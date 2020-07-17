Çeşme gündemi

Geçen hafta sonunu Çeşme’de geçirdim. Ziyaretim sırasında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve eşi Nuriş Oran’la da bir araya geldim. Çeşme’deki projelerinden söz eden Ekrem Oran, “Yakında yeni bir kültür merkezi, belediye hizmet binası ve huzur evini ilçemize kazandırıyoruz” dedi.
Projeler devam ediyor, onu gördüm. Ama en çok merak ettiğim, turizme ağır darbe vuran, sezonu iyice kısaltan pandemi döneminde Çeşme’de neler yaşandığıydı...
Yöre halkından edindiğin bilgilere göre karantina süreci olabildiğince hafif atlatılmış.
Sokağa çıkma yasaklarında dağıtılan ekmeklerden, doğum günü kutlamaları için hazırlanıp servis edilen pastalardan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda yardımlarından ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasından memnunlar.
Başkan bunların yanı sıra pandemi süreci için acil destek hattı ve psikolojik danışma hatları da oluşturmuş. Peki şu anda durum ne, gözde tatil beldesinde önlemler gevşetildi mi?
Şahit olduğum kadarıyla hayır... Belediye personeli sürekli Çeşme içi, Alaçatı Çarşı gibi kalabalık merkezlerde ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor.
Maske takmayanlar uyarılıyor. Çeşme’nin belirli noktalarına yerleştirilen maskematikler ise “24 saat ulaşılabilir maske” konforu sağlamış.
Makinelere 2 lira atıp iki maske alabiliyorsunuz. Koronavirüs döneminin sıkıntısız geçirilmesi için otellerin dezenfektasyon işlemleri takip ediliyor.
Kafe ve restoranlar belediye personelleri tarafından denetleniyor, sosyal mesafe kontrolleri sürüyor.
Nitekim bu sıkı tedbirler işe yaramış... Ekrem Oran, ilçede sadece 9 korona vakasına rastlandığını, an itibarıyla durumun tamamen kontrol altında olduğunu söylüyor.
Plajda yeni dönem
Çeşme’de gözüme takılan bir başka detay, Ilıca Plajı’nın birçok ünlü beach’ten daha güvenli oluşuydu...
Plaj pandemi nedeniyle yeniden düzenlenmiş, tüm şezlonglar kaldırılmış, 6 metrekarelik sosyal mesafe locaları oluşturulmuş.
Bu arada Ekrem Oran atıl durumda bulunan Tekke Plajı tesislerini de sponsorlar vasıtasıyla yeniletip halkın hizmetine sunmuş.
Çeşme Belediyesi’nin işlettiği tesisin engelli vatandaşlar düşünülerek planlanmış olduğunu da belirteyim.
Ve plaj konusunda son bir not: Ilıca Plajı bugün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da katılacağı bir törenle resmen Mavi Bayraklı oluyor. Plaj ayrıca çok yakında engelli dostu olup kırmızı bayrağa da kavuşacak.
Turizme can suyu geliyor
Ekrem Oran, pandemi öncesi verdiği “Çeşme’de turizmi canlandırma” sözünü tutmak adına da önemli bir adım atmış.
Almanya’nın en büyük üçüncü tur operatörü grubu Meeting Point’in davetlisi olarak, tur operatörü, acente sahibi ve üst düzey yöneticiden oluşan 160 kişilik bir kafile Çeşme’de ağırlanmış.
Alaçatı’da üç oteli bünyesine katan grup, Alman turistleri bölgeye çekmek için çalışmalara başlamış.
Sadece kendi otellerinde değil, Çeşme genelinde anlaşmalı oldukları otellerde Alman turistlerin yanı sıra Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa ve İngiltere’den gelecek turistleri ağırlamak için çalışmalarını sürdüren gruba belediye tam destek veriyor.
Bu emeklerin karşılığı da muhtemelen gelecek sezon alınacaktır.
