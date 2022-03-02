2 uçağımız Kiev’de mahsur kaldı

Rus işgalinin başlamasından birkaç saat önce iki A400M nakliye uçağı Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kiev’e gönderilmişti. Ancak Rusların bombardımanı nedeniyle havalimanı kullanılamaz hale geldi. Uçakların havalanması mümkün olmayınca ekipler Ukrayna Büyükelçiliği’ne sığındı. Her biri ortalama 110 milyon Euro değerindeki uçakların zarar görmemesi için çalışılıyor.
TÜRK Hava Kuvvetleri’ne ait A400 M tipi stratejik nakliye uçakları, Kiev havalimanı pistleri bombalandığı için getirilemiyor. Rus işgalinin başlamasından birkaç saat önce Eskişehir’den havalanan iki A400M stratejik nakliye uçağı Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilmişti. Uçaklar birbiri ardına Kiev havalimanına indikten kısa süre sonra Ruslar’ın bombardımanı başladı. Pistler ve taksi yollarının bombalanması sonucu havalimanı kullanılamaz hale geldi. Buna rağmen pistin az hasarlı bölgelerinden geçirilerek uçakların havalandırılması için çalışmalar yapıldı. Ancak bunun imkânsız olduğu görüldü. Yarı hazırlanmış toprak pistlerden bile kalkabilen Airbus’ın askeri kanadının imalatı olan A400M uçaklarının ekipleri de Ukrayna Büyükelçiliğimize sığındılar. Her biri ortalama 110 milyon Euro değerindeki uçakların zarar görmemesi için Dışişleri Bakanlığı, Rus Dışişleri bakanlığı ile görüşmeler yaptı. Uçakların ne zaman Türkiye’ye getirilebileceği bilinmiyor. Bu uçaklardan Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde mahsur kalanlarla birlikte 9 uçak bulunuyordu. Anlaşma gereği alacağımız 10’uncu uçak ise mart ayı ortalarında Airbus Askeri fabrikasının bulunduğu İspanya’nın Sevilla kentinden getirilecek.
RUSLARIN GÖZÜ BAYRAKTAR TB2’LERDE
Bayraktar TB2 insansız silahlı hava araçları ile Kherson kentinde Rus konvoyunun vurulmasının ardından Ruslar bu işin komuta merkezini belirlemek için çalışıyorlar. Bir yandan da teknolojiyi çalmak için Bayraktar TB2 SİHA’ları ele geçirmeye uğraşan Ruslar, Ukrayna’nın elindeki filoyu tümüyle yok etmek için değişik noktaları bombalıyorlar. Ancak şu ana kadar SİHA’ları devre dışı bırakacak bir bombalama olmadı. Aldıkları eğitimle TB2’leri iyi kumanda eden Ukraynalı yer pilotları SİHA’ları kaybetmemek için büyük çaba harcıyorlar. 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 alan Ukrayna bunlar için bir bakım merkezi kurmak için harekete geçmişti. Ancak başlayan savaş bu işin gecikmesine yol açıyor. Dağlık Karabağ savaşında Bayraktar SİHA’arına akıllarını takan Rus savaş sanayii henüz bu araçların başarı sırrını çözebilmiş değil.
AB HAVA SAHASI KAPATILDI
İngiltere, Almanya gibi ülkeler başta birçok ülke Rusya uçuşlarını durdurdu. AB, hava sahasını tümüyle Ruslara kapattı. Bu, Rus havayollarının belini kırdı; hareket kabiliyetlerini yerle bir etti. Ayrıca kiralık batılı uçakların uçurulamaması için de harekete geçildi. Başta Aeroflat olmak üzere Rus havayolu şirketlerine yedek parça da verilmeyecek. Şu sıralar Ukrayna hava sahası sivil uçaklara kapalı. Rus hava sahasında da uçan sivil uçak sayısı her gün azalıyor. Rus havayolu şirketlerinin iç hat uçuşları dışında ülkeden üst geçiş kullanan yabancı havayollarının çoğu da rota değişikliklerine gitti. Öte yandan Rusya’da bulunan değişik ülke bayrağı taşıyan iş jetleri de özellikle zengin Ruslar’ın ailelerini ülke dışına taşıyor. Kalkışta Rusya’nın hakim olduğu ülkelere uçmak için uçuş planı dolduran uçaklar daha sonra havada Batılı ülkelere, hatta Amerika’ya divert ediyorlar.
