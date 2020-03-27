Evde Hayat Var

Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık ve İçişleri Bakanımız olmak üzere “Evde Kal. Hayat eve sığar” diyorlar. Da kime söylüyorlar?
Geçen hafta sonu güneş gören kendini sokağa attı.
Sahil yolu kilitlendi. Bebek sahilinden yapılan paylaşımları gördüm, gözlerime inanamadım.
Kimi balık tutuyor, kimi ansızın sporcu oluvermiş.
Hayatında markete kadar bile yürümemiş olanlar, otomobil anahtarını kaybetse hayatla bağı kopanlar “sağlıklı yaşam” nidalarıyla, en sağlıksız zamanda Boğaz’da koşuyor.
Birçoğunun Instagram’ında “evde kal” hashtag’iyle paylaşım yaptıktan sonra yollara düştüğünden de adım kadar eminim.
Nasıl bir bilinçsizlik, nasıl bir ikiyüzlülük ve sahtelik...
İki haftadır zorunlu haller dışında dışarı çıkmayanları da riske atan bu insanları durdurmak imkansız görünüyor.
Birçok insanın ortak fikri şu: Hafta arası iş çıkışı herkes evine kapanmalı, hafta arası akşam 20.00 sabah 06.00 arası, hafta sonları da komple sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli.
Bu sorumsuzları evde tutmanın başka yolu yok gibi görünüyor.
Ya da hep birlikte “yağmur ve soğuklar devam etsin de mecburen evlerinde kalsınlar” diye dua edeceğiz...
Hangisinin reklama ihtiyacı var?
Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever, Seren Serengil, Ebru Akel, Perihan Savaş, Demet Şener, Gizem Hatipoğlu, Seda Akgül...
Hepsi peş peşe sosyal medya hesaplarından aynı “sözde gıda takviyesi”nin reklamını yaptı, herkes “ne oluyoruz” dedi.
Öyle bir ürün düşünün ki, dünya aşısını bulmak için seferber olmuş, bilim insanları laboratuvarlara kapanmış ama bir yıldan önce sonuç bekleyen yok...
Derken müjde yukarıda saydığım ünlülerden geliyor.
Tanıttıkları ürün söylediklerine göre bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor, hatta Korona’yı bile kolaylıkla atlatmanızı sağlıyormuş!
Yapılan araştırmalar sonucunda, 16 Mart tarihinde piyasaya sürülen gıda takviyesinin virüslerden koruması falan bir yana, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onayının bile olmadığı ortaya çıktı.
Satıldığı web sitesinde de kayıt adresi “Yalan Dolan Mahallesi” olarak geçiyormuş.
Zayıflama çaylarına falan alışmıştık da Korona gibi hayati bir krizden bile nemalanmayı düşünmek nedir?
Ürünü piyasaya sürenleri bir kenara bırakayım, ünlülerimize ne demeli?
Hiç araştırıp soruşturmadan, güvenilirliğini sorgulamadan böyle bir reklama para için “evet” demelerini aklım almadı.
Kaldı ki hangisinin oradan gelecek paraya ihtiyacı var?
Marka değerlerine verdikleri zararı, aldıkları para kapatır mı?
Yapmayın Allah aşkına...
Yazıktır günahtır, hem insanlara hem de kendi adınıza...
Cenk isyanda
Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde sokakta dolaşanlara sosyal medya üzerinden isyan etti.
Ünlü şarkıcı, Twitter’da bir fotoğraf karesini şu notla paylaşarak: “Mecbur olmadığı halde dışarı çıkıp yürüyen pislikler var ya, onlar sizin sevdiklerinizi sizden koparacak olan vicdansızlar.”
O karede dünyaca ünlü meydanlar bomboşken, Bebek trafiği ve insan kalabalığı en net şekilde görünüyordu.
Bana soracak olursanız sevgili Cenk Eren az bile yazmış, böyle sorumsuz, bencil ve vicdansız insanlara ne dense azdır. Bu vurdumduymazlığınız ve cehaletiniz yüzünden belki de kendi ailenizden birisinin katili olacaksınız, farkında değilsiniz.
