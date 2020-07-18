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Tolga Akyıldız

Tolga Akyıldız

40 yıllık yeni şarkılar

18 Temmuz 2020

Rolling Stones, 1973 tarihli albümü ‘Goats Head Soup’u genişleterek yeniden yayımlayacak. Albümde, tekli olarak beğenimize sunulan ‘Criss Cross’ gibi 40 yıl önce kaydedilip hiç yayımlanmayan iki şarkı daha var.

Rolling Stones’un birkaç yıl önce üzerinde çalışmaya başlayıp COVID-19 döneminde yayımladığı yeni şarkısı ‘Living In A Ghost Town’; Mick Jagger’ın sözlere yaptığı küçük bir müdahaleyle zamanın ruhunu yakalamıştı. İyi bir şarkının görmesi gereken ilgiyi gördü.

Grubun uzun süredir yepyeni bir albüm için çalıştığını biliyorduk ve bu şarkı umutları arttırmıştı. Ancak grup ters köşe yaptı ve genişletilmiş bir yeniden basım albüm projesini öne aldı.

1973 tarihli ‘Goats Head Soup’, diğer Stones albümleri arasında hak ettiği ilgiyi görememişti. Grup bu albümün yeniden basımını koleksiyonleri mutlu edecek şekilde genişletmeye karar verdi. 4 Eylül’de kavuşacağımız çalışmada üç ‘yenimsi’ şarkı da var. Yeni demiyorum çünkü ilgili şarkılar 40 yıl önce kaydedilmiş ancak hiç yayımlanmamış...

Jimmy Page’in gitarı...

‘Criss Cross’ bunlardan ilki, diğer ikisi ‘All The Rage’ ve ‘Scarlett’ adlarını taşıyor. ‘Scarlett’te gitarları Led Zeppelin’in efsanevi kurucusu Jimmy Page’in çaldığını özellikle belirteyim.

Bunlarla da bitmiyor... Dört CD ve plaklardan oluşan pakette yine 1973 tarihli ‘The Brussels Affair’  adlı az bulunur konser albümü 15 parçasıyla yer alacak. Yeni üç şarkı dışında ‘Goats Head Soup’taki 7 şarkının alternatif miks ve enstrümantal versiyonlarına da kavuşacağız. 100 sayfalık kitapçık ve üç turne posteri de cabası...

‘Goats Head Soup’un yeniden basımından yayımlanan yenimsi ilk tekli ‘Criss Cross’, Stones’un 1970’lerdeki funky ve rock’n roll hallerine güzel bir örnek. Parçanın James Blake ve Madonna videolarından tanıdığımız Diana Kunst tarafından yönetilen videosunu da gözden kaçırmayın.40 yıllık yeni şarkılar

Müziğin çağrısına kulak verin

Alicia Keys’in duygularını dizginleyemediği, büyük bir hüzünle piyanosunun başına oturup içimize dokunan sesiyle bir anda güçlü bir balad yarattığını hayal ettim ‘Perfect Way To Die’ı dinlediğimde. Bunda şarkı sözlerinin; oğlunu polis şiddeti sonucu kaybetmiş bir annenin gözüyle yazılmış oluşu ve siyah hayatları değersiz gören ırkçı sistemi açıkyüreklilikle eleştirmesinin de etkisi büyük.

Keys, parçayla ilgili olarak şöyle diyor: “… Daha önce müziğin, bu denli güçlü bir çağrısına tanık olmamıştım. Yapmam gereken tek şey çağrıyı takip etmekti. Ölümün elbette mükemmel bir yolu yoktur. Ama şarkının hem güçlü hem de iç sızlatan bir adı var bence.  İçimiz sızlıyor çünkü polis şiddeti sonucu ve hak etmedikleri şekilde ölen insanlardan söz ediyoruz. Ne yazık ki bu şiddet bir polis kültürü haline dönüştü artık… Lütfen adalet için mücadele etmekten vazgeçmeyin!..”40 yıllık yeni şarkılar

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