Karantina günlerinde köpek sahiplenmeden önce bir kez daha düşünün

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında insanlar sosyal izolasyon dahilinde evlerine kapandılar. Birçok insan işyerlerini kapattı ya da mesai saatlerini işlerini evden idare edebilecek şekilde planladı.
Sosyal aktiviteleri neredeyse bitti. Bu alışık olunmayan yaşantı modeli birçok bireyin yalnızlaşması ve canının sıkılmasına neden oldu. Tüm bu sebepler insanların yalnızlıklarını paylaşmak ve can sıkıntılarını gidermek hedefli olarak evlerine bir köpek arkadaş alma isteklerini tetikledi. İnsandan insana bulaşma tehlikesinin yüksek olduğu koronavirüs hastalığının köpeklerden insanlara bulaşmadığı ispatları da bu isteği arttırdı.
***
Hazırlıksız ve bu sürecin bir süre sonra sona ereceği ve normalleşmenin şekilleneceği düşünülmeden edinilen bu hayvancıklar ilerleyen dönemlerde ne olacak? Bu aşırı köpek satışlarının tetiklediği merdiven altı üretimleri kim denetleyecek? Bir heves edinilen köpeklerin ileride terkedilme durumlarına karşı barınaklar ve yerel yönetimler nasıl bir tedbir alacak? Bugün evlerinde yeni edindikleri köpek yavrusuyla vakit geçirip eğlenen insanlar, yarın eski düzenlerindeki işlerine okullarına döndüklerinde bu canlara bakmaları mümkün olacak mı?
***
Tüm bu soruların cevaplarının köpekler açısından hüsran ve ve suistimalle sonuçlanmaması adına köpek sahiplenmeden önce aşağıda belirteceklerime dikkat edelim:
-Köpekler insanların yalnızlıklarına ve can sıkıntılarına eşlik etmek hedefli yaratılmış ve hevesleri geçince terkedebilecekleri canlılar değildir. Anlık kararlarda köpek evlat, köpek; sevgiliye, eşe, arkadaşa hediye edilecek bir mal değildir. Habersiz ve sürpriz olarak bir hayvanın sorumluluğunun teslim edilmesi son derece yanlıştır. Asla köpek, hediye edilmemelidir.
- Çocuklar istediği için köpek edinmek doğru bir fikir değildir. Çoğu çocuk, bir köpeğin sorumluluğunu tam olarak almak için uygun yaş ve donanımda değildir. Çocuklu ailelerde köpeklerin sorumluluğu genellikle ebeveynlerdedir. Dolayısıyla anne babaların, çocuklarının geçici bir heves olarak şekillenen köpek sahiplenme isteklerine, bunları bilerek yaklaşmaları gerekmektedir.
- Öfke kontrolü problemi olan insanlar köpek edinmemelidirler. Köpek yetiştirmek tıpkı çocuk yetiştirmek gibi çoğunlukla tolerans ve sabır gerektiren bir durumdur. Tahammül eşiği düşük olan insanların köpek sahiplenmemeleri daha doğru olur.
- Yoğun iş programı olan insanlar köpek sahiplenmemelidirler. Bir köpeği sahiplenmek onun gezinti ve egzersizlerine vakit ayırmayı gerektirir. Kişi, bu vakti ayıramayacak kadar yoğun çalışan biriyse köpek sahiplenmemelidir.
- Sık seyahat eden ve gittikleri yerlerde uzun kalan kişiler, köpek sahiplenmemelidir. Sık ve uzun ayrılıklar köpekler için travmatik ve üzücüdür. Bu tür yaşantı modeline sahip olan insanların, köpek sahiplenmemesi daha doğru olacaktır.
- Köpek alerjisi olan insanlar köpek sahiplenmemelidirler. Bu tip testleri köpek sahiplenmeden önce yaptırmak ve sonrasında üzücü ayrılıklara sebep olmamak gerekir.
- Köpek sahiplenmenin pahalı ve masraflı bir zevk olduğunu düşünenler köpek sahiplenmemelidir. Köpek sahiplenmek belli bir maddi harcamayı beraberinde getirse de, bir köpeğin bakımının masrafı insanların bazı kötü alışkanlıklarına (sigara gibi) harcadıkları paradan çok daha düşüktür.
- Ev koşulları ve apartman-site kuralları köpek beslemeye uygun olmayan insanlar, köpek sahiplenmemelidirler.
- Temizlik bağımlılığı gibi takıntıları olan insanlar köpek almamalıdırlar.
Çocuk yapmaya çok iyi düşünerek karar veren insanların, köpek sahiplenmek için de en az bunun kadar düşünüp hayatı boyunca kendilerine bağımlı yaşayacak olan bir canlının sorumluluğunu üstlendiklerinin farkında olmaları gerekir.
