CIA mi FBI mı

Lezzetlerinden öte mutfağındaki şovları ve meşhur tuzlama hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermiş.
Sosyal medyada denk geldiğim röportaja bir göz attım, söyledikleri karşısında hayrete düştüm.
Ne demiş, ne kadar uçmuş olabilir derseniz; şöyle buyurmuş Gökçe:
“Amerika’ya 9 kere vize için başvurduğumda ret yemiştim. Şimdi havalimanında beni CIA, FBI polisi uçağın kapısından alıp pasaporttan geçiriyor!”
Sadece CIA ya da sadece FBI da değil. Kendisi için her iki teşkilat birden seferber... İstihbaratı bırakmışlar, Nusret’in güvenliğini, transferini sağlamak için yarışıyorlar.
Şaka yaptı desem değil, belli ki bunu ciddi ciddi söylemiş.
Açıkçası bir anlık şaşkınlıktan çıkınca gülmeye başladım, bu kadar da sallanmaz dedim. Hızını alamayıp işi Başkan Trump’a kadar vardırmadığına da şükrettim.
Ne diyeyim, bu bir başarı hikayesi olsa da biraz tevazu, biraz mantıktan kimseye zarar gelmez.
Yatıp kalkıp bu yolculuğunda kendisine destek veren Ferit Şahenk’e dua etmesi gerek.
Ferit Bey’in desteği olmasaydı böyle bir marka doğar mıydı, açıkçası o kadar da emin değilim.
Bi’ yatıp çıkacaktık
Geçen gün Kelebek’te, bu sezon Bodrum’daki beach ve şezlong fiyatlarıyla ilgili bir haber vardı. Akıllara ziyan rakamları görünce böyle de fırsatçılık olmaz dedim.
Bazı işletmeler belli ki pandemi yüzünden geç açılan sezonun faturasını müşterilere kesmeye kararlı.
Aklımı alan mekan, Türkbükü’ndeki lüks bir otel. Söz konusu adres, müşterilerine gönderdiği davet e-mail’inde beach kullanımı ve günlük şezlong fiyatlarıyla ilgili detay vermiş.
İlk elden servis edilen o bilgiye göre ilk seçenek şu: 2 kişi için günlük bin, aylık 24 bin TL. İkinci seçenek daha da uçuk; günlük 2 bin, aylık 48 bin TL.
Paketlerin içinde ne var derseniz, bildiğin içi boş derim. Neredeyse sadece şezlong parasına tekabül ediyor rakamlar.
Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu da “Bu fiyatlar normal” diye bir açıklama yapmış üstüne üstlük. Körler sağırlar birbirini ağırlar misali bir dayanışma var ortada yani...
Pardon ama uzayda mı yaşıyorsunuz?
Öyle ise sizi dünyaya buyur edelim.
Bu fiyatlara isteseniz Bodrum’da sezonluk ev kiralarsınız.
Sonra diyorlar ki Bodrum’un adı çıkmış, biz aslında pahalı değiliz!
Yooo, bu bildiğin sezon çok kısaldı diye müşteri kazıklamaktır.
Bu işin mantığını çözen varsa bir zahmet bana da anlatsın.
Mutfaktan çıkamıyorum
Pandemi döneminde cümleten master chef’liğe soyunduk. Bu işe ısınanlarımız hayat normalleşse de tencereyi, spatulayı elden bırakmıyor.
Ben de işin tadını alanlardanım. Hatta olayı bir tık ileri taşıdım, hayatımda ilk kez yemek programına konuk oldum. Ve usta gözetiminde tiramisu yaptım.
Meğer iyi bir tiramisu hazırlamanın önemli püf noktaları varmış.
Chef by Berk ile çektiğimiz o videoyu izlemek isterseniz, genç şefin YouTube adresinde bulabilir, bu leziz tarifi alabilirsiniz.
İster terapi niyetine girin mutfağa, ister midelere şenlik olsun diye...
Şimdiden afiyet olsun.
İstanbul’un yeni Muhtar’ı
Maslak 1453 içinde bulunan Esnaf’ı Esnaf yapan Ergun Yıldız, bu sezon yeni bir heyecan yaşıyor. Yeme-içme ve eğlence dünyasının deneyimli ismi, o mekanla yollarını ayırdı ve yeni bir adresin temellerini attı.
Ergun Yıldız imzası taşıyan ve İlgi Gövsa tarafından işletilecek olan The Muhtar, “yeni normal”de farkını ortaya koyacak belli ki.
Hijyen takıntılı Yıldız, “Kendim gitmeyeceğim yere kimseye de buyurun gelin demem” diyor zaten. Anlaşılan önümüzdeki günlerde Muhtar’ın adını çok sık duyacağız. Yasakların birer birer kalktığı, normalleşme sürecinin nihayet başladığı şu günlerde herkese, her işletmeye hayırlı işler diyelim.
Uluslararasına uyumlandık
Sağlık sektörümüzün başarısı tescil üstüne tescil alıyor.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme yine göğsümüzü kabarttı.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyi’nin
27 Mayıs tarihli
toplantısında oybirliğiyle kabul edildi.
Yani... Artık ülkemizde ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların, yürütülen farmakovijilans faaliyetlerinin uluslararası standartları karşıladığı resmen tescilli.
3 yıldan beri konseye gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını yerine getirerek Amerika, Avrupa Birliği, Japonya, İsviçre, Kanada, Singapur, Güney Kore, Çin, Tayvan, Brezilya gibi ilaç otoritelerinin yanında tam üye olarak yerini aldı.
Hayırlı uğurlu olsun.
