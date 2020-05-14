Yeni bir perspektif şart

Online oyun Fortnite’ta birçok yabancı sanatçı animasyon halleriyle konserler veriyor. Milyonlarca oyuncusu bulunan oyunda son olarak Travis Scott konseri yapıldı ve 12,3 milyon kişi izledi. 2019 şubat ayında da Marshmello, aynı platformda bir performans sergiledi.
Dünyaca ünlü plak şirketi Sony ise bu konserler için özel bir ekip kurma kararı aldı.
Şirketin sanatçılarından The Chainsmokers’ın “Paris” şarkısı için hazırladığı sanal gerçeklik çalışması Sony’nin bu konudaki yaratıcı çözümlerini başlatmıştı.
Şirket yetkilileri bu içinde bulunduğumuz durumdan dolayı geleceği düşünerek “Sanatçılar yeniden mekanlarda konser vermezse, katılımcılar artık etkinliklere gelmezse” gibi sorulara cevaplar aramak için özel takımlar oluşturdu.
Sony de Los Angeles ekibiyle sadece üç boyutlu alanlar için özel proje üretme hazırlığına girdi. Hatta plak şirketi, iş ilanları vererek ekibe uluslararası anlamda dahil olmak isteyen yeni kişiler aradığını belirtti. İlanlarda dikkat çeken detaysa “oyun yazılımları” bilgisine sahip yetenekli insanlarla bir araya gelmek istedikleri.
Oyun ışık sanatçısı, ses tasarımcısı gibi bir oyun yazılımı şirketinin ihtiyacı olan tüm alanlarda arayış içinde oldukları ve yeni bir ekip kurmaya başladıkları da gözlemleniyor.
Böylelikle şirket, sanatçılarını üç boyutlu oyunlara yerleştirmekle kalmayıp oyun platformlarında yeni müzikal deneyimler hazırlamak üzerine yoğunlaşacağını da duyurmuş oldu.
“Death Stranding” oyununun soundtrack’ine de imza atan Sony, oyun dünyasında sadece müziklerle var olmak istemiyor.
Aynı zamanda sanatçılarıyla oyunun içindeki kişilerden biri olmak istiyor. Bu sayede müzik endüstrisi için başlı başına yeni bir alanın kapılarının aralandığını gözlemliyoruz.
Bunu fark eden plak şirketleri, sıradanlığa düşmeden sanatçılarını ve kataloglarını dinleyiciyle buluşturmanın yöntemlerini arıyor.
Bunun için özenli bir çalışma üzerinde olanlar ileride var olabilecek. Çünkü devir, geleneksele bel bağlama değil, yeni yollar arama ve bunları aktif kullanma devri... Özetle sektöre yeni bir perspektif şart.
Dijital müzik yükselişte
Her hafta istatistik vermek istemiyorum ancak geçen hafta Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği (IFPI)’nin 2019 raporu yayınlandı. Rapora göre küresel kayıt altındaki müzik marketi hacmi yüzde 8,2 büyüyerek yılda 20.2 milyar dolara ulaştı. Dünya çapında dijital müzik dinleme platformlarına paralı üye olanlar sayesinde bu alandan elde edilen gelirde yüzde 24.1’lik bir yükseliş yaşandı.
Yine aynı platformlar önceki seneye oranla yüzde 33.5 üye kazandı. Fiziksel albüm satışlarından gelir yüzde 5.3 düştü.
Özetle dijital platformlar daha çok üye kazanıyor. Yeni dinleyiciyse müziğin basılı yayınlanması fikrinden giderek uzaklaşıyor.
Zamana yayılıyor
So Duo, yarın çıkacak olan üçüncü albümü “Kırksabır” ile döndü. Vokaldeki Sumru Ağıryürüyen, kendi sözlerini yazdığı şarkılar dışında Paul Valery ve Fuzuli’den şiirleri de seslendiriyor. Gruptan Orçun Baştürk’ün müziğinde ise yer yer deneysel sesler yakalıyorsunuz. 4 şarkının yer aldığı bu albüm, zamana yayılan bir etki bırakıyor.
