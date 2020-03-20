Evinde kal Türkiye

Geçen hafta “dünya kazan biz kepçe” misali New York, Londra, Amsterdam’da dolanan sözde sosyetik pek çok isim “14 gün evde izole olma” kuralına uymadı, döner dönmez İstanbul’u turlamaya başladı.
Hayır efendim, yok öyle boşvermişlik. Bu keyfekeder bir durum değil, sizin inisiyatifinizde hiç değil: Evinizde oturacaksınız. Kimseyle temasa geçmeyeceksiniz. Kalabalık ortamlarda dolaşmayacaksınız...
Sizin ayrıcalığınız ne? Halk için geçerli kurallar, cüzdanı dolu, takipçisi bol olanları kapsamıyor mu?
Gezip tozma konusunda inatlaşanları zorla gözetim altına almalı. Biraz da karantina noktalarından paylaşım yapsınlar, akılları başlarına gelir belki.
Dahası salgın önlemlerini ihlal eden, başka insanları riske atanlar için cezai yaptırımlar gündeme gelmeli. Zira bazıları için sağduyu ve vicdan, sözlükteki herhangi iki kelimeden ibaret.
Bir tarafta Arnold Bir tarafta Murat
Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, bu hafta bir video yayınladı, takipçilerine “Evlerinizden çıkmayın. Uzmanları dinleyin ve aptallara kulak asmayın. Hep beraber bu salgının üstesinden geleceğiz” diye seslendi.
Aynı günlerde bizden de bir video geldi, bir star 10 milyondan fazla takipçisine şöyle diyordu: “Hava çok güzel, eve kapanmayın, dışarı çıkın!”
Paylaşım Murat Boz’dan... Nasıl bir akıl tutulmasının sonucu, onu bilmekse mümkün değil.
Gerçi sonradan geri adım attı, “ben sitemin bahçesinde dolaşıyorum” gibi bir şeyler söyledi ama geçmiş olsun. Söz ağızdan bir kere çıkıyor işte.
Sanatçı topluma örnek olmalı sözü nerede kaldı? Etkileşim gücü bu kadar yüksek olanların paylaşım yapmadan, bir laf etmeden önce iki kere düşünmeleri şart, orası kesin.
Siz siz olun, hayranı olduğunuz sanatçıların her sözünü kayıtsız şartsız doğru olarak algılamayın, ki sağlıklı kalabilesiniz!
Herkesin evliliği kendine
Geçen sene 5 yıllık eşi Chloe Loughnan’dan tek celsede boşanan Serdar Ortaç, şöyle buyurmuş: “Aklınız varsa evlenmeyin. Evlilik iki delinin altından kalkabileceği bir şey.”
Şahsen evliliği yürütmeyi ya da yürütememeyi bir başarı-başarısızlık olarak görmüyorum.
Birisiyle evliliğini yürütemeyen bir başkasıyla ömürlük mutluluğu yakalayabilir, bunun milyonlarca örneği var.
Her şeye rağmen evlilik, kadın ve erkek arasındaki sevgi, şefkat, muhabbet, ilgi ve desteğin tümüyle hissedileceği bir müessese.
Siz en iyisi Serdar Ortaç gibi evliliğini sürdürememiş olanları değil, mutlu mesut bir arada yaşlananları, “bir yastıkta kocayanları” örnek alın.
İnzivadayım
Şimdi “Bu kadar ‘evinde kal’ diyorsun da sen uçaktan uçağa, ülkeden ülkeye geziyordun, ne oldu” diyecekler için bir bilgilendirme yapayım. Uçuşlar henüz durdurulmamışken Berlin’de Türk-Alman Gazeteciler buluşmasına katılmış, 5 Mart’ta İstanbul’a dönmüştüm.
Dönüşümden sonra sadece iki kez iş için dışarı çıktım, kimseyle sosyalleşmedim, maske dahil tüm önlemlerimi aldım, çıktığım hızla da dönüp evime kapandım.
Çok şükür 14 gün yasağım dün sona erdi ve turp gibiyim. Bu arada asıl vurgulamak istediğim Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışı giriş çıkışlarını çok sıkı takip ettiği...
