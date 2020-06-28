Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sıtkı ŞÜKÜRER>Önce insana dair duyarlılık
"Sıtkı Şükürer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sıtkı Şükürer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sıtkı Şükürer

Sıtkı Şükürer

Önce insana dair duyarlılık

28 Haziran 2020

 PANDEMİ süreci zaten var olan işsizliği katmerledi.


2019 sonunda nüfusumuz 83 milyonu aşmıştı. Her yıl 1 milyon 150 bin kişi kalabalıklaşıyoruz. Bu rakama; sayılamayanlar, Suriyeliler, kaçak olanlar dahil değil.
Nüfusun ancak 32,5 milyon kişisi çalışmaya talepkar. İşsiz sayısı 4,5 milyon kişiyi aşmış durumda. Bu tabloda her yıl en az 450-500 bin kişiye iş bulma durumundayız.
Diyeceğimiz; nüfus soluksuz artıyor. Çok değil, 1960’larda 27,5 milyonmuşuz. 1980’lerde 44 milyona varamamışız bile... Şimdi sadece (15+) nüfus 61,5 milyon kişi.
Bu ülke ne yapıp edip genç insanlara iş yaratma mecburiyetinde. İş bulmak yatırım gerektiriyor. Her yatırım, az ya da çok “tabiatın istismarı” demek... Hani çevreye zararı bilinen yatırımlara tabii ki, mesafeli kalalım. Karbon esaslı santraller yerine hiç şüphesiz yenilenebilir enerji tercih edelim.
Ama bu yatırımlarda bile Karadeniz’in akarsu yataklarını değiştirmeyelim, rüzgâr güllerini yerleşim yerlerinin tepesine dikmeyelim. Tabiatı sistematik kirleten yatırımlar hiç olmasın.
Kaz Dağlarını, temiz denizlerimizi, kuş cennetlerimizi torunlarımıza duyduğumuz sorumluluk gereği militanca savunalım.
Ama vurguladığımız gibi nüfusumuz mütemadiyen artıyor. Bu insanlara aş-iş gerekiyor.
Artan nüfusa barınılacak binalar yapılsa bile, yine çimentodan mıcıra asgari ve mecburi bir ekolojik tahribata katlanma durumunda kalınır.
Sözü her türden yatırıma karşı çıkmanın naifliğine getirmek istiyoruz.
Bu aralar Çeşme projesi çok gündemde...
Yarımadaya hareketlilik getirecek kapsamlı turizm yatırımları konuşuluyor. Tamamına yakını hazineye ait atıl araziler her türlü çevreci hassasiyet gözetilerek istihdam ve gelir yaratıcı bir yatırıma dönüştürülecek.
Hani, tabiata en az hasar veren yatırım türü turizmdir.
100 bin kişiye iş imkânı sağlayacak bu projeye karşı duranlar “endemik bitki türleri zarar görür, su kaynakları israf edilir, yapılaşma olur, vb...” gibi haksız olmayan hususları sıralıyorlar.
Bunlar gerçek ve doğrudur. Ama, aş ve iş bekleyen insanlar daha gerçektir.

-----

Demokrasi çok sesliliktir

GENÇ Cumhuriyetimiz bürokratik esaslara göre merkeziyetçi bir yapıda kurgulanmıştı. 1940’larda bu anlayış giderek zirveye çıkmıştır. Çok partili hayata geçişle birlikte nispeten bir esneme yaşanmıştır.
1980’lerde ülke dışa açılma sürecine geçince eski zihniyeti savunanlar dışında hemen her siyasi parti merkezden yönetimin yetkilerini paylaşma gereğine vurgu yapmıştır.
Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin ivme kazandığı 2000’li yılların başlarında “Avrupa Birliği Konseyi Yerel Yönetimler Şartı” benimsenmiş ve pek çok kesim tarafından ülkenin demokratikleşmesinin sıhhat koşulu addedilmiştir.
Barış süreci esnasında “özerklikten eyalet sistemine kadar” hemen her seçenek iktidar desteği ile masaya konularak tartışılabilmiştir.
Yine son yıllarda ülkelerden ziyade şehirlerin ön plana çıktığı ve bir anlamda bahse konu ülkelerin marka yüzleri olarak ekonomik ve turistik cazibe merkezleri haline geldikleri bildiğimiz bir gerçekliktir.
Tüm bu unsurlar “milli devlet” olgusunu zayıflatan, ona rakip oluşturan alternatif modeller asla değildir. Uygarlık tarihinin akışı içerisinde oluşan rasyonel ihtiyaçlara ve insani mutluluklara cevap verme çabasıdır.
Diyeceğimiz; “güçlendirilmiş yerel yapılar” yakın geçmişimizin doğallıkla konuştuğu mevzulardır.

X
Sıtkı ŞÜKÜRER Sıtkı ŞÜKÜRERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Sokak modasının sırrı ‘özgürlük’Aysun KABASokak modasının sırrı ‘özgürlük’28.06.2020
Konseri evden izlemek bir etkinlik midirDeniz SİPAHİKonseri evden izlemek bir etkinlik midir?28.06.2020
Bu koronadan aklımda galiba şunlar kalacakErtuğrul ÖZKÖKBu koronadan aklımda galiba şunlar kalacak28.06.2020
Ev aletleriyle günlük sohbetlerMehmet İrenEv aletleriyle günlük sohbetler28.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.