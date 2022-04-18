Ağırlıklı olarak kadın konusu işleyen ressam Funda İyce Tuncel, bir süredir peyzaj çalışmalarıyla karşımıza çıkıyordu.
Tuncel, Canvas Art Gallery’de (Kavaklıdere) açılan ve 25 Nisan’a kadar sürecek olan sergisinde yine farklılığını ortaya koyuyor. Sanatçı 55. kişisel sergisine, ismiyle de bütünleştirerek “Fundamental” adını vermiş. Uluslararası düzeyde küratör, eleştirmen ve sanatçı Denizhan Özer’in Tuncel’in yeni açılan sergisiyle ilgili yaptığı değerlendirmenin bir bölümünü okumakta fayda var:
“Funda İyce Tuncel’in resimlerindeki ayrıntılara baktığımızda karmaşık renk kümelerinden oluşan soyut lekelerin içinde, sürekli olarak doğa ile ilişkide olan figürlerle karşılaşırız. Belki bu durum, uzak kaldığımız, hayatımızdan çıkardığımız ama özlemini çektiğimiz doğa güzelliklerini hatırlatmaya çalışmaktadır. Boyanın ritmi ile oluşan, renklerin dalga dalga yayıldığı ve bilinçaltımıza inen şiirselliğin zamanın acımasızlığına karşı bizi mutlu etmesi belki de bundandır. Her resimde karşımıza çıkan bu sıcak durum içimizi ısıtmanın yanı sıra sanatçının düş gücümüzü özgürleştirme çabasının bir parçası olup bizleri kucaklamasının göstergeleri olarak adlandırılabilir. İçsel görünürlük akışı olarak resimler, yaşanmışlıklarla birlikte düşünsel yapıların ortaklığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanatçının içsel coşkularının, kendi iç hesaplaşmaları sonucu ortaya çıkan izleri bize gösterme isteğini her resimde görebiliriz. İzleyicisini imgenin içine çekme amacı taşıyan ve bunu da tam anlamıyla başaran sanatçı yaşadığı anı ve büyük zamanı aynı anda göstermekle kalmayıp kendi yarattığı evrenin içinde bizlere de yer vermektedir. Güçlü renk armonisi ile oluşan kompozisyonlardaki belli belirsiz desen olgusu izleyiciyi her seferinde yeni bir düşün, mutlu bir rüyanın içine taşımaktadır.”
ODAKSIZ DÜŞLER
Başkentte sergi açan bir diğer kadın sanatçı Gülay Yüksel. Bir süre önce atölyesini İstanbul’a taşıyan sanatçı, uzun bir aradan sonra Ankara’da kişisel sergi açtı. Yüksel, Sevgi Sanat’ta (Hilal Mahallesi) 23 Nisan’a kadar sürecek olan sergisine “Odaksız düşler” adını vermiş. Yüksel’in bu sergisinde de kadınlar başrolde. İsterseniz gelin sanatçının sergisiyle ilgili kendisinin kaleme aldığı kısa ama öz manifestosuna göz atalım:
“Odaksız Düşler devam ediyor. Yaşam akıp giderken, aynı zaman diliminde ikinci bir boyutu yaşayabilmek büyük bir ayrıcalık çocuk yaşlarda başlayan bu keşfim beni bu günlere getirdi. Yaşamın yüklediği her şeye karşın, kendime ait bir alan oluşturabildim. Bu boyutta sadece kendi içsel serüvenimi, düşlerimdeki ve gerçekteki kadınların buluşmalarını yaşadım. Bu serüven devam ettiği sürece nerede son bulur bilinmez. Resmin kendine ait dilini kullanırken, renklerin ve biçimlerin kadın bedeni üzerinden anlatımı ile beni sürüklediği yere gitmek yaşamı da olduğu gibi kabullenişimle örtüşüyor. Ancak bu serüven hiç bitmeyecek.”
KENTTE NE VAR?
Mustafa Salim Aktuğ-Yarın açılacak (Atlas Sanat Galerisi/Cinnah Caddesi), Devabil Kara-22 Nisan’da açılacak (Siyah Beyaz-Şili Meydanı), Kayıhan Keskinok-23 Nisan’da açılacak (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Rabia Çiloğlu-7 Mayıs’a kadar (Grup Sanat/Hollanda Caddesi), Ali Düzgün-12 Mayıs’a kadar (Emin Antik/Kale), Hakan Arıkan-6 Mayıs’a kadar (Valör Art House/Ümitköy), Reyhan Abacıoğlu-26 Nisan’a kadar (Arda Sanat/Yıldız), Sema Barlas-30 Nisan’a kadar (Plaform A/Taurus AVM), Muhteber-Yusuf Demirtaş-30 Nisan’a kadar (Krişna Sanat/Kennedy Caddesi), Ayşegül Poroy-22 Nisan’da açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Cebrail Ötgün-30 Nisan’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Füsun Kavalcı-26 Nisan’a kadar (Fikret Otyam Sanat Merkezi/Eskişehir Yolu), Hasan Çağlayan-M.Ali Doğan-Gülçah Çağlan-27 Nisan’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Mehmet Emin Erdoğdu-30 Nisan’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Önder Aydın-26 Nisan’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Ali Fuat Süer-Emre Yılmaz (Karikatür)-29 Nisan’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej).