CIA mi FBI mı
Lezzetlerinden öte mutfağındaki şovları ve meşhur tuzlama hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermiş.
Sosyal medyada denk geldiğim röportaja bir göz attım, söyledikleri karşısında hayrete düştüm.
Ne demiş, ne kadar uçmuş olabilir derseniz; şöyle buyurmuş Gökçe:
“Amerika’ya 9 kere vize için başvurduğumda ret yemiştim. Şimdi havalimanında beni CIA, FBI polisi uçağın kapısından alıp pasaporttan geçiriyor!”
Sadece CIA ya da sadece FBI da değil. Kendisi için her iki teşkilat birden seferber... İstihbaratı bırakmışlar, Nusret’in güvenliğini, transferini sağlamak için yarışıyorlar.
Şaka yaptı desem değil, belli ki bunu ciddi ciddi söylemiş.
Açıkçası bir anlık şaşkınlıktan çıkınca gülmeye başladım, bu kadar da sallanmaz dedim. Hızını alamayıp işi Başkan Trump’a kadar vardırmadığına da şükrettim.
Ne diyeyim, bu bir başarı hikayesi olsa da biraz tevazu, biraz mantıktan kimseye zarar gelmez.
Yatıp kalkıp bu yolculuğunda kendisine destek veren Ferit Şahenk’e dua etmesi gerek.
Ferit Bey’in desteği olmasaydı böyle bir marka doğar mıydı, açıkçası o kadar da emin değilim.
Bi’ yatıp çıkacaktık
Geçen gün Kelebek’te, bu sezon Bodrum’daki beach ve şezlong fiyatlarıyla ilgili bir haber vardı. Akıllara ziyan rakamları görünce böyle de fırsatçılık olmaz dedim.
Bazı işletmeler belli ki pandemi yüzünden geç açılan sezonun faturasını müşterilere kesmeye kararlı.
Aklımı alan mekan, Türkbükü’ndeki lüks bir otel. Söz konusu adres, müşterilerine gönderdiği davet e-mail’inde beach kullanımı ve günlük şezlong fiyatlarıyla ilgili detay vermiş.
İlk elden servis edilen o bilgiye göre ilk seçenek şu: 2 kişi için günlük bin, aylık 24 bin TL. İkinci seçenek daha da uçuk; günlük 2 bin, aylık 48 bin TL.
Paketlerin içinde ne var derseniz, bildiğin içi boş derim. Neredeyse sadece şezlong parasına tekabül ediyor rakamlar.
Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu da “Bu fiyatlar normal” diye bir açıklama yapmış üstüne üstlük. Körler sağırlar birbirini ağırlar misali bir dayanışma var ortada yani...
Pardon ama uzayda mı yaşıyorsunuz?
Öyle ise sizi dünyaya buyur edelim.
Bu fiyatlara isteseniz Bodrum’da sezonluk ev kiralarsınız.
Sonra diyorlar ki Bodrum’un adı çıkmış, biz aslında pahalı değiliz!
Yooo, bu bildiğin sezon çok kısaldı diye müşteri kazıklamaktır.
Bu işin mantığını çözen varsa bir zahmet bana da anlatsın.
Mutfaktan çıkamıyorum
Pandemi döneminde cümleten master chef’liğe soyunduk. Bu işe ısınanlarımız hayat normalleşse de tencereyi, spatulayı elden bırakmıyor.
Ben de işin tadını alanlardanım. Hatta olayı bir tık ileri taşıdım, hayatımda ilk kez yemek programına konuk oldum. Ve usta gözetiminde tiramisu yaptım.
Meğer iyi bir tiramisu hazırlamanın önemli püf noktaları varmış.
Chef by Berk ile çektiğimiz o videoyu izlemek isterseniz, genç şefin YouTube adresinde bulabilir, bu leziz tarifi alabilirsiniz.
İster terapi niyetine girin mutfağa, ister midelere şenlik olsun diye...
Şimdiden afiyet olsun.
İstanbul’un yeni Muhtar’ı
Maslak 1453 içinde bulunan Esnaf’ı Esnaf yapan Ergun Yıldız, bu sezon yeni bir heyecan yaşıyor. Yeme-içme ve eğlence dünyasının deneyimli ismi, o mekanla yollarını ayırdı ve yeni bir adresin temellerini attı.
Ergun Yıldız imzası taşıyan ve İlgi Gövsa tarafından işletilecek olan The Muhtar, “yeni normal”de farkını ortaya koyacak belli ki.
Hijyen takıntılı Yıldız, “Kendim gitmeyeceğim yere kimseye de buyurun gelin demem” diyor zaten. Anlaşılan önümüzdeki günlerde Muhtar’ın adını çok sık duyacağız. Yasakların birer birer kalktığı, normalleşme sürecinin nihayet başladığı şu günlerde herkese, her işletmeye hayırlı işler diyelim.
Uluslararasına uyumlandık
Sağlık sektörümüzün başarısı tescil üstüne tescil alıyor.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme yine göğsümüzü kabarttı.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyi’nin
27 Mayıs tarihli
toplantısında oybirliğiyle kabul edildi.
Yani... Artık ülkemizde ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların, yürütülen farmakovijilans faaliyetlerinin uluslararası standartları karşıladığı resmen tescilli.
3 yıldan beri konseye gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını yerine getirerek Amerika, Avrupa Birliği, Japonya, İsviçre, Kanada, Singapur, Güney Kore, Çin, Tayvan, Brezilya gibi ilaç otoritelerinin yanında tam üye olarak yerini aldı.
Hayırlı uğurlu olsun.