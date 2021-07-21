Bir ırkın popüler olmasının doğuracağı kötü sonuçlar

- Tüy değişimi:
Sonbahar ve kış sürecinde soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak ve izolasyon hedefli olarak uzun ve kalın bir kürk oluşturan dostumuz, havaların ısınması ile birlikte kışlık tüylerinden kurtulma hedefli tüy dökümüne girer. Tüy değiştirme süreci köpeğin yaşadığı coğrafi konum ve iklim hareketlerine göre değişiklik gösterse de ortalama olarak 1-2 ay sürer. Bu dönemde kalın alt tüy yapısını yoğun bir şekilde dökerek ince ve daha seyrek yazlık tüylerini çıkarmış olan dostumuz kürkünü sıcak havaya karşı adapte etmiş olur. Bu süreçte köpeğimizi sık sık tarayarak ve makas tıraşlarıyla düzeltmeler yaparak yoğun kışlık tüylerinden kurtulmasını kolaylaştırabilir ve uyum sürecini hızlandırabiliriz.
-İştah kaybı ve zayıflama:
Soğuk kış aylarında korunma hedefli olarak yağlanmış ve kilo almış olan dostumuz yaz sıcaklarının başlaması ve enerji ihtiyacının düşmesiyle kilo vererek denge oluşturmaya başlar. Sıcağın etkileri tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de iştahın düşmesine neden olur. Zaten kalın kışlık kürkünü kaybetmiş olan dostumuz iştahın azalması ile birlikte daha zayıf bir fiziksel görüntüye bürünür. Özellikle iki öğün beslenen köpeklerde yaz aylarında sabah öğünlerini tüketmedeki istek kaybı normal olarak kabul edilir.
- Hangi köpek ırkı bana uygun?
Köpek sahiplenirken ırkın uygunluğundan daha çok sorgulanması gereken, kişinin, ortalama ömrü 10-15 yıl olan ve insana bağımlı yaşayan bu canlının sorumluluğunu almaya hazır olup olmadığıdır. Hayat ritminize uygun olan köpeği seçerken ırklar bir kıstas olsa da birbirinden güzel melez köpeklerin barınaklarda ve sokaklarda bir ailesi olması için sahiplenilmeyi beklediğini unutmayın..
- Bana alışması için köpeği yavruyken mi sahiplenmeliyim?
Köpeğin sizinle iletişime geçmesi, size alışması ve sizi sahiplenmesi için zannedildiğinin aksine yavrudan edinilmesi gerekmez. Sahiplenilen genç ya da yetişkin köpekler çok daha çabuk ve kolay bir şekilde yeni sahiplerine ve ortamlarına bağlanıp adapte olurlar. Ayrıca bebek köpek bakımı ve yetiştirilmesi çok daha fazla sabır gerektiren ve daha zor bir seçimdir.
Tatil yaparken dostunuzu bekleyen tehlikeleri şöyle sıralayabiliriz.
Kene ve parazitler: Sıcak tatil beldelerinde bolca bulunan kene, pire ve tatarcık sinekleri dostunuzun ciddi ve tehlikeli hastalıklara yakalanmasına sebep olabilir. Tatile çıkmadan önce veterinerinizi ziyaret ederek, köpeğinizin parazit ilaçlarının yapılmasına ve koruyucu tasmalarının yenilenmiş olmasına özen gösterin.
Yılan-böcek sokması: Özellikle Ege bölgesi ve güneydeki tatil beldelerinde sıcak ile neme bağlı olarak bolca arı, örümcek, akrep, yılan gibi canlılarla karşılaşma ihtimalini göz ardı etmeyin. Dostunuzun başına gelebilecek olan ısırılma ve sokmalara karşı veteriner kliniğine ulaşana kadar uygulamanız gereken ilaçları içeren bir ilk yardım setini yanınızda bulundurun.
CİLT VE TÜY PROBLEMİ OLUŞUR
Sık sık yıkamak: Özellikle pandemi dönemiyle insanların hijyen endişeleri arttı. Buna bağlı olarak sık yıkamaya tabi tutulan köpeklerin deri defanslarının düşmesi ve buna bağlı olarak birtakım cilt ve tüy problemlerinin yaşanmasına neden oldu. Yıkamalar esnasında kullanılan kimyasal içerikli şampuanlar derinin bütünlüğünü kaybetmesine sebep olabilmektedir. Dostlarımızı gerekmedikçe ayda bir kereden daha sık yıkamamalıyız.