Albüm öncesi yeni single
Yeni albümünü heyecanla beklediğimiz Nada, “İki Örümcek”in ardından geçen hafta “Bırak” isimli single’ını yayınladı. Biraz huzur, dinginlik ve kırılgan hissettiğiniz bu günlerde destek arıyorsanız hemen açıp şarkıları dinlemelisiniz.
Adlarını daha fazla duyacağız
Metin Akdülger, liseden bu yana arkadaşı olan Burak Yeşildurak ile “Journers” grubunu kurdu. Grup, geçtiğimiz hafta “Aşk Canavarı” ve “İstiyorum Elbet” single’larını aynı anda yayınladı. Eski bir filmin içinde gibi hissetmemizi sağlayan ama bir o kadar da güncel öğeleri içinde barındıran bu iki şarkı hem oyuncu olarak tanınan Akdülger’e yeni bir kariyer yolu açtı, hem de önümüzdeki dönemde “Journers” adını daha fazla duyacağımızı belli etti.
Karantinadan çıkış
Canozan dördüncü albümü “Armut Ağacı”nı yayınladı. Sekiz şarkının yer aldığı albümde çok sevdiğim “Delirmiyorsan Tebrikler”in akustik versiyonun yanı sıra yeni 6 eser yer alıyor. İç karartmayan, umutlu tavrıyla Canozan, sanki karantina sürecinden alacağını almış ve çoktan çıkmış gibi hissettiriyor.
Yapacaklarının bir sınırı yok
Sertab Erener’in “Ben Yaşarım” adını taşıyan yeni albümünden ilk haberci “Bu Dünya” bu akşam prömiyerini sanatçının Instagram canlı yayınında yapacak. Yarınsa şarkı bütün platformlarda yerini alacak.
Erener’in bugüne kadar Türk pop müziği adına yapmaya çalıştıkları “Bu Dünya”da oya gibi işlenmiş, bir özet gibi sunulmuş. Sözleri sanatçıya müziği Emre Kula’ya ait olan şarkı, tertemiz bir gitar sound’a, dozunda bir mesaja sahip.
Eser, Erener’in yapabileceklerinin bir sınırı olmadığının da düpedüz bir yansıması. Uzun zamandır pop müzik adına bu kadar heyecanlandığım bir an olmamıştı.
Ne dinledim
◊ Sertab Erener-Bu Dünya
◊ Bedük-Push the Button
◊ Sena Şener-Kapkaranlık Her Günüm
◊ Atlas RB-Huzur Bozuyor (Akustik)
◊ So Duo-Arka Bahçe
◊ Gabari Kontrol-Mutlak Nefret
◊ İsa Özkocaman-Sevmeden de Yaşanmaz
◊ Renk-Özgürlük
◊ Can Temiz-Usturam Çelik
◊ Canozan-Delirmiyorsan Tebrikler (Akustik)
◊ Da Poet, Barış Demirel-Bi Milyon
◊ Murder King-Eyvah!
◊ Merve Deniz-Yüzyıllık Yalnızlık (Akustik)
◊ Şenceylik-Göklere
◊ Nilipek.-Geçit
◊ Melek Mosso-Unutan Kazanır
◊ Keişan-Elmas
◊ Gadsden-Wall of Gaza
◊ Emir Taha-Kendine Gel
◊ kahadirbartal-Choatic
◊ Cava Grande-Unveiled
◊ Ahmet Kenan Bilgiç-Düğüm Düğüm
Müzisyenlere nakit destek imkânı
Evden müzik yapanlar için muazzam bir imkân yaratıldı. DokuzSekiz Müzik yorumcu, müzisyen, besteci ve aranjörlerin çalışmalarının, profesyonel ortamda değerlendirilmesine imkan veren bir proje başlattı. VİPODA adını taşıyan site müzik üretimi yapan herkese açık. Editörler siteye yüklenen müziği beğenirse paylaşıyor. Eseri yayınlananlar nakit para ya da enstrüman alabilmek için Zuhal Müzik destekli bir hediye çeki kazanıyor. Özgün eserler için 5 bin TL nakit ya da 6 bin TL’lik alışveriş çeki, cover eserler için bin TL nakit ya da bin 250 TL alışveriş çeki, enstrümantal eserler için 500 TL nakit ya da 600 TL alışveriş çeki imkanı var. Müzisyenlerin sıkıntılı günler yaşadığı şu dönemde iyi bir fırsat olarak görülebilir.
