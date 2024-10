Sezonun öne çıkan çanta ve ayakkabıları

Haberin Devamı

Çünkü bu sezon, modası geçti diye kaldırdığınız birçok ayakkabı ve çanta modellerini yeniden değerlendirme imkânınız var. Özellikle bir zamanlar oldukça popüler olan dolgu topuklar ve dizüstü çizmeler ile tüy dokulu ve peluş detaylı çantalar, sezonun en gözde parçaları arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra elbette ki kombininize modernlik ve zarafet katacak yeni trendler de var. Tasarımcıların olağanüstü dokunuşlarıyla şekillenen ve alışılmadık formlarda karşımıza çıkan kare burun ayakkabılar, ince bantlı topuklular, bileklik çantalar, her boyuttaki clutch’lar ve portföy çantalar, bunlardan sadece birkaçı...

Haberin Devamı

KOMBİNİNİZE EKSTRA ŞIKLIK KATAN BİLEKLİK ÇANTALAR





Geleneksel moda anlayışının dışına çıkarak yenilikçi tasarımlara yönelen moda dünyası, 2020 yılından bir modeli de günümüze taşıdı. Gündüzden geceye her saat rahatlıkla kullanabileceğimiz bileklik çantalar, modern tasarımlarıyla yeniden hayatımıza girdi. Neşeli günlük tasarımlardan abartılı parti modellerine kadar birçok seçenek, kış koleksiyonlarında yer alıyor. Devasa halkalarla veya klasik zincirlerle bileklerimize sabitlenen bu çantalar, şık duruşlarıyla kombininizin yıldız parçası haline dönüşebiliyor. Eğer zahmetsiz bir şıklık arıyorsanız, bu çantalardan bir tanesini koleksiyonunuza eklemenizi öneririm. Bu sezon ayrıca clutch çılgınlığı da devam ediyor. Aslında her çanta, artık clutch gibi taşınabilecek bir şekilde tasarlanıyor da diyebiliriz. Dünyaca ünlü markaların bir türlü vazgeçmediği clutch’lar, günün her saatine uygun tasarımlarıyla daha uzun yıllar hayatımızda olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu arada dönem dönem popüler olan tüylü dokular ve pelüş detaylı çantalar da yeni sezonda bizimle olacak. Geçmiş yıllardan kalan bu tarz çantalarınızı dolaplarınızın ön kısımlarına taşıyabilirsiniz.

Haberin Devamı

MODERN TASARIMLARIYLA EVRAK ÇANTALARI

Podyumlarda en sık karşılaştığımız çanta modellerinden biri de portföy çantalar oldu. Özellikle düz tote çantaların evrak çantası görünümleriyle kullanılması, özel ve seçkin bir stili de beraberinde getiriyor. Bu trendi her meslekten kişinin severek takip edeceği kesin. Kombinlerinize kolaylıkla uyumlanabilen bu çantaları uzun paltolarınızla, şık blazer’larınızla ve zarif ayakkabılarınızla kullanabilirsiniz. Portföy çantalar, kesinlikle sezonun en iddialı parçalarından biri olmaya aday. Yeni sezonun bizlere kazandırdığı bir başka yenilik daha var. Bu yenilik, sanki hangi çantayı takacağına karar veremeyenler için gelmiş diyebiliriz. Çünkü bu günlerde birden fazla çanta taşımak da trendler arasında. Stil anlayışınızı farklı bir boyuta taşıyan bu trend ile birlikte ikili ya da üçlü kombinasyonlarla sıra dışı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Mesela deri ya da örgü tote çantalarınızı oversize çantalarla eşleştirebilirsiniz. Bu sezon, çoklu çantaların her yerde hüküm süreceği kesin.

Haberin Devamı

MODA DÜNYASI DİZÜSTÜ ÇİZMELERDEN VAZGEÇMİYOR

Geçen kış sezonunun en iddialı parçalarından biri olan dizüstü çizmeler, 2024-2025 sezonunda da popülerliğini yitirmiyor. Üstelik hiç olmadıkları kadar uzun versiyonlarıyla hayatımızda olmaya devam ediyorlar. Bacakları olduğundan daha uzun göstermeye de yardımcı olan dizüstü çizmeler, bu sezon pantolon veya çorap yerine geçerek de görünümünüzü tamamlayabilme özelliğine sahip. Mini şortlar ve eteklerle kombinlediğiniz zaman da zahmetsiz bir şıklık elde edebiliyorsunuz. Ayrıca birçok marka, topuklu seçeneğe alternatif olarak düz taban modellere de ağırlık verdi. Seçiminiz ister topuklu ister düz taban olsun, her iki alternatif de feminen stilinizi güçlendirmeye yardımcı olabiliyor. Dizüstü çizmelerin yanı sıra asi ve güçlü duruşlarıyla dikkat çeken biker botları da kış sezonu boyunca göreceğiz. Özellikle sokak modasına mükemmel bir uyum sağlayan bu botlar, kalın fermuarlar ve tokalarla birleştirildiği zaman, tarz sahibi bir ifade aracı haline de gelebiliyor.

Haberin Devamı

DOLGU TOPUKLAR KARE BURUNLAR

Yazın görmeye alıştığımız dolgu topuklu sandaletlerin yerini havaların soğumasıyla birlikte dolgu topuk ayakkabı ve botlar aldı. Tasarımcıların modern dokunuşlarıyla yeniden yorumlanan dolgu topuklar, deri botlarda, loafer’larda ve stiletto’larda karşımıza çıkıyor. Bu sezon, ayrıca çok uzun zaman önce moda olan kare burunlar da moda sahnesinde yerini aldı. Sivri burunların aksine geniş hatlarıyla ayaklara rahatlığı getiren kare burunlu ayakkabılar, kış sezonu boyunca hem gündelik hem de ofis şıklığına güzel bir alternatif olmaya aday. Bu arada loafer giymeyi sevenler için de bu sezon oldukça fazla seçenek var. Çünkü klasik loafer’lar, hem dolgu topuk hem de platform tasarımlarıyla geldi. Bu iki model de iddialı bir duruş sergileyerek, kombinlerinize güçlü bir hava katabiliyor.