Kısa makine tıraşı: Köpeğinizi yaz sıcaklarında rahatlatmak hedefli yaptıracağınız kısa makina tıraşları onun güneşin zararlı ışınlarına daha çok maruz kalmasına, tüy defansının ortadan kalkmasına bağlı olarak deri yaralanmalarına açık hale gelmesine neden olacaktır. Her zaman makine tıraşı yerine elle kısaltmaları tercih etmelisiniz.
Köpek sahiplerinin, davranışçılara ve eğitmenlere sıklıkla danıştıkları davranış problemlerinin başında onları evde yalnız bıraktıklarında; aşırı havlama, ağlama, uluma, eşyaları kemirme ve kapı tırmalama gibi şikâyetlerden oluşan köpeğin yalnız kalmaya olan tahammülsüzlüğü gelmektedir. Bazı vakalarda komşuların rahatsız olması ve hatta tahliye davalarının şekillenmesine kadar uzayan can sıkıcı, çoğunlukla da hayvan sahibinin aleyhine sonuçlanan ve sahip ile dostunun yollarının ayrılmasına neden olan yargı süreçleri oluşmaktadır.
Peki köpeklerde bu davranış bozukluğu nasıl şekillenir ve engel olmak için neler yapmamız gerekli olduğuna bir bakalım.
SAHİP ONLAR İÇİN ‘HER ŞEY’ DEMEKTİR
Bebeklik Dönemi: 0-6 aylık dönemi kapsayan bebeklik süreci, yavru köpeğin dış dünyayı tanımaya ve bileşenlerini algılamaya çalıştığı dönemdir. Bilişsel algısının sınırlı olduğu, meraklı ve yaramazlık davranışlarının yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde yavru, insanla kuracağı diyaloğun temellerini atar. Bebeklik döneminde köpeğinizle kuracağınız doğru ve pozitif ilişkinin ileriki dönemler için büyük önem taşıdığını unutmayın. Bu dönemde dış dünyayı tanımasında yavru köpeğinize yapacağınız kılavuzluk çok önemlidir. Köpeğinizin yavruyken bilişsel algısının sınırlı olmasına bağlı olarak göstereceği davranışlara karşı toleranslı olmalısınız.
Çocukluk Dönemi: 6-12 aylık süreç köpeklerde çocukluk dönemi olarak değerlendirilir. Bu dönemde hareketlilik fazlalaşmış, dış dünyaya olan ilgi de artmıştır. Oyun isteği yükselmiş olan köpeğin bol bol dışarıya çıkartılması ve dış dünyayı realize etmesi sağlanmalıdır. Çocukluk dönemi köpeğin bilişsel algısının gelişmeye başladığı itaat ve komut ilişkilerinin kuvvetlendiği dönemdir.
- Köpek beslenmek sizin ve varsa çocuklarınızın sorumluluk bilincini geliştirir. Bu sorumluluğu almak ileride başka konularda sorumluluk edinme konusundaki cesaretinizi arttıracaktır.
- Köpekle yaşayan yetişkin ve özellikle çocukların bağışıklık sistemleri çok daha kuvvetli olur. Köpeğiniz sizi eser miktarda mikroorganizmalarla tanıştıracağından hastalıklara olan direnciniz artacaktır.
- Bir köpekle birlikte yaşadığınızda hayatınızda belirli rutinlerin yapılması köpeğiniz için elzem olacaktır. Belirli bir saatte kalkmak, egzersiz vs gibi rutinler sizlerin de biyolojik ritminizi düzenleyecektir.
- Köpekle birlikte büyüyen bebek ve çocukların alerjenlere karşı direnci çok daha yüksek olur.
- Köpekle yaşayan insanların kalp krizi geçirme riskinin yaşamayanlara oranla çok daha düşük olduğu bilimsel olarak ispat edilmiştir.
- Köpekler sürü hayvanlarıdır. Yalnız kalmak onların hoşuna gitmez. Annesinden ve kardeşlerinden ayrılmış olan yavru yalnız kalmaya karşı direnç gösterebilir. Bu süreçte sabırlı ve net davranarak onu evde yalnız kalmaya alıştırmalıyız. Başlarda ağlayarak, sızlanarak hatta uluyarak bu duruma itiraz eden yavru zaman içerisinde buna tolerans geliştirecektir.
- Yavruya hitap etmek, onu çağırmak ve onunla kuracağınız ilişkinin temellerini atmak hedefli olarak ona ismini öğretin. Yeni ismini güzel tonlarda seslenerek onu ödüllendirirseniz kısa sürede adını benimseyecektir.
Dişi köpekte kızgınlığa girme cinsel olgunluğun da başlaması anlamına gelmektedir. Bu dönem ırka bağlı olarak değişebilse de genellikle köpeğin 6-12’nci ayları arasında ilk bulgularıyla gerçekleşir. Küçük ırk köpekler büyük ırk köpeklere nazaran genellikle daha erken cinsel olgunluğa eriştikleri için kızgınlık dönemine daha erken yaşta girerler.
Dişi köpeklerde kızgınlık dönemindeki fiziksel bulguları maddelemek gerekirse:
- Bu dönemin hemen öncesinde az miktarlarda sık idrar yapma tipiktir.
- Dişi köpeğin genital organı normal boyutunun 2-3 katı büyüklüğüne ulaşır.
- Cinsel organdan gelen damla şeklinde kanama karakteristiktir. Ancak bazı olgularda kanamanın görülmediği de olur.
SABAH GEZİNTİSİ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR
Evlerimizde bizlerle yaşayan dostumuz biyolojik saatini bize endeksler. Sabah saatlerinde uyanmamızla birlikte biz nasıl temel ihtiyaçlarımızı karşılamak hedefli tuvalete gidiyorsak onun da ilk iş olarak bu ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Yanımıza alacağımız lezzetli ödüllerle birlikte ilk iş onunla gezintiye çıkmak olmalıdır. Gece boyunca dinlenmiş ve enerjisini toplamış olan dostumuz için sabah gezintisi oldukça önemlidir. Köpekler başka köpeklerin de sık ziyaret ettiği park ve yeşil alanları gezmeyi severler. Evimize en yakın parka giderek öncelikle dostumuzun tuvalet ihtiyacını karşılamasını sağlamalıyız.
ARKADAŞIYLA OYNAMASINA İZİN VERİLMELİ
TEHLİKELİ BİTKİLER TEMİZLENMELİ
- Özellikle bahar aylarında doğanın uyanmasıyla birçok bitki yeşermeye başlar. Biz istemesek de rüzgârla ve kuşlarla bahçemize taşınabilecek olan yabani ve köpek dostumuz için toksik olabilecek bitkiler bahçemizde hayat bulabilir. Meraklı ve zaman zaman yeşil bitkileri yemeyi seven köpekler bu zehirleyici olabilen bitkileri tüketebilir ve zehirlenebilirler. Bu sebeple köpeğimiz için tehlikeli olabilecek bitkileri bahçemizden uzak tutmaya özen göstermeliyiz.
- Sıcak havalarda böcek hareketleri ve popülasyonu artar. Meraklı ve avcı karakterde olan köpekler onları kovalamayı ve yakalamayı severler. Her yaz birçok köpek, arı ve böcek sokması sebebiyle veteriner kliniği ziyaretlerinde bulunmaktadır. Dostumuz için tehlikeli olabilecek bu canlıları elimizden geldiğince bahçelerimizden uzak tutmalıyız.
Normal yaşantı rutinimizin değişeceği, alışkanlıklarımızın kısıtlanacağı bu süreç nasıl birtakım önlemler almamız gerektiriyorsa, bizlerin sorumluluğu ile gözetiminde olan evdeki ve sokaktaki dostlarımız için de bu kapanma sürecinde bazı uygulamalara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte, kapanma sürecinde evdeki ve sokaktaki can dostlarımızla ilgili yapmamız gerekenler...
GEZİNTİ VE EGZERSİZLER YAPILMALI
-Tam kapanmada köpek sahiplerinin köpekleriyle yakın çevrelerde gezinti ve egzersiz yapabileceğini unutmayalım. Evdeki dostlarımızın bu süreçteki gezinti rutinlerini aksatmayalım. Günde birkaç defa tekrarlanacak olan açık hava egzersizleri hem ona hem de bizlere stres yönetimi açısından iyi gelecektir.
-Dostlarımızla birlikte evde geçireceğimiz uzun saatleri kaliteli hale dönüştürmek hedefli kısa eğitim ve öğreti çalışmaları yapabilir, interaktif algı geliştiren oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirebiliriz.
- Evde kaldığımız süreçte geç yatıp geç uyanarak bize bağlı yaşayan dostlarımızın günlük ritimlerini bozmamalıyız. Gezinti ve beslenme saatlerini her zamanki rutininde devam ettirmeye özen göstermeliyiz.