Karantina günlerinde köpek sahiplenmeden önce bir kez daha düşünün
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında insanlar sosyal izolasyon dahilinde evlerine kapandılar. Birçok insan işyerlerini kapattı ya da mesai saatlerini işlerini evden idare edebilecek şekilde planladı.
Sosyal aktiviteleri neredeyse bitti. Bu alışık olunmayan yaşantı modeli birçok bireyin yalnızlaşması ve canının sıkılmasına neden oldu. Tüm bu sebepler insanların yalnızlıklarını paylaşmak ve can sıkıntılarını gidermek hedefli olarak evlerine bir köpek arkadaş alma isteklerini tetikledi. İnsandan insana bulaşma tehlikesinin yüksek olduğu koronavirüs hastalığının köpeklerden insanlara bulaşmadığı ispatları da bu isteği arttırdı.
***
Hazırlıksız ve bu sürecin bir süre sonra sona ereceği ve normalleşmenin şekilleneceği düşünülmeden edinilen bu hayvancıklar ilerleyen dönemlerde ne olacak? Bu aşırı köpek satışlarının tetiklediği merdiven altı üretimleri kim denetleyecek? Bir heves edinilen köpeklerin ileride terkedilme durumlarına karşı barınaklar ve yerel yönetimler nasıl bir tedbir alacak? Bugün evlerinde yeni edindikleri köpek yavrusuyla vakit geçirip eğlenen insanlar, yarın eski düzenlerindeki işlerine okullarına döndüklerinde bu canlara bakmaları mümkün olacak mı?
***
Tüm bu soruların cevaplarının köpekler açısından hüsran ve ve suistimalle sonuçlanmaması adına köpek sahiplenmeden önce aşağıda belirteceklerime dikkat edelim:
-Köpekler insanların yalnızlıklarına ve can sıkıntılarına eşlik etmek hedefli yaratılmış ve hevesleri geçince terkedebilecekleri canlılar değildir. Anlık kararlarda köpek evlat, köpek; sevgiliye, eşe, arkadaşa hediye edilecek bir mal değildir. Habersiz ve sürpriz olarak bir hayvanın sorumluluğunun teslim edilmesi son derece yanlıştır. Asla köpek, hediye edilmemelidir.
- Çocuklar istediği için köpek edinmek doğru bir fikir değildir. Çoğu çocuk, bir köpeğin sorumluluğunu tam olarak almak için uygun yaş ve donanımda değildir. Çocuklu ailelerde köpeklerin sorumluluğu genellikle ebeveynlerdedir. Dolayısıyla anne babaların, çocuklarının geçici bir heves olarak şekillenen köpek sahiplenme isteklerine, bunları bilerek yaklaşmaları gerekmektedir.
- Öfke kontrolü problemi olan insanlar köpek edinmemelidirler. Köpek yetiştirmek tıpkı çocuk yetiştirmek gibi çoğunlukla tolerans ve sabır gerektiren bir durumdur. Tahammül eşiği düşük olan insanların köpek sahiplenmemeleri daha doğru olur.
- Yoğun iş programı olan insanlar köpek sahiplenmemelidirler. Bir köpeği sahiplenmek onun gezinti ve egzersizlerine vakit ayırmayı gerektirir. Kişi, bu vakti ayıramayacak kadar yoğun çalışan biriyse köpek sahiplenmemelidir.
- Sık seyahat eden ve gittikleri yerlerde uzun kalan kişiler, köpek sahiplenmemelidir. Sık ve uzun ayrılıklar köpekler için travmatik ve üzücüdür. Bu tür yaşantı modeline sahip olan insanların, köpek sahiplenmemesi daha doğru olacaktır.
- Köpek alerjisi olan insanlar köpek sahiplenmemelidirler. Bu tip testleri köpek sahiplenmeden önce yaptırmak ve sonrasında üzücü ayrılıklara sebep olmamak gerekir.
- Köpek sahiplenmenin pahalı ve masraflı bir zevk olduğunu düşünenler köpek sahiplenmemelidir. Köpek sahiplenmek belli bir maddi harcamayı beraberinde getirse de, bir köpeğin bakımının masrafı insanların bazı kötü alışkanlıklarına (sigara gibi) harcadıkları paradan çok daha düşüktür.
- Ev koşulları ve apartman-site kuralları köpek beslemeye uygun olmayan insanlar, köpek sahiplenmemelidirler.
- Temizlik bağımlılığı gibi takıntıları olan insanlar köpek almamalıdırlar.
Çocuk yapmaya çok iyi düşünerek karar veren insanların, köpek sahiplenmek için de en az bunun kadar düşünüp hayatı boyunca kendilerine bağımlı yaşayacak olan bir canlının sorumluluğunu üstlendiklerinin farkında olmaları gerekir.