İŞTE UÇAN RALLİ OTOMOBİLİ
ALAUDA Racing adlı şirket, dünyanın ilk uçan otomobilinin ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Airspeeder Mk3 adı verilen uçan yarış otomobili devasa bir drone... Uzaktan kontrol edilebilmesi ve 100 km/saat hıza 2,8 saniyede ulaşabilmesi ile hayatımıza yepyeni bir spor dalı kazandıracak. Uçan yarış arabası, temelinde büyük bir drone. Oluşturdukları tek kişilik yarış otomobilini pervanelerle donatan mühendisler, bu sayede aracın uçmasını sağlamışlar. Uçan yarış otomobilinin daha hızlı ve kararlı bir uçuş gerçekleştirebilmesi için özel bir çalışma yürüten Alauda Racing, Airspeeder Mk3’ün tasarımını alıştığımız yarış otomobillerinden ayırıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda uçan yarış otomobili, 320 kilovatlık güce sahip. Bu güç, aracın 100 km/saat hıza 2,8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Kendi başına yaklaşık 130 kilogram olan Airspeed Mk3, 80 kilogram ağırlığındaki bir yükü rahatlıkla taşıyabilecek şekilde dizayn edildi. Ancak buna rağmen, yapılacak yarışlarda aracın içinde pilotlar bulunmayacak. Alauda Racing, Airspeeder Mk3’ün uzaktan kontrol edilebilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Bu da uçan yarış otomobilinin içerisinde bir insana gerek kalmamasını sağlıyor. Özel bir simülasyon hazırlayan mühendisler, pilotların bu simülasyona binerek Airspeeder Mk3’ün kontrol edilmesini sağlayacaklarını ifade ediyorlar. Ancak bu demek olmuyor ki bu aracın içine pilot binemez. Şirket, yalnızca böyle bir şeye ihtiyaç olmadığından söz ediyor. Airspeeder Mk3’ün başarılı bir uçuş gerçekleştirdiği o anlar büyük kitleler tarafından heyecanla izlendi. İlk gösteri uçuşu çok başarılı oldu. Daha yolun başında dünyaca ünlü İsviçreli bir saat firması da hemen ana sponsorluğunu üstlendi.
SETAİR FİLOSUNA YENİ FALCON 8X
KOÇ Holding’in havacılık şirketi Setair filosuna yeni bir Falcon 8X uçağı ekledi. Böylece genel havacılık şirketinin iki adet Falcon 8X uçağı oldu. Yeni alınan Falcon 8X uçağı önümüzdeki günlerde Fransız Dassault’un teslim yeri olan Amerika Arkansas eyaletinin Little-Rock kentinden getirilecek. Bu uçaktan sonra Falcon’un yeni uçağı 6X’den de şirket bir adet sipariş verdi. Boeing ve Airbus’ın imal ettiği iş jetlerinden sonra dünyanın en geniş gövdeli iş jeti olan Falcon 6X’in ilk siparişi Amerikalı bir iş adamına teslim için hazırlanıyor. Koç Grubu’na teslimatın ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi. Bu uçaklar Dassault’un ana üssü Fransa’nın Bordo kentinde imal edildikten sonra green olarak yani dış boyası olmadan Little-Roc’a uçuyorlar ve orada içleri yapılıyor. Müşterilere teslim gerçekleşiyor.
FİLO YAPISI
Setair şirketinin filosunda ayrıca bir adet Cessna Caravan amfibik, yani deniz uçağı ile iki adet Leonardo AW 139 tipi helikopter bulunuyor. Öte yandan Sanko firması da bir adet Falcon2000 LXS uçağı satın aldı. Kullandığı Falcon 2000 uçağını da Bahçeşehir Üniversitesi’ne sattı. Koç Grubu’nda bulunan Falcon 7X uçağını Tosyalı Grubu aldı. Grubun ayrıca bir de Falcon 2000S uçağın var. Ankara merkezli Alagöz Holding de Gulfstream 550 uçağı satın aldı. Üçüncü el olarak alınan uçak 2004 imalatı. Rönasans Grubu’nun ise elindeki Gulfstream 450 uçağını satarak yeni nesil G500 uçağı aldığı bilgileri var ama henüz doğrulanmadı.
