Her şey paradan mı ibaret?

‘Dark Lane’ büyük oranda stüdyoda kotarılmış, içinde pek yaratıcı fikir olmayan, fena halde kolaya kaçılmış bir iş. Drake’in yıldızını parlak tutmaya ve sadece para kazanmaya yönelik üretilmiş.
Genel olarak kafayı taktığı konular var. Ama bu konuları duygusal bir olgunlukla ifade edemediği ve her zaman kendini haklı gördüğünden pek ciddiye alınmıyor. Bunun bazı sebepleri: Adının ağza alınmasını istemiyor örneğin. Başka rap’çilerin ona bulaşmasına tahammül edemiyor.
Sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlara karşı da tutumu aynı. Herkesin kendisiyle ilgili yalanlar söyleyip bunları yaymakla ilgili çaba gösterdiğine dair komplo teorisini bizzat yaratıp buna inanıyor. Ona göre Drake, gerçeğin ve dürüstlüğün simgesi.
Albüm satışı garanti
Drake’in iki yıl önce yayımladığı 2 CD ve 25 şarkılık ‘Scorpion’u eli yüzü düzgün ve iddialı bulmuştum. En çok olumsuz eleştiri alan albümü olmakla birlikte ilgili yılın en çok dinlenen albümü olmayı da başardı ‘Scorpion’.
Geçen yılsa iki şarkılık ‘The Best In The World Pack’ten sonra; Drake’in, ‘Hayatımdaki bazı önemli anların gözler önüne serildiği albüm’ olarak tanımladığı ‘Care Package’ yayımlandı.
Bir yandan yine işin kolayına kaçmakla ilgili eleştirildi, diğer yandan bende artık olgunlaşmaya başladığı intibası hasıl olduğundan kendisinin hiphop ve R&B âlemlerinde 10 yıldan fazla süren iktidarının gelişimine tanıklık etmek, parçaların ilk hallerine dokunmak için fırsat olarak gördüm ‘Care Package’ı. Albüm çok eleştirildi, çok dinlendi ve yine çok para kazandı. Şimdi ‘Dark Lane Demo Tapes’i dinlediğimde kendisine karşı iyi niyetimi, gerçekleri fark edip kendini müzikal olarak geliştireceğine ve artık duygusal bir olgunluğa ulaşacağına dair inancımı kaybettiğimi söylemek isterim. Çünkü fark ettim ki Drake bu üçgenden besleniyor. O işin sanatsal boyutunu gitgide göz ardı edecek ve ergenlerin doğum günü partisi ambiyansına uygun şarkılarının çok dinlenmesiyle övünecek. Onu eleştirenleri topa tutacak ama hayranlarının desteğini alacak. Hepsini bir tencereye koyup karıştıracak ve dolar olarak yiyecek.
Boşluk doldurma çabası
Para ve şöhretin içsel servetini büyütmeyeceği gerçeği umurunda bile olmayacak. ‘Dark Lane Demo Tapes’, ne Drake’in ilk dönem mixtape’lerinin ruhuna sahip ne de bir mixtape olarak anılabilir bence. Çünkü büyük oranda stüdyoda kotarılmış, içinde pek yaratıcı fikir de olmayan, kolaya kaçılmış, Drake’in yıldızını parlak tutmaya ve para kazanmaya yönelik olarak üretilmiş bir iş. Bir boşluk doldurma çabası... Ona eşlik eden Young Thug, Sosa Geek, Future, Chris Brown ve Giveon’un kattıkları olmasa 2 yıldızdan fazla alamazdı benden. Ticari başarı kazanmaya şimdiden başladı, orası ayrı mesele.
ANALOG HİSSET, DİJİTAL DÜŞÜN!
Türkçe rock’ın 2000 sonrası en önemli gruplarından biri olan Pinhâni’nin mütevazı tavrı, grup duruşu; müzik odaklılık ve üretkenliği itibariyle yeni müzisyenlere örnek olacak çok özelliği var. Müziği bir şöhret ve ekonomik ferahlık aracı olarak gören; beğenilmek ve onaylanmaktan başkaca amacı olmayan; dijital âlemin nimetlerini de kısa yoldan hedefe ulaşmak için kullanmaya yeltenen genç müzisyenlerin Pinhâni’den alacakları derse odaklanmaları lazım. O devirler geçti mi diyorsunuz? Hiç sanmıyorum. Bilakis salt müzik ve yaratıcılık odaklı bir üretkenliğin; analog hissederken dijital düşünmenin devri asıl şimdi başlıyor.
2020 yılında; COVID-19 önlemleri nedeniyle iptal edilen konserler öncesi iki ve iptaller sonrası beş tane olmak üzere toplam 7 tekli ve bir de konser albümü yayımladı Pinhâni. 2020’de yayımladıkları şarkılardan öne çıkanların ‘Dünyadan Uzak’, ‘Beni Böyle Sevemezsin’ ve özellikle ‘Ben De Delirdim’ olduğunu düşünüyorum. Ancak neredeyse bir albüm tadı veren 7 şarkıdan ‘Çok Alıştım Sana’, ‘Aşk Bir Mevsim’, ‘Ankara Gel Dedi’yi de seveceğinize eminim. Kısa süre önce yayımladıkları ‘Konserdeyim 2’ de canlı konser kayıtlarından oluşan bir ‘En iyiler’ albümü tadında. Tam da konserlere hasret olduğumuz günlerde ilaç gibi geldi.