Bir damla mutluluk
Türkiye’nin yıllık yaklaşık 10 ton olan damla sakızı ihtiyacı, bugüne kadar Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan karşılanıyordu. Ama 40 yıl aradan sonra Çeşme’de yeniden damla sakızı hasadı gerçekleşmiş.
Çeşme’de 5 yıl önce 300 olan sakız ağacı sayısı şu an 20 bini aşmış ve her ağaç yılda 350 ile 500 gram arasında damla sakızı üretiyormuş.
Hedef, Çeşme’nin 10 yıl sonra Türkiye’nin tüm ihtiyacını tek başına karşılaması, Sakız Adası tekelinin kırılması...
Kısa sezona festival dopingi
Başkan Oran, festivaller konusunda da gayet aktif...
1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran Çeşme Festivali’ni 25 yıl sonra yeniden başlatan Oran, yanı sıra Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali, Alaçatı Ot Festivali, Germiyan Festivali gibi organizasyonlarla Çeşme’nin 2-2.5 aya sıkışmış sezonunu önce 4-5, arkasından 7-8 aya çıkarmayı hedefliyor.
Organikçiler buraya
Bana kalırsa organik yaşam da Çeşme’ye turist çekme konusunda büyük rol oynayacak.
Zira Çeşme limonu, Çeşme kavunu, beyaz soğan ve Çeşme sakız enginarı gibi yerel ürünlerin desteklenmesini, yerli tohumların korunmasını hedefleyen Tarla’dan Sofra’ya Üretici Pazarı’na ilgi yoğun...
Ilıca’da kurulan bu pazar, hem üreticilerin hak ettiği gelire ulaşmasına hem de vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesine imkan tanıyor. Pazarda sadece meyve ve sebze yok, geleneksel yöntemlerle üretilmiş tarhana, erişte, köy ekmeği, ev salçası, zeytinyağı, doğal bal, pekmez gibi birçok yöresel lezzet tezgahlarda yerini alıyor.
Çeşme gündemi
Geçen hafta sonunu Çeşme’de geçirdim. Ziyaretim sırasında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve eşi Nuriş Oran’la da bir araya geldim. Çeşme’deki projelerinden söz eden Ekrem Oran, “Yakında yeni bir kültür merkezi, belediye hizmet binası ve huzur evini ilçemize kazandırıyoruz” dedi.
Projeler devam ediyor, onu gördüm. Ama en çok merak ettiğim, turizme ağır darbe vuran, sezonu iyice kısaltan pandemi döneminde Çeşme’de neler yaşandığıydı...
Yöre halkından edindiğin bilgilere göre karantina süreci olabildiğince hafif atlatılmış.
Sokağa çıkma yasaklarında dağıtılan ekmeklerden, doğum günü kutlamaları için hazırlanıp servis edilen pastalardan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda yardımlarından ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasından memnunlar.
Başkan bunların yanı sıra pandemi süreci için acil destek hattı ve psikolojik danışma hatları da oluşturmuş. Peki şu anda durum ne, gözde tatil beldesinde önlemler gevşetildi mi?
Şahit olduğum kadarıyla hayır... Belediye personeli sürekli Çeşme içi, Alaçatı Çarşı gibi kalabalık merkezlerde ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor.
Maske takmayanlar uyarılıyor. Çeşme’nin belirli noktalarına yerleştirilen maskematikler ise “24 saat ulaşılabilir maske” konforu sağlamış.
Makinelere 2 lira atıp iki maske alabiliyorsunuz. Koronavirüs döneminin sıkıntısız geçirilmesi için otellerin dezenfektasyon işlemleri takip ediliyor.
Kafe ve restoranlar belediye personelleri tarafından denetleniyor, sosyal mesafe kontrolleri sürüyor.
Nitekim bu sıkı tedbirler işe yaramış... Ekrem Oran, ilçede sadece 9 korona vakasına rastlandığını, an itibarıyla durumun tamamen kontrol altında olduğunu söylüyor.
