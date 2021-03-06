Sözler, beste ve prodüksiyon açısından Aleyna sınıfını geçiyor

Türkiye anaakım pop sound’una sıkışmak yerine dünya pop standartlarına yaklaşmayı tercih eden Hadise doğru yolda... ‘Aşka Kapandım’ teklisinin ilk videosu ‘Olsun’ güçlü bir şarkı, nitekim YouTube’da beş günde 2.4 milyon izlemeye ulaşması da şarkının gayet sevildiğini gösteriyor.

Hadise geçen yıl ‘Aşka Kapandım’ın öncüsü olarak ‘Küçük Bir Yol’ adlı füzesini yolladı. Füze diyorum çünkü hem ateşlenme sırasında hem de devamında büyük başarı gösterdi şarkı... Düzenlemesiyle de Türkiye anaakım pop sound’una sıkışmak yerine dünya pop standartlarına yaklaşmayı tercih etmişti.

Bana sorarsanız Hadise’nin bundan böyle ‘eller havaya’ çerçevesinin ötesinde bir vizyonla düşünmesi gerekiyor. Popüler müziğin dünya birikiminden haberdar, yabancı dilde layıkıyla şarkı söyleyebilen Hadise, yerellik meselesini çoktan halletti. Pandemi sonrası ilk hedefi evrensel olsun, temennim bu kendisi için. Güçlü nakarata sahip ‘Küçük Bir Yol’, ustaca ve bütünlük içinde kotarılmış bir balat olarak bana Hadise’nin dijital pop dünyasında sınır ötesi başarıya erişme şansı en yüksek isimlerden olduğunu düşündürmüştü. Şimdi iki yeni şarkı da içeren yeni teklisini dinlerken tekrar altını çizmek isterim, Hadise doğru yolda...

‘Olsun’, ‘Küçük Bir Yol’da olduğu gibi bir Devrim Karaoğlu beste ve düzenlemesi olarak gayet başarılı. Şarkı sözlerinin altındaki ortak imzadaysa Karaoğlu’nun yanı sıra Yıldız Tilbe var. Hadise-Devrim Karaoğlu takım oyununun da son derece randımanlı olduğunu düşünüyorum. Hadise’nin türküyle, nağmeyle olduğu kadar R&B’yle de yoğrulmuş özünü alıp Batı standartlarında yeni ve Türk bir pop formülüne dönüştürmesini zevkle izliyorum. Gitar ve yaylılarla oluşturulan katmanları ve şarkı yazarlığını tebrik ediyorum. Şarkı sözlerindeki değişimi olumlu buluyorum.

Hep ilk 20’ye giriyor

‘Küçük Bir Yol’un videosu YouTube’da, 24 saat dolmadan 2 milyon, 3’üncü gününde 5 milyon izlenmeye ulaşmış; Dünya Trend Videolar sıralamasında da ilk 20’ye girmişti. ‘Aşka Kapandım’ın ilk videosuysa yine Şenol Korkmaz tarafından ‘Olsun’a çekildi. Hadise’nin ‘samimi cazibe’sine odaklı, retro makinelere meraklı ve yakışıklı sevgili olarak bir erkek başrol de içeren video, YouTube görevinin altından başarıyla kalkacaktır. Bu yazı yazılırken video 5 günde 2.4 milyon izlenmeye ulaştı bile. Aynı olumlu öngörüyü ‘Sen Hiç Yorulma’ için de yapabilirim. Çünkü o da son derece güçlü bir şarkı...

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