18 Mart Çarşamba günü cep telefonumdan Sağlık Bakanlığı çalışanları aradı. “5 Mart’ta Türkiye’ye giriş yapmışsınız, sağlığınızda bir değişiklik var mı?” benzeri birçok soru sordu.
Ve gözlem süremin 19 Mart’ta biteceği bilgisini verdiler.
Bu dikkatli ve özenli takip için Sağlık Bakanlığımız gerçekten takdiri hak ediyor.
Sezar’ın hakkı Sezar’a
Bu hafta alkış ve teşekkür, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya... Babacan tavırları, aldığı hızlı ve etkili kararlar, ayrıca cansiperane uğraşları için.
Halkı sürekli bilgilendirmeye yönelik toplantıları, etkili sosyal medya kullanımı takdire şayan. Sayın Koca gerçekten güven veriyor. Teşekkürler sayın Bakan...
Korona sanatı...
İstisnasız yaşanan her olağanüstü durumda Türk gençlerinin yaratıcılığına şapka çıkarıyorum. Her defasında kıvrak zekalarıyla beni şaşırtmayı başarıyorlar.
Sosyal medyadaki ince zeka ürünü komik paylaşımlarıyla tansiyonu düşüren, moralleri yükselten gençler, yüzyılın krizine de seyirci kalmadı.
Bu kez ilhamlarını koronavirüsten alıyorlar!
Alın size iki örnek:
Hollanda’da sinema-televizyon eğitimi alan, aynı zamanda “Razxr Blade” adıyla müzik yapan Asrın, söz-müziği kendisine ait “Anti Corona” şarkısıyla dikkatleri çekti. 20 yaşındaki Asrın, hem tarzı hem de müziğiyle adından söz ettirmeyi başardı.
İkinci isim Zürih’te aşçılık eğitimi aldıktan sonra İstanbul’a dönen, yine aynı yaştaki Berk...
Ülkesine döner dönmez Chef by Berk adıyla bir YouTube kanalı açan genç şefin yeni tarifi de “Anti Corona” adını taşıyor.
Dut pekmezi ve elma sirkesi ile hazırladığı sağlıklı sosuyla pek lezzetli görünen salatayı merak edenler, kanalına göz atabilirler.
Evinde kal Türkiye
Geçen hafta “dünya kazan biz kepçe” misali New York, Londra, Amsterdam’da dolanan sözde sosyetik pek çok isim “14 gün evde izole olma” kuralına uymadı, döner dönmez İstanbul’u turlamaya başladı.
Hayır efendim, yok öyle boşvermişlik. Bu keyfekeder bir durum değil, sizin inisiyatifinizde hiç değil: Evinizde oturacaksınız. Kimseyle temasa geçmeyeceksiniz. Kalabalık ortamlarda dolaşmayacaksınız...
Sizin ayrıcalığınız ne? Halk için geçerli kurallar, cüzdanı dolu, takipçisi bol olanları kapsamıyor mu?
Gezip tozma konusunda inatlaşanları zorla gözetim altına almalı. Biraz da karantina noktalarından paylaşım yapsınlar, akılları başlarına gelir belki.
Dahası salgın önlemlerini ihlal eden, başka insanları riske atanlar için cezai yaptırımlar gündeme gelmeli. Zira bazıları için sağduyu ve vicdan, sözlükteki herhangi iki kelimeden ibaret.
Bir tarafta Arnold Bir tarafta Murat
Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, bu hafta bir video yayınladı, takipçilerine “Evlerinizden çıkmayın. Uzmanları dinleyin ve aptallara kulak asmayın. Hep beraber bu salgının üstesinden geleceğiz” diye seslendi.
Aynı günlerde bizden de bir video geldi, bir star 10 milyondan fazla takipçisine şöyle diyordu: “Hava çok güzel, eve kapanmayın, dışarı çıkın!”
Paylaşım Murat Boz’dan... Nasıl bir akıl tutulmasının sonucu, onu bilmekse mümkün değil.
Gerçi sonradan geri adım attı, “ben sitemin bahçesinde dolaşıyorum” gibi bir şeyler söyledi ama geçmiş olsun. Söz ağızdan bir kere çıkıyor işte.
Sanatçı topluma örnek olmalı sözü nerede kaldı? Etkileşim gücü bu kadar yüksek olanların paylaşım yapmadan, bir laf etmeden önce iki kere düşünmeleri şart, orası kesin.