Plajda yeni dönem
Çeşme’de gözüme takılan bir başka detay, Ilıca Plajı’nın birçok ünlü beach’ten daha güvenli oluşuydu...
Plaj pandemi nedeniyle yeniden düzenlenmiş, tüm şezlonglar kaldırılmış, 6 metrekarelik sosyal mesafe locaları oluşturulmuş.
Bu arada Ekrem Oran atıl durumda bulunan Tekke Plajı tesislerini de sponsorlar vasıtasıyla yeniletip halkın hizmetine sunmuş.
Çeşme Belediyesi’nin işlettiği tesisin engelli vatandaşlar düşünülerek planlanmış olduğunu da belirteyim.
Ve plaj konusunda son bir not: Ilıca Plajı bugün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da katılacağı bir törenle resmen Mavi Bayraklı oluyor. Plaj ayrıca çok yakında engelli dostu olup kırmızı bayrağa da kavuşacak.
Turizme can suyu geliyor
Ekrem Oran, pandemi öncesi verdiği “Çeşme’de turizmi canlandırma” sözünü tutmak adına da önemli bir adım atmış.
Almanya’nın en büyük üçüncü tur operatörü grubu Meeting Point’in davetlisi olarak, tur operatörü, acente sahibi ve üst düzey yöneticiden oluşan 160 kişilik bir kafile Çeşme’de ağırlanmış.
Alaçatı’da üç oteli bünyesine katan grup, Alman turistleri bölgeye çekmek için çalışmalara başlamış.
Sadece kendi otellerinde değil, Çeşme genelinde anlaşmalı oldukları otellerde Alman turistlerin yanı sıra Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa ve İngiltere’den gelecek turistleri ağırlamak için çalışmalarını sürdüren gruba belediye tam destek veriyor.
Bu emeklerin karşılığı da muhtemelen gelecek sezon alınacaktır.
Bir damla mutluluk
Türkiye’nin yıllık yaklaşık 10 ton olan damla sakızı ihtiyacı, bugüne kadar Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan karşılanıyordu. Ama 40 yıl aradan sonra Çeşme’de yeniden damla sakızı hasadı gerçekleşmiş.
Çeşme’de 5 yıl önce 300 olan sakız ağacı sayısı şu an 20 bini aşmış ve her ağaç yılda 350 ile 500 gram arasında damla sakızı üretiyormuş.
Hedef, Çeşme’nin 10 yıl sonra Türkiye’nin tüm ihtiyacını tek başına karşılaması, Sakız Adası tekelinin kırılması...
Kısa sezona festival dopingi
Başkan Oran, festivaller konusunda da gayet aktif...
1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran Çeşme Festivali’ni 25 yıl sonra yeniden başlatan Oran, yanı sıra Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali, Alaçatı Ot Festivali, Germiyan Festivali gibi organizasyonlarla Çeşme’nin 2-2.5 aya sıkışmış sezonunu önce 4-5, arkasından 7-8 aya çıkarmayı hedefliyor.
Organikçiler buraya
Bana kalırsa organik yaşam da Çeşme’ye turist çekme konusunda büyük rol oynayacak.
Zira Çeşme limonu, Çeşme kavunu, beyaz soğan ve Çeşme sakız enginarı gibi yerel ürünlerin desteklenmesini, yerli tohumların korunmasını hedefleyen Tarla’dan Sofra’ya Üretici Pazarı’na ilgi yoğun...
Ilıca’da kurulan bu pazar, hem üreticilerin hak ettiği gelire ulaşmasına hem de vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesine imkan tanıyor. Pazarda sadece meyve ve sebze yok, geleneksel yöntemlerle üretilmiş tarhana, erişte, köy ekmeği, ev salçası, zeytinyağı, doğal bal, pekmez gibi birçok yöresel lezzet tezgahlarda yerini alıyor.