Yeni bir perspektif şart
Online oyun Fortnite’ta birçok yabancı sanatçı animasyon halleriyle konserler veriyor. Milyonlarca oyuncusu bulunan oyunda son olarak Travis Scott konseri yapıldı ve 12,3 milyon kişi izledi. 2019 şubat ayında da Marshmello, aynı platformda bir performans sergiledi.
Dünyaca ünlü plak şirketi Sony ise bu konserler için özel bir ekip kurma kararı aldı.
Şirketin sanatçılarından The Chainsmokers’ın “Paris” şarkısı için hazırladığı sanal gerçeklik çalışması Sony’nin bu konudaki yaratıcı çözümlerini başlatmıştı.
Şirket yetkilileri bu içinde bulunduğumuz durumdan dolayı geleceği düşünerek “Sanatçılar yeniden mekanlarda konser vermezse, katılımcılar artık etkinliklere gelmezse” gibi sorulara cevaplar aramak için özel takımlar oluşturdu.
Sony de Los Angeles ekibiyle sadece üç boyutlu alanlar için özel proje üretme hazırlığına girdi. Hatta plak şirketi, iş ilanları vererek ekibe uluslararası anlamda dahil olmak isteyen yeni kişiler aradığını belirtti. İlanlarda dikkat çeken detaysa “oyun yazılımları” bilgisine sahip yetenekli insanlarla bir araya gelmek istedikleri.
Oyun ışık sanatçısı, ses tasarımcısı gibi bir oyun yazılımı şirketinin ihtiyacı olan tüm alanlarda arayış içinde oldukları ve yeni bir ekip kurmaya başladıkları da gözlemleniyor.
Böylelikle şirket, sanatçılarını üç boyutlu oyunlara yerleştirmekle kalmayıp oyun platformlarında yeni müzikal deneyimler hazırlamak üzerine yoğunlaşacağını da duyurmuş oldu.
“Death Stranding” oyununun soundtrack’ine de imza atan Sony, oyun dünyasında sadece müziklerle var olmak istemiyor.
Aynı zamanda sanatçılarıyla oyunun içindeki kişilerden biri olmak istiyor. Bu sayede müzik endüstrisi için başlı başına yeni bir alanın kapılarının aralandığını gözlemliyoruz.
Bunu fark eden plak şirketleri, sıradanlığa düşmeden sanatçılarını ve kataloglarını dinleyiciyle buluşturmanın yöntemlerini arıyor.
Bunun için özenli bir çalışma üzerinde olanlar ileride var olabilecek. Çünkü devir, geleneksele bel bağlama değil, yeni yollar arama ve bunları aktif kullanma devri... Özetle sektöre yeni bir perspektif şart.
Dijital müzik yükselişte
Her hafta istatistik vermek istemiyorum ancak geçen hafta Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği (IFPI)’nin 2019 raporu yayınlandı. Rapora göre küresel kayıt altındaki müzik marketi hacmi yüzde 8,2 büyüyerek yılda 20.2 milyar dolara ulaştı. Dünya çapında dijital müzik dinleme platformlarına paralı üye olanlar sayesinde bu alandan elde edilen gelirde yüzde 24.1’lik bir yükseliş yaşandı.
Yine aynı platformlar önceki seneye oranla yüzde 33.5 üye kazandı. Fiziksel albüm satışlarından gelir yüzde 5.3 düştü.
Özetle dijital platformlar daha çok üye kazanıyor. Yeni dinleyiciyse müziğin basılı yayınlanması fikrinden giderek uzaklaşıyor.
Zamana yayılıyor
So Duo, yarın çıkacak olan üçüncü albümü “Kırksabır” ile döndü. Vokaldeki Sumru Ağıryürüyen, kendi sözlerini yazdığı şarkılar dışında Paul Valery ve Fuzuli’den şiirleri de seslendiriyor. Gruptan Orçun Baştürk’ün müziğinde ise yer yer deneysel sesler yakalıyorsunuz. 4 şarkının yer aldığı bu albüm, zamana yayılan bir etki bırakıyor.
Albüm öncesi yeni single
Yeni albümünü heyecanla beklediğimiz Nada, “İki Örümcek”in ardından geçen hafta “Bırak” isimli single’ını yayınladı. Biraz huzur, dinginlik ve kırılgan hissettiğiniz bu günlerde destek arıyorsanız hemen açıp şarkıları dinlemelisiniz.
