Bronzlaşırken cilt sağlığınızdan olmayın

Tatilden bronz bir ten ile dönme planları yapılan bu dönemde çok önemsediğim bir konuyu bugün sizlere yeniden hatırlatmak istedim. Yaz aylarında solgun ten renginden kurtulup, ışıl ışıl parlayan bronz bir tene sahip olmak, bizleri mutlu ediyor olabilir. Ancak bu güzel motivasyon, bronzlaşmanın cildinize geri dönüşü olmayan hasarlar verdiği gerçeğini de değiştirmiyor. Siz bronzlaştığınız için sevinirken, cildiniz ise güneşin zararlı ışınlarına karşı kendini koruyabilmek ve hücrelerinizin hasar görmesini engelleyebilmek için büyük bir mücadele veriyor. Ayrıca üzülerek belirtmeliyim ki, ten renginiz koyulaştıkça hasarın boyutu da artıyor.

KANSERE NEDEN OLUYOR ERKEN YAŞLANDIRIYOR

Bronz bir tene sahip olabilmek uğruna güneşe korunmasız bir şekilde çıktığınızda ve saatlerce güneşlendiğinizde cilt kanserine yakalanma ve erken yaşlanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunuzu bilmelisiniz. Ayrıca güneşin ciltte istenmeyen lekelere ve çillenmeye de neden olduğunu unutmamak gerekiyor. Kısacası cildin savunma mekanizması olan bronzlaşmak, aslında hiç de sağlıklı bir durum değil. Ama yine de bronzlaşmak istiyorum diyorsanız, cildinizi koruyacak önlemleri almalı ve bir anda bronzlaşmaktan kaçınmalısınız. Böylece cildiniz minimum derecede hasara maruz kalacaktır.

GÜNEŞ KORUYUCUNUZU YANINIZDAN AYIRMAYIN

Cildinizin güneşin zararlı ışınlarına karşı geliştirdiği savunma sistemine güneş koruyucu kremler kullanarak, destek olmanız oldukça önemlidir. Ne kadar önlem alırsanız alın, güneşin cildinize verdiği zararları tamamen ortadan kaldırmak ise maalesef ki pek mümkün değil. Ancak güneşten cildinizi korumaya devam ederek, kendi kendini biraz olsun onarmasını sağlayabilirsiniz. Bu nedenle koruma kremlerinizi dışarıda olduğunuz her an kullanmaya özen gösterin. Dışarı çıkmadan 20 dakika önce kreminizi sürün ve her iki saatte bir yenileyin. Böylece oluşabilecek güneş yanığı sorununa karşı da tedbirinizi almış olursunuz. Güneş kremleri ayrıca acısız bir bronzluk elde etmenize yardımcı olacaktır

DOĞRU GÜNEŞ KREMİ NASIL SEÇİLİR?

Güneş koruyucu krem seçimi oldukça önemlidir. Bu nedenle kozmetik mağazalarındaki görevlilerin yönlendirmesi ile güneş koruyucu almak yerine dermatoloğunuzun önerdiği ya da eczaneden alacağınız ürünleri kullanmanızı öneririm. Çünkü bazı güneş kremlerinin içeriğinde kullanılan oksibenzon ve homosalat gibi maddeler, insan sağlığına oldukça zararlıdır ve bu tarz ürünlerden uzak durulmalıdır. Güneş kreminin içeriğinde titanyum dioksit veya çinko dioksit olanları almanız, daha güvenli bir tercih olacaktır. Çünkü bu ürünler, cildin alt katmanına geçmeden UVA/UVB ışınlarını cildin üzerinden yansıtarak koruma sağlar. Gün içinde havuza veya denize girip çıktıkça da güneş koruyucuyu tekrar uygulayın. Ayrıca 30 SPF ve 50 SPF olan kremleri kullanmaya özen gösterin.

HIZLI ŞEKİLDE BRONZLAŞMAYA ÇALIŞMAYIN

Hızlı bronzlaşmak adına saatlerce güneşin altında yatmak, cildinize yapabileceğiniz en büyük kötülük olacaktır. Bu nedenle kavurucu sıcaklardan kaçının ve güneşin zararlı ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında kesinlikle güneşlenmeyin. Güneşlenirken sabit kalmamaya özen gösterin ve her iki tarafınız için 15 dakikalık periyotlar ayırın. Bir saatten fazla güneşlenme hatasına düşmeyin. Gölgede bulunduğunuz süreç içinde de mutlaka güneş kreminizi sürün. Güneş gözlüğünüzü ve şapkanızı kullanmayı da ihmal etmeyin.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN VE BOL SU İÇİN

Güneşlenme sonrası cildinizi temizledikten sonra nemlendirmeyi kesinlikle ihmal etmemeniz gerekiyor. Besleyici içeriklere sahip serumlar ve maskeler de cildinizin daha ışıltılı bir görünüm kazanmasına yardımcı olan ürünler arasındadır. Yaz cilt bakımı rutininize bunları rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Yaz aylarında su tüketmek de oldukça önemlidir. Çünkü bronzlaşma nedeniyle hasar gören cildiniz, kendini onarabilmek için suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle günde 2.5 veya 3 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin.