Evinizdeki doğal malzemelerle bakım kremlerinizi hazırlayarak sonbahar için yenilenmiş bir cilde sahip olabilirsiniz.
Cilt nemlendirici krem
Malzemeler
· 2 havuç
· 1 kaşık hindistancevizi yağı
· 1 kaşık shea yağı
· 3 damla lavanta
YAPILIŞI
Havucu rendeleyip bir tavaya alın. Shea ve hindistancevizi yağını benmari usulü eritin. Havucu da ekleyip karıştırın ve tülbent yardımı ile süzün. Karışımı bir cam şişeye koyup üzerine lavanta yağı ekleyin. Şişede donmasını bekleyin. Ardından sabah akşam cildinize sürün.
TONİK
MALZEMELER
· 1 su bardağı papatya çayı
· 1 bardak gül suyu
· 2 damla lavanta yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp cildinize pamuk yardımı ile her gün uygulayın. Karışımı buzdolabında bekleterek kullanabilirsiniz.
Renk açıcı maske
MALZEMELER
· 2 kaşık pirinç
· 1 su bardağı süt
· 1 tatlı kaşığı bal
YAPILIŞI
Pirinci süt ile haşlayın. Ardından blendırdan geçirip içerisine bal ilave edin. Yapılan karışımı cildinize masaj yaparak uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
Kuru ciltler için maske
MALZEMELER
· 1 tatlı kaşığı süt tozu
· 1 yemek kaşığı badem unu
· 1 yemek kaşığı bal
· 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli
· 1 çay kaşığı lavanta yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Temiz cildinize sürün ve 25 dakika bekletin. Haftada 2 gün uygulayabilirsiniz.
Saç dökülmelerine karşı maske
MALZEMELER
· 1 kahve fincanı zeytinyağı
· 2 yumurta
· 2 çorba kaşığı portakal suyu
· 2 çorba kaşığı bal
· 2 dal taze biberiye
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi blendırdan geçirip saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 2 saat beklettikten sonra saçınızı ılık suyla yıkayın.
Kaş ve kirpik kremi
MALZEMELER
· 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı
· 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp kaş ve kirpiklerinize uygulayın. Her akşam bunu tekrarlayın.
Evde bakım
Evinizdeki doğal malzemelerle bakım kremlerinizi hazırlayarak sonbahar için yenilenmiş bir cilde sahip olabilirsiniz.
Cilt nemlendirici krem
Malzemeler
· 2 havuç
· 1 kaşık hindistancevizi yağı
· 1 kaşık shea yağı
· 3 damla lavanta
YAPILIŞI
Havucu rendeleyip bir tavaya alın. Shea ve hindistancevizi yağını benmari usulü eritin. Havucu da ekleyip karıştırın ve tülbent yardımı ile süzün. Karışımı bir cam şişeye koyup üzerine lavanta yağı ekleyin. Şişede donmasını bekleyin. Ardından sabah akşam cildinize sürün.
TONİK
MALZEMELER
· 1 su bardağı papatya çayı
· 1 bardak gül suyu
· 2 damla lavanta yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp cildinize pamuk yardımı ile her gün uygulayın. Karışımı buzdolabında bekleterek kullanabilirsiniz.
Renk açıcı maske
MALZEMELER
· 2 kaşık pirinç
· 1 su bardağı süt
· 1 tatlı kaşığı bal
YAPILIŞI
Pirinci süt ile haşlayın. Ardından blendırdan geçirip içerisine bal ilave edin. Yapılan karışımı cildinize masaj yaparak uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
Kuru ciltler için maske
MALZEMELER
· 1 tatlı kaşığı süt tozu
· 1 yemek kaşığı badem unu
· 1 yemek kaşığı bal
· 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli
· 1 çay kaşığı lavanta yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Temiz cildinize sürün ve 25 dakika bekletin. Haftada 2 gün uygulayabilirsiniz.
Saç dökülmelerine karşı maske
MALZEMELER
· 1 kahve fincanı zeytinyağı
· 2 yumurta
· 2 çorba kaşığı portakal suyu
· 2 çorba kaşığı bal
· 2 dal taze biberiye
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi blendırdan geçirip saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 2 saat beklettikten sonra saçınızı ılık suyla yıkayın.
Kaş ve kirpik kremi
MALZEMELER
· 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı
· 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp kaş ve kirpiklerinize uygulayın. Her akşam bunu tekrarlayın.