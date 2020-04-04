Hadi gel, sinemamıza geri dönelim!

Malum sebepten evde kalmaya, dolayısıyla da film izlemeye devam... Bu hafta ‘Türk sineması’na göz atalım ve mutlaka izlenmesi gereken yapıtların arasında dolaşalım dedik. İşte kalburüstü yapımlarımızın listesi...
1-UMUT
Fakirin ekmeği
Beş çocuklu ailesini geçindirmekte zorlanan faytoncu Cabbar bir arabanın çarpması sonucu atını kaybeder ve girdiği çıkmazdan kurtulmak için bir definenin peşine düşer. Hem ‘Yılmaz Güney külliyatı’nın hem de sinema tarihimizin en unutulmaz yapımlarından biridir. Bu başyapıtın başrolünde Güney’le birlikte Tuncel Kurtiz’i de izleriz.
2-Kırık Bir Aşk Hikâyesi
Hüzün ki en çok
yakışandır onlara
Ekonomik durumu çıkmaza giren genç bir işadamı ailesinin zoruyla zengin bir kızla nişanlanmışken yöreye yeni gelen öğretmene ilgi duyar. Selim İleri’nin senaryosundan çekilen bu Ömer Kavur klasiğinde taşranın acımazlığı ve küçük insanların büyük dertleri seyircinin yüreğine işlenir. Kadir İnanır-Hümeyra ikilisinin sürüklediği yapım, en hüzünlü filmlerimizdendir.
3-Gemide
Memleketimden
insan manzaraları
Dört kişilik mürettebata sahip bir kum kosteri odağında ülkenin genel bir fotoğrafı... Ana karakter ‘İdris Kaptan’ın deyişiyle,
“Bir memleket gibidir gemi”. Serdar Akar’ın bu enfes filminde kaptanı canlandıran
Erkan Can’ın unutulmaz replikleri ve aykırı karakterleriyle zihinlerde yer eden ‘Gemide’, öyküsünün bir yanıyla Kudret Sabancı’nın ‘Laleli’de Bir Azize’sine de bağlanır...
4-Selvi Boylum Al Yazmalım
‘Emekçi’nin filmi!
Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan bu Atıf Yılmaz başyapıtında İlyas ile Asya’nın giderek savrulan aşkını izler ve sinemamızın en unutulmaz repliklerinden biri olan “Sevgi emektir” noktasına taşınırız. Filmde Türkân Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin üçlüsünün muhteşem performanslarını Cahit Berkay’ın unutulmaz müziği tamamlar.
5-Kader
‘Kader’ mahkûmları...
İç içe geçmiş aşkların, kapanmayan yaraların filmi... Zeki Demirkubuz’un bir başka başyapıtı olan ‘Masumiyet’in kahramanlarının gençliğinde dolaşan ‘Kader’, modern dünyada tutunamayanların öykülerini, onların sıkışmış dünyalarını perdeye taşır.
6-Hayat var
Bir genç kızın başkaldırışı
Babası ve yatalak dedesiyle yaşayan 14 yaşındaki Hayat’ın dünyanın acımasız koşullarında ayakta durma çabası.
Reha Erdem sinemasının (her zamanki gibi enfes kadrajlarla ve ses efektleriyle destekli) nadide parçalarından.
7-Yol
‘Yol’u Altın Palmiye’den geçen ilk film
Hapishaneden bayram izni için çıkan bir grup mahkûmun, zorlu kış koşullarında, dışarıda
yaşadıklarını anlatan yapımın senaryosunu o dönem içeride olan Yılmaz Güney yazmış, yönetmenliğini de ‘sinemamızın doğa filmleri’ uzmanı Şerif Gören üstlenmişti. ‘Yol’, 1982’de Cannes’da ‘Altın Palmiye’yi Costa-Gavras’ın ‘Kayıp’ıyla paylaşarak ülkemiz adına bir ilke imza atmıştı.
8-Sonbahar
Bende vakit ‘Sonbahar’...
İçeriden çıktıktan sonra Karadeniz’deki köyüne, annesinin yanına giden siyasi bir tutuklunun yaşadığı hesaplaşmayı anlatan ‘Sonbahar’, yerel meselelerden yola çıkar ve ana karakterinin yaşadığı kimi dertlerle evrensele ulaşır. Yönetmen
Özcan Alper’in bu ilk uzun metrajındaki kusursuza yakın anlatımı ve kurduğu dünya takdire şayandır.