Gerçi bu umursamazlıkla muhtemelen ona bile üzülmezsiniz siz!
Ezgi’nin iyilik hareketi
Korona hem sağlıktan vurdu insanlığı hem de cebinden...
Alınan kararlar sonrası birçok işyeri kapalı, çalışanlarda işverenlerin insafına kalmış durumda.
Bu durum milyonların kirayı, faturayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünmesine sebep olurken Ezgi Mola “Gün dayanışma günü” dedi ve iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı.
Başlattığı iyilik hareketine Tolgahan Sayışman da katıldı, o da aynı şekilde kiracılarından nisan ayında kira istemediğini söyledi.
Bu çaba ne kadar destek buldu bilmemekle beraber, yaygınlaşmasını gönülden diliyorum. Mola’yı da bu kararından ötürü kutluyorum.
Canlı yayında buluşalım
Global Wellness Day’in kurucusu Belgin Aksoy karantina günlerinde de sporunu aksatmıyor.
Geçenlerde Instagram’ında yine bir spor videosunu gördüm, yorum yaptım. Yanıtı gecikmedi.
“Tülay sen de gelsene yarın... Saat 15.00’te başlıyor” diyince Şaşırdım evden çıkılmaması gereken günlerde bu ne daveti diye?
Meğer spor hocaları kendi evlerinden, canlı yayınla egzersiz yaptırıyormuş.
Belgin Aksoy sayesinde evimde sporumu hiç risk almadan yapıyorum, herkese de tavsiye ederim.
Okuma günleri başladı
Evde çok sıkılmaktan şikayet edenlere Yelgin Arkoç Mesci’nin “Kalenin Havvası” kitabını tavsiye ederim. Birçoğumuzun bu şartlar altında bile ne kadar refah içinde yaşadığını hatırlatacak bir eser.
Kıtlıkların, salgın hastalıkların, savaşların, göçlerin ve tehcirin yaşandığı zamanlarda, 13 Temmuz 1878’de, Berlin Antlaşması’nın imzalandığı gün Kaleköy’de bir kız çocuğu doğar... Sonrasını da kitabı okuyan kavrar.
Evde Hayat Var
Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık ve İçişleri Bakanımız olmak üzere “Evde Kal. Hayat eve sığar” diyorlar. Da kime söylüyorlar?
Geçen hafta sonu güneş gören kendini sokağa attı.
Sahil yolu kilitlendi. Bebek sahilinden yapılan paylaşımları gördüm, gözlerime inanamadım.
Kimi balık tutuyor, kimi ansızın sporcu oluvermiş.
Hayatında markete kadar bile yürümemiş olanlar, otomobil anahtarını kaybetse hayatla bağı kopanlar “sağlıklı yaşam” nidalarıyla, en sağlıksız zamanda Boğaz’da koşuyor.
Birçoğunun Instagram’ında “evde kal” hashtag’iyle paylaşım yaptıktan sonra yollara düştüğünden de adım kadar eminim.
Nasıl bir bilinçsizlik, nasıl bir ikiyüzlülük ve sahtelik...
İki haftadır zorunlu haller dışında dışarı çıkmayanları da riske atan bu insanları durdurmak imkansız görünüyor.
Birçok insanın ortak fikri şu: Hafta arası iş çıkışı herkes evine kapanmalı, hafta arası akşam 20.00 sabah 06.00 arası, hafta sonları da komple sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli.
Bu sorumsuzları evde tutmanın başka yolu yok gibi görünüyor.
Ya da hep birlikte “yağmur ve soğuklar devam etsin de mecburen evlerinde kalsınlar” diye dua edeceğiz...
Hangisinin reklama ihtiyacı var?
Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever, Seren Serengil, Ebru Akel, Perihan Savaş, Demet Şener, Gizem Hatipoğlu, Seda Akgül...
Hepsi peş peşe sosyal medya hesaplarından aynı “sözde gıda takviyesi”nin reklamını yaptı, herkes “ne oluyoruz” dedi.
Öyle bir ürün düşünün ki, dünya aşısını bulmak için seferber olmuş, bilim insanları laboratuvarlara kapanmış ama bir yıldan önce sonuç bekleyen yok...