2 uçağımız Kiev’de mahsur kaldı
Rus işgalinin başlamasından birkaç saat önce iki A400M nakliye uçağı Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kiev’e gönderilmişti. Ancak Rusların bombardımanı nedeniyle havalimanı kullanılamaz hale geldi. Uçakların havalanması mümkün olmayınca ekipler Ukrayna Büyükelçiliği’ne sığındı. Her biri ortalama 110 milyon Euro değerindeki uçakların zarar görmemesi için çalışılıyor.
TÜRK Hava Kuvvetleri’ne ait A400 M tipi stratejik nakliye uçakları, Kiev havalimanı pistleri bombalandığı için getirilemiyor. Rus işgalinin başlamasından birkaç saat önce Eskişehir’den havalanan iki A400M stratejik nakliye uçağı Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilmişti. Uçaklar birbiri ardına Kiev havalimanına indikten kısa süre sonra Ruslar’ın bombardımanı başladı. Pistler ve taksi yollarının bombalanması sonucu havalimanı kullanılamaz hale geldi. Buna rağmen pistin az hasarlı bölgelerinden geçirilerek uçakların havalandırılması için çalışmalar yapıldı. Ancak bunun imkânsız olduğu görüldü. Yarı hazırlanmış toprak pistlerden bile kalkabilen Airbus’ın askeri kanadının imalatı olan A400M uçaklarının ekipleri de Ukrayna Büyükelçiliğimize sığındılar. Her biri ortalama 110 milyon Euro değerindeki uçakların zarar görmemesi için Dışişleri Bakanlığı, Rus Dışişleri bakanlığı ile görüşmeler yaptı. Uçakların ne zaman Türkiye’ye getirilebileceği bilinmiyor. Bu uçaklardan Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde mahsur kalanlarla birlikte 9 uçak bulunuyordu. Anlaşma gereği alacağımız 10’uncu uçak ise mart ayı ortalarında Airbus Askeri fabrikasının bulunduğu İspanya’nın Sevilla kentinden getirilecek.
RUSLARIN GÖZÜ BAYRAKTAR TB2’LERDE
Bayraktar TB2 insansız silahlı hava araçları ile Kherson kentinde Rus konvoyunun vurulmasının ardından Ruslar bu işin komuta merkezini belirlemek için çalışıyorlar. Bir yandan da teknolojiyi çalmak için Bayraktar TB2 SİHA’ları ele geçirmeye uğraşan Ruslar, Ukrayna’nın elindeki filoyu tümüyle yok etmek için değişik noktaları bombalıyorlar. Ancak şu ana kadar SİHA’ları devre dışı bırakacak bir bombalama olmadı. Aldıkları eğitimle TB2’leri iyi kumanda eden Ukraynalı yer pilotları SİHA’ları kaybetmemek için büyük çaba harcıyorlar. 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 alan Ukrayna bunlar için bir bakım merkezi kurmak için harekete geçmişti. Ancak başlayan savaş bu işin gecikmesine yol açıyor. Dağlık Karabağ savaşında Bayraktar SİHA’arına akıllarını takan Rus savaş sanayii henüz bu araçların başarı sırrını çözebilmiş değil.
AB HAVA SAHASI KAPATILDI
İngiltere, Almanya gibi ülkeler başta birçok ülke Rusya uçuşlarını durdurdu. AB, hava sahasını tümüyle Ruslara kapattı. Bu, Rus havayollarının belini kırdı; hareket kabiliyetlerini yerle bir etti. Ayrıca kiralık batılı uçakların uçurulamaması için de harekete geçildi. Başta Aeroflat olmak üzere Rus havayolu şirketlerine yedek parça da verilmeyecek. Şu sıralar Ukrayna hava sahası sivil uçaklara kapalı. Rus hava sahasında da uçan sivil uçak sayısı her gün azalıyor. Rus havayolu şirketlerinin iç hat uçuşları dışında ülkeden üst geçiş kullanan yabancı havayollarının çoğu da rota değişikliklerine gitti. Öte yandan Rusya’da bulunan değişik ülke bayrağı taşıyan iş jetleri de özellikle zengin Ruslar’ın ailelerini ülke dışına taşıyor. Kalkışta Rusya’nın hakim olduğu ülkelere uçmak için uçuş planı dolduran uçaklar daha sonra havada Batılı ülkelere, hatta Amerika’ya divert ediyorlar.