- Kendimiz ve dostumuz için de aşırı beslenme, abur cuburdan uzak durarak bu süreçte gereksiz kilo artışının önüne geçmeliyiz.
* Köpeğinizi gezdirirken kullandığınız tasma/kayış ekipmanlarının konforlu ve güvenli olduğundan emin olun. Tasmaların köpeğinizin vücudundan ya da boynundan sıyrılmayacak sıkılıkta olması ve dirençli malzemelerden üretilmiş olmadığına dikkat edin.
* Gezinti esnasında köpek parkları ve çevrili güvenli alanlar haricinde köpeğinizin ve çevrenin sağlığını riske atacak şekilde köpeğinizi serbest gezdirmeyin.
* Evinizden uzak mesafelerde gezintiler düzenlediyseniz köpeğinizin aşı karnesini mutlaka yanınızda taşıyın.
Keseye inmemiş olan testis çoğunlukla kasık bölgesindeki kanalda ya da karın boşluğunda asılı kalır. Vücudun dışında testis kesesi içerisinde bulunması gereken organ, olmaması gereken bir yerde lokalize olduğu için vücut tarafından reaksiyona uğrar ve çoğunlukla zaman içerisinde görevini göremeyecek şekilde yapısı bozulur.
İnmemiş testis olguları ilerleyen dönemlerde erkek köpeklerde birçok sağlık probleminin gelişmesine neden olabilir:
- Kriptorşidi olgularında kanaldaki ya da karın boşluğunda kalmış olan testisin yapısı bozulur ve üreme işlemi için gerekli olan sperm aktivitesini kaybedebilir.
- Bu tip erkek köpeklerde aşırı seksüel istek, stresli yapı ve aşırı hareketliliğe rastlanabilir.
- Kanalda ya da karın boşluğunda kalmış olan testisin kordonunun düğümlenmesi durumlarında yüksek seviye ağrı ile karşılaşılabilir.
Tüm dünya ve ülkemizde sokak hayvanları tehlikeli ve meşakkatli bir hayat mücadelesi içerisindedir. Aslen hak olan yaşam hakkı onlar için orantısız bir savaştır. Bu çetin mücadelede sokak hayvanı olmak ne tür zorluklar içerir?
- İnsan eliyle insanın faydalanımı yönünde evcilleştirilerek avcılık yeteneklerini kaybetmiş olan sokak hayvanları maalesef toplayıcı olmaya itilmiş ve bizler tarafından insana bağımlı yaşamaya mecbur bırakılmıştır. İnsan olmadan hayatını sürdürmesi çok zor hatta mümkün değildir.
- Sokak hayvanları yoktan var olmamış, gökten zembille inmemişlerdir. Çok güvendiği ve sadakat duyduğu sahipleri tarafından sokağa terk edilenlerin topluluğudur. Terk edilmek umudun kırılmasıdır...
- Sokak hayvanı olmak, güvendiğin ve yücelttiğin insanoğlu tarafından göz ardı edilmek, hor görülmek, itilmek, öldürülmek demektir.
- Sokak hayvanı olmak, kendi yaşam hakkın ve refahın için alınacak kararların insanoğlunun iki dudağı arasında olması demektir.
Köpek dostlarımıza çikolata ikram etmeden önce bir kez daha düşünmemizi gerektiren tehlikeyi bilmenizi öneririm. Çikolatanın içerisindeki “teobramin” maddesi, miktarına bağlı olarak köpekler için zehirleyici olabilir. Toksik miktarda çikolata tüketmiş bir köpekte; kusma ve nöbet benzeri şuur kayıplarının yanı sıra kalp ritimlerinin bozulması ve taşikardi gibi tehlikeli semptomlarla beraber can kaybı da yaşanabilir!
* * *
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve TÜBİTAK iş birliğince yürütülen bu projede, Zippo ile beraber yer aldık. Multidisipliner çalışma prensiplerini kullanarak yüzde 97 gibi yüksek bir tespit oranıyla projeyi sonuçlandırdık.
Hedefimiz, köpeğin eşsiz koku alma yeteneği ile semptomatik ya da asemptomatik COVID-19 pozitif hastaları maskelerini koklayarak tespit etmesiydi.
