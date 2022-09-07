2.1 milyon havacılık personeli alınacak

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Havacılık dünyasındaki personel ihtiyacı sadece geçen yıla göre yüzde 3.4 arttı. Dünyanın bazı bölgelerinde havacılık personeline olan ihtiyaç tahminleri çok üzerinde gelişiyor. Boeing araştırmasında gelecek 20 yılda ticari havayollarının kalifiye personel ihtiyacı 2.1 milyon kişiyi bulacak. İhtiyacın yarısından fazlasının Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan geleceği tahmin ediliyor. Rusya yaptırımlardan kaynaklanan pazar belirsizliği ve Batılı üreticilerin bu bölgeye ihracatının yasaklanması nedeniyle bu yılki değerlendirmelerin dışında tutuldu. Rusya devre dışı tutulduğunda bile 2021’e kıyasla havacılık personelindeki artış yüzde 3.4’ü buluyor. Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde gelecek 20 yılda bakın nasıl bir ihtiyaç listesi çıkıyor. İşte satır başları ile o liste:

+ 602.000 pilot.

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+ 610.000 uçak bakım teknisyeni.

+ 899.000 kabin ekibi.

UÇAK FİLOSU 2 KATINA ÇIKACAK

En son ticari pazar görünümünde dünya çapında 2041 yılına kadar toplam uçak filosunun iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Yani toplam ticari havayolu uçağı sayısı dünyada 47 bin 80 adede ulaşacak.

Yeni havacılık personeli için ihtiyaç listesinin başında, Boeing’e göre bölgesel projeksiyonda 128 bin yeni pilot, 134 bin yeni teknisyen ve 173 bin yeni kabin ekibine acil ihtiyaç duyacak olan Kuzey Amerika yer alıyor. Avrupa, sırasıyla 122 bin pilot ve 120 bin ile pilotlar ve teknisyenler için çok geride değil. Güneydoğu Asya’nın 50 bin pilot 58 bin teknisyen ve 85 bin kabin personeli ihtiyacı olacak. Bir uçaktaki personel konfigürasyonuna bakıldığında bekleneceği gibi, kabin ekibine olan talep doğal olarak pilotlara olan talebin üzerindedir. Kabin uçuş görevlisi olmak için eğitim almak genellikle birkaç hafta için de gerçekleşen bir iştir. Ticari bir pilot olmak uzun bir eğitim işi. Kişilerin genellikle bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Düzenleyici tarafından onaylanmış bir akademide pilot eğitimi almalı ve özel bir pilot lisansına sahip olunması gerekir. Pilot hızla uçuş saatlerini yükseltmelidir. FAA sertifikalı bir Havayolu Taşıma Pilotu olmak için 1500 uçuş saatine ihtiyacınız var.

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EĞİTİM İHTİYACI

Boeing Global Services Ticari Eğitim Çözümleri Başkan Yardımcısı Chris Broom, şöyle diyor: “Ticari havacılık endüstrisi pandemiden kurtulurken ve uzun vadeli büyüme planları yaparken, havacılık personeline yönelik istikrarlı ve artan bir talebin yanı sıra son derece etkili eğitime duyulan ihtiyacın devam etmesini bekliyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve dijital uzmanlığımız, müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını karşılayan teknolojilerin yanı sıra veriye dayalı, yetkinlik bazlı eğitim ve değerlendirme çözümleri sunma garanti edilmelidir.”

TANKER UÇAKTA AMERİKA SIRT ÇEVİRDİ

Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan 7 adet Boeing 707 tipi, KC135 diye adlanan tanker uçakları var. Bu uçaklar 65 yaşından fazla. Artık modernizasyonları gerekiyor. Uçaklar modernize edildiğinde kullanım ömürleri 2025, 2028 yıllarına kadar uzayabilecek. KC-135 R yakıt ikmal uçaklarımızdan birinin motor modernizasyonu 2021 yılında Amerika’da yapıldı. Yeni tanker uçağı yaptırmak ya da THY’nin elindeki Airbus A330/200 tipi uçakları tanker uçağına çevirmek de ciddi bir yatırım gerektiriyor. Genel Kurmay Başkanlığı ilk etapta halen kullanımda olan havadan havaya yakıt ikmali yapan KC135 uçakları için bir modernizasyon programı hazırladı. Bu iş için motor değişimleri, avionik yükseltmeleri gibi birçok ihtiyaç Amerika’ya bildirildi. Ama yine bizim F35- F-16 programı gibi bundan da ciddi bir ses yok. Bir kalkışta 35 uçaktan fazlasına bile yakıt yükleyebilen, platformu Boeing 707 olan uçakların devre dışı kalmaması için yerli imkanlar da araştırılıyor. Ama işin motor kısmı konusunda dışa bağımlılık var.