9-‘Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni’
‘Tutunamayanlar’
Kabuk değişimine ayak uydurmaya çabalayan ama bunu sağlamak isterken yalpaladıkça yalpalayan, kariyerini aşk filmleri üzerine yapan bir Yeşilçam yönetmeni odağında sektörün gerçekçi ve trajik tasviri... Yavuz Turgul’un bu özel ve
şahane yapıtını, elbette Şener Şen sürüklüyor.
10-Ahlat ağacı
Babalar ve oğullar
Eğitimini tamamladıktan sonra kasabasına dönüp yazar olmakla baba mesleği öğretmenlik arasındaki yol ayrımında duran bir gencin yaşadıkları... Başkaları için Nuri Bilge Ceylan sinemasının farklı başyapıtları vardır ama bence ‘Ahlat Ağacı’, içinden geçtiğimiz dönemin panoraması olması bakımından da çok çok özel bir filmdir ve şaheserdir...
Bir de bunlar var!
11. Vavien / Yön: Taylan Biraderler
12. Sen Aydınlatırsın Geceyi / Yön: Onur Ünlü
13. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? / Yön: Ezel Akay
14. Teyzem / Yön: Halit Refiğ
15. Uçurtmayı Vurmasınlar / Yön: Tunç Başaran 16. Babam ve Oğlum / Yön: Çağan Irmak
17. Köksüz / Yön: Deniz Akçay Katıksız
18. Kardeşim Benim / Yön: Nesli Çölgeçen
19. İnşaat / Yön: Ömer Vargı
20. Ana Yurdu / Yön: Senem Tüzen
Biraz da gülelim...
1. Hababam Sınıfı / Yön: Ertem Eğilmez
Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eserinden...
2. Tosun Paşa / Yön: Kartal Tibet
İki soylu ailenin mücadelesi...
3. Süt Kardeşler / Yön: Ertem Eğilmez
Bir Hüseyin Rahmi (‘’Gulyabani’) uyarlaması.
4. G.O.R.A. / Yön: Ömer Faruk Sorak
Cem Yılmaz külliyatının en önemli adımı.
5. Her Şey Çok Güzel Olacak / Yön: Ömer Vargı
Abi-kardeşin birbirlerini keşif yolculuğu...
6. Kolpaçino / Yön: Atıl İnaç
7. Vizontele / Yön: Yılmaz Erdoğan
8. Çalgı Çengi / Yön: Selçuk Aydemir
9. Limonata / Yön: Ali Atay
10. Çöpçüler Kralı / Yön: Zeki Ökten
Çocuklar
sizleri unutmadık
Evin küçük üyelerini bu hafta da unutmadık...
Belleville’de Randevu / Les Triplettes de Belleville
1. Hey ‘Champion’…
‘Tour de France’a hazırlanan Champion adlı bir çocuğun yaşadığı macera… Sylvain Chomet imzalı yapım olağanüstü bir seyir zevki sunar.
Coco
2. ‘Öte taraf’tan bildiriyorum!
Müzisyen Ernesto de la Cruz’un yolundan gitmek isteyen minik Miguel kendini bir anda ‘öte taraf’ta bulur. Lee Ulkrich imzalı yapım zekice göndermeler içeriyor.
Arslan Kral / The Lion King
3. Afrika’nın Hamlet’i
Tahtını amcasına kaybeden genç aslanın mücadelesini anlatır. Shakespeare’yen unsurlara dolu bu Disney klasiğinin yaratıcıları Rob Minkoff ve Roger Allers ikilisiydi.
Koralin ve Gizli Dünya / Coraline
4. Düğme gözlüm…
Henry Selick’in stop-motion yapımı ailede yeterli ilgiyi görmeyen Koralin’in düğme gözlü insanların bulunduğu, paralel evrene geçmesini anlatıyor. Minikler için biraz karanlık kaçabilir.
Kırmızı Kaplumbağa / La tortue rouge
5. Yalnızlık paylaşılır
Issız bir adaya düşen bir adam hayatını değiştiren bir kırmızı kaplumbağayla karşılaşır… Michael Dudok de Wit imzalı bu diyalogsuz çalışma insan-doğa dengeleri üzerine çok şey söylüyor.
