Gülelim, güzelleşelim…

1) TATLI BUDALA / THE PARTY
Daha sakarını bulamazsınız!
Figürasyonunda yer aldığı ve darmadağın ettiği bir savaş filmi setinin ardından camia tarafından kara listeye alındı. Amma velakin yanlışlıkla davet edildiği ünlü bir Hollywood yapımcısının partisinde de ‘yıkıcı tahribatına’ devam etti.Hint kökenli Hrundi V. Bakshi adlı oyuncunun kahkahalara boğan serüveni... Blake Edwards’ın defalarca izlenmeyi hak eden 1968 tarihli başyapıtında ‘Pembe Panter’ serisiyle de tanınan, bütün zamanların en iyi komedi oyuncularından Peter Sellers başrolde. Borazan, ayakkabı ve mikrofon sahneleri müthiştir.
2) BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ / GROUNDHOG DAY
Dön, dolaş, yine bana gel…
Yerel bir şenlik için gittiği kasabada aynı günün içine sıkışan bir hava durumu spikeri… Bu derin yapımda ‘kibirli’ ana karakter tekrarladığı günün sınırları içinde Charles Dickens’ın ‘Scrooge’u türünden bir dönüşümü yaşar. Harold Ramis’in 1993 tarihli bu muhteşem filminde modern Amerikan sinemasının en iyi komedyenlerinden Bill Murray’nin her zamanki muhteşem performansına Andie MacDowell eşlik ediyor.
3) BRIAN’IN HAYATI / LIFE OF BRIAN
Lidersiz yapamayız…
Sürrealist mizah anlayışıyla sinemaya damga vuran Monty Pyton ekibinin en tanınmış filmi... Hz. İsa’nın komşusu olarak doğan Brian Cohen, büyür ve günün birinde yanlış anlaşılmalar sonucu ‘Mesih’ ilan edilir. Yönetmenliğini Terry Jones’un üstlendiği film, tutuculuk ve fanatizm gibi meselelerin yanında, sürekli kendi içinde bölünen sol fraksiyonlara ve teoriden pratiğe geçemeyen reflekslere de göndermelerde bulunuyor.
4) YUMURCAK / THE KID
Sokakların kanunu
Genç ve yalnız bir anne çocuğunu zenginlerce büyütülmesi için lüks bir arabaya bırakır. Lakin araba hırsızlar tarafından kaçırılır ve bebek bir sokak serserisi tarafından sahiplenilir. Charlie Chaplin’in muhteşem filmografisindeki en hüzünlü komedilerden biri olan 1921 tarihli yapımda efsanevi sinemacıyla müthiş bir kimya tutturan minik oyuncu Jackie Coogan’ın performansı dikkate değer.
5) GENERAL / THE GENERAL
Zamana yenilmeyen ‘sessiz’lik
İç savaş dönemi, nişanlısının zoruyla askere yazılmak isteyen ama,“Sen bize burada lazımsın” denerek reddedilen ‘Güneyli’ bir makinistin, treninin ‘Kuzeyli’ casuslarca kaçırılması üzerine kahramanlaşma öyküsü. Buster Keaton’ın 1926 tarihli sessiz sinema dönemi çalışması aradan geçen 100 yıla yakın süreye rağmen tazeliğini korur. Bazı sinema yazarlarına göre bütün zamanların en iyi komedi filmidir.
6) UÇAK / AIRPLANE!
Havada kahkaha sesi var
1980’lerde popüler filmlere ve olaylara göndermeler içeren ve absürt yapısıyla dikkat çeken ZAZ (David Zucker, Jim Abrahams ve Jerry Zucker) ekolünün ‘Top Secret’la birlikte en muhteşem filmi. Uçuş ekibinin zehirlenmesi sonucu yolcular arasındaki özgüvenini kaybetmiş eski bir pilotun yönetimi devralmasını hicveden bu müthiş komedi, 70’lerde popüler olan ‘Condorde’ türü felaket filmlerini tiye alıyor.