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10 MADDEDE RAHAT UÇUŞ

1- Uçuştan önce su için. Mümkünse havalimanların satın alarak bir büyük şişe suyu yanınızda bulundurun. Uçakta size küçük şişe verebilirler ve sürekli su istemek zor olabilir. Uçuşta vücuttaki su kaybı fazla olur ve yaşam konforunuzu düşürür.

2- Kendi kitinizi hazırlayın. İçinde diş fırçası, macun, kullandığınız ilaçlar, el kremi gibi kişisel ürünleri bir küçük çantaya koyun. Ekonomi uçuyorsanız size bir uçuş kiti verilmeyebilir.

3- Bir eşarp ya da bir atkıya her zaman ihtiyacınız olabilir. Uçak içleri ortalama 23-24 dereceye kadar soğutulur. Başınızdan aşağı gelen soğuk havadan kendinizi koruyabilirsiniz.

4- İster uzun ister orta kısa uçuş olsun her zaman rahat ve pamuklu kıyafetler giyin. Vücudunuzu saran dar kıyafetleri seçmeyin. Dar kıyafetler size sıkıntı verecek ve uçuş yorgunluğunu arttıracaktır.

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5- Özellikle uzun uçuşlarda uçak içi eğlence sisteminde sorunlar çıkabilir. Kişisel cihazınıza izlemek isteğiniz filmler ve eğlence programlarını yüklerseniz rahat edebilirsiniz. Uçakta internet sisteminden yararlanın. Ama bu bazen çok pahalı olabilir.

6- Uçuştan size imkan verilen en erken sürede koltuğunuzu ayırtın. Son dakika kalan bir yere yönlendirilmeniz huzurunuzu bozabilir.

7- Kendi yastığınızı kullanabilirsiniz. Özellikle alışık olduğunuz küçük bir yastık uçakta size daha rahat ettirecektir. Elbette sentetik kumaşlı ve içinde elyaf olmamalıdır.

8- Uçakta verilen yemekler dışında kalan zamanlar için beğendiğiniz, sağlıklı atıştırmalıkları yanınıza alabilirsiniz. Böylece uçuşta sık doğan açlık hissinizi bastırır, hem de istediklerinizi tüketmiş olursunuz. Elbette bu tip şeylerde aşırıya kaçmamak gerekir.

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9- İyi bir göz maskesi edinin, havayollarındakilerin çoğu sentetik kumaşlar yapılmadır. Size ait bir maske çok daha sağlıklı olur.

10- Eğer kendi kulaklığınız varsa onu kullanın, Girişleri uyabilir. Her seferde uçaktaki kulaklıklar temizlense de kendi kulaklığınız gibi olmaz.

BÜYÜK UÇAKTA GÖKYÜZÜ DÜĞÜNÜ

Genellikle iş jetleri ya da biraz büyük turboprop yani pervaneli biraz yaşlı uçaklarda az sayıda davetli ile düğünler yapıldığını biliyoruz. Ama şimdi Uganda Havayolları koca jet uçaklarında düğün yapılması için tekliflere açık olduğunu duyurdu. ‘Gökyüzü kutlamaları’ ve ‘gökyüzü düğünleri’ olarak adlandırılan iki konsept için uygulama başladı. Özel günleri kutlamak isteyenler nişan, düğün ya da yıldönümleri için artık Uganda Havayolları’nın jet uçakları hazır. Havayolu, Kampala’da gerçekleşen Bride & Groom Expo sırasında yeni tekliflerini duyurdu. Uganda Havayolları CEO’su Jennifer Bamuturaki, yeni tekliflerini şöyle anlattı: “Gökyüzü kutlamaları ve gökyüzü düğünleri, ilişkilerin kilometre taşlarını kutlamanın sıradan yolundan, partinizi yerden bulutlara taşımanın çok benzersiz bir seçimine geçme olanağı veriyoruz.” Şirketin bu uygulaması için bir fiyat listesi çıkmadı. Sanırım isteklere göre özel fiyat sunacaklar.

GÖKYÜZÜ SİZİ BEKLİYOR

Pandemiden sonra havacılık sektörü o kadar hızlı büyüdü ki kendine yetmez hale geldi. Yetişmiş, yetiştirilecek çok sayıda personele ihtiyaç doğdu. Neredeyse bütün bölümleri iyi para kazandıran, kariyer imkanı sunan bir işkolu havacılık. Üstelik gelecek uzun yıllar boyu işsiz kalma ihtimali de neredeyse yok gibi. Önce pilotluktan başlayalım. Şirketlerin farklı kuralları var. Bazı şirketler lise mezunu pilotları da alıyor. Ama çoğu üniversite mezunu, iyi bir pilotaj eğitiminden gelmiş ama olmazsa olmazı, çok iyi İngilizce bilenlere kapılarını açıyor. Bu işte de boy, kilo ve elbette sağlıkla ilgili kriterler ön planda tutuluyor. Şirketler çoğu zamanda pilot adaylarına tip eğitimini yani hangi uçakta uçacaklarsa o uçağın eğitimini kendileri ya anlaşmalı oldukları merkezlerde veriyor. Bazı şirketler ise işe sıfırdan alıp pilot yetiştiriyor ve bunun faturasını size sunuyor. Belirli ve değişik şekillerde işe başladıktan sonra ödüyorsunuz.

