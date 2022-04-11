Birkaç küçük dokunuşla çok şey başarılır

Dünyanın pandemi ile birlikte su yüzüne çıkan ekonomik sıkışmışlığını, enerji ve hammadde ile yüksek teknoloji ürünler konusunda dışa bağımlı olan ülkemiz daha yoğun hissediyor.
TÜİK verilerine göre geçen yıl Temmuz-Aralık döneminde sanayide, 1 kWh elektrik için ödenen ücret, bir önceki yılın aynı dönemine göre göre yüzde 68,9 artarak ortalama 96,8 kuruş oldu.
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Doğalgazda durum daha vahim. Sanayide 2021 yılı II. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 92,6 artarak ortalama 338,1 kuruş oldu.
Hal böyle olunca buradaki artışın tüm tüketimlerimize yansıyacağı da aşikar. Enflasyon mart ayında yüzde 61.14. Gıdadaki artış ise yüzde 70.33. Yani toplam enflasyonun üstünde. Hep ‘tarladan mahsül toplanınca fiyatlar ucuzlar’ deriz. Nitekim uzun yıllar temmuz ve ağustosta eksi enflasyon görmemizin nedeni de bu olmuştur. Ancak bir süredir bunu yaşayamıyoruz. Hal böyle olunca soframızda pahalı gıdanın sürmesi de şaşırtıcı olmaz.
Aslında bu durumu tersine çevirebilecek gücümüz var. Türkiye, çok küçük müdahalelerle gıdada kendine yetebilecek bir ülke. Rakamlara bakalım. Önce meyvelerden başlayalım. Fındıkta yeterlilik oranımız yüzde 552, incirde yüzde 501, kayısı yüzde 397, greyfurt yüzde 329 böyle gidiyor. Sebzede rakam yazmaya bile gerek yok sarımsak dışında tüm ürünlerimiz yüzde yüzün üzerinde ihtiyacımızı karşılıyor. Sorunumuz tahıl ve et-sütte.
Tahıl ve tarla ürünlerinde, nohut, buğday patates gibi ürünlerde fena değiliz. Ancak, arpa, yulaf, mısır, kuru fasulye, mercimek, ayçiçeği ve pirinçte durum iyi değil. Yeşil mercimek yüzde 58, ayçiçeği yüzde 62, kırmızı mercimek yüzde 72, pirinç yüzde 81 gibi oranlarla ihtiyacımızın tamamını karşılamıyor. Döviz artışı, enerji maliyeti, işçilik maliyeti toplanınca haliyle sofralar yangın yerine dönüyor.
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Beklentimiz, iyi olduğumuz tarımsal alanları koruyup eksik olduğumuz alanları da daha iyi hale getirmek. Tarımda dışa bağımlılığı azaltacak gübre, ilaç ve tohum konusunda çalışmalar yapmak çok önemli. Biz pahalı yiyoruz ama durumdan çiftçi de memnun değil.
İstersek başarabiliriz. Bereketli topraklara, hala insan gücüne sahibiz. Planlamaya ve değerler eğitimine biraz daha özen göstermeliyiz. Gençleri tarımda tutmamız şart. Bu konuda daha çok konuşuruz. Şimdilik kalın sağlıcakla.
Birkaç küçük dokunuşla çok şey başarılır
Dünyanın pandemi ile birlikte su yüzüne çıkan ekonomik sıkışmışlığını, enerji ve hammadde ile yüksek teknoloji ürünler konusunda dışa bağımlı olan ülkemiz daha yoğun hissediyor.
TÜİK verilerine göre geçen yıl Temmuz-Aralık döneminde sanayide, 1 kWh elektrik için ödenen ücret, bir önceki yılın aynı dönemine göre göre yüzde 68,9 artarak ortalama 96,8 kuruş oldu.
*
Doğalgazda durum daha vahim. Sanayide 2021 yılı II. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 92,6 artarak ortalama 338,1 kuruş oldu.
Hal böyle olunca buradaki artışın tüm tüketimlerimize yansıyacağı da aşikar. Enflasyon mart ayında yüzde 61.14. Gıdadaki artış ise yüzde 70.33. Yani toplam enflasyonun üstünde. Hep ‘tarladan mahsül toplanınca fiyatlar ucuzlar’ deriz. Nitekim uzun yıllar temmuz ve ağustosta eksi enflasyon görmemizin nedeni de bu olmuştur. Ancak bir süredir bunu yaşayamıyoruz. Hal böyle olunca soframızda pahalı gıdanın sürmesi de şaşırtıcı olmaz.
Aslında bu durumu tersine çevirebilecek gücümüz var. Türkiye, çok küçük müdahalelerle gıdada kendine yetebilecek bir ülke. Rakamlara bakalım. Önce meyvelerden başlayalım. Fındıkta yeterlilik oranımız yüzde 552, incirde yüzde 501, kayısı yüzde 397, greyfurt yüzde 329 böyle gidiyor. Sebzede rakam yazmaya bile gerek yok sarımsak dışında tüm ürünlerimiz yüzde yüzün üzerinde ihtiyacımızı karşılıyor. Sorunumuz tahıl ve et-sütte.
Tahıl ve tarla ürünlerinde, nohut, buğday patates gibi ürünlerde fena değiliz. Ancak, arpa, yulaf, mısır, kuru fasulye, mercimek, ayçiçeği ve pirinçte durum iyi değil. Yeşil mercimek yüzde 58, ayçiçeği yüzde 62, kırmızı mercimek yüzde 72, pirinç yüzde 81 gibi oranlarla ihtiyacımızın tamamını karşılamıyor. Döviz artışı, enerji maliyeti, işçilik maliyeti toplanınca haliyle sofralar yangın yerine dönüyor.
*
Beklentimiz, iyi olduğumuz tarımsal alanları koruyup eksik olduğumuz alanları da daha iyi hale getirmek. Tarımda dışa bağımlılığı azaltacak gübre, ilaç ve tohum konusunda çalışmalar yapmak çok önemli. Biz pahalı yiyoruz ama durumdan çiftçi de memnun değil.
İstersek başarabiliriz. Bereketli topraklara, hala insan gücüne sahibiz. Planlamaya ve değerler eğitimine biraz daha özen göstermeliyiz. Gençleri tarımda tutmamız şart. Bu konuda daha çok konuşuruz. Şimdilik kalın sağlıcakla.