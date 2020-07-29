Pisi pisi otu tehlikesi

Bahar ve yaz aylarında havaların da elverişli olmasına bağlı olarak köpeğinizle yapacağınız uzun doğa gezintileri, park ziyaretleri, hatta kısa rahatlama hedefli sokak turları bile dikkatli ve kontrollü olmadığınız taktirde sevgili dostunuz için ağrılı bir kabusa dönüşebilir.
Halk arasında ‘pisi pisi otu’ olarak bilinen ‘Hordeum marinum’ isimli bu otlar ilkbaharın son dönemlerinden sonbaharın ortalarına kadar olan yaz sezonu içerisinde her yerde rastlanabilen ve köpeklerle kediler için son derece tehlikeli olabilen bitkilerdir. Bahar ile yeşeren bu yabani ot çeşidi, yazın kuru bir forma ulaşarak kedi ve köpeklerin üzerlerine saplanırlar. Tek yönlü ve kilitli ilerleyiş mekanizması ile dostlarımızın üzerine yapıştıktan sonra deride ve hatta vücut boşluklarında ilerleyerek çok ciddi enfeksiyon ve ağrılı apselere neden olabilirler.
Bu otlara; yabanıl ve arsız yapıda oldukları için yeryüzünün her yerinde rastlamak mümkündür. Özellikle kır ve otlak gezintileri esnasında dostlarımızın tüylerine kolaylıkla yapışırlar.
DERİ ALTINDA HAREKET EDEBİLİYOR
Bu masum görüntülü bitkinin can dostlarımızda ne tür problemlere sebep olabileceğini şöyle sıralamak mümkündür:
-Özellikle uzun tüylü köpeklerde tüylere saplanan pisi pisi otları tek yönlü hareketlerle derinin altına sızarak çok ağrılı, şişlikle karakterize ve enfektif karakterli apselere neden olabilir.
-Vücut bu yabani otlara karşı ciddi reaksiyonlar oluşturur. Ayak tabanlarından deriye nüfuz etmiş bir ‘pisi pisi otu’nun günler sonra omuz bölgesine kadar ilerleyerek çıkmasıyla karakterize vakalar bile olmaktadır.
ENFEKSİYONLARA SEBEP OLURLAR
- Bu yabanıl otlar vücut boşluklarına girerek dostlarımızı tehdit ederler. Anüs, vagina, penis, burun ve özellikle kulak boşluklarına kaçarak çok riskli enfeksiyonlara sebep olurlar. Kulağa kaçmalar çoğunlukla uzun ve sarkık kulaklı köpeklerde gözlemlenir. Köpek sürekli kafasını sallayarak yada bir tarafa doğru kafasını yatırarak sinyalleri verir. Geç farkedilen vakalar kulak zarının delinmesi ve hatta işitme kayıplarıyla sonuçlanabilir.
-Ayrıca ağız bölgesinde diş etleri yada yumuşak damak bölgelerine saplanarak yangılı apselere sebep olurlar. Köpeklerde ‘pisi pisi otu’nun üçüncü göz kapağının içinden bile çıkarıldığı vakalar mevcuttur.
GEZİ SONRASI KONTROL EDİLMELİ
Peki bu otların sebep olabileceği tehlikeli rahatsızlıklardan dostlarımızı nasıl koruruz;
- Bu otların yaygın olduğu bölgelerde onları gezdirmemek,
- Eğer riskli bölgelerde gezdirildiyse dostumuzun, kulak, ayak parmak araları ve vücut boşluklarını gezintinin hemen ardından kontrol etmek,
- Köpeğimizi günlük ve düzenli tarayarak tüylerin arasına kaçan otları temizlemek,
- Bu mevsimde uzun tüylü dostlarımızda makas tıraşı ile risk faktörünü azaltmak,
- Onları yaz aylarında 15 günlük periyotlarla organik kökenli şampuanlarla yıkayarak detaylı temizlik yapmak,
- Bahçede yaşattığımız dostlarımız için yaban otu yetişmesini engelleyen ilaçlamaları köpeğimizi koruyarak uygulamak.
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Tüm bu önlemlere rağmen köpeğimizde bu yabani arpa otunun yarattığı ciddi bir olgu söz konusuysa, vakit kaybetmeden veteriner hekiminize başvurun.
Pisi pisi otu tehlikesi
Bahar ve yaz aylarında havaların da elverişli olmasına bağlı olarak köpeğinizle yapacağınız uzun doğa gezintileri, park ziyaretleri, hatta kısa rahatlama hedefli sokak turları bile dikkatli ve kontrollü olmadığınız taktirde sevgili dostunuz için ağrılı bir kabusa dönüşebilir.
Halk arasında ‘pisi pisi otu’ olarak bilinen ‘Hordeum marinum’ isimli bu otlar ilkbaharın son dönemlerinden sonbaharın ortalarına kadar olan yaz sezonu içerisinde her yerde rastlanabilen ve köpeklerle kediler için son derece tehlikeli olabilen bitkilerdir. Bahar ile yeşeren bu yabani ot çeşidi, yazın kuru bir forma ulaşarak kedi ve köpeklerin üzerlerine saplanırlar. Tek yönlü ve kilitli ilerleyiş mekanizması ile dostlarımızın üzerine yapıştıktan sonra deride ve hatta vücut boşluklarında ilerleyerek çok ciddi enfeksiyon ve ağrılı apselere neden olabilirler.
Bu otlara; yabanıl ve arsız yapıda oldukları için yeryüzünün her yerinde rastlamak mümkündür. Özellikle kır ve otlak gezintileri esnasında dostlarımızın tüylerine kolaylıkla yapışırlar.
DERİ ALTINDA HAREKET EDEBİLİYOR
Bu masum görüntülü bitkinin can dostlarımızda ne tür problemlere sebep olabileceğini şöyle sıralamak mümkündür:
-Özellikle uzun tüylü köpeklerde tüylere saplanan pisi pisi otları tek yönlü hareketlerle derinin altına sızarak çok ağrılı, şişlikle karakterize ve enfektif karakterli apselere neden olabilir.
-Vücut bu yabani otlara karşı ciddi reaksiyonlar oluşturur. Ayak tabanlarından deriye nüfuz etmiş bir ‘pisi pisi otu’nun günler sonra omuz bölgesine kadar ilerleyerek çıkmasıyla karakterize vakalar bile olmaktadır.
ENFEKSİYONLARA SEBEP OLURLAR
- Bu yabanıl otlar vücut boşluklarına girerek dostlarımızı tehdit ederler. Anüs, vagina, penis, burun ve özellikle kulak boşluklarına kaçarak çok riskli enfeksiyonlara sebep olurlar. Kulağa kaçmalar çoğunlukla uzun ve sarkık kulaklı köpeklerde gözlemlenir. Köpek sürekli kafasını sallayarak yada bir tarafa doğru kafasını yatırarak sinyalleri verir. Geç farkedilen vakalar kulak zarının delinmesi ve hatta işitme kayıplarıyla sonuçlanabilir.
-Ayrıca ağız bölgesinde diş etleri yada yumuşak damak bölgelerine saplanarak yangılı apselere sebep olurlar. Köpeklerde ‘pisi pisi otu’nun üçüncü göz kapağının içinden bile çıkarıldığı vakalar mevcuttur.
GEZİ SONRASI KONTROL EDİLMELİ
Peki bu otların sebep olabileceği tehlikeli rahatsızlıklardan dostlarımızı nasıl koruruz;
- Bu otların yaygın olduğu bölgelerde onları gezdirmemek,
- Eğer riskli bölgelerde gezdirildiyse dostumuzun, kulak, ayak parmak araları ve vücut boşluklarını gezintinin hemen ardından kontrol etmek,
- Köpeğimizi günlük ve düzenli tarayarak tüylerin arasına kaçan otları temizlemek,
- Bu mevsimde uzun tüylü dostlarımızda makas tıraşı ile risk faktörünü azaltmak,
- Onları yaz aylarında 15 günlük periyotlarla organik kökenli şampuanlarla yıkayarak detaylı temizlik yapmak,
- Bahçede yaşattığımız dostlarımız için yaban otu yetişmesini engelleyen ilaçlamaları köpeğimizi koruyarak uygulamak.
***
Tüm bu önlemlere rağmen köpeğimizde bu yabani arpa otunun yarattığı ciddi bir olgu söz konusuysa, vakit kaybetmeden veteriner hekiminize başvurun.