TEKNİSYENLİK POPÜLER

Uçak teknisyenliği hep popüler bir iş oldu. Her zaman çok ihtiyaç duyulan bir iş. Özellikle meslek liselerinin motor, elektrik gibi bölümlerinden mezun olanlar uçak teknisyenliği eğitiminin ardından havacılık şirketlerinde kolayca yer buluyorlar. Ve genellikle iyi maaş alıyorlar. Bazı şirketler maaşları dolar üzerinden veriyor. Şimdi hangi şirket kaç dolar veriyor sorusunun cevabı çok değişken olduğu için yazmıyorum.

KABİN MEMURLUĞU

Sektörün en fazla personel alınan bülümü kabin memurluğu. Çoğu zaman şirketler 300-500 hatta 2 bin adayı birden alıp yetiştiriyorlar. Kabin memurluğunda da boy, kilo, sağlık ve yine İngilizce önemli şartlar arasında yer alıyor. Birçok şirkette farklı uygulamalar olduğu için girmeyi hedeflediğiniz şirketin internet sitesindeki insan kaynaklarından şartları belirleyebilirsiniz. Kabin memurluğu eğitimi veren üniversiteler ya da özel oluşumlar da var. Elbette buraların verecekleri sertifikanın geçerli olması lazım. Yoksa parayı kaptırırsınız. Havacılık sektöründe yine yüzlerce, binlerce ihtiyaç olan havalimanı çalışanları içinde çok zorlamayan kurallar var.Check-in kontuaranıdan tutunda uçakta bagaj yüklemeye kadar değişik noktalarda görev yapacakların büyük kısmına şirketler kendileri eğitim veriyor. Ama bu konuda eğitim veren okulların sayıları da artık az değil. Biletlemedencall center’a kadar çalışacak insanların mutlaka iyi bir eğitimden geçmeleri şart. Çoğunda lise mezuniyeti ve iyi ingilizce aranıyor.Elbette havacılık sektöründe çok daha farklı iş kolları var. Sonuçta bu sektör yetişmiş insan gücüne çok ihtiyaç duyan bir sektör ve bu ihtiyaç daha uzun yıllar sürecek. Bir havacılık şirketi ya da bir havayolu deneyimi ve lisansı her zaman iyi gelir getiren ve işsiz kalma ihtimali düşük bir imkan. Bunu sakın unutmayın. Havacılık dünyasına bir adım attığınızda ve tutunduğunuzda hızla iyi imkânlara kavuşabilirsiniz. Bence başka bir planınız yoksa havacı olun. Uçun-uçmayın, her branşında size ihtiyaç var.

KİMLER ÇALIŞABİLİR?

- Pilot olmak isteyenlerin üniversitelerin 4 yıllık pilotaj bölümünden mezun olması gerekiyor. Türkiye’de bu bölüm Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve KKTC Girne Amerikan Üniversitesi’nde bulunuyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel havacılık kurslarına giderek pilot olmak için önce PPL adı verilen hususi pilot lisansı sahibi olmak gerekiyor. Bu lisansla küçük uçaklarda pilotluk yapılabiliyor. Daha sonra ATPL (Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı) almaya hak kazanan pilotlar bu lisansla iş başvurusu yapabiliyor.

- Yük kontrol, haberleşme, bagajların varış yerlerinin belirlenmesi, yüklenip boşaltılması gibi uçağın inişinden kalkışına kadar geçen sürede yapılan tüm işlemleri gerçekleştirmek ve yolcuların uçağa güvenli bir şekilde geçmesini sağlamakla sorumlu bir işte çalışmak isteyenler çok sayıda üniversitenin bünyesinde yer alan iki yıllık Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi bölümünde eğitim almalı.

- İki yıllık Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri mezunları kabin görevlisi olabiliyor. Havaalanı yöneticisi olarak çalışmayı hedefleyenler ise Havacılık Yönetimi mezunu olmalı. Bu bölüm mezunları, işletmelerin finans, muhasebe, pazarlama gibi operasyonlarında görev almanın yanı sıra havaalanı güvenlik uzmanı ve uçuş hareket sorumlusu olarak da çalışabiliyor.