Fundamental
Ağırlıklı olarak kadın konusu işleyen ressam Funda İyce Tuncel, bir süredir peyzaj çalışmalarıyla karşımıza çıkıyordu.
Tuncel, Canvas Art Gallery’de (Kavaklıdere) açılan ve 25 Nisan’a kadar sürecek olan sergisinde yine farklılığını ortaya koyuyor. Sanatçı 55. kişisel sergisine, ismiyle de bütünleştirerek “Fundamental” adını vermiş. Uluslararası düzeyde küratör, eleştirmen ve sanatçı Denizhan Özer’in Tuncel’in yeni açılan sergisiyle ilgili yaptığı değerlendirmenin bir bölümünü okumakta fayda var:
“Funda İyce Tuncel’in resimlerindeki ayrıntılara baktığımızda karmaşık renk kümelerinden oluşan soyut lekelerin içinde, sürekli olarak doğa ile ilişkide olan figürlerle karşılaşırız. Belki bu durum, uzak kaldığımız, hayatımızdan çıkardığımız ama özlemini çektiğimiz doğa güzelliklerini hatırlatmaya çalışmaktadır. Boyanın ritmi ile oluşan, renklerin dalga dalga yayıldığı ve bilinçaltımıza inen şiirselliğin zamanın acımasızlığına karşı bizi mutlu etmesi belki de bundandır. Her resimde karşımıza çıkan bu sıcak durum içimizi ısıtmanın yanı sıra sanatçının düş gücümüzü özgürleştirme çabasının bir parçası olup bizleri kucaklamasının göstergeleri olarak adlandırılabilir. İçsel görünürlük akışı olarak resimler, yaşanmışlıklarla birlikte düşünsel yapıların ortaklığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanatçının içsel coşkularının, kendi iç hesaplaşmaları sonucu ortaya çıkan izleri bize gösterme isteğini her resimde görebiliriz. İzleyicisini imgenin içine çekme amacı taşıyan ve bunu da tam anlamıyla başaran sanatçı yaşadığı anı ve büyük zamanı aynı anda göstermekle kalmayıp kendi yarattığı evrenin içinde bizlere de yer vermektedir. Güçlü renk armonisi ile oluşan kompozisyonlardaki belli belirsiz desen olgusu izleyiciyi her seferinde yeni bir düşün, mutlu bir rüyanın içine taşımaktadır.”
ODAKSIZ DÜŞLER
Başkentte sergi açan bir diğer kadın sanatçı Gülay Yüksel. Bir süre önce atölyesini İstanbul’a taşıyan sanatçı, uzun bir aradan sonra Ankara’da kişisel sergi açtı. Yüksel, Sevgi Sanat’ta (Hilal Mahallesi) 23 Nisan’a kadar sürecek olan sergisine “Odaksız düşler” adını vermiş. Yüksel’in bu sergisinde de kadınlar başrolde. İsterseniz gelin sanatçının sergisiyle ilgili kendisinin kaleme aldığı kısa ama öz manifestosuna göz atalım:
“Odaksız Düşler devam ediyor. Yaşam akıp giderken, aynı zaman diliminde ikinci bir boyutu yaşayabilmek büyük bir ayrıcalık çocuk yaşlarda başlayan bu keşfim beni bu günlere getirdi. Yaşamın yüklediği her şeye karşın, kendime ait bir alan oluşturabildim. Bu boyutta sadece kendi içsel serüvenimi, düşlerimdeki ve gerçekteki kadınların buluşmalarını yaşadım. Bu serüven devam ettiği sürece nerede son bulur bilinmez. Resmin kendine ait dilini kullanırken, renklerin ve biçimlerin kadın bedeni üzerinden anlatımı ile beni sürüklediği yere gitmek yaşamı da olduğu gibi kabullenişimle örtüşüyor. Ancak bu serüven hiç bitmeyecek.”
KENTTE NE VAR?
Mustafa Salim Aktuğ-Yarın açılacak (Atlas Sanat Galerisi/Cinnah Caddesi), Devabil Kara-22 Nisan’da açılacak (Siyah Beyaz-Şili Meydanı), Kayıhan Keskinok-23 Nisan’da açılacak (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Rabia Çiloğlu-7 Mayıs’a kadar (Grup Sanat/Hollanda Caddesi), Ali Düzgün-12 Mayıs’a kadar (Emin Antik/Kale), Hakan Arıkan-6 Mayıs’a kadar (Valör Art House/Ümitköy), Reyhan Abacıoğlu-26 Nisan’a kadar (Arda Sanat/Yıldız), Sema Barlas-30 Nisan’a kadar (Plaform A/Taurus AVM), Muhteber-Yusuf Demirtaş-30 Nisan’a kadar (Krişna Sanat/Kennedy Caddesi), Ayşegül Poroy-22 Nisan’da açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Cebrail Ötgün-30 Nisan’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Füsun Kavalcı-26 Nisan’a kadar (Fikret Otyam Sanat Merkezi/Eskişehir Yolu), Hasan Çağlayan-M.Ali Doğan-Gülçah Çağlan-27 Nisan’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Mehmet Emin Erdoğdu-30 Nisan’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Önder Aydın-26 Nisan’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Ali Fuat Süer-Emre Yılmaz (Karikatür)-29 Nisan’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej).