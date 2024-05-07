Köpekler neden patilerini yalar

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Gün içerisinde birkaç defa gezintiye çıkarttığınız köpeğinizin taban yastıklarına birçok yabancı partikül ve koku yapışmaktadır. Eve geldiğinde köpek bu rahatsız edici yabancı kokulardan kurtulmak hedefli olarak ya da patisini yapışan partikülleri temizlemek hedefli olarak patilerini yalama davranışı gösterebilir.

Yağmurlu dönemlerde patileri ıslak ve nemli kalan ya da eve döndüğünde sürekli ayakları yıkanan ve kurutulmayan köpeklerde, patilerin nemli kalmasına bağlı olarak mantar enfeksiyonları oluşabilir ve bu mantar enfeksiyonlarının yarattığı kaşıntıya bağlı olarak köpek ayaklarını takıntılı seviyelerde yalama davranışı gösterebilir.

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Koşma ve oyun esnasında sert zeminlerde hareket eden köpeklerde taban yastıklarının sıyrılması küçük kesikler ya da çizikler oluştuğunda, köpek patilerini yalayarak bir acısının olduğunu işaret etmek isteyebilir.

Pire ya da uyuz etkenleri gibi parazitlerin yarattığı irritasyona bağlı olarak da parmak aralarını ısrarcı bir şekilde köpeğin yaladığını gözlemleyebiliriz.

Özellikle yaşlı köpeklerde eklem ağrılarına bağlı olarak patileri ısrarcı bir şekilde yalama ortopedik anlamda köpeğin ağrısının olduğunu işaret edebilir. Aşırı sıkılma ve kaygı durumlarında da köpek patilerini yalayarak stresini azaltmaya çalışabilir. Rutin temizleme hedefli pati yalamanın dışındaki olgularda şüpheli bir durum varsa vakit kaybetmeden veterinerinizle diyaloğa geçmeniz en doğrusu olacaktır.