Hadi gel, sinemamıza geri dönelim!
Malum sebepten evde kalmaya, dolayısıyla da film izlemeye devam... Bu hafta ‘Türk sineması’na göz atalım ve mutlaka izlenmesi gereken yapıtların arasında dolaşalım dedik. İşte kalburüstü yapımlarımızın listesi...
1-UMUT
Fakirin ekmeği
Beş çocuklu ailesini geçindirmekte zorlanan faytoncu Cabbar bir arabanın çarpması sonucu atını kaybeder ve girdiği çıkmazdan kurtulmak için bir definenin peşine düşer. Hem ‘Yılmaz Güney külliyatı’nın hem de sinema tarihimizin en unutulmaz yapımlarından biridir. Bu başyapıtın başrolünde Güney’le birlikte Tuncel Kurtiz’i de izleriz.
2-Kırık Bir Aşk Hikâyesi
Hüzün ki en çok
yakışandır onlara
Ekonomik durumu çıkmaza giren genç bir işadamı ailesinin zoruyla zengin bir kızla nişanlanmışken yöreye yeni gelen öğretmene ilgi duyar. Selim İleri’nin senaryosundan çekilen bu Ömer Kavur klasiğinde taşranın acımazlığı ve küçük insanların büyük dertleri seyircinin yüreğine işlenir. Kadir İnanır-Hümeyra ikilisinin sürüklediği yapım, en hüzünlü filmlerimizdendir.
3-Gemide
Memleketimden
insan manzaraları
Dört kişilik mürettebata sahip bir kum kosteri odağında ülkenin genel bir fotoğrafı... Ana karakter ‘İdris Kaptan’ın deyişiyle,
“Bir memleket gibidir gemi”. Serdar Akar’ın bu enfes filminde kaptanı canlandıran
Erkan Can’ın unutulmaz replikleri ve aykırı karakterleriyle zihinlerde yer eden ‘Gemide’, öyküsünün bir yanıyla Kudret Sabancı’nın ‘Laleli’de Bir Azize’sine de bağlanır...
4-Selvi Boylum Al Yazmalım
‘Emekçi’nin filmi!
Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan bu Atıf Yılmaz başyapıtında İlyas ile Asya’nın giderek savrulan aşkını izler ve sinemamızın en unutulmaz repliklerinden biri olan “Sevgi emektir” noktasına taşınırız. Filmde Türkân Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin üçlüsünün muhteşem performanslarını Cahit Berkay’ın unutulmaz müziği tamamlar.
5-Kader
‘Kader’ mahkûmları...
İç içe geçmiş aşkların, kapanmayan yaraların filmi... Zeki Demirkubuz’un bir başka başyapıtı olan ‘Masumiyet’in kahramanlarının gençliğinde dolaşan ‘Kader’, modern dünyada tutunamayanların öykülerini, onların sıkışmış dünyalarını perdeye taşır.
6-Hayat var
Bir genç kızın başkaldırışı
Babası ve yatalak dedesiyle yaşayan 14 yaşındaki Hayat’ın dünyanın acımasız koşullarında ayakta durma çabası.
Reha Erdem sinemasının (her zamanki gibi enfes kadrajlarla ve ses efektleriyle destekli) nadide parçalarından.
7-Yol
‘Yol’u Altın Palmiye’den geçen ilk film
Hapishaneden bayram izni için çıkan bir grup mahkûmun, zorlu kış koşullarında, dışarıda
yaşadıklarını anlatan yapımın senaryosunu o dönem içeride olan Yılmaz Güney yazmış, yönetmenliğini de ‘sinemamızın doğa filmleri’ uzmanı Şerif Gören üstlenmişti. ‘Yol’, 1982’de Cannes’da ‘Altın Palmiye’yi Costa-Gavras’ın ‘Kayıp’ıyla paylaşarak ülkemiz adına bir ilke imza atmıştı.
8-Sonbahar
Bende vakit ‘Sonbahar’...
İçeriden çıktıktan sonra Karadeniz’deki köyüne, annesinin yanına giden siyasi bir tutuklunun yaşadığı hesaplaşmayı anlatan ‘Sonbahar’, yerel meselelerden yola çıkar ve ana karakterinin yaşadığı kimi dertlerle evrensele ulaşır. Yönetmen
Özcan Alper’in bu ilk uzun metrajındaki kusursuza yakın anlatımı ve kurduğu dünya takdire şayandır.