İŞTE UÇAN RALLİ OTOMOBİLİ
ALAUDA Racing adlı şirket, dünyanın ilk uçan otomobilinin ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Airspeeder Mk3 adı verilen uçan yarış otomobili devasa bir drone... Uzaktan kontrol edilebilmesi ve 100 km/saat hıza 2,8 saniyede ulaşabilmesi ile hayatımıza yepyeni bir spor dalı kazandıracak. Uçan yarış arabası, temelinde büyük bir drone. Oluşturdukları tek kişilik yarış otomobilini pervanelerle donatan mühendisler, bu sayede aracın uçmasını sağlamışlar. Uçan yarış otomobilinin daha hızlı ve kararlı bir uçuş gerçekleştirebilmesi için özel bir çalışma yürüten Alauda Racing, Airspeeder Mk3’ün tasarımını alıştığımız yarış otomobillerinden ayırıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda uçan yarış otomobili, 320 kilovatlık güce sahip. Bu güç, aracın 100 km/saat hıza 2,8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Kendi başına yaklaşık 130 kilogram olan Airspeed Mk3, 80 kilogram ağırlığındaki bir yükü rahatlıkla taşıyabilecek şekilde dizayn edildi. Ancak buna rağmen, yapılacak yarışlarda aracın içinde pilotlar bulunmayacak. Alauda Racing, Airspeeder Mk3’ün uzaktan kontrol edilebilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Bu da uçan yarış otomobilinin içerisinde bir insana gerek kalmamasını sağlıyor. Özel bir simülasyon hazırlayan mühendisler, pilotların bu simülasyona binerek Airspeeder Mk3’ün kontrol edilmesini sağlayacaklarını ifade ediyorlar. Ancak bu demek olmuyor ki bu aracın içine pilot binemez. Şirket, yalnızca böyle bir şeye ihtiyaç olmadığından söz ediyor. Airspeeder Mk3’ün başarılı bir uçuş gerçekleştirdiği o anlar büyük kitleler tarafından heyecanla izlendi. İlk gösteri uçuşu çok başarılı oldu. Daha yolun başında dünyaca ünlü İsviçreli bir saat firması da hemen ana sponsorluğunu üstlendi.
SETAİR FİLOSUNA YENİ FALCON 8X
KOÇ Holding’in havacılık şirketi Setair filosuna yeni bir Falcon 8X uçağı ekledi. Böylece genel havacılık şirketinin iki adet Falcon 8X uçağı oldu. Yeni alınan Falcon 8X uçağı önümüzdeki günlerde Fransız Dassault’un teslim yeri olan Amerika Arkansas eyaletinin Little-Rock kentinden getirilecek. Bu uçaktan sonra Falcon’un yeni uçağı 6X’den de şirket bir adet sipariş verdi. Boeing ve Airbus’ın imal ettiği iş jetlerinden sonra dünyanın en geniş gövdeli iş jeti olan Falcon 6X’in ilk siparişi Amerikalı bir iş adamına teslim için hazırlanıyor. Koç Grubu’na teslimatın ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi. Bu uçaklar Dassault’un ana üssü Fransa’nın Bordo kentinde imal edildikten sonra green olarak yani dış boyası olmadan Little-Roc’a uçuyorlar ve orada içleri yapılıyor. Müşterilere teslim gerçekleşiyor.
FİLO YAPISI
Setair şirketinin filosunda ayrıca bir adet Cessna Caravan amfibik, yani deniz uçağı ile iki adet Leonardo AW 139 tipi helikopter bulunuyor. Öte yandan Sanko firması da bir adet Falcon2000 LXS uçağı satın aldı. Kullandığı Falcon 2000 uçağını da Bahçeşehir Üniversitesi’ne sattı. Koç Grubu’nda bulunan Falcon 7X uçağını Tosyalı Grubu aldı. Grubun ayrıca bir de Falcon 2000S uçağın var. Ankara merkezli Alagöz Holding de Gulfstream 550 uçağı satın aldı. Üçüncü el olarak alınan uçak 2004 imalatı. Rönasans Grubu’nun ise elindeki Gulfstream 450 uçağını satarak yeni nesil G500 uçağı aldığı bilgileri var ama henüz doğrulanmadı.