Evinizdeki malzemeler ile cildinizi adeta yenileyebilirsiniz. İşte cilt sorunlarınız için doğal ve pratik çözümler...
KIRIŞIKLIK GİDEREN MASKE
Malzemeler
· 1 armut
· 5-6 adet üzüm
· 1 salatalık
· 2 kayısı
· 2 bardak süt
· Gazlı bez
Yapılışı
Süt hariç bütün malzemeleri robottan geçirin. Ardından sütü de ekleyin ve 2 saat bekletin. Gazlı bezi yüz ve dekolte bölgenize koyun. Hazırladığınız maskeyi gazlı bezin üzerine uygulayın. Cildinizde 25 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Karışım kapalı kavanozda, buzdolabında 5 gün kalabilir.
KURU CİLTLERE YUMUŞATICI
· 1 adet muz
· 3-4 damla lavanta yağı
· 1 tatlı kaşığı süt kaymağı
· 1 tatlı kaşığı bal
· 1 çay kaşığı tarçın
· Yarım çay bardağı süt
Yapılışı
Muzu çatal yardımıyla ezin. Diğer malzemelerle karıştırın. Hazırladığınız karışımı tüm yüzünüze uygulayın ve 20 dakika beklettikten sonra yıkayabilirsiniz. Pul pul dökülen kuru ciltler için uygundur.
CİLDİ ARINDIRAN MASKE
Malzemeler
· 9 adet ceviz içi
· 1 yemek kaşığı bal
· 1 yemek kaşığı limon suyu
· 4 yemek kaşığı süt
Yapılışı
Cevizleri rondodan geçirin sonrasında diğer malzemelerle karıştırın. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra tekrar üstünden geçin. Ardından ılık su yüzünüzü durulayın.
BOTOKS ETKİLİ MASKE
Malzemeler
· Bir tatlı kaşığı yaş maya
· Bir tatlı kaşığı bal
· Bir tatlı kaşığı süzme yoğurt
· Bir tatlı kaşığı kakao
· 3 damla limon
Yapılışı
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Ardından yüzünüze bir fırça yardımıyla sürün. 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile cildinizi durulayın.
SAÇ DÖKÜLMELERİ VE KEPEK MASKESİ
Malzemeler
· 1 tatlı kaşığı bal
· 1 tatlı kaşığı sirke
· 1 tatlı kaşığı badem yağı
· 1tatlı kaşığı ceviz yağı
· 1 tatlı kaşığı susam yağı
Yapılışı
Tüm malzemeleri bir kasenin içinde karıştırın. Karışımı saçınızın dibinden uçlarına kadar sürün. Yarım saat beklettikten sonra ılık su ile saçınızı durulayın.
Cildiniz tazelensin
Evinizdeki malzemeler ile cildinizi adeta yenileyebilirsiniz. İşte cilt sorunlarınız için doğal ve pratik çözümler...
KIRIŞIKLIK GİDEREN MASKE
Malzemeler
· 1 armut
· 5-6 adet üzüm
· 1 salatalık
· 2 kayısı
· 2 bardak süt
· Gazlı bez
Yapılışı
Süt hariç bütün malzemeleri robottan geçirin. Ardından sütü de ekleyin ve 2 saat bekletin. Gazlı bezi yüz ve dekolte bölgenize koyun. Hazırladığınız maskeyi gazlı bezin üzerine uygulayın. Cildinizde 25 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Karışım kapalı kavanozda, buzdolabında 5 gün kalabilir.
KURU CİLTLERE YUMUŞATICI
· 1 adet muz
· 3-4 damla lavanta yağı
· 1 tatlı kaşığı süt kaymağı
· 1 tatlı kaşığı bal
· 1 çay kaşığı tarçın
· Yarım çay bardağı süt
Yapılışı
Muzu çatal yardımıyla ezin. Diğer malzemelerle karıştırın. Hazırladığınız karışımı tüm yüzünüze uygulayın ve 20 dakika beklettikten sonra yıkayabilirsiniz. Pul pul dökülen kuru ciltler için uygundur.
CİLDİ ARINDIRAN MASKE
Malzemeler
· 9 adet ceviz içi
· 1 yemek kaşığı bal
· 1 yemek kaşığı limon suyu
· 4 yemek kaşığı süt
Yapılışı
Cevizleri rondodan geçirin sonrasında diğer malzemelerle karıştırın. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra tekrar üstünden geçin. Ardından ılık su yüzünüzü durulayın.
BOTOKS ETKİLİ MASKE
Malzemeler
· Bir tatlı kaşığı yaş maya
· Bir tatlı kaşığı bal
· Bir tatlı kaşığı süzme yoğurt
· Bir tatlı kaşığı kakao
· 3 damla limon
Yapılışı
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Ardından yüzünüze bir fırça yardımıyla sürün. 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile cildinizi durulayın.
SAÇ DÖKÜLMELERİ VE KEPEK MASKESİ
Malzemeler
· 1 tatlı kaşığı bal
· 1 tatlı kaşığı sirke
· 1 tatlı kaşığı badem yağı
· 1tatlı kaşığı ceviz yağı
· 1 tatlı kaşığı susam yağı
Yapılışı
Tüm malzemeleri bir kasenin içinde karıştırın. Karışımı saçınızın dibinden uçlarına kadar sürün. Yarım saat beklettikten sonra ılık su ile saçınızı durulayın.