9-‘Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni’
‘Tutunamayanlar’
Kabuk değişimine ayak uydurmaya çabalayan ama bunu sağlamak isterken yalpaladıkça yalpalayan, kariyerini aşk filmleri üzerine yapan bir Yeşilçam yönetmeni odağında sektörün gerçekçi ve trajik tasviri... Yavuz Turgul’un bu özel ve
şahane yapıtını, elbette Şener Şen sürüklüyor.
10-Ahlat ağacı
Babalar ve oğullar
Eğitimini tamamladıktan sonra kasabasına dönüp yazar olmakla baba mesleği öğretmenlik arasındaki yol ayrımında duran bir gencin yaşadıkları... Başkaları için Nuri Bilge Ceylan sinemasının farklı başyapıtları vardır ama bence ‘Ahlat Ağacı’, içinden geçtiğimiz dönemin panoraması olması bakımından da çok çok özel bir filmdir ve şaheserdir...
Bir de bunlar var!
11. Vavien / Yön: Taylan Biraderler
12. Sen Aydınlatırsın Geceyi / Yön: Onur Ünlü
13. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? / Yön: Ezel Akay
14. Teyzem / Yön: Halit Refiğ
15. Uçurtmayı Vurmasınlar / Yön: Tunç Başaran 16. Babam ve Oğlum / Yön: Çağan Irmak
17. Köksüz / Yön: Deniz Akçay Katıksız
18. Kardeşim Benim / Yön: Nesli Çölgeçen
19. İnşaat / Yön: Ömer Vargı
20. Ana Yurdu / Yön: Senem Tüzen
Biraz da gülelim...
1. Hababam Sınıfı / Yön: Ertem Eğilmez
Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eserinden...
2. Tosun Paşa / Yön: Kartal Tibet
İki soylu ailenin mücadelesi...
3. Süt Kardeşler / Yön: Ertem Eğilmez
Bir Hüseyin Rahmi (‘’Gulyabani’) uyarlaması.
4. G.O.R.A. / Yön: Ömer Faruk Sorak
Cem Yılmaz külliyatının en önemli adımı.
5. Her Şey Çok Güzel Olacak / Yön: Ömer Vargı
Abi-kardeşin birbirlerini keşif yolculuğu...
6. Kolpaçino / Yön: Atıl İnaç
7. Vizontele / Yön: Yılmaz Erdoğan
8. Çalgı Çengi / Yön: Selçuk Aydemir
9. Limonata / Yön: Ali Atay
10. Çöpçüler Kralı / Yön: Zeki Ökten
Çocuklar
sizleri unutmadık
Evin küçük üyelerini bu hafta da unutmadık...
Belleville’de Randevu / Les Triplettes de Belleville
1. Hey ‘Champion’…
‘Tour de France’a hazırlanan Champion adlı bir çocuğun yaşadığı macera… Sylvain Chomet imzalı yapım olağanüstü bir seyir zevki sunar.
Coco
2. ‘Öte taraf’tan bildiriyorum!
Müzisyen Ernesto de la Cruz’un yolundan gitmek isteyen minik Miguel kendini bir anda ‘öte taraf’ta bulur. Lee Ulkrich imzalı yapım zekice göndermeler içeriyor.
Arslan Kral / The Lion King
3. Afrika’nın Hamlet’i
Tahtını amcasına kaybeden genç aslanın mücadelesini anlatır. Shakespeare’yen unsurlara dolu bu Disney klasiğinin yaratıcıları Rob Minkoff ve Roger Allers ikilisiydi.
Koralin ve Gizli Dünya / Coraline
4. Düğme gözlüm…
Henry Selick’in stop-motion yapımı ailede yeterli ilgiyi görmeyen Koralin’in düğme gözlü insanların bulunduğu, paralel evrene geçmesini anlatıyor. Minikler için biraz karanlık kaçabilir.
Kırmızı Kaplumbağa / La tortue rouge
5. Yalnızlık paylaşılır
Issız bir adaya düşen bir adam hayatını değiştiren bir kırmızı kaplumbağayla karşılaşır… Michael Dudok de Wit imzalı bu diyalogsuz çalışma insan-doğa dengeleri üzerine çok şey söylüyor.