7) CAZCI KARDEŞLER / THE BLUES BROTHERS
Eski grubu topluyoruz…
Jake Blues ve kardeşi Elwood büyüdükleri yetimhanenin maddi desteğe ihtiyacı olduğunu öğrenirler. Gerekli meblağı toplayabilmek için de eski müzisyen arkadaşlarından oluşan bir grupla konser düzenlemeye karar verirler. John Landis’ın bu harika komedisini John Belushi ve Dan Aykroyd ikilisi sürüklerken Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown gibi müzisyenler de irili ufaklı rollerde seyirci karşısına çıkıyor.
8) 200 YIL SONRA / THE SLEEPER
Böyle gelecek olmaz olsun
1973’te bir mide operasyonu için hastaneye giden Miles Monroe ameliyatın ardından uyandığında kendisini 200 yıl sonrasında, baskıcı bir rejimde bulur. Woody Allen’ın bu kendine özgü bilimkurgusunda yönetmenin favori meseleleri; devlet, siyasal akımlar, din, birey, cinsellik, ilişkiler, entelektüeller, felsefe yine ön planda. Bence Allen’ın en ilginç komedisi.
9) SALAK İLE AVANAK / DUMB AND DUMBER
Mahveden ikili!
Hayatta tutunamayan iki yakın arkadaş... Biri, limuzin şoförlüğü yaparken havaalanına götürdüğü kadına âşık olur... ZAZ ekolünü daha uçlara taşıyan Farrelly Biraderler’in (Peter ve Bobby) imzasını taşıyan bu yapım seyircisini ‘hunharca’ güldüren türden. Jim Carrey’yle birlikte Jeff Daniels’ın başrollerini paylaştığı film, zamanımızın en komiklerindendir.
10) FELEKTEN BİR GECE / THE HANGOVER
Bekârlığa veda ederken...
Bir grup yakın arkadaş bekârlığa veda eğlencesi için Las Vegas’a gider ve âlemlere akar. Ertesi sabah uyandıklarında süitin salonunda tavuk, banyosunda kaplan, bir odasındaysa bir bebek vardır. Ve damat ortada yoktur. Todd Phillips imzalı film görüntü başına düşen espri yoğunluğu ve akıcı hikâyesiyle birinci sınıf bir eğlencelik. Devam filmleriyse çok sıradandı.
Bunlar da var...
11. Büyük Diktatör / The Great Dictator Yön: Charlie Chaplin
12. Dr. Garipaşk / Dr. Strangelove / Yön: Stanley Kubrick
13. Gümüş Eyerler / Blazing Saddles / Yön: Mel Brooks
14. Olmak ya da Olmamak / To Be or Not to Be Yön: Ernst Lubitsch
15. Çok Gizli / Top Secret/ Yön: David Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker
16. Monty Python ve Kutsal Kâse / Monty Pyton and the Holy Grail / Yön: Terry Gilliam, Terry Jones
17. Pembe Panter / The Pink Panther / Yön: Blake Edwards
18. Tanrılar Çıldırmış Olmalı / The Gods Must Be Crazy / Yön: Jamie Uys
19. Deli Dolu / Silent Movie / Yön: Mel Brooks
20. Peki ya Bob? / What About Bob? / Yön: Frank Oz
21. Kükreyen Fare / The Mouse That Roared /Yön: Jack Arnold
22. Kadın Avcıları / The Ladykillers / Yön: Alexander Mackendrick
23. Young Frankenstein / Yön: Mel Brooks
24. Baş Belası / Cable Guy / Yön: Ben Stiller
25. Şahane Oyun / La Grande Vadrouille / Yön: Gerard Oury
26. Budala Dedektif / Ace Ventura: Pet Dedective / Yön: Tom Shadyac
27. Arizona Junior / Raising Arizona / Yön: Joel-Ethan Coen
28. Uçaklar, Trenler, Otomobiller / Planes, Trains and Automobiles / Yön: John Hughes
29. Polis Akademisi / Police Academy / Yön: Hugh Wilson
30. Buraya Kadar / This Is the End / Yön: Evan Goldberg, Seth Rogen
ÇOCUKLAR İÇİN...
