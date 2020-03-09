Yaren de geldiyse eğer...

Ne güzel kelimedir Yaren. Dost, arkadaş, yoldaş, can, sevgiliyi de bir o kadar severek kullanırım.
Bu kelimeler, bireyin ancak bir diğeriyle/diğerleriyle tamamlanacağını anlatır. En az iki kişiye ihtiyaç vardır bu kelimeler için. Bazen de bir kişi ve bir de başka canlı diyelim.
İşte o güzel kelime “Yaren”, anlamını tamamlayan Adem Amca’ya kavuşmuş. Yaren, bilmeyenleriniz için açıklayayım, Eskikaraağaç köyünde yazı geçiren bir leylek. Ama bu leylek köyde balıkçılık yapan Adem Amca’nın da yareni aynı zamanda. Birlikte balık avına çıkıyorlar. Hal böyle olunca da adı Yaren oluyor elbette. Belgeseli bile var. Hem de ödüllü. Yaren bu sene bir hafta gecikmeli gelmiş Eskikaraağaç’a ve Adem Amcasına.
Olsun. Geç gelmiş ama eşiyle birlikte gelmiş bu kez. Yazı getirmiş anlayacağınız. Adem Amca ve Yaren, yarenliklerini ede dursun, biz sıkıntılardan kafamızı bir çıkaralım. Olacakla öleceğe çare yok yaşayalım hayatı yarenlik ederek.
*
Bahar geldi. Bursa, baharı en güzel yaşatan kentlerdendir. Corona’ya, İdlib’e, ekonomiye, siyasetteki düzeye inat, atın kendinizi kırlara, göllere yarenlerinizle.
Eskikaraağaç Köyü’ne gidip Yaren’i ziyaret edin mesela. Hep Gölyazı bilinir. Ancak Eskikaraağaç da çok güzel bir köy. Hatta kuş tahnit müzesi de var. Bir gezin derim.
Yoksa vücutlarımız hastalanmadan önce beyinlerimiz hastalanacak. Alın kamp sandalyelerinizi göl kenarında hayatın ne kadar güzel olduğunu iliklerinize kadar hissedin. Hele bir de şanslıysanız Adem Amca ile Yaren’i görecek kadar, mesafelerin bırakın insanlar için bir insan ile bir hayvan için bile sorun olmadığına tanıklık etmiş olursunuz kim bilir? Sevginin vücut bulmuş halini görcekseniz belki de. Belki de, hayatta yarenlik etmekten daha önemli şeyleri sıralamakta zorlandığınızı göreceksiniz?
*
Zor bir dönem geçiriyor insanlık. İnadına yaşayın derim baharın geldiği bu günlerde. Neyi beslersek onu büyütürüz. Yarenliği besleyin, güzelliği besleyin, doğa sevgisini, barışı besleyin, sevgiyi besleyin.
Yoksa zaten olumsuzluklar her yerde değil mi bir de siz büyütmeyin. Bakın Yaren dert ediyor mu Corona’yı. Geliyor Adem Amcası’na yarenliğe.
Sağlıkla kalın, yarensiz kalmayın
Yaren de geldiyse eğer...
Ne güzel kelimedir Yaren. Dost, arkadaş, yoldaş, can, sevgiliyi de bir o kadar severek kullanırım.
Bu kelimeler, bireyin ancak bir diğeriyle/diğerleriyle tamamlanacağını anlatır. En az iki kişiye ihtiyaç vardır bu kelimeler için. Bazen de bir kişi ve bir de başka canlı diyelim.
İşte o güzel kelime “Yaren”, anlamını tamamlayan Adem Amca’ya kavuşmuş. Yaren, bilmeyenleriniz için açıklayayım, Eskikaraağaç köyünde yazı geçiren bir leylek. Ama bu leylek köyde balıkçılık yapan Adem Amca’nın da yareni aynı zamanda. Birlikte balık avına çıkıyorlar. Hal böyle olunca da adı Yaren oluyor elbette. Belgeseli bile var. Hem de ödüllü. Yaren bu sene bir hafta gecikmeli gelmiş Eskikaraağaç’a ve Adem Amcasına.
Olsun. Geç gelmiş ama eşiyle birlikte gelmiş bu kez. Yazı getirmiş anlayacağınız. Adem Amca ve Yaren, yarenliklerini ede dursun, biz sıkıntılardan kafamızı bir çıkaralım. Olacakla öleceğe çare yok yaşayalım hayatı yarenlik ederek.
*
Bahar geldi. Bursa, baharı en güzel yaşatan kentlerdendir. Corona’ya, İdlib’e, ekonomiye, siyasetteki düzeye inat, atın kendinizi kırlara, göllere yarenlerinizle.
Eskikaraağaç Köyü’ne gidip Yaren’i ziyaret edin mesela. Hep Gölyazı bilinir. Ancak Eskikaraağaç da çok güzel bir köy. Hatta kuş tahnit müzesi de var. Bir gezin derim.
Yoksa vücutlarımız hastalanmadan önce beyinlerimiz hastalanacak. Alın kamp sandalyelerinizi göl kenarında hayatın ne kadar güzel olduğunu iliklerinize kadar hissedin. Hele bir de şanslıysanız Adem Amca ile Yaren’i görecek kadar, mesafelerin bırakın insanlar için bir insan ile bir hayvan için bile sorun olmadığına tanıklık etmiş olursunuz kim bilir? Sevginin vücut bulmuş halini görcekseniz belki de. Belki de, hayatta yarenlik etmekten daha önemli şeyleri sıralamakta zorlandığınızı göreceksiniz?
*
Zor bir dönem geçiriyor insanlık. İnadına yaşayın derim baharın geldiği bu günlerde. Neyi beslersek onu büyütürüz. Yarenliği besleyin, güzelliği besleyin, doğa sevgisini, barışı besleyin, sevgiyi besleyin.
Yoksa zaten olumsuzluklar her yerde değil mi bir de siz büyütmeyin. Bakın Yaren dert ediyor mu Corona’yı. Geliyor Adem Amcası’na yarenliğe.
Sağlıkla kalın, yarensiz kalmayın