Her şey paradan mı ibaret?
‘Dark Lane’ büyük oranda stüdyoda kotarılmış, içinde pek yaratıcı fikir olmayan, fena halde kolaya kaçılmış bir iş. Drake’in yıldızını parlak tutmaya ve sadece para kazanmaya yönelik üretilmiş.
Genel olarak kafayı taktığı konular var. Ama bu konuları duygusal bir olgunlukla ifade edemediği ve her zaman kendini haklı gördüğünden pek ciddiye alınmıyor. Bunun bazı sebepleri: Adının ağza alınmasını istemiyor örneğin. Başka rap’çilerin ona bulaşmasına tahammül edemiyor.
Sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlara karşı da tutumu aynı. Herkesin kendisiyle ilgili yalanlar söyleyip bunları yaymakla ilgili çaba gösterdiğine dair komplo teorisini bizzat yaratıp buna inanıyor. Ona göre Drake, gerçeğin ve dürüstlüğün simgesi.
Albüm satışı garanti
Drake’in iki yıl önce yayımladığı 2 CD ve 25 şarkılık ‘Scorpion’u eli yüzü düzgün ve iddialı bulmuştum. En çok olumsuz eleştiri alan albümü olmakla birlikte ilgili yılın en çok dinlenen albümü olmayı da başardı ‘Scorpion’.
Geçen yılsa iki şarkılık ‘The Best In The World Pack’ten sonra; Drake’in, ‘Hayatımdaki bazı önemli anların gözler önüne serildiği albüm’ olarak tanımladığı ‘Care Package’ yayımlandı.
Bir yandan yine işin kolayına kaçmakla ilgili eleştirildi, diğer yandan bende artık olgunlaşmaya başladığı intibası hasıl olduğundan kendisinin hiphop ve R&B âlemlerinde 10 yıldan fazla süren iktidarının gelişimine tanıklık etmek, parçaların ilk hallerine dokunmak için fırsat olarak gördüm ‘Care Package’ı. Albüm çok eleştirildi, çok dinlendi ve yine çok para kazandı. Şimdi ‘Dark Lane Demo Tapes’i dinlediğimde kendisine karşı iyi niyetimi, gerçekleri fark edip kendini müzikal olarak geliştireceğine ve artık duygusal bir olgunluğa ulaşacağına dair inancımı kaybettiğimi söylemek isterim. Çünkü fark ettim ki Drake bu üçgenden besleniyor. O işin sanatsal boyutunu gitgide göz ardı edecek ve ergenlerin doğum günü partisi ambiyansına uygun şarkılarının çok dinlenmesiyle övünecek. Onu eleştirenleri topa tutacak ama hayranlarının desteğini alacak. Hepsini bir tencereye koyup karıştıracak ve dolar olarak yiyecek.
Boşluk doldurma çabası
Para ve şöhretin içsel servetini büyütmeyeceği gerçeği umurunda bile olmayacak. ‘Dark Lane Demo Tapes’, ne Drake’in ilk dönem mixtape’lerinin ruhuna sahip ne de bir mixtape olarak anılabilir bence. Çünkü büyük oranda stüdyoda kotarılmış, içinde pek yaratıcı fikir de olmayan, kolaya kaçılmış, Drake’in yıldızını parlak tutmaya ve para kazanmaya yönelik olarak üretilmiş bir iş. Bir boşluk doldurma çabası... Ona eşlik eden Young Thug, Sosa Geek, Future, Chris Brown ve Giveon’un kattıkları olmasa 2 yıldızdan fazla alamazdı benden. Ticari başarı kazanmaya şimdiden başladı, orası ayrı mesele.
ANALOG HİSSET, DİJİTAL DÜŞÜN!
Türkçe rock’ın 2000 sonrası en önemli gruplarından biri olan Pinhâni’nin mütevazı tavrı, grup duruşu; müzik odaklılık ve üretkenliği itibariyle yeni müzisyenlere örnek olacak çok özelliği var. Müziği bir şöhret ve ekonomik ferahlık aracı olarak gören; beğenilmek ve onaylanmaktan başkaca amacı olmayan; dijital âlemin nimetlerini de kısa yoldan hedefe ulaşmak için kullanmaya yeltenen genç müzisyenlerin Pinhâni’den alacakları derse odaklanmaları lazım. O devirler geçti mi diyorsunuz? Hiç sanmıyorum. Bilakis salt müzik ve yaratıcılık odaklı bir üretkenliğin; analog hissederken dijital düşünmenin devri asıl şimdi başlıyor.
2020 yılında; COVID-19 önlemleri nedeniyle iptal edilen konserler öncesi iki ve iptaller sonrası beş tane olmak üzere toplam 7 tekli ve bir de konser albümü yayımladı Pinhâni. 2020’de yayımladıkları şarkılardan öne çıkanların ‘Dünyadan Uzak’, ‘Beni Böyle Sevemezsin’ ve özellikle ‘Ben De Delirdim’ olduğunu düşünüyorum. Ancak neredeyse bir albüm tadı veren 7 şarkıdan ‘Çok Alıştım Sana’, ‘Aşk Bir Mevsim’, ‘Ankara Gel Dedi’yi de seveceğinize eminim. Kısa süre önce yayımladıkları ‘Konserdeyim 2’ de canlı konser kayıtlarından oluşan bir ‘En iyiler’ albümü tadında. Tam da konserlere hasret olduğumuz günlerde ilaç gibi geldi.