***
En başta etik kurul onayları alınarak belli hastanelerden COVID-19 pozitif olduğu tespit edilmiş bireylerin maskeleri toplandı. Daha sonra toplanan maskeler Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin viroloji, biyokimya, fizyoloji ana bilim dallarının geliştirdiği metodoloji sayesinde virüslerden inaktive edilerek ben ve Zippo için bulaş tehlikesi olmayacak hale getirildi. Hedef, hastalığın oluşturduğu vücut reaksiyonuyla ortaya çıkan ve maskeye bulaşan organik uçucu bileşenleri köpeğe tanımlatmaktı. Geliştirilen metodun tamamen bize özel ve dünyada tek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Daha sonra güvenli hale getirilmiş maskeleri Zippo’ya tanımlatmak üzere hummalı bir çalışma başlattık. Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede Zippo, COVID-19 pozitif maskeleri kontrol gruplarındaki negatif maskelerden ayırt etmeyi öğrendi.
- Şehir hayatının devinimi: Metropol yaşantısı zamanla zaman bizler için bile ürkütücü olabildiği gibi köpekler için de korkutucu olabilir. Yoğun araç trafiği gürültüsü, yüksek motor sesleri, egzoz patlamaları, ani fren sesleri, kornalar birçok köpek için anlamlandırılması zor ve korkutucu seslerdir.
- Doğa sesleri: Gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırım düşmesi gibi doğa olaylarının görsel efektleri ve sesleri dostlarımızda endişe, korku oluşturabilmektedir. Bu tip olgulara karşı şekillenen korku davranışına telkin etmek hedefli olarak yapılacak yaklaşımlar köpek dostlarımızın korkuyu daha da pekiştirmesine neden olabilir.
- Havai fişek gösterileri: Bizler için görsel şölen hedefli yapılan havai fişek gösterileri, köpeklerin de dahil olduğu birçok hayvanın ciddi korkular yaşamasına neden olur. Dostlarımızın anlamlandıramadığı ani ses ve görsel efekte verdiği korku tepkisi, onların çok zor anlar yaşamasına neden olur. Şehir yaşantısının bileşeni olan birçok hayvana kâbus yaşatan bu gövde gösterisi alışkanlığından vazgeçmek en doğru hareket olacaktır.
Köpek sahiplerinin de öncelikle kendi köpekleri olmak üzere diğer insanlara ve canlılara karşı kurallı, saygılı davranması zaruridir.
Eğer yaşantınızı paylaştığınız bir köpeğe sahipseniz, ortak yaşantıda dikkat etmeniz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
TEMEL İHTİYAÇLAR DÜZENLİ SAĞLANMALI
Bir ırkın popüler olmasının doğuracağı kötü sonuçlar
Dünyada en çok çeşitliliğe sahip olan canlı türü köpeklerdir. İnsanların beğenisine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak seleksiyona tabi tutulmuş olması bu çeşitliliğin en büyük sebebidir.
Bazı köpek ırklarının fiziksel görüntülerinin toplumlar tarafından beğeni kazanması o ırkın popülaritesinin artmasına sebep olmuştur.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta sosyal medyanın etkisiyle olmak üzere bazı köpek ırkları dönemsel olarak popülarite kazanmakta ve kontrolsüz bir şekilde sahiplenilme sayıları artmaktadır.
Sadece kozmetik beğeni ve kaygılarla talep gören bu ırkların sayılarındaki orantısız artışın ırka verebileceği zararları ve kötü sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz:
MERDİVEN ALTINI TETİKLİYOR
- Popüler ırkların sayılarındaki artış köpek popülasyon dengelerinde orantısızlığa sebep olur.
- Irkın moda haline gelmesi diğer ırkların ve melez köpeklerin sahiplenilme şansını düşürür. Aşırı tercih edilme ırkın kontrolsüz merdiven altı üretimini tetikler.
- Aşırı ve kontrolsüz üretim, ırkın standartlarının bozulmasına sebep olur.
- Popülasyonun orantısız artışı, genetik hastalıkların su yüzüne çıkmasına sebep olur.
- Özenerek sahiplenme, terk edilme ve suistimal olasılıklarını arttırır.
OLUMSUZ SONUÇLANIYOR
- Köpek sahiplenmenin sorumluluğuna vakıf olmayan kişilerin bu ırkları sahiplenmesi, genellikle köpek açısından olumsuz sonuçlanır.
- Popülariteye bağlı yapılan yakın akraba ve aile içi çiftleştirmeler, ırkın içindeki davranış problemli bireylerin sayısını arttırır.
Pandemiyle birlikte sosyal izolasyona bağlı yalnızlaşan ve tamamen sosyal medya bağımlısı olan insanların sadece kozmetik görüntülerine bağlı olarak bir moda akımı gibi bazı köpek ırklarını edinmesi, bu ırkların temel olarak suistimale uğramasıdır.