Evin küçük üyelerine yönelik önerilerimize bu hafta da devam…
1. KIRMIZI KANATLAR / PORCO ROSSO
Gökyüzü benimdir…
Büyülü güçler tarafından domuza çevrilmiş bir pilotun kendine ait bir adada verdiği mücadele. Miyazaki ustanın etkileyici çalışmalarından.
2. MADAGASKAR / MADAGASCAR
Köklere yolculuk
Bir hayvanat bahçesinde mutlu mesut yaşayan bir grup hayvan, içlerinden birinin kaçması sonucu kendilerini Madagaskar’da bulur...
3. OYUNBOZAN RALPH / WRECK-IT RALPH
Ben aslında çok iyiyim
Yıllarca bir video oyununda bina yıkan kötü adamı oynayan Ralph artık iyi biri olduğunu gösterme zamanının geldiğini düşünür.
4. RİO
Mavi mavi masmavi
Film, uçma yeteneği olmayan mavi makav papağanı Blu’nun çıktığı zorlu yolculuğu anlatıyor.
5. PETER PAN VAROLMAYAN ÜLKEDE / PETER PAN İN RETURN TO NEVERLAND
Kancaya karşı omuz omuza…
Kaptan Hook tarafından ‘Varolmayan Ülke’ye kaçırılan Jane ve tuzağa düşürülmeye çalışılan Peter Pan’la Tinker Bell… Klasik masalın Disney uyarlamalarından…
Gülelim, güzelleşelim…
Bu haftaki sinema mönümüzde komedi filmleri var. Kimi sessiz sinema döneminden, kimi yıllar öncesinden, kimi de zamanımızdan... Her biri farklı ekolden ve bazısı popüler, bazısı derin ama hepsi izleyeni dertlerden uzaklaştıran yapımlar. Bu kategoride o kadar çok zengin ki listeyi yine uzun tuttuk.
1) TATLI BUDALA / THE PARTY
Daha sakarını bulamazsınız!
Figürasyonunda yer aldığı ve darmadağın ettiği bir savaş filmi setinin ardından camia tarafından kara listeye alındı. Amma velakin yanlışlıkla davet edildiği ünlü bir Hollywood yapımcısının partisinde de ‘yıkıcı tahribatına’ devam etti.Hint kökenli Hrundi V. Bakshi adlı oyuncunun kahkahalara boğan serüveni... Blake Edwards’ın defalarca izlenmeyi hak eden 1968 tarihli başyapıtında ‘Pembe Panter’ serisiyle de tanınan, bütün zamanların en iyi komedi oyuncularından Peter Sellers başrolde. Borazan, ayakkabı ve mikrofon sahneleri müthiştir.
2) BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ / GROUNDHOG DAY
Dön, dolaş, yine bana gel…
Yerel bir şenlik için gittiği kasabada aynı günün içine sıkışan bir hava durumu spikeri… Bu derin yapımda ‘kibirli’ ana karakter tekrarladığı günün sınırları içinde Charles Dickens’ın ‘Scrooge’u türünden bir dönüşümü yaşar. Harold Ramis’in 1993 tarihli bu muhteşem filminde modern Amerikan sinemasının en iyi komedyenlerinden Bill Murray’nin her zamanki muhteşem performansına Andie MacDowell eşlik ediyor.