Siz siz olun, hayranı olduğunuz sanatçıların her sözünü kayıtsız şartsız doğru olarak algılamayın, ki sağlıklı kalabilesiniz!
Herkesin evliliği kendine
Geçen sene 5 yıllık eşi Chloe Loughnan’dan tek celsede boşanan Serdar Ortaç, şöyle buyurmuş: “Aklınız varsa evlenmeyin. Evlilik iki delinin altından kalkabileceği bir şey.”
Şahsen evliliği yürütmeyi ya da yürütememeyi bir başarı-başarısızlık olarak görmüyorum.
Birisiyle evliliğini yürütemeyen bir başkasıyla ömürlük mutluluğu yakalayabilir, bunun milyonlarca örneği var.
Her şeye rağmen evlilik, kadın ve erkek arasındaki sevgi, şefkat, muhabbet, ilgi ve desteğin tümüyle hissedileceği bir müessese.
Siz en iyisi Serdar Ortaç gibi evliliğini sürdürememiş olanları değil, mutlu mesut bir arada yaşlananları, “bir yastıkta kocayanları” örnek alın.
İnzivadayım
Şimdi “Bu kadar ‘evinde kal’ diyorsun da sen uçaktan uçağa, ülkeden ülkeye geziyordun, ne oldu” diyecekler için bir bilgilendirme yapayım. Uçuşlar henüz durdurulmamışken Berlin’de Türk-Alman Gazeteciler buluşmasına katılmış, 5 Mart’ta İstanbul’a dönmüştüm.
Dönüşümden sonra sadece iki kez iş için dışarı çıktım, kimseyle sosyalleşmedim, maske dahil tüm önlemlerimi aldım, çıktığım hızla da dönüp evime kapandım.
Çok şükür 14 gün yasağım dün sona erdi ve turp gibiyim. Bu arada asıl vurgulamak istediğim Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışı giriş çıkışlarını çok sıkı takip ettiği...
18 Mart Çarşamba günü cep telefonumdan Sağlık Bakanlığı çalışanları aradı. “5 Mart’ta Türkiye’ye giriş yapmışsınız, sağlığınızda bir değişiklik var mı?” benzeri birçok soru sordu.
Ve gözlem süremin 19 Mart’ta biteceği bilgisini verdiler.
Bu dikkatli ve özenli takip için Sağlık Bakanlığımız gerçekten takdiri hak ediyor.
Sezar’ın hakkı Sezar’a
Bu hafta alkış ve teşekkür, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya... Babacan tavırları, aldığı hızlı ve etkili kararlar, ayrıca cansiperane uğraşları için.
Halkı sürekli bilgilendirmeye yönelik toplantıları, etkili sosyal medya kullanımı takdire şayan. Sayın Koca gerçekten güven veriyor. Teşekkürler sayın Bakan...
Korona sanatı...
İstisnasız yaşanan her olağanüstü durumda Türk gençlerinin yaratıcılığına şapka çıkarıyorum. Her defasında kıvrak zekalarıyla beni şaşırtmayı başarıyorlar.
Sosyal medyadaki ince zeka ürünü komik paylaşımlarıyla tansiyonu düşüren, moralleri yükselten gençler, yüzyılın krizine de seyirci kalmadı.
Bu kez ilhamlarını koronavirüsten alıyorlar!
Alın size iki örnek:
Hollanda’da sinema-televizyon eğitimi alan, aynı zamanda “Razxr Blade” adıyla müzik yapan Asrın, söz-müziği kendisine ait “Anti Corona” şarkısıyla dikkatleri çekti. 20 yaşındaki Asrın, hem tarzı hem de müziğiyle adından söz ettirmeyi başardı.
İkinci isim Zürih’te aşçılık eğitimi aldıktan sonra İstanbul’a dönen, yine aynı yaştaki Berk...
Ülkesine döner dönmez Chef by Berk adıyla bir YouTube kanalı açan genç şefin yeni tarifi de “Anti Corona” adını taşıyor.
Dut pekmezi ve elma sirkesi ile hazırladığı sağlıklı sosuyla pek lezzetli görünen salatayı merak edenler, kanalına göz atabilirler.