Derken müjde yukarıda saydığım ünlülerden geliyor.
Tanıttıkları ürün söylediklerine göre bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor, hatta Korona’yı bile kolaylıkla atlatmanızı sağlıyormuş!
Yapılan araştırmalar sonucunda, 16 Mart tarihinde piyasaya sürülen gıda takviyesinin virüslerden koruması falan bir yana, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onayının bile olmadığı ortaya çıktı.
Satıldığı web sitesinde de kayıt adresi “Yalan Dolan Mahallesi” olarak geçiyormuş.
Zayıflama çaylarına falan alışmıştık da Korona gibi hayati bir krizden bile nemalanmayı düşünmek nedir?
Ürünü piyasaya sürenleri bir kenara bırakayım, ünlülerimize ne demeli?
Hiç araştırıp soruşturmadan, güvenilirliğini sorgulamadan böyle bir reklama para için “evet” demelerini aklım almadı.
Kaldı ki hangisinin oradan gelecek paraya ihtiyacı var?
Marka değerlerine verdikleri zararı, aldıkları para kapatır mı?
Yapmayın Allah aşkına...
Yazıktır günahtır, hem insanlara hem de kendi adınıza...
Cenk isyanda
Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde sokakta dolaşanlara sosyal medya üzerinden isyan etti.
Ünlü şarkıcı, Twitter’da bir fotoğraf karesini şu notla paylaşarak: “Mecbur olmadığı halde dışarı çıkıp yürüyen pislikler var ya, onlar sizin sevdiklerinizi sizden koparacak olan vicdansızlar.”
O karede dünyaca ünlü meydanlar bomboşken, Bebek trafiği ve insan kalabalığı en net şekilde görünüyordu.
Bana soracak olursanız sevgili Cenk Eren az bile yazmış, böyle sorumsuz, bencil ve vicdansız insanlara ne dense azdır. Bu vurdumduymazlığınız ve cehaletiniz yüzünden belki de kendi ailenizden birisinin katili olacaksınız, farkında değilsiniz.
Gerçi bu umursamazlıkla muhtemelen ona bile üzülmezsiniz siz!
Ezgi’nin iyilik hareketi
Korona hem sağlıktan vurdu insanlığı hem de cebinden...
Alınan kararlar sonrası birçok işyeri kapalı, çalışanlarda işverenlerin insafına kalmış durumda.
Bu durum milyonların kirayı, faturayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünmesine sebep olurken Ezgi Mola “Gün dayanışma günü” dedi ve iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı.
Başlattığı iyilik hareketine Tolgahan Sayışman da katıldı, o da aynı şekilde kiracılarından nisan ayında kira istemediğini söyledi.
Bu çaba ne kadar destek buldu bilmemekle beraber, yaygınlaşmasını gönülden diliyorum. Mola’yı da bu kararından ötürü kutluyorum.
Canlı yayında buluşalım
Global Wellness Day’in kurucusu Belgin Aksoy karantina günlerinde de sporunu aksatmıyor.
Geçenlerde Instagram’ında yine bir spor videosunu gördüm, yorum yaptım. Yanıtı gecikmedi.
“Tülay sen de gelsene yarın... Saat 15.00’te başlıyor” diyince Şaşırdım evden çıkılmaması gereken günlerde bu ne daveti diye?
Meğer spor hocaları kendi evlerinden, canlı yayınla egzersiz yaptırıyormuş.
Belgin Aksoy sayesinde evimde sporumu hiç risk almadan yapıyorum, herkese de tavsiye ederim.
Okuma günleri başladı
Evde çok sıkılmaktan şikayet edenlere Yelgin Arkoç Mesci’nin “Kalenin Havvası” kitabını tavsiye ederim. Birçoğumuzun bu şartlar altında bile ne kadar refah içinde yaşadığını hatırlatacak bir eser.
Kıtlıkların, salgın hastalıkların, savaşların, göçlerin ve tehcirin yaşandığı zamanlarda, 13 Temmuz 1878’de, Berlin Antlaşması’nın imzalandığı gün Kaleköy’de bir kız çocuğu doğar... Sonrasını da kitabı okuyan kavrar.