
Oyuncular: Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Louis Herthum
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
SUÇ, DRAM, GİZEM
Gerçekte yaşanmış olaylara dayanan dizi, 11 yaşındaki Hilde Lysiak’ın ailesiyle yeni taşındıkları kasabada yaşanmış bir cinayeti araştırmacı gazeteciliğiyle aydınlatmasının hikâyesini anlatıyor. “The Florida Project” filmiyle hayran olduğumuz çocuk oyuncu Brooklynn Prince’in performansıyla öne çıkan 10 bölümlük dizinin yeni bölümleri cuma akşamları ekranda.
HAYATTA KALMAK İÇİN
SURVIVE (Quibi)
Oyuncular: Caroline Goodall, Jo Stone-Fewings, Lewis Hayes, Ivars Auzins
2020-ABD-KISA DİZİ-4 Bölüm
GERİLİM
Yalnızca mobil platformlarda izlenebilen ve 10’ar dakikalık içerikleriyle dikkat çeken Quibi’nin ilk iddialı dizisi, “Game of Thrones”un Sansa’sı Sophie Turner’ı başrole taşıyan bir gerilim. Alex Morel’in 2012’de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, uçak kazasından kurtulmuş iki yolcunun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
YENİ SEZONLAR GELDİ
KILLING EVE
Başrolündeki Sandra Oh ve Jodie Comer’ın performanslarıyla övgüler
toplayan Emmy ve Altın Küre ödüllü dizinin 3. sezonu 12 Nisan’da BBC Amerika’da başlıyor.
BETTER CALL SAUL
“Breaking Bad”in nevi şahsına münhasır karakteri Saul Goodman’ın maceraları 5. sezonuyla AMC ekranlarında devam ediyor.
LA CASA DE PAPEL
Netflix’in tüm dünyada fenomen olan serisinin 4. sezonu 3 Nisan’da yayınlandı. 8 bölümden oluşan yeni sezonda, Profesör’ün planı açığa çıkarken hayatları tehlike altında olan soyguncular, İspanya Merkez Bankası’nın hem içinde hem de dışındaki düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.
SEZONU ERKEN KAPATANLAR
MODERN FAMILY
ABC’nin Altın Küre ödüllü komedisi de salgından nasibini aldı ve 8 Nisan’da iki ayrı bölümle birlikte 11. sezon finalini yaptı.
GREY’S ANATOMY
2005’ten beri devam eden dizinin son dört bölümü salgın
nedeniyle çekilemedi ve 9 Nisan’da yayınlanan 21. bölümle 16. sezonuna veda etti.
NEW AMSTERDAM
Ryan Eggold’ın başrolünde olduğu hastane draması, 2. sezon finalini 14 Nisan’da yapıyor.
Evde hayata ve dizilere devam
Koronavirüs salgını kapsamında evde izolasyon sağladığımız şu günlerde, yeni dizileri keşfederek vakit geçirmek isteyenlere özel hazırladığımız dizi rehberimize devam ediyoruz.
Her bölümü farklı bir yönetmen tarafından çekilen ve 3 Nisan’da Amazon Prime’da seyirciyle buluşan fütüristik bilimkurgu dizisi “Tales From The Loop”, yılın merakla beklenen projelerindendi. 11 yaşındaki bir kız çocuğun aydınlattığı cinayet hikâyesini konu alan “Home Before Dark” ve Caroline Goodall’ı başrole taşıyan 10’ar dakikalık gerilim serisi “Survive” bu haftanın ekran keşiflerinde…
TALES FROM THE LOOP (Amazon Prime)
Oyuncular: Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Jonathan Pryce
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
BİLİMKURGU, GİZEM, DRAM
Evrenin gizemini keşfetmek için üretilmiş The Loop adlı makinenin üstüne kurulan ve garip makinelerin etrafta dolaştığı bir Amerikan kasabasında geçen dizi, “The Killing”, “Legion” gibi dizilerin yazarı ve yapımcısı Nathaniel Halpern’in imzasını taşıyor. İsveçli dijital sanatçı Simon Stålenhag’ın fütüristik bilim kurgu sanat kitabından esinlenerek yaratılan “Tales from the Loop”, dijital resimlerden uyarlanan ilk televizyon dizisi olma özelliğini de taşıyor. Her bölümü, aralarında Jodie Foster, Mark Romanek (Never Let Me
Go), Andrew Stanton’ın (Finding Nemo, WALL·E) da olduğu farklı isimlerce yönetilen dizi, 8 bölümüyle birden 3 Nisan’da yayınlandı.
ÇOCUKTAN AL HABERİ
HOME BEFORE DARK (Apple TV+)
Oyuncular: Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Louis Herthum
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
SUÇ, DRAM, GİZEM
Gerçekte yaşanmış olaylara dayanan dizi, 11 yaşındaki Hilde Lysiak’ın ailesiyle yeni taşındıkları kasabada yaşanmış bir cinayeti araştırmacı gazeteciliğiyle aydınlatmasının hikâyesini anlatıyor. “The Florida Project” filmiyle hayran olduğumuz çocuk oyuncu Brooklynn Prince’in performansıyla öne çıkan 10 bölümlük dizinin yeni bölümleri cuma akşamları ekranda.
HAYATTA KALMAK İÇİN
SURVIVE (Quibi)
Oyuncular: Caroline Goodall, Jo Stone-Fewings, Lewis Hayes, Ivars Auzins
2020-ABD-KISA DİZİ-4 Bölüm
GERİLİM
Yalnızca mobil platformlarda izlenebilen ve 10’ar dakikalık içerikleriyle dikkat çeken Quibi’nin ilk iddialı dizisi, “Game of Thrones”un Sansa’sı Sophie Turner’ı başrole taşıyan bir gerilim. Alex Morel’in 2012’de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, uçak kazasından kurtulmuş iki yolcunun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
YENİ SEZONLAR GELDİ
KILLING EVE
Başrolündeki Sandra Oh ve Jodie Comer’ın performanslarıyla övgüler
toplayan Emmy ve Altın Küre ödüllü dizinin 3. sezonu 12 Nisan’da BBC Amerika’da başlıyor.
BETTER CALL SAUL
“Breaking Bad”in nevi şahsına münhasır karakteri Saul Goodman’ın maceraları 5. sezonuyla AMC ekranlarında devam ediyor.
LA CASA DE PAPEL
Netflix’in tüm dünyada fenomen olan serisinin 4. sezonu 3 Nisan’da yayınlandı. 8 bölümden oluşan yeni sezonda, Profesör’ün planı açığa çıkarken hayatları tehlike altında olan soyguncular, İspanya Merkez Bankası’nın hem içinde hem de dışındaki düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.
SEZONU ERKEN KAPATANLAR
MODERN FAMILY
ABC’nin Altın Küre ödüllü komedisi de salgından nasibini aldı ve 8 Nisan’da iki ayrı bölümle birlikte 11. sezon finalini yaptı.
GREY’S ANATOMY
2005’ten beri devam eden dizinin son dört bölümü salgın
nedeniyle çekilemedi ve 9 Nisan’da yayınlanan 21. bölümle 16. sezonuna veda etti.
NEW AMSTERDAM
Ryan Eggold’ın başrolünde olduğu hastane draması, 2. sezon finalini 14 Nisan’da yapıyor.