Adlarını daha fazla duyacağız
Metin Akdülger, liseden bu yana arkadaşı olan Burak Yeşildurak ile “Journers” grubunu kurdu. Grup, geçtiğimiz hafta “Aşk Canavarı” ve “İstiyorum Elbet” single’larını aynı anda yayınladı. Eski bir filmin içinde gibi hissetmemizi sağlayan ama bir o kadar da güncel öğeleri içinde barındıran bu iki şarkı hem oyuncu olarak tanınan Akdülger’e yeni bir kariyer yolu açtı, hem de önümüzdeki dönemde “Journers” adını daha fazla duyacağımızı belli etti.
Karantinadan çıkış
Canozan dördüncü albümü “Armut Ağacı”nı yayınladı. Sekiz şarkının yer aldığı albümde çok sevdiğim “Delirmiyorsan Tebrikler”in akustik versiyonun yanı sıra yeni 6 eser yer alıyor. İç karartmayan, umutlu tavrıyla Canozan, sanki karantina sürecinden alacağını almış ve çoktan çıkmış gibi hissettiriyor.
Yapacaklarının bir sınırı yok
Sertab Erener’in “Ben Yaşarım” adını taşıyan yeni albümünden ilk haberci “Bu Dünya” bu akşam prömiyerini sanatçının Instagram canlı yayınında yapacak. Yarınsa şarkı bütün platformlarda yerini alacak.
Erener’in bugüne kadar Türk pop müziği adına yapmaya çalıştıkları “Bu Dünya”da oya gibi işlenmiş, bir özet gibi sunulmuş. Sözleri sanatçıya müziği Emre Kula’ya ait olan şarkı, tertemiz bir gitar sound’a, dozunda bir mesaja sahip.
Eser, Erener’in yapabileceklerinin bir sınırı olmadığının da düpedüz bir yansıması. Uzun zamandır pop müzik adına bu kadar heyecanlandığım bir an olmamıştı.
Ne dinledim
◊ Sertab Erener-Bu Dünya
◊ Bedük-Push the Button
◊ Sena Şener-Kapkaranlık Her Günüm
◊ Atlas RB-Huzur Bozuyor (Akustik)
◊ So Duo-Arka Bahçe
◊ Gabari Kontrol-Mutlak Nefret
◊ İsa Özkocaman-Sevmeden de Yaşanmaz
◊ Renk-Özgürlük
◊ Can Temiz-Usturam Çelik
◊ Canozan-Delirmiyorsan Tebrikler (Akustik)
◊ Da Poet, Barış Demirel-Bi Milyon
◊ Murder King-Eyvah!
◊ Merve Deniz-Yüzyıllık Yalnızlık (Akustik)
◊ Şenceylik-Göklere
◊ Nilipek.-Geçit
◊ Melek Mosso-Unutan Kazanır
◊ Keişan-Elmas
◊ Gadsden-Wall of Gaza
◊ Emir Taha-Kendine Gel
◊ kahadirbartal-Choatic
◊ Cava Grande-Unveiled
◊ Ahmet Kenan Bilgiç-Düğüm Düğüm
Müzisyenlere nakit destek imkânı
Evden müzik yapanlar için muazzam bir imkân yaratıldı. DokuzSekiz Müzik yorumcu, müzisyen, besteci ve aranjörlerin çalışmalarının, profesyonel ortamda değerlendirilmesine imkan veren bir proje başlattı. VİPODA adını taşıyan site müzik üretimi yapan herkese açık. Editörler siteye yüklenen müziği beğenirse paylaşıyor. Eseri yayınlananlar nakit para ya da enstrüman alabilmek için Zuhal Müzik destekli bir hediye çeki kazanıyor. Özgün eserler için 5 bin TL nakit ya da 6 bin TL’lik alışveriş çeki, cover eserler için bin TL nakit ya da bin 250 TL alışveriş çeki, enstrümantal eserler için 500 TL nakit ya da 600 TL alışveriş çeki imkanı var. Müzisyenlerin sıkıntılı günler yaşadığı şu dönemde iyi bir fırsat olarak görülebilir.