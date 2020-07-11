Esinlenme ‘bela’sı

Hande Yener ‘Carpe Diem’ albümü için gün sayıyor. ‘Pencere’den sonra ‘Bela’ da tekli olarak dinleyiciye sunuldu. Ancak bu şarkıyla Maitre Sims’in ‘Bella’sı arasında bir benzerlik olduğu açık.
Hande Yener, Türk pop tarihine damga vurduğunu düşündüğüm 20 yıllık kariyeri onuruna yayımlayacağı ‘Carpe Diem’ albümünün heyecanını yaşıyor. Öncü kuvvetlerden ‘Bela’nın en önemli özelliği, temposu daha yüksek olmakla birlikte bir önceki tekli ‘Pencere’deki gibi sade ve şarkı bütünlüğüne odaklı oluşu. Sevdiceği için ‘bela’ benzetmesi yapmasına karşın sözlerinde Yener standardı diyebileceğimiz atar ve gider dozu da düşük üstelik.
Konuya ilişkin en can sıkıcı noktaysa, Berksan ve Misha (Yener’in sevgilisi) eseri olan ‘Bela’ ile Maitre Sims’in ‘Bella’sı arasında görmezden gelinemeyecek bir benzerlik var. Teknik anlamda ölçü ölçü incelendiğinde ‘çalıntı’ kararına sebep olmayacaktır ancak akorların gidiş yolu ve genel melodik his kuvvetli bir esinlenmenin ürünü gibi görünüyor. Şarkı adları da bu denli benzediğine göre bu durum Hande Yener dahil şarkının sahiplerini çok rahatsız etmemiş gibi.
YENİDEN DOĞUŞ!
Black Eyed Peas’in altın dönemi vokale Fergie’yi aldıkları 2002’yle şarkıcının solo kariyeri için gruptan ayrıldığı 2016 arası. ‘Translation’ öncesi grubun yaptığı son hitin 2011’deki ‘Just Can’t Get Enough’ olduğunu kabul edecek olursak Fergie’den sonrası için hayal kırıklığı demek abartı olmaz. İki yıl önce yayımladıkları ‘Masters of the Sun Vol. 1’i dinlediğimde ‘Bu iş artık bitmiş’ diye düşündüğümü net hatırlıyorum. Ancak şu anda ‘Translation’ı dinlerken yanıldığıma seviniyorum.
2018’de Fergie yerine vokal olarak seçilen J. Rey Soul ve 15 şarkıdan 10’una eşlik eden dev isimlerle, efsanevi şarkılardan sample’lar kullanarak kariyerlerinin ikinci dönüm noktasını ya da yeniden doğuşu simgeleyecek bir işe imza atmışlar.
J Balvin eşliği ve 1990’ların ‘Rhythm of the Night’ sample’ıyla 2019’da yayımladıkları ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’ bu başarının ilk habercisiydi. Ardından Ozuna eşlikli ‘Mamacita’, Madonna’nın ‘La Isla Bonita’ sample’ını yanına alarak geldi. Tablo ortadaydı, güçlü bir albüm geliyordu. Albümü dinledikten sonra favorilerim arasına ‘I Woke Up’, ‘Celebrate’ ve News Today’ de katıldı.
Esinlenme ‘bela’sı
Hande Yener ‘Carpe Diem’ albümü için gün sayıyor. ‘Pencere’den sonra ‘Bela’ da tekli olarak dinleyiciye sunuldu. Ancak bu şarkıyla Maitre Sims’in ‘Bella’sı arasında bir benzerlik olduğu açık.
Hande Yener, Türk pop tarihine damga vurduğunu düşündüğüm 20 yıllık kariyeri onuruna yayımlayacağı ‘Carpe Diem’ albümünün heyecanını yaşıyor. Öncü kuvvetlerden ‘Bela’nın en önemli özelliği, temposu daha yüksek olmakla birlikte bir önceki tekli ‘Pencere’deki gibi sade ve şarkı bütünlüğüne odaklı oluşu. Sevdiceği için ‘bela’ benzetmesi yapmasına karşın sözlerinde Yener standardı diyebileceğimiz atar ve gider dozu da düşük üstelik.
Konuya ilişkin en can sıkıcı noktaysa, Berksan ve Misha (Yener’in sevgilisi) eseri olan ‘Bela’ ile Maitre Sims’in ‘Bella’sı arasında görmezden gelinemeyecek bir benzerlik var. Teknik anlamda ölçü ölçü incelendiğinde ‘çalıntı’ kararına sebep olmayacaktır ancak akorların gidiş yolu ve genel melodik his kuvvetli bir esinlenmenin ürünü gibi görünüyor. Şarkı adları da bu denli benzediğine göre bu durum Hande Yener dahil şarkının sahiplerini çok rahatsız etmemiş gibi.
YENİDEN DOĞUŞ!
Black Eyed Peas’in altın dönemi vokale Fergie’yi aldıkları 2002’yle şarkıcının solo kariyeri için gruptan ayrıldığı 2016 arası. ‘Translation’ öncesi grubun yaptığı son hitin 2011’deki ‘Just Can’t Get Enough’ olduğunu kabul edecek olursak Fergie’den sonrası için hayal kırıklığı demek abartı olmaz. İki yıl önce yayımladıkları ‘Masters of the Sun Vol. 1’i dinlediğimde ‘Bu iş artık bitmiş’ diye düşündüğümü net hatırlıyorum. Ancak şu anda ‘Translation’ı dinlerken yanıldığıma seviniyorum.
2018’de Fergie yerine vokal olarak seçilen J. Rey Soul ve 15 şarkıdan 10’una eşlik eden dev isimlerle, efsanevi şarkılardan sample’lar kullanarak kariyerlerinin ikinci dönüm noktasını ya da yeniden doğuşu simgeleyecek bir işe imza atmışlar.
J Balvin eşliği ve 1990’ların ‘Rhythm of the Night’ sample’ıyla 2019’da yayımladıkları ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’ bu başarının ilk habercisiydi. Ardından Ozuna eşlikli ‘Mamacita’, Madonna’nın ‘La Isla Bonita’ sample’ını yanına alarak geldi. Tablo ortadaydı, güçlü bir albüm geliyordu. Albümü dinledikten sonra favorilerim arasına ‘I Woke Up’, ‘Celebrate’ ve News Today’ de katıldı.