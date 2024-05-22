Sabiha Gökçen kabına sığmıyor

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HER gün binlerce insanın gelip geçtiği, Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), iyice sıkışmaya başladı. THY’nin alt markası olmaktan çıkıp düşük maliyetli taşıyıcı haline gelen Ajet’in ana üssünü Ankara yerine Sabiha Gökçen’e alması ile havalimanı yoğunluğu artarak çekilmez hale geldi.

Yeni yapılan ikinci pistin uçuşları rahatlatma hedefi ise gerçekleşemedi. Yeni pistin 2024 başında, ILS (Instrument Landing System) diye bilinen aletli yaklaşma sistemi hâlâ verimli çalıştırılamıyor. Sistemde sapmalara neden olan altı nokta daha ortaya çıktı. Mania (engel) oluşturan yakındaki cami minarelerinin ve kubbenin kotunun düşürülmesi yetmedi. Çevrede geniş çaplı bir kamulaştırma yapılması gerekiyor. Ayrıca pistin gece iniş kalkışları için ışıklandırmasının olmaması da verimliliğini yüzde 50’den fazla düşürüyor. Pist çevresinde hâlâ bitirilmemiş yollar var.

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2’NCİ TERMİNAL MESELESİ

Havalimanına nefes aldıracak, yolcuların hareketini kolaylaştıracak 2’nci terminalin inşaatı başlamadı. Malezyalılar terminali devletin yapmasını istiyor. Ama 2’nci pisti yapan Türkiye, buna karşılık terminali Malezyalı şirketin yapmasını öneriyor. Malezyalı şirketin terminal yapımına karşılık işletme süresinin uzatılması için yaptığı öneri ise hâlâ ortada. İşletmeye yüzde 50 ortak olduğu açıklanan IC Holding Çeçen grubunun terminal inşaatı konusunda tercihi ise bilinmiyor.

ANA SORUNLAR

Pist ve terminal gibi çok büyük sorunların dışında Sabiha Gökçen operasyonlarının sıkışmasına neden olan diğer başlıklar şöyle:

- Havalimanı nizamiye girişi dar, uzun araç kuyrukları oluşuyor. Yolcular uçuşlarını kaçırıyor.

- Uzun pasaport kuyrukları oluyor, pasaport polislerinin sık sık havalimanı dışında da görevlendirilmeleri sistemi zora sokuyor. Örneğin bazı maçlarda bile buradan polisler çekilip görevlendiriliyor.

- Aşırı yolcu yoğunluğundan terminal içinde hareket sıkışıklık yaratıyor. Sistemi hızlı yönetmek güçleşiyor.

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- Girişteki güvenlik kontrolünün akışı ağır. Bu da birikmelere ve yolcu memnuniyetinin düşmesine yol açıyor.

- Terminaldeki temizlik sorunları daha yeni ama ağır gideriliyor. Hijyen şartlarının yeterince sağlanamadığı biliniyor.

- 2’nci terminal projesi hazır olmasına rağmen ihale ile ilgili bir gelişme yok. Bu da havalimanındaki sıkışıklığın birkaç yıl daha süreceğini, yolcu için azap haline geleceğini gösteriyor.

YENİ ORTAK ONAYLANMADI

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletme yetkisi yüzde 100 bir Malezya şirketinde. Geçtiğimiz günlerde yüzde 50 hissesinin IC Holding’e (Çeçen grubu) verildiği bilgileri ortalıkta uçuştu. Hatta IC Grubu havalimanı için yeni bir CEO atadı. Serhat Soğukpınar işbaşı da yaptı. Ancak buna rağmen henüz bu hisse satışının onaylanmadığı yönündeki iddialar da doğruya yakın görünüyor.

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ÇELEBİ HAVACILIK SÜPER LİGDE

Yılda 650 bin uçuşa ev sahipliği yapan Endonezya pazarında yeni şirket alımıyla büyüyen Çelebi Havacılık, Güneydoğu Asya’da liderler ligine yükseldi.

Türkiye’nin ilk özel yer hizmeti şirketi Çelebi Havacılık, Endonezya’da faaliyet gösteren ve yer hizmetleri pazarının yüzde 76’sını temsil eden PT. Prathita TitianNusantara (PTN) şirketini yaklaşık 2.06 milyon Euro karşılığında satın aldı. PT. Prathita TitianNusantara hisselerinin tamamını satın alarak Güneydoğu Asya havacılık pazarına sağlam bir giriş yapan Çelebi Havacılık, uluslararası arenada konumunu güçlendirdi.

65 yıllık tecrübesiyle günümüzde üç kıta, beş ülke ve 40’tan fazla istasyonda hizmetlerini sürdüren şirket, müşterilerinin global servis ihtiyaçlarını daha fazla noktada karşılayabilmek üzere operasyonlarını sürekli genişletiyor. Ana üssü Türkiye’nin dışında Hindistan, Macaristan, Almanya ve Tanzanya’da operasyonları var.

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Çelebi Havacılık Grup CEO’su Dave Dorner, “Endonezya gibi Asya’da sürekli gelişme ve büyüme performansı sergileyen kilit bir pazarda müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz. Endonezya’nın 26 şehrindeki havalimanlarında yer hizmetleri sağlayan ve Endonezya havacılık pazarının yüzde 76’sına erişimi olan PTN’nin alımı ile müşterilerimize en yüksek kalite ve verimlilik standartlarında hizmet sunacağız” dedi.

Dave Dorner

SUNEXPRESS’TEN İZMİR ’E 7 YENİ ROTA

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024 yazında İzmir uçuşlarında kapasite artırıyor. Bu yaz İzmir hattında 7 yeni rota sunan havayolu şirketi, İzmir’den iç ve dış hatlarda haftada toplam 351 uçuş gerçekleştiriyor. SunExpress, bu yıl 4.7 milyonu İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan olmak üzere toplamda 15 milyon yolcu taşımayı planlıyor.

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SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Ana taşıyıcı olarak İzmir’i dünyaya, dünyayı İzmir’e bağlamaya devam ediyoruz. Bu yaz İzmir için sunduğumuz 7 yeni rota ile kentte şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımıza ulaştık” dedi.

İzmir’i hem iç hem de dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan SunExpress, şehirden toplam 58 destinasyona aktarmasız uçuş sunuyor. Bu yaz İzmir’den Madrid, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Tiran ve Varşova olmak üzere 7 yeni rota eklendi. Toplamda 46 dış hat noktasına uçuş düzenleniyor. Şirket ayrıca, mevcut birçok dış hat rotasında frekans artışı gerçekleştirerek İzmir’den haftada 271 dış hat uçuşu ile misafirlerine daha fazla seçenek sunuyor. Yurt içinde ise Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere İzmir’den Türkiye’nin 12 şehrine uçuş düzenliyor.