3) BRIAN’IN HAYATI / LIFE OF BRIAN
Lidersiz yapamayız…
Sürrealist mizah anlayışıyla sinemaya damga vuran Monty Pyton ekibinin en tanınmış filmi... Hz. İsa’nın komşusu olarak doğan Brian Cohen, büyür ve günün birinde yanlış anlaşılmalar sonucu ‘Mesih’ ilan edilir. Yönetmenliğini Terry Jones’un üstlendiği film, tutuculuk ve fanatizm gibi meselelerin yanında, sürekli kendi içinde bölünen sol fraksiyonlara ve teoriden pratiğe geçemeyen reflekslere de göndermelerde bulunuyor.
4) YUMURCAK / THE KID
Sokakların kanunu
Genç ve yalnız bir anne çocuğunu zenginlerce büyütülmesi için lüks bir arabaya bırakır. Lakin araba hırsızlar tarafından kaçırılır ve bebek bir sokak serserisi tarafından sahiplenilir. Charlie Chaplin’in muhteşem filmografisindeki en hüzünlü komedilerden biri olan 1921 tarihli yapımda efsanevi sinemacıyla müthiş bir kimya tutturan minik oyuncu Jackie Coogan’ın performansı dikkate değer.
5) GENERAL / THE GENERAL
Zamana yenilmeyen ‘sessiz’lik
İç savaş dönemi, nişanlısının zoruyla askere yazılmak isteyen ama,“Sen bize burada lazımsın” denerek reddedilen ‘Güneyli’ bir makinistin, treninin ‘Kuzeyli’ casuslarca kaçırılması üzerine kahramanlaşma öyküsü. Buster Keaton’ın 1926 tarihli sessiz sinema dönemi çalışması aradan geçen 100 yıla yakın süreye rağmen tazeliğini korur. Bazı sinema yazarlarına göre bütün zamanların en iyi komedi filmidir.
6) UÇAK / AIRPLANE!
Havada kahkaha sesi var
1980’lerde popüler filmlere ve olaylara göndermeler içeren ve absürt yapısıyla dikkat çeken ZAZ (David Zucker, Jim Abrahams ve Jerry Zucker) ekolünün ‘Top Secret’la birlikte en muhteşem filmi. Uçuş ekibinin zehirlenmesi sonucu yolcular arasındaki özgüvenini kaybetmiş eski bir pilotun yönetimi devralmasını hicveden bu müthiş komedi, 70’lerde popüler olan ‘Condorde’ türü felaket filmlerini tiye alıyor.
7) CAZCI KARDEŞLER / THE BLUES BROTHERS
Eski grubu topluyoruz…
Jake Blues ve kardeşi Elwood büyüdükleri yetimhanenin maddi desteğe ihtiyacı olduğunu öğrenirler. Gerekli meblağı toplayabilmek için de eski müzisyen arkadaşlarından oluşan bir grupla konser düzenlemeye karar verirler. John Landis’ın bu harika komedisini John Belushi ve Dan Aykroyd ikilisi sürüklerken Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown gibi müzisyenler de irili ufaklı rollerde seyirci karşısına çıkıyor.
8) 200 YIL SONRA / THE SLEEPER
Böyle gelecek olmaz olsun
1973’te bir mide operasyonu için hastaneye giden Miles Monroe ameliyatın ardından uyandığında kendisini 200 yıl sonrasında, baskıcı bir rejimde bulur. Woody Allen’ın bu kendine özgü bilimkurgusunda yönetmenin favori meseleleri; devlet, siyasal akımlar, din, birey, cinsellik, ilişkiler, entelektüeller, felsefe yine ön planda. Bence Allen’ın en ilginç komedisi.
9) SALAK İLE AVANAK / DUMB AND DUMBER
Mahveden ikili!
Hayatta tutunamayan iki yakın arkadaş... Biri, limuzin şoförlüğü yaparken havaalanına götürdüğü kadına âşık olur... ZAZ ekolünü daha uçlara taşıyan Farrelly Biraderler’in (Peter ve Bobby) imzasını taşıyan bu yapım seyircisini ‘hunharca’ güldüren türden. Jim Carrey’yle birlikte Jeff Daniels’ın başrollerini paylaştığı film, zamanımızın en komiklerindendir.
10) FELEKTEN BİR GECE / THE HANGOVER
Bekârlığa veda ederken...
Bir grup yakın arkadaş bekârlığa veda eğlencesi için Las Vegas’a gider ve âlemlere akar. Ertesi sabah uyandıklarında süitin salonunda tavuk, banyosunda kaplan, bir odasındaysa bir bebek vardır. Ve damat ortada yoktur. Todd Phillips imzalı film görüntü başına düşen espri yoğunluğu ve akıcı hikâyesiyle birinci sınıf bir eğlencelik. Devam filmleriyse çok sıradandı.
Bunlar da var...
11. Büyük Diktatör / The Great Dictator Yön: Charlie Chaplin
12. Dr. Garipaşk / Dr. Strangelove / Yön: Stanley Kubrick
13. Gümüş Eyerler / Blazing Saddles / Yön: Mel Brooks
14. Olmak ya da Olmamak / To Be or Not to Be Yön: Ernst Lubitsch
15. Çok Gizli / Top Secret/ Yön: David Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker
16. Monty Python ve Kutsal Kâse / Monty Pyton and the Holy Grail / Yön: Terry Gilliam, Terry Jones
17. Pembe Panter / The Pink Panther / Yön: Blake Edwards
18. Tanrılar Çıldırmış Olmalı / The Gods Must Be Crazy / Yön: Jamie Uys
19. Deli Dolu / Silent Movie / Yön: Mel Brooks
20. Peki ya Bob? / What About Bob? / Yön: Frank Oz
21. Kükreyen Fare / The Mouse That Roared /Yön: Jack Arnold
22. Kadın Avcıları / The Ladykillers / Yön: Alexander Mackendrick
23. Young Frankenstein / Yön: Mel Brooks
24. Baş Belası / Cable Guy / Yön: Ben Stiller
25. Şahane Oyun / La Grande Vadrouille / Yön: Gerard Oury
26. Budala Dedektif / Ace Ventura: Pet Dedective / Yön: Tom Shadyac
27. Arizona Junior / Raising Arizona / Yön: Joel-Ethan Coen
28. Uçaklar, Trenler, Otomobiller / Planes, Trains and Automobiles / Yön: John Hughes
29. Polis Akademisi / Police Academy / Yön: Hugh Wilson
30. Buraya Kadar / This Is the End / Yön: Evan Goldberg, Seth Rogen
ÇOCUKLAR İÇİN...
Evin küçük üyelerine yönelik önerilerimize bu hafta da devam…
1. KIRMIZI KANATLAR / PORCO ROSSO
Gökyüzü benimdir…
Büyülü güçler tarafından domuza çevrilmiş bir pilotun kendine ait bir adada verdiği mücadele. Miyazaki ustanın etkileyici çalışmalarından.
2. MADAGASKAR / MADAGASCAR
Köklere yolculuk
Bir hayvanat bahçesinde mutlu mesut yaşayan bir grup hayvan, içlerinden birinin kaçması sonucu kendilerini Madagaskar’da bulur...
3. OYUNBOZAN RALPH / WRECK-IT RALPH
Ben aslında çok iyiyim
Yıllarca bir video oyununda bina yıkan kötü adamı oynayan Ralph artık iyi biri olduğunu gösterme zamanının geldiğini düşünür.
4. RİO
Mavi mavi masmavi
Film, uçma yeteneği olmayan mavi makav papağanı Blu’nun çıktığı zorlu yolculuğu anlatıyor.
5. PETER PAN VAROLMAYAN ÜLKEDE / PETER PAN İN RETURN TO NEVERLAND
Kancaya karşı omuz omuza…
Kaptan Hook tarafından ‘Varolmayan Ülke’ye kaçırılan Jane ve tuzağa düşürülmeye çalışılan Peter Pan’la Tinker Bell… Klasik